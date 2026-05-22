Ντομπρόβσκις: «Εθνική αρμοδιότητα» η στεγαστική πολιτική

Πληθωρισμό στο 3,1% για φέτος και 2,4% για το 2027 και επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 1,1% φέτος και 1,4% το επόμενο έτος είναι οι προβλέψεις για την οικονομία της ευρωζώνης υπό το βάρος των επιπτώσεων του πολέμου στη Μ. Ανατολή.

Αυτό είπε ο επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, στη διάρκεια του άτυπου Eurogroup που πραγματοποιείται στη Λευκωσία.

«Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει πυροδοτήσει ένα νέο ενεργειακό σοκ, επηρεάζοντας τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη και τα δημόσια οικονομικά σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας πλήττουν ήδη τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη», είπε ο επίτροπος, τονίζοντας ότι «το ενεργειακό σοκ ασκεί επίσης πρόσθετη πίεση στα δημόσια οικονομικά μας». Ως ενδεικτικό ανέφερε το γεγονός ότι δέκα κράτη μέλη κατέγραψαν ελλείμματα άνω του 3% του ΑΕΠ το 2025 και μέχρι το 2027, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε δεκατρία.

Η πρόβλεψη, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα της ΕΕ θα αυξηθεί από 3,1% του ΑΕΠ το 2025 σε 3,5% φέτος, και σε 3,6% το επόμενο έτος. Συνεπώς, «σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση για τη διασφάλιση υγιών δημόσιων οικονομικών» προειδοποίησε και τόνισε: «Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντλήσουμε τα σωστά διδάγματα από προηγούμενες κρίσεις και να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα στήριξης θα παραμείνουν προσωρινά και στοχευμένα».

Υπογράμμισε, δε, ότι «αν και η ενεργειακή κρίση είναι η πιο πρόσφατη δοκιμασία μας, οι γενικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένουν υπαρκτές» και προέτρεψε: «Πρέπει να διπλασιάσουμε τη δέσμευσή μας για την οικοδόμηση μιας πιο ανταγωνιστικής Ευρώπης, ώστε να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη ευημερία μας».

Ενιαία αγορά

Ακόμη, στην ατζέντα ήταν και το ψηφιακό ευρώ, για το οποίο ο επίτροπος Οικονομικών σημείωσε ότι είναι ένα έργο «κεντρικής σημασίας για τις προσπάθειες της Ευρώπης να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία και να αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής» και χαιρέτισε την πρόσφατη πρόοδο που σημειώθηκε στις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Πρέπει τώρα να διατηρήσουμε αυτή τη θετική δυναμική, με σκοπό την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως το τέλος αυτού του έτους, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη “Μία Ευρώπη, Μία Αγορά”, τόνισε, δεσμευόμενος ότι η Κομισιόν είναι έτοιμη να παράσχει όλη την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για να βοηθήσει στη διευκόλυνση της περαιτέρω προόδου.

Για το στεγαστικό πρόβλημα

Είχαμε μια χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις οικονομικές προκλήσεις και τις επιλογές πολιτικής που σχετίζονται με τη στέγαση, ανέφερε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο οποίος έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι «οι πραγματικότητες στον τομέα της στέγασης είναι κυρίως εθνικές, περιφερειακές και τοπικές, επομένως η στεγαστική πολιτική παραμένει εθνική αρμοδιότητα».

Ομως, σύμφωνα με τον ίδιο, «το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση της Επιτροπής, το οποίο παρουσιάστηκε πέρυσι, καθορίζει μέτρα που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης κατοικιών. Σε τελική ανάλυση, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα σπίτια. Επομένως, πρέπει να εστιάσουμε στην αύξηση της προσφοράς».

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ως μέσα την απλούστευση των κανονισμών και των διαδικασιών αδειοδότησης, καθώς και την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό κλάδο.

Αυτό, είπε, μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια ουσιαστική βελτίωση της προσιτότητας της στέγασης.