Estée Lauder: Χειρόφρενο στις συνομιλίες συγχώνευσης με την ισπανική Puig

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σταμάτησαν τις συζητήσεις για μια πιθανή επιχειρηματική συγχώνευση μεταξύ τους οι Estée Lauder και Puig Brands, τερματίζοντας μήνες εικασιών ότι οι δύο θα συγχωνευτούν και θα δημιουργήσουν μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ομορφιάς στον κόσμο.

Η Estée Lauder ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι παραμένει επικεντρωμένη στην τρέχουσα αναδιάρθρωσή της, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αποφέρει θετικά αποτελέσματα.

Η εταιρεία, της οποίας το χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων περιλαμβάνει τις Clinique, M.A.C και Bobbi Brown Cosmetics, έχει αφιερώσει τα τελευταία χρόνια εργαζόμενη για να επεκτείνει το μερίδιο αγοράς και να κερδίσει τους νεότερους καταναλωτές με πιο φρέσκα brands, σημειώνει η Wall Street Journal.

«Είμαστε ευγνώμονες για τις συζητήσεις που είχαμε με την Puig», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Estée Lauder, Στεφάν ντε Λα Φαβερί. «Σήμερα, επαναλαμβάνουμε την εμπιστοσύνη μας στη δύναμη των απίστευτων εμπορικών σημάτων μας, των ταλαντούχων ομάδων μας και της δύναμής μας ως ανεξάρτητης εταιρείας», πρόσθεσε.

«Εκτιμούμε τις εποικοδομητικές συζητήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει με τις εταιρείες Estée Lauder», δήλωσε σε δημοσιογράφους μόδας ο Διευθύνων Σύμβουλος της Puig Χοσέ Μανουέλ Αλμπέθα, προσθέτοντας ότι η «έχει ισχυρό ιστορικό ανάπτυξης, ξεπερνώντας την αγορά premium καλλυντικών».

Η «ισχυρή κεφαλαιακή δομή» της εταιρείας παρέχει «την ευελιξία να επιδιώξει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών επιλογών που ευθυγραμμίζονται με τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητές μας», πρόσθεσε ο Αλμπέθα, ο οποίος τον Μάρτιο διαδέχθηκε τον Μαρκ Πουίγκ ως Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ ο Πουίγκ παραμένει εκτελεστικός πρόεδρος.

Οι κίνδυνοι για την Estee Lauder από πιθανό deal

Τον Μάρτιο, η Estée Lauder είχε δηλώσει ότι βρισκόταν σε συνομιλίες για την εξαγορά του ισπανικού ομίλου ομορφιάς Puig, ο οποίος πουλάει αρώματα, προϊόντα μόδας, μακιγιάζ και περιποίησης δέρματος από μάρκες όπως οι Carolina Herrera, Charlotte Tilbury, Byredo και Dr. Barbara Sturm.

Οι αναλυτές είχαν ανάμεικτες αντιδράσεις σχετικά με την πιθανή συγχώνευση. Υπήρχε σημαντικός κίνδυνος ενσωμάτωσης που σχετίζεται με μια συγχώνευση, δεδομένου τόσο του μεγέθους και της πολυπλοκότητάς της όσο και της συνεχιζόμενης ανάκαμψης της Estée Lauder, ανέφεραν οι αναλυτές.

Και ενώ η αγορά της Puig θα τοποθετούσε την Estée Lauder σε θέση να ανταγωνιστεί καλύτερα την L’Oreal, δήλωσαν ότι μια συμφωνία θα αύξανε επίσης την έκθεση της εταιρείας στους τομείς των αρωμάτων και της περιποίησης δέρματος υψηλού κύρους, οι οποίοι, πρόσθεσαν, έχουν απομακρυνθεί από τους μέγιστους ρυθμούς ανάπτυξης,.

Ακόμη, η Estée Lauder ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να αξιολογεί το χαρτοφυλάκιό της για να διασφαλίσει ότι διαθέτει τα κατάλληλα περιουσιακά στοιχεία για να προωθήσει την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων τόσο των πιθανών εξαγορών όσο και των εκποιήσεων.