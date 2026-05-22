Τουρισμός: Στο 1,6 δισ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις το πρώτο τρίμηνο του 2026

Σε πολύ καλή πορεία βρίσκεται ο ελληνικός τουρισμός κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως προκύπτει οι τουριστικές εισπράξεις έφτασαν το 1,676 δισ. ευρώ από 1,020 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 38,3% και οι σχετικές τουριστικές εισπράξεις κατά 64,3%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω του υπερδιπλασιασμού του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, ο οποίος αντισταθμίστηκε σχεδόν κατά το ήμισυ από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών και από την καταγραφή ελλείμματος έναντι πλεονάσματος στο ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 38,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 64,3%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε σημαντική αύξηση, καθώς το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου υπερδιπλασιάστηκε και το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών σημείωσε μικρή άνοδο, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών κατέγραψε έλλειμμα έναντι πλεονάσματος τον Μάρτιο του 2025. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 38,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 55,6%.

Τουρισμός: Πρωταγωνιστής η Ελλάδα

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του ευρωπαϊκού τουρισμού για το 2026, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της European Travel Commission (ETC) για τις τάσεις και τις προοπτικές του ευρωπαϊκού τουρισμού. Τα στοιχεία της έκθεσης που δημοσιοποιήθηκε στις 7 Μαΐου, δείχνουν ότι η χώρα μπορεί να διατηρήσει εν μέσω της αβεβαιότητας που δημιουργεί η κρίσης τη Μέση Ανατολή, την θέση της ως τους βασικούς ωφελημένους της νέας γεωπολιτικής και ταξιδιωτικής πραγματικότητας στην Ευρώπη, καθώς οι ταξιδιώτες στρέφονται ολοένα περισσότερο προς τη Μεσόγειο, αναζητώντας ασφάλεια, ήπιες θερμοκρασίες και καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

Αν η καλή ημέρα φαίνεται από το πρωί τα στοιχεία των πρώτων μηνών του 2026 είναι εντυπωσιακά για την χώρα μας. Σύμφωνα με την ETC, οι διεθνείς αφίξεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 33,3% τον Ιανουάριο. Επίσης σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα της Τράπεζας της Ελλάδος η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 44,5% τον Φεβρουάριο του 2026 και κατά 38,5% συνολικά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, ποσοστό που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη για την περίοδο αυτή.