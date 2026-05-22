Ντεμάρκο (ΕΚΤ): Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πιθανό να αυξήσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας να διατηρήσει τη δέσμευσή της σε σχέση με τον στόχο του πληθωρισμού. Αυτό είπε ο Αλεξάντερ Ντεμάρκο, μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, στο περιθώριο του άτυπου Eurogroup που πραγματοποιείται στη Λευκωσία.

Με τις μεσοπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό να παραμένουν ακόμη «αρκετά καλά εδραιωμένες», δεν υπάρχει επί του παρόντος ανάγκη για πολλά επόμενα βήματα, δήλωσε ο Ντεμάρκο, προσθέτοντας ότι οι νέες προβλέψεις θα δείξουν εάν αυτή η εκτίμηση ενδέχεται να πρέπει να αλλάξει.

«Τον Ιούνιο πιθανότατα θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε αύξηση [των επιτοκίων]», δήλωσε ο Ντεμάρκο, διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Μάλτας.

«Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε προσηλωμένοι στον μεσοπρόθεσμο στόχο μας. Πρόκειται για τη διατήρηση της αξιοπιστίας μας — δεν πρέπει να φανεί ότι καθυστερούμε να αντιδράσουμε στις εξελίξεις», τόνισε.

Γενικευμένη προσδοκία για αύξηση επιτοκίων

Οι οικονομολόγοι είναι πεπεισμένοι ότι επίκειται αύξηση του κόστους δανεισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός λόγω του πολέμου στο Ιράν δεν θα πυροδοτήσει μια αυτοτροφοδοτούμενη πορεία που θα οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών.

Ακόμη και ορισμένα από τα πιο διαλλακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ο Γιάννης Στουρνάρας, επισημαίνει το Bloomberg, έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα στήριζαν μια τέτοια κίνηση, έχοντας επίγνωση ότι οι μνήμες από το προηγούμενο σοκ είναι ακόμη νωπές στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

«Ο πληθωρισμός έχει σκαρφαλώσει στο 3% —αυτά είναι τα κακά νέα— και ο κίνδυνος οι τιμές της ενέργειας να παραμείνουν υψηλές για μεγαλύτερο διάστημα είναι πλέον βεβαιότητα», δήλωσε ο Ντεμάρκο.

«Τα καλά νέα είναι ότι εξακολουθούμε να βλέπουμε τον δομικό πληθωρισμό να επιστρέφει προς το 2%, δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις έμμεσων επιπτώσεων και οι μεσομακροπρόθεσμες προσδοκίες έχουν παραμείνει αρκετά καλά σταθεροποιημένες».

Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο τα επιτόκια καταθέσεων ενδέχεται να μην χρειαστεί να αυξηθούν πολύ από το τρέχον 2%.