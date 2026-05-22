Ντεμάρκο (ΕΚΤ): Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο

Τον Ιούνιο πιθανότατα θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε αύξηση των επιτοκίων, δήλωσε ο Ντεμάρκο, μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ

World 22.05.2026, 12:45
Σχολιάστε
Ντεμάρκο (ΕΚΤ): Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πιθανό να αυξήσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας να διατηρήσει τη δέσμευσή της σε σχέση με τον στόχο του πληθωρισμού. Αυτό είπε ο Αλεξάντερ Ντεμάρκο, μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, στο περιθώριο του άτυπου Eurogroup που πραγματοποιείται στη Λευκωσία.

Με τις μεσοπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό να παραμένουν ακόμη «αρκετά καλά εδραιωμένες», δεν υπάρχει επί του παρόντος ανάγκη για πολλά επόμενα βήματα, δήλωσε ο Ντεμάρκο, προσθέτοντας ότι οι νέες προβλέψεις θα δείξουν εάν αυτή η εκτίμηση ενδέχεται να πρέπει να αλλάξει.

«Τον Ιούνιο πιθανότατα θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε αύξηση [των επιτοκίων]», δήλωσε ο Ντεμάρκο, διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Μάλτας.

«Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε προσηλωμένοι στον μεσοπρόθεσμο στόχο μας. Πρόκειται για τη διατήρηση της αξιοπιστίας μας — δεν πρέπει να φανεί ότι καθυστερούμε να αντιδράσουμε στις εξελίξεις», τόνισε.

Γενικευμένη προσδοκία για αύξηση επιτοκίων

Οι οικονομολόγοι είναι πεπεισμένοι ότι επίκειται αύξηση του κόστους δανεισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός λόγω του πολέμου στο Ιράν δεν θα πυροδοτήσει μια αυτοτροφοδοτούμενη πορεία που θα οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών.

Ακόμη και ορισμένα από τα πιο διαλλακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ο Γιάννης Στουρνάρας, επισημαίνει το Bloomberg, έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα στήριζαν μια τέτοια κίνηση, έχοντας επίγνωση ότι οι μνήμες από το προηγούμενο σοκ είναι ακόμη νωπές στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

«Ο πληθωρισμός έχει σκαρφαλώσει στο 3% —αυτά είναι τα κακά νέα— και ο κίνδυνος οι τιμές της ενέργειας να παραμείνουν υψηλές για μεγαλύτερο διάστημα είναι πλέον βεβαιότητα», δήλωσε ο Ντεμάρκο.

«Τα καλά νέα είναι ότι εξακολουθούμε να βλέπουμε τον δομικό πληθωρισμό να επιστρέφει προς το 2%, δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις έμμεσων επιπτώσεων και οι μεσομακροπρόθεσμες προσδοκίες έχουν παραμείνει αρκετά καλά σταθεροποιημένες».

Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο τα επιτόκια καταθέσεων ενδέχεται να μην χρειαστεί να αυξηθούν πολύ από το τρέχον 2%.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ντομπρόβσκις: «Εθνική αρμοδιότητα» η στεγαστική πολιτική
World

Ντομπρόβσκις: «Εθνική αρμοδιότητα» η στεγαστική πολιτική
Ντεμάρκο (ΕΚΤ): Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο
World

Ντεμάρκο (ΕΚΤ): Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank
Πετρέλαιο: Οι χώρες χρειάζονται σαφήνεια για τον πόλεμο πριν αξιοποιήσουν τα αποθέματα, λέει η Γαλλία
World

Η διάρκεια του πολέμου καταλύτης για τη διαχείριση των αποθεμάτων πετρελαίου
JPMorgan: Επιδιώκει να απαλλαγεί από την έκθεση σε δάνεια ύψους 4 δισ. δολαρίων
World

JPMorgan: Γιατί θέλει να απαλλαγεί από δάνεια 4 δισ. δολαρίων
Estée Lauder: Χειρόφρενο στις συνομιλίες συγχώνευσης με την ισπανική Puig
World

Τίτλοι τέλους στο deal Estée Lauder - Puig

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Σούπερ μάρκετ: Στα 5,3 δισ. οι πωλήσεις στο τετράμηνο του 2026 – Το «τέλος» των προσφορών
Τρόφιμα – ποτά

Άλμα 7,2% για τα σούπερ μάρκετ - Τι συμβαίνει με τις προσφορές

«Βουτιά» στις προσφορές για τα σούπερ μάρκετ – Άλμα 21,6% για τα e-shop - Ποια καταστήματα και ποιες περιοχές «τρέχουν» με διψήφια ποσοστά

Δημήτρης Χαροντάκης
Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια
Τράπεζες

Το στοίχημα Optima και CrediaBank στα νέα δάνεια

Οι μη συστημικές τράπεζες επιδιώκουν τη διατήρηση των ρυθμών μεγέθυνσης των χαρτοφυλακίων τους σε επίπεδα υψηλότερα των συστημικών ομίλων

Αγης Μάρκου
Carrefour: Πλάνο για επέκταση μέσω… franchise – Αύξηση τζίρου αλλά με ζημιές το 2025
Business

Αλλαγή πορείας στη στρατηγική των Carrefour στην Ελλάδα

Τη δημιουργία 20 νέων καταστημάτων Carrefour προγραμματίζει η Retail & More του ομίλου AVE

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς, αν και μειούμενους, δείκτες δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό, σύμφωνα με την Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΠΕΚΑ: Διακοπές για 27.500 αγρότες
AGRO

Διακοπές για 27.500 αγρότες - Οι παροχές του ΟΠΕΚΑ

Τι προβλέπουν τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ για τους αγρότες

Κώστας Παπαδής
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιβάλλει «διόδια» και οι ΗΠΑ απαντούν με αποκλεισμό
Ναυτιλία

Θρίλερ στο Ορμούζ - Τα διόδια του Ιράν και η έφοδος των ΗΠΑ 

Χάρτη με τις περιοχές ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ δημοσιοποίησε το Ιράν

Λάμπρος Καραγεώργος
Pac-Man: Πριν 46 χρόνια άρχισε το κυνηγητό με τα φαντασματάκια
Tέχνη και Ζωή

Ο Pac-Man έγινε 46 ετών - Η ιστορία του εμβληματικού videogame

Πώς το παιχνίδι Pac-Man έγινε το δημοφιλέστερο arcade και έβαλε τις γυναίκες στα «ουφάδικα»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από World
Ντομπρόβσκις: «Εθνική αρμοδιότητα» η στεγαστική πολιτική
World

Ντομπρόβσκις: «Εθνική αρμοδιότητα» η στεγαστική πολιτική

Τι είπε ο επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ για τα θέματα που συζητήθηκαν στο Eurogroup

Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Πετρέλαιο: Οι χώρες χρειάζονται σαφήνεια για τον πόλεμο πριν αξιοποιήσουν τα αποθέματα, λέει η Γαλλία
World

Η διάρκεια του πολέμου καταλύτης για τη διαχείριση των αποθεμάτων πετρελαίου

Δεν μπορούμε να απελευθερώνουμε αποθέματα στο πετρέλαιο χωρίς να έχουμε σαφή εικόνα για τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
JPMorgan: Επιδιώκει να απαλλαγεί από την έκθεση σε δάνεια ύψους 4 δισ. δολαρίων
World

JPMorgan: Γιατί θέλει να απαλλαγεί από δάνεια 4 δισ. δολαρίων

Η JPMorgan θα μεταβιβάσει τον κίνδυνο έως και 12,5% ενός χαρτοφυλακίου δανείων NAV αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων

Estée Lauder: Χειρόφρενο στις συνομιλίες συγχώνευσης με την ισπανική Puig
World

Τίτλοι τέλους στο deal Estée Lauder - Puig

Η απόφαση τερματίζει μήνες ροής πληροφοριών ότι οι δύο εταιρείες θα συγχωνευθούν και θα δημιουργήσουν μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ομορφιάς στον κόσμο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
World

Απόφαση - σταθμός για βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος της ΕΕ

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους

Γιώργος Μαζιάς
Γιοχάνεσμπουργκ: Η οικονομική πρωτεύουσα της Αφρικής στο χείλος της οικονομικής καταστροφής
World

Το Γιοχάνεσμπουργκ στα πρόθυρα οικονομικού ολέθρου

Το πρόβλημα του Γιοχάνεσμπουργκ που καταρρέει καταλήγει στην πολιτική

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Σχέδια βελτίωσης: Από Σεπτέμβριο η υποβολή των αιτήσεων
AGRO

Από Σεπτέμβριο οι αιτήσεις για τα νέα σχέδια βελτίωσης

Τι αναφέρει για τα νέα σχέδια βελτίωσης η Επιτροπή Παρακολούθησης της ΚΑΠ 2023 - 2027

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο το ταμπλό, με τζίρο από ΔΕΗ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μοιρασμένο το ταμπλό στο ΧΑ, με τζίρο από ΔΕΗ

Μεικτή η εικόνα - Η ΔΕΗ συνεχίζει να κυριαρχεί σε συναλλακτική δραστηριότητα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Στο Προεδρικό Μέγαρο η πριγκίπισσα Άννα – Συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα
Πολιτική

Στο Προεδρικό Μέγαρο η πριγκίπισσα Άννα – Συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Η πριγκίπισσα Άννα πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Deloitte: GenZ & Millennials επιδιώκουν την πρόοδο με τους δικούς τους όρους – Ποια η εικόνα στην Ελλάδα
Executive

Deloitte: Τι επιδιώκουν GenZ & Millennials στην αγορά εργασίας

Προσαρμοστικές είναι οι γενιές GenZ και Millennials στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τη φετινή έρευνα της Deloitte, σε ένα πλαίσιο αυξημένων απαιτήσεων

Ντομπρόβσκις: «Εθνική αρμοδιότητα» η στεγαστική πολιτική
World

Ντομπρόβσκις: «Εθνική αρμοδιότητα» η στεγαστική πολιτική

Τι είπε ο επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ για τα θέματα που συζητήθηκαν στο Eurogroup

Επιβατική κίνηση: Ισχυρή αύξηση 8,8% στα 24 αεροδρόμια το α’ τετράμηνο
Τουρισμός

Πέταξε η επιβατική κίνηση - Ποιο αεροδρόμιο ξεχωρίζει

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Fraport Greece για την επιβατική κίνηση

Ντεμάρκο (ΕΚΤ): Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο
World

Ντεμάρκο (ΕΚΤ): Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο

Τον Ιούνιο πιθανότατα θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε αύξηση των επιτοκίων, δήλωσε ο Ντεμάρκο, μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ

Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το α' τρίμηνο

Ποιοι κλάδοι από το λιανεμπόριο σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Λιονέλ Μέσι: Στην ομάδα των δισεκατομμυριούχων ποδοσφαιριστών μαζί με τον Ρονάλντο
Business of Sport

Στο κλειστό club των κροίσων αθλητών ο Μέσι

Ο 38χρονος Μέσι έχει κερδίσει περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς και μπόνους από το 2007, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 15 βυτιοφόρων και 293.000 λίτρων υγραερίου
Κοινωνία

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 15 βυτιοφόρων και 293.000 λίτρων υγραερίου

Η δράση ήταν απόλυτα συντονισμένη, μέσω της Κεντρικής Αίθουσας Επιχειρήσεων του ΔΕΟΣ

ΕΕ: Αναστέλλονται οι τελωνειακοί δασμοί σε ορισμένα λιπάσματα για ένα έτος
AGRO

Αναστέλλονται οι τελωνειακοί δασμοί σε ορισμένα λιπάσματα για ένα έτος

Tο 2024, η ΕΕ εισήγαγε 2 εκατ. τόνους αμμωνίας και 5,9 εκατ. τόνους ουρίας, κυρίως για την παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής για την Ευρώπη»
Economy

Πιερρακάκης: «Η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής»

Τι είπε ο πρόεδρος του Eurogroup για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
ΑΑΔΕ: Έως 29 Μαΐου οι αιτήσεις για την «άρση επικάλυψης» αγροτεμαχίων
AGRO

Έως 29 Μαΐου οι αιτήσεις για την «άρση επικάλυψης» αγροτεμαχίων

Τι προβλέπει τροποποιητική απόφαση της ΑΑΔΕ για τους ελέγχους των αιτημάτων

Πετρέλαιο: Οι χώρες χρειάζονται σαφήνεια για τον πόλεμο πριν αξιοποιήσουν τα αποθέματα, λέει η Γαλλία
World

Η διάρκεια του πολέμου καταλύτης για τη διαχείριση των αποθεμάτων πετρελαίου

Δεν μπορούμε να απελευθερώνουμε αποθέματα στο πετρέλαιο χωρίς να έχουμε σαφή εικόνα για τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies