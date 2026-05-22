Θεσσαλονίκη: Εκτός λειτουργίας το μετρό από 29 Μαΐου έως 19 Ιουνίου

Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των συρμών, στο υπό επέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού.

Έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και των αρμόδιων φορέων για το συγκοινωνιακό έργο (Ελληνικό Μετρό, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, THEMA), με κύριο θέμα την ολοκλήρωση των δοκιμών συρμών και συστημάτων για την ασφαλή ενσωμάτωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, ορίστηκαν μέτρα τροποποίησης των δρομολογίων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Θεσσαλονίκης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Συνεπώς, κατά το διάστημα που το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι εκτός εμπορικής λειτουργίας, ο ΟΑΣΘ θα εφαρμόσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών της πόλης, με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Μετρό.

Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφορειακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρές κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό.

Η γραμμή Μ1:

· Διαδρομή: Νέα Ελβετία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός (κίνηση στον νοητό άξονα του Μετρό. Αντί της οδού Δελφών, θα διέρχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμανλή – Εγνατία – Μοναστηρίου).

· Συχνότητα και στόλος: Θα εξυπηρετείται από 16 αρθρωτά λεωφορεία, με μέση συχνότητα διέλευσης τα 7 λεπτά.

· Ωράριο: Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5:00 τα ξημερώματα έως τις 12:00 τα μεσάνυχτα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Οι στάσεις της γραμμής Μ1 κατά τη μετάβαση θα είναι: 25ης Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, Παπάφειο, ΠΑΜΑΚ, ΑΧΕΠΑ, Καμάρα, Αγίας Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλατεία Δημοκρατίας και Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Κατά την επιστροφή, η γραμμή θα πραγματοποιεί τις παρακάτω στάσεις: Ζωγράφου, Πλατεία Δημοκρατίας, Αντιγονιδών, Αγίας Σοφίας, Καμάρα, ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παπάφη (νέα προσωρινή στάση), Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Μ. Μπότσαρη και 25ης Μαρτίου.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι λεωφορειακές γραμμές:

3: ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

31: Βούλγαρη – ΚΤΕΛ

39: Κηφισιά – Δικαστήρια

Για την υλοποίηση του σχεδίου, ο ΟΑΣΘ, με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, προχωρά σε αναστολή των αδειών οδηγών και των απαραίτητων σταθμαρχών για όλο το χρονικό διάστημα που το Μετρό θα παραμείνει εκτός λειτουργίας.

Οι αρμόδιοι φορείς επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη φάση αποτελεί κρίσιμο στάδιο για την ολοκλήρωση και ενσωμάτωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά και τη συνολική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.