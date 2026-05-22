Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη μέγγενη του profit taking το ΧΑ

Η αγορά προσπαθεί να σταθεροποιηθεί και να κρατήσει τα επίπεδα, κάνοντας ένα άτυπο «απολογισμό» μιας πυκνής εβδομάδας

Xρηματιστήριο Αθηνών 22.05.2026, 11:07
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη μέγγενη του profit taking το ΧΑ
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Έντονη νευρικότητα εμφανίζει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, προσπαθώντας να «μαζέψει δυνάμεις» μετά από ένα πυκνό και έντονο τετραήμερο που προκάλεσε μεγάλες μετατοπίσεις κεφαλαίων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,04% στις 2.265,23 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 11,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,7 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,05% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.749,53 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,14% στις 2.558,82 μονάδες.

Διόρθωση μετά το άλμα

Μετά από μία συνεδρίαση που προκάλεσε μεγάλες μετατοπίσεις θέσεων και εξαιρετικές βραχυπρόθεσμες αποδόσεις, η αγορά προσπαθεί να σταθεροποιηθεί και να κρατήσει τα επίπεδα, κάνοντας ένα άτυπο «απολογισμό» μιας πυκνής εβδομάδας. Μιας εβδομάδας που πρωταγωνίστρια είχε τη ΔΕΗ, αλλά και όλα τα κεφάλαια που δεσμεύτηκαν στην αύξηση κεφαλαίου της, με την αγορά να προσπαθεί τώρα να αναζητήσει την κατεύθυνση της επόμενης ημέρας.

Σαφώς σταδιακά η εστίαση θα περνά σε άλλες εξελίξεις σε επιμέρους τίτλους, με τον ΑΔΜΗΕ να παίρνει σιγά σιγά τη σκυτάλη της κεφαλαιακής ενίσχυσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η αξιολόγηση των τελευταίων κινήσεων στον τραπεζικό κλάδο. Επίσης, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επικείμενες ανακοινώσεις της FTSE Russell για την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών της, που αναμένονται σήμερα αργά το βράδυ. Οι όποιες αλλαγές προκύψουν θα εφαρμοστούν στις 22 Ιουνίου 2026, με το σχετικό rebalancing να πραγματοποιείται στις 19 Ιουνίου.

Στο μεταξύ, το κλίμα καθορίζεται και από το γεωπολιτικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ιράν και ΗΠΑ έχουν φτάσει σε εκείνο το σημείο που το «αγκάθι» των πυρηνικών της Τεχεράνης είναι η κόκκινη γραμμή και για τις δύο πλευρές. Προς ώρας, τα νεότερα είναι ελάχιστα, εντούτοις το Σαββατοκύριακο ενόψει δεν βοηθά στην ανάληψη περισσότερου ρίσκου.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Helleniq Energy σημειώνει απώλειες 2,28%, με τις Eurobank, ΔΕΗ και Aktor να χάνουν πάνω από 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Optima, Allwyn, Βιοχάλκο, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΥΔΑΠ και ΕΛΧΑ, με τον ΟΤΕ να μην έχει μεταβολή.

Στον αντίποδα, η Aegean κερδίζει 1,24%, με τις ΔΑΑ, Cenergy, Jumbo, Motor Oil, Alpha Bank, Metlen, Τιτάν, Εθνική, Πειραιώς, Κύπρου, Coca Cola, Λάμδα και Σαράντης να κινούνται ήπια ανοδικά.

OT Originals
Σούπερ μάρκετ: Στα 5,3 δισ. οι πωλήσεις στο τετράμηνο του 2026 – Το «τέλος» των προσφορών
Τρόφιμα – ποτά

Άλμα 7,2% για τα σούπερ μάρκετ - Τι συμβαίνει με τις προσφορές

«Βουτιά» στις προσφορές για τα σούπερ μάρκετ – Άλμα 21,6% για τα e-shop - Ποια καταστήματα και ποιες περιοχές «τρέχουν» με διψήφια ποσοστά

Δημήτρης Χαροντάκης
Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια
Τράπεζες

Το στοίχημα Optima και CrediaBank στα νέα δάνεια

Οι μη συστημικές τράπεζες επιδιώκουν τη διατήρηση των ρυθμών μεγέθυνσης των χαρτοφυλακίων τους σε επίπεδα υψηλότερα των συστημικών ομίλων

Αγης Μάρκου
Carrefour: Πλάνο για επέκταση μέσω… franchise – Αύξηση τζίρου αλλά με ζημιές το 2025
Business

Αλλαγή πορείας στη στρατηγική των Carrefour στην Ελλάδα

Τη δημιουργία 20 νέων καταστημάτων Carrefour προγραμματίζει η Retail & More του ομίλου AVE

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς, αν και μειούμενους, δείκτες δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό, σύμφωνα με την Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΠΕΚΑ: Διακοπές για 27.500 αγρότες
AGRO

Διακοπές για 27.500 αγρότες - Οι παροχές του ΟΠΕΚΑ

Τι προβλέπουν τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ για τους αγρότες

Κώστας Παπαδής
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιβάλλει «διόδια» και οι ΗΠΑ απαντούν με αποκλεισμό
Ναυτιλία

Θρίλερ στο Ορμούζ - Τα διόδια του Ιράν και η έφοδος των ΗΠΑ 

Χάρτη με τις περιοχές ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ δημοσιοποίησε το Ιράν

Λάμπρος Καραγεώργος
Pac-Man: Πριν 46 χρόνια άρχισε το κυνηγητό με τα φαντασματάκια
Tέχνη και Ζωή

Ο Pac-Man έγινε 46 ετών - Η ιστορία του εμβληματικού videogame

Πώς το παιχνίδι Pac-Man έγινε το δημοφιλέστερο arcade και έβαλε τις γυναίκες στα «ουφάδικα»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
