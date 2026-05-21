Πιερρακάκης σε FT: «Απολύτως απαραίτητες» οι μεταρρυθμίσεις της τρόικας

«Απολύτως απαραίτητες» χαρακτήρισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης τις επώδυνες οικονομικές μεταρρυθμίσεις που επέβαλε η τρόικα στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος διάσωσης της ελληνικής οικονομίας, μιλώντας στους FT.

Η Αθήνα αναγκάστηκε από την τρόικα των διεθνών δανειστών της να μειώσει τις δαπάνες και να απελευθερώσει την οικονομία, προκειμένου να έχει πρόσβαση σε συνολικά περισσότερα από 250 δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομική βοήθεια μεταξύ 2010 και 2018, γράφουν οι FT, προσθέτοντας ότι η Κομισιόν, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ κατηγορήθηκαν από πολλούς Έλληνες για τα πιο δύσκολα χρόνια της κρίσης χρέους, όταν η χώρα μαστιζόταν από μαζική ανεργία και πολιτικές αναταραχές.

Ωστόσο, επισημαίνει ο συντάκτης, η Ελλάδα είναι πλέον μία από τις πέντε μόνο χώρες στην ΕΕ που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα προϋπολογισμού, όπου τα φορολογικά της έσοδα υπερβαίνουν τις κρατικές δαπάνες, εξαιρουμένων των πληρωμών τόκων.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε στους FT: «Υπήρξαν πολλές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων σταθεροποίησης που ήταν απολύτως απαραίτητες».

«Ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση [sine qua non] για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τη σημερινή απόδοση», τόνισε. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ο χειρισμός της Ελλάδας από την τρόικα είχε τόσο «θετικές» όσο και «αρνητικές» πτυχές.

«Θα πρότεινα στο μέλλον να αντλήσουμε τα μαθήματα αυτής της εφαρμογής και να προσπαθήσουμε, αν υπάρχει κάποια χώρα που θα χρειαστεί, να εφαρμόσουμε ό,τι λειτούργησε και όχι ό,τι δεν λειτούργησε», είπε.

Εκ των υστέρων παραδοχές

Το ΔΝΤ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ελλάδα ήταν πλέον «σε καλή θέση για να αντιμετωπίσει εξωτερικούς κραδασμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέκυψαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή», εν μέρει λόγω των μεταρρυθμίσεών της μετά το 2010 για τη βελτίωση της είσπραξης φόρων.

Μερικοί από τους αρχιτέκτονες του προγράμματος της τρόικας παραδέχονται τώρα ότι ήρθαν με υπερβολικό κοινωνικό κόστος.

Οι επώδυνες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αφορούσαν επίσης τομείς όπως οι συντάξεις και η αγορά εργασίας, οδήγησαν σε μια βίαιη μείωση του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 25% μεταξύ 2008 και 2013.

Η ανεργία εκτινάχθηκε στο 26,6% το 2014 από 8% πριν από την κρίση. Οι διαμαρτυρίες στο κέντρο της Αθήνας κατά των μέτρων λιτότητας έγιναν καθημερινό φαινόμενο.

«Είχαμε υπερβολική λιτότητα [στην Ελλάδα]. Νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό», δήλωσε ο Μάρκο Μπούτι, πρώην διευθυντής του τμήματος οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις σε εκείνη την περίοδο βαθιάς κρίσης υπό αυτή την πίεση δεν ήταν δίκαιες και στην πραγματικότητα αρκετά καταστροφικές», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ. «Το χειριστήκαμε καλά; Όχι. Είμαστε σε καλύτερη θέση; Ναι, αλλά με υψηλό τίμημα».

«Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει»

Μέχρι το τέλος του έτους, η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης. Το ακαθάριστο χρέος της, το οποίο κορυφώθηκε σε πάνω από 209% του ΑΕΠ το 2020, προβλέπεται να μειωθεί στο 137,6% του ΑΕΠ φέτος, κάτω από αυτό της Ιταλίας.

«Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει», δήλωσε ο Πιερρακάκης.

Η χώρα εξήλθε επίσημα από το πρόγραμμα διάσωσης το 2018, επιτρέποντάς της να ολοκληρώσει την αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα το 2022.

Η αύξηση του ΑΕΠ σε χώρες των οποίων οι κρίσεις χρέους κάποτε ώθησαν την Ευρωζώνη κοντά σε οριακό σημείο, συμπεριλαμβανομένων επίσης της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας και της Ισπανίας, ξεπερνά τώρα την επέκταση στις «βασικές» οικονομίες της νομισματικής ζώνης, τη Γερμανία και τη Γαλλία, γράφουν οι FT.

Ενώ οι λόγοι χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να μειωθούν σε αυτές τις τέσσερις χώρες έως το 2027, θα συνεχίσουν να αυξάνονται στην Ευρωζώνη στο σύνολό της και στην Ιταλία, τη Γαλλία και το Βέλγιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε σε συνέδριο της FT Energy στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα ότι ήταν μια «ενδιαφέρουσα αναλογία» ότι αυτές οι χώρες «τα πάνε πραγματικά δημοσιονομικά πολύ καλύτερα από τις άλλες αυτές τις μέρες».

«Οι χώρες που εφάρμοσαν μεταρρυθμίσεις πριν από 10 έως 15 χρόνια είναι αυτές που ξεπερνούν σε απόδοση την υπόλοιπη ευρωζώνη αυτή τη στιγμή», δήλωσε στους FT σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Λουίς ντε Γκίντος, απερχόμενος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Ισπανία.

«Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα όσον αφορά την ανάληψη ευθύνης και την επιβολή από την τρόικα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι, στο τέλος της ημέρας, οι μεταρρυθμίσεις απέδωσαν», είπε.