Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος στις αγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν, αλλά και μια σειρά σημαντικών οικονομικών στοιχείων που δημοσιεύονται στην Ευρώπη.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,54% στις 623 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,36% στις 10.481 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,70% στις 24.780 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,49% στις 8.125 μονάδες.

Εφόσον η ανοδική πορεία διατηρηθεί έως το τέλος της συνεδρίασης, οι ευρωπαϊκές αγορές θα καταγράψουν τέταρτη συνεχόμενη ημέρα ανόδου. Ο δείκτης Stoxx 600 βρίσκεται ήδη σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου της τάξης του 2,25%.

Στο εταιρικό μέτωπο, ισχυρές πιέσεις δέχεται η μετοχή της Puig, μετά την ολοκλήρωση χωρίς συμφωνία των συζητήσεων με την αμερικανική Estée Lauder για πιθανό επιχειρηματικό συνδυασμό. Η μετοχή της Puig υποχωρεί κατά περίπου 13% στη Μαδρίτη, ενώ η Estée Lauder καταγράφει άνοδο άνω του 10% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη.

Στο μεταξύ, τα στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 1,3% τον Απρίλιο σε μηνιαία βάση, μετά την αύξηση 0,6% που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η πτώση στις πωλήσεις καυσίμων, οι οποίες υποχώρησαν περισσότερο από 10%. Σύμφωνα με αναφορές λιανεμπόρων, πολλοί οδηγοί περιόρισαν τις μετακινήσεις τους εξαιτίας της μεταβλητότητας στις τιμές των καυσίμων που συνδέεται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο μεταξύ, οι ανησυχίες για παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση τροφοδοτούν και σήμερα τις τιμές του πετρελαίου. Οι αγορές αντέδρασαν στις πληροφορίες ότι η Τεχεράνη επιμένει στη διατήρηση αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου εντός του Ιράν, γεγονός που αναζωπύρωσε τους φόβους για μακροχρόνια διαταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Το Brent ενισχύεται κατά 2,34% και διαμορφώνεται στα 105,01 δολάρια ανά βαρέλι.

Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν νέα οικονομικά στοιχεία από την Ευρώπη. Αργότερα εντός της ημέρας αναμένεται η δημοσίευση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης της Γερμανίας από την GfK για τον Ιούνιο, ο οποίος εκτιμάται ότι θα αποτυπώσει τον αντίκτυπο του αυξημένου ενεργειακού κόστους στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το βρετανικό δημόσιο κατέγραψε δανεισμό ύψους 24,3 δισ. λιρών τον Απρίλιο, υψηλότερο από τις επίσημες προβλέψεις κατά 3,4 δισ. λίρες. Το δημοσιονομικό έλλειμμα, δηλαδή ο δανεισμός για τη χρηματοδότηση των καθημερινών λειτουργικών δαπανών του δημόσιου τομέα, ανήλθε σε 17,4 δισ. λίρες, ξεπερνώντας επίσης τις εκτιμήσεις κατά 2,6 δισ. λίρες.