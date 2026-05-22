Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιβάλλει «διόδια» και οι ΗΠΑ απαντούν με αποκλεισμό

Χάρτη με τις περιοχές ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ δημοσιοποίησε το Ιράν

Ναυτιλία 22.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιβάλλει «διόδια» και οι ΗΠΑ απαντούν με αποκλεισμό
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η νεοσύστατη ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου (PGSA) επιχειρεί να εδραιώσει τον έλεγχό της στα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν τις επιχειρήσεις επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως για τη διακίνηση πετρελαίου.

Η PGSA δημοσιοποίησε για πρώτη φορά με σαφήνεια και συγκεκριμένο χάρτη, τα όρια της περιοχής που θεωρεί ότι υπάγεται στον έλεγχό της στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ιρανικής αρχής, η ζώνη επιτήρησης εκτείνεται από τη γραμμή που ενώνει το Kuh Mobarak στο Ιράν με το Fujairah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς νότο, έως τη γραμμή μεταξύ του νησιού Qeshm και του Umm al-Qaiwain προς βορρά.

Άδεια διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ

Η PGSA υπογράμμισε ότι όλα τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα Στενά θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια και να συντονίζονται με τις ιρανικές αρχές, επιμένοντας στη συγκεκριμένη θέση παρά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για πιθανή αποκλιμάκωση της κρίσης.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι 26 εμπορικά πλοία —μεταξύ αυτών δεξαμενόπλοια και containerships— διήλθαν από τα Στενά μέσα σε ένα 24ωρο σε συντονισμό με το ιρανικό ναυτικό.

Η διέλευση των τριών VLCCs

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η διέλευση τριών VLCCs από τα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, εξέλιξη που ναυτιλιακοί αναλυτές χαρακτήρισαν ως την ισχυρότερη μέχρι στιγμής ένδειξη διαμόρφωσης ενός άτυπου πλαισίου συντονισμένης ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Δύο κινεζικών συμφερόντων πλοία κινήθηκαν σε σχηματισμό με ενεργοποιημένο το AIS, μεταφέροντας ιρακινό και καταριανό αργό πετρέλαιο προς την Κίνα, ενώ τρίτο VLCC νοτιοκορεατικής σημαίας διήλθε χωρίς ενεργό σύστημα εντοπισμού.

Η εταιρεία ναυτιλιακής ανάλυσης Windward εκτιμά ότι η ανοιχτή μετάδοση AIS από τα κινεζικά πλοία ενδέχεται να υποδηλώνει μια σιωπηρή επιχειρησιακή κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, βάσει της οποίας φορτία ιρακινού και καταριανού αργού δεν αποτελούν βασικούς στόχους της αμερικανικής επιχείρησης επιβολής.

Αμερικανοί κομάντος εφορμούν σε ιρανικό πλοίο

Στο μεταξύ στις 20 Μαΐου, Αμερικανοί πεζοναύτες πραγματοποίησαν νηοψία στο δεξαμενόπλοιο προϊόντων πετρελαίου Celestial Sea, με ιρανική σημαία, στον Κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), το πλοίο θεωρήθηκε ύποπτο για προσπάθεια παράκαμψης του αμερικανικού αποκλεισμού με προορισμό ιρανικό λιμάνι. Μετά την επιθεώρηση, το πλοίο αφέθηκε ελεύθερο, ενώ το πλήρωμα έλαβε εντολή αλλαγής πορείας.

Η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι εφαρμόζει πλήρως τα μέτρα επιβολής του αποκλεισμού, υποστηρίζοντας ότι περισσότερα από 90 εμπορικά πλοία έχουν ήδη ανακατευθυνθεί ώστε να συμμορφωθούν με τις αμερικανικές οδηγίες.

Παρέμβαση διεθνών ναυτιλιακών οργανώσεων

Την ίδια στιγμή, μεγάλοι διεθνείς ναυτιλιακοί οργανισμοί —μεταξύ αυτών οι BIMCO, INTERTANKO, OCIMF και το International Chamber of Shipping— εξέδωσαν νέα κοινή οδηγία ασφαλείας, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση στα Στενά παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη, ακόμη και αν η ναυσιπλοΐα εμφανίζεται τυπικά ανοικτή.

Η 22σέλιδη οδηγία επισημαίνει σοβαρούς κινδύνους, όπως παρεμβολές και παραποίηση σημάτων GPS και AIS, πιθανή χρήση ναρκών, drones και μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας, αλλά και τον κίνδυνο ακραίας συμφόρησης σε περίπτωση ταυτόχρονης επανεκκίνησης μεγάλου αριθμού διελεύσεων έπειτα από εβδομάδες καθυστερήσεων.

Οι οργανισμοί συνιστούν στις ναυτιλιακές εταιρείες να εξετάζουν ακόμη και την αναβολή διελεύσεων όταν η αξιολόγηση κινδύνου επιδεινώνεται, ενώ παράλληλα προτείνεται η απενεργοποίηση bluetooth, wifi και υπηρεσιών γεωεντοπισμού σε προσωπικές συσκευές πληρωμάτων, εξαιτίας φόβων διαρροής δεδομένων θέσης των πλοίων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13
Επικαιρότητα

Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13
ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό
Economy

ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό
ΗΠΑ – Ιράν: Σημάδια προόδου στις προσπάθειες να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος

Σημάδια προόδου για ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν
Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
World

Απόφαση - σταθμός για βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος της ΕΕ
ΟΠΕΚΑ: Διακοπές για 27.500 αγρότες
AGRO

Διακοπές για 27.500 αγρότες με προγράμματα του ΟΠΕΚΑ
Βραχυχρόνια μίσθωση: Έρχονται περιορισμοί στα Airbnb
Ακίνητα

Μπαίνει φρένο στα Airbnb - Οι νέοι κόφτες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Γιοχάνεσμπουργκ: Η οικονομική πρωτεύουσα της Αφρικής στο χείλος της οικονομικής καταστροφής
World

Το Γιοχάνεσμπουργκ στα πρόθυρα οικονομικού ολέθρου

Το πρόβλημα του Γιοχάνεσμπουργκ που καταρρέει καταλήγει στην πολιτική

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ
Business

Η ΔΕΗ τίναξε τη «μπάνκα» και πάει για deals

Η ΔΕΗ μετά την ΑΜΚ ανακοινώνει deals - Το mega data center στη Δ. Μακεδονία - Ρεύμα... και σε hubs για AI σε Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Χρήστος Κολώνας
Όμιλος Fourlis: Οι δυο στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης της Fourlis
Business

Πώς «χτίζεται» η Fourlis της επόμενης μέρας - Το νέο μοντέλο

Τι ανέφεραν Βασίλης Φουρλής και Γιάννης Βασιλάκος για τις προτεραιότητες που θέτει ο όμιλος Fourlis – Η μηχανή αντιστάθμισης κόστους, τα νέα ΙΚΕΑ και η κερδοφορία των Foot Lockers

Γιώργος Μανέττας
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Όμιλος Διβάνη: Η προίκα του 2025 και ο αστάθμητος παράγοντας της Μέσης Ανατολής
Τουρισμός

Caravel - Apollon: «Bαρόμετρο» η Μέση Ανατολή, αγκάθι οι μισθοί

Τι βλέπει ο όμιλος Διβάνη για την πορεία τη φετινή χρονιά - Η δυναμική της Αθήνας, το Airbnb και το γεωπολιτικό ρίσκο

Λάμπρος Καραγεώργος
G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων
Κόσμος

G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων

«Συντάξεις, χρέη, κλιματική αλλαγή, φυσικοί και εμπορικοί πόλεμοι... Εμείς χρηματοδοτούμε όλες τις παγκόσμιες κρίσεις», καταγγέλλουν οι νέοι

Αλέξανδρος Καψύλης
Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός
Economy

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Τι δείχνουν οι εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας - Οι προβλέψεις για ευρωζώνη και ΕΕ

Γιάννης Αγουρίδης
Βιομηχανικά μέταλλα: Οι φόβοι για τον πληθωρισμό επηρεάζουν τις τιμές τους
Commodities

Οι φόβοι για πληθωρισμό επηρεάζουν τα βιομηχανικά μέταλλα

Χαλκός, αλουμίνιο, ψευδάργυρος και άλλα μέταλλα παρουσιάζουν αυτή την εβδομάδα διακυμάνσεις που οφείλονται στον πληθωρισμό

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Ναυτιλία
Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Το ταμείο για το 2025 και οι νέες επενδύσεις στις υποδομές
Λιμάνια

Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Τα νέα τιμολόγια και το... cold ironing

Τα νέα τιμολόγια έφεραν άνοδο εσόδων και κερδών το 2025 για το Λιμάνι Ηγουμενίτσας 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περσικός Κόλπος: Πεταλίδες και μέδουσες μαστίζουν τα παγιδευμένα πλοία
World

Θαλάσσιοι οργανισμοί μαστίζουν τα παγιδευμένα στον Κόλπο πλοία

Θαλάσσιοι οργανισμοί θα μπορούσαν να εμποδίσουνι την ικανότητα των πλοίων να εγκαταλείψουν τον Κόλπο όταν τελειώσει η σύγκρουση

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία
Λιμάνια

Κικίλιας: Μεταφέρεται το εμπορικό λιμάνι Χαλκίδας

Πρόκειται για ένα έργο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Περσικός Κόλπος: Η κρίση ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της
World

Η κρίση στον Κόλπο ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της

Οι αγορές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου είναι αισιόδοξες, αλλά η ιστορία δείχνει ότι οι προσδοκίες συχνά απογοητεύονται

Δημήτρης Σταμούλης
Στενά του Ορμούζ: Περνούν τέσσερα με πέντε πλοία την ημέρα
Ποντοπόρος

Τέσσερα με πέντε πλοία την ημέρα περνούν από τα Στενά του Ορμούζ

Οι τελευταίες επιβεβαιωμένες διελεύσεις της 14ης Μαΐου δείχνουν ότι η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται, αλλά σε ιδιαίτερα περιορισμένη κλίμακα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ναυτασφαλίσεις: Aποζημιώσεις ρεκόρ ύψους 3 δισ. δολ. για την κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης
Ναυτιλία

Aποζημιώσεις ρεκόρ για την κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τη χωριστή δικαστική διεκδίκηση του Μέριλαντ κατά της νοτιοκορεατικής Hyundai Heavy Industries (HHI), η οποία ναυπήγησε το containership Dali

10th Capital Link Maritime Leaders Summit: Ανοίγει τις πύλες του την 1η Ιουνίου
Ναυτιλία

Ανοίγει τις πύλες του την 1η Ιουνίου το 10th Capital Link Maritime Leaders Summit

Το 10th Capital Link Maritime Leaders Summit εντάσσεται στην ατζέντα των εκδηλώσεων των Ποσειδωνίων και θεωρείται ένα από τα καλύτερα events της εβδομάδας

Latest News
Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13
Επικαιρότητα

Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13

Retailers are preparing for the seasonal discount period, which will run through the end of August, while shops will also have the option to open on the first Sunday of the sales season

ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό
Economy

ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό

Τα αιτήματα της ΠΟΕΕΤ

ΗΠΑ – Ιράν: Σημάδια προόδου στις προσπάθειες να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος

Σημάδια προόδου για ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε σε πρόοδο στις έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
World

Απόφαση - σταθμός για βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος της ΕΕ

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους

Γιώργος Μαζιάς
ΟΠΕΚΑ: Διακοπές για 27.500 αγρότες
AGRO

Διακοπές για 27.500 αγρότες με προγράμματα του ΟΠΕΚΑ

Τι προβλέπουν τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ για τους αγρότες

Κώστας Παπαδής
Βραχυχρόνια μίσθωση: Έρχονται περιορισμοί στα Airbnb
Ακίνητα

Μπαίνει φρένο στα Airbnb - Οι νέοι κόφτες

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για βραχυχρόνια μίσθωση και μέτρα στήριξης

Ανδρομάχη Παύλου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια
Τράπεζες

Το στοίχημα Optima και CrediaBank στα νέα δάνεια

Οι μη συστημικές τράπεζες επιδιώκουν τη διατήρηση των ρυθμών μεγέθυνσης των χαρτοφυλακίων τους σε επίπεδα υψηλότερα των συστημικών ομίλων

Αγης Μάρκου
Το «Δικαίωμα Παραμονής»
Experts

Το «Δικαίωμα Παραμονής»

Eνα πολιτικό στοίχημα για το μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας στην ψηφιακή εποχή

Μιχάλης Κρητικός
Το ανέλπιστο θαύμα και οι προκλήσεις
Experts

Το ανέλπιστο θαύμα

Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψαν ιστορικά υψηλές επιδόσεις, αποδεικνύοντας ότι η χώρα διαθέτει επιχειρήσεις με ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Giga… τζίρος στη ΔΕΗ, τα σχέδια για CrediaBank – Ευρώπη, τι ψάχνουν οι Κύπριοι στην Ξάνθη, τα μηνύματα Μυτιληναίου
Inside Stories

Giga… τζίρος στη ΔΕΗ, τα σχέδια για CrediaBank – Ευρώπη, τι ψάχνουν οι Κύπριοι στην Ξάνθη, τα μηνύματα Μυτιληναίου

Από το mega... στο giga

Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Το ταμείο για το 2025 και οι νέες επενδύσεις στις υποδομές
Λιμάνια

Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Τα νέα τιμολόγια και το... cold ironing

Τα νέα τιμολόγια έφεραν άνοδο εσόδων και κερδών το 2025 για το Λιμάνι Ηγουμενίτσας 

Λάμπρος Καραγεώργος
Σούπερ μάρκετ: Στα 5,3 δισ. οι πωλήσεις στο τετράμηνο του 2026 – Το «τέλος» των προσφορών
Τρόφιμα – ποτά

Άλμα 7,2% για τα σούπερ μάρκετ - Τι συμβαίνει με τις προσφορές

«Βουτιά» στις προσφορές για τα σούπερ μάρκετ – Άλμα 21,6% για τα e-shop - Ποια καταστήματα και ποιες περιοχές «τρέχουν» με διψήφια ποσοστά

Δημήτρης Χαροντάκης
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιβάλλει «διόδια» και οι ΗΠΑ απαντούν με αποκλεισμό
Ναυτιλία

Θρίλερ στο Ορμούζ - Τα διόδια του Ιράν και η έφοδος των ΗΠΑ 

Χάρτη με τις περιοχές ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ δημοσιοποίησε το Ιράν

Λάμπρος Καραγεώργος
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Carrefour: Πλάνο για επέκταση μέσω… franchise – Αύξηση τζίρου αλλά με ζημιές το 2025
Business

Αλλαγή πορείας στη στρατηγική των Carrefour στην Ελλάδα

Τη δημιουργία 20 νέων καταστημάτων Carrefour προγραμματίζει η Retail & More του ομίλου AVE

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies