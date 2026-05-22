Ο κίνδυνος της PwC για την Evergrande δεν αφορά μόνο τα χρήματα

Σκληρά μαθήματα θα αντληθούν από την επική κατάρρευση της Evergrande, όπως ακριβώς συνέβη και μετά την Enron

Reuters Breakingviews 22.05.2026, 10:20
Ka Sing Chan

Το «πάνθεον» της ντροπής των ελεγκτικών εταιρειών είναι ένα μέρος με μεγάλο συνωστισμό. Η PwC βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με τους εκκαθαριστές της China Evergrande να διεκδικούν το ιλιγγιώδες ποσό των 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για υποτιθέμενη αμέλεια στο ελεγκτικό της έργο για την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων. Προηγούμενες υποθέσεις στις οποίες ενεπλάκησαν ανταγωνιστές της υποδηλώνουν ότι η PwC ίσως χρειαστεί να πληρώσει μόνο ένα μέρος αυτού του ποσού. Η μεγαλύτερη απειλή είναι αν οι διαδικασίες στο Χονγκ Κονγκ, όπου ήταν εισηγμένη η Evergrande, διαπεράσουν τα διασυνοριακά τείχη προστασίας (firewalls) του δικτύου της PwC. Αυτό θα είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις στο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ασίας.

Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές διαπίστωσαν ότι η Evergrande διόγκωσε τα έσοδά της κατά 78 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019 και το 2020, προτού η εταιρεία καταρρεύσει υπό το βάρος υποχρεώσεων άνω των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το τεράστιο μέγεθος του σκανδάλου προκαλεί συγκρίσεις με τη διαβόητη υπόθεση της Enron. Ωστόσο, η PwC είναι απίθανο να έχει την τύχη της Arthur Andersen.

Οι εκκαθαριστές της Evergrande διεκδικούν αποζημιώσεις από την PwC International, την παγκόσμια ομπρέλα του ομίλου, καθώς και από τις μονάδες της στο Χονγκ Κονγκ και την Κίνα. Οι συνολικές απαιτήσεις είναι περίπου ίσες με τα έσοδα ύψους 8,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε η PwC στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού πέρυσι, ενώ το παγκόσμιο δίκτυό της κατέγραψε ρεκόρ εσόδων ύψους 56,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 12μηνο έως τον Ιούνιο.

Τα δικαστικά προηγούμενα δείχνουν ότι τυχόν απαιτήσεις για αποζημίωση θα είναι πολύ χαμηλότερες: οι εκκαθαριστές της Akai, της μεγαλύτερης εταιρικής χρεοκοπίας στο Χονγκ Κονγκ κατά τη δεκαετία του 2000, μήνυσαν την ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young για 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η υπόθεση τελικά διευθετήθηκε εξωδικαστικά το 2009 για περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη South China Morning Post, η οποία επικαλέστηκε καλά πληροφορημένες πηγές.

Πιο καθοριστική θα ήταν μια απόφαση που θα καθιστούσε υπαίτια την PwC International, η οποία είχε υποστηρίξει ότι δεν θα έπρεπε να είναι διάδικος στην υπόθεση και ότι οι οντότητες του Χονγκ Κονγκ και της Κίνας δεν ήταν θυγατρικές της. Ένα αποτέλεσμα υπέρ των εκκαθαριστών θα διέσπαζε τα στεγανά μεταξύ των χωρών, τα οποία στηρίζουν τα ελεγκτικά δίκτυα, και θα ενθάρρυνε περαιτέρω δικαστικές διαμάχες, όπως στον προβληματικό τομέα των ακινήτων της Κίνας, ο οποίος διέρχεται ένα κύμα μαχών αναδιάρθρωσης.

Αυτά τα τείχη προστασίας δοκιμάστηκαν το 2002, όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες κατά της εταιρικής σχέσης (partnership) της Arthur Andersen – και όχι κατά προστατευμένων μονάδων ή μεμονωμένων ατόμων – για παρακώλυση δικαιοσύνης. Το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό. Μέχρι τη στιγμή που ένα ανώτερο δικαστήριο ανέτρεψε την καταδίκη τρία χρόνια αργότερα, μια εταιρεία που απασχολούσε 85.000 άτομα παγκοσμίως είχε προ πολλού ουσιαστικά πάψει να υφίσταται. Ακολούθησε μια κρίση θεσμικής εμπιστοσύνης προς τους θεματοφύλακες των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ομοίως, μια μεγάλη δυσμενής απόφαση θα μπορούσε ακόμη και σήμερα να αποβεί υπαρξιακή για την τοπική εταιρική σχέση της PwC, αναστατώνοντας πελάτες και εισαγωγές στο χρηματιστήριο σε μια αγορά που μόλις αρχίζει να ανακάμπτει.

Οι ρυθμιστικές αρχές στο Χονγκ Κονγκ και την ηπειρωτική Κίνα έχουν ήδη επιβάλει χρηματικές ποινές-ρεκόρ στην PwC για το έργο της στην Evergrande. Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει κινήσει ποινικές διαδικασίες. Το Χονγκ Κονγκ ευδοκιμεί συνδέοντας τα διεθνή κεφάλαια με τις κινεζικές επιχειρήσεις υπό ένα αξιόπιστο νομικό πλαίσιο.

Σκληρά μαθήματα θα αντληθούν από την επική κατάρρευση της Evergrande, όπως ακριβώς συνέβη και μετά την Enron. Το διακύβευμα στην παρούσα υπόθεση αφορά κάτι πολύ περισσότερο από απλά χρήματα.

