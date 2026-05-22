Λιονέλ Μέσι: Στην ομάδα των δισεκατομμυριούχων ποδοσφαιριστών μαζί με τον Ρονάλντο

Όταν ο Λιονέλ Μέσι ήταν έφηβος, έλαβε μια προσφορά που άλλαξε τη ζωή του: να ενταχθεί στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα. Το συμβόλαιο, που είχε συνταχθεί ανεπίσημα σε μια χαρτοπετσέτα, περιλάμβανε μια ασυνήθιστη ρήτρα: τη δέσμευση να καλύψει το κόστος της θεραπείας με αυξητική ορμόνη του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Η τοπική του ομάδα στην Αργεντινή, η Newell’s Old Boys, είχε μόλις απορρίψει το κόστος ως υπερβολικά ριψοκίνδυνο για έναν αδοκίμαστο παίκτη. Όμως, για τη Βαρκελώνη, ίσως να ήταν τα καλύτερα χρήματα που ξοδεύτηκαν ποτέ: η θεραπεία αποδείχθηκε αποτελεσματική και η καριέρα του Μέσι αργότερα εκτοξεύθηκε, κατακτώντας για τον ίδιο και την ισπανική ομάδα παγκόσμια δόξα. Εκτός γηπέδου, μόλις σημείωσε ένα άλλο σημαντικό επίτευγμα, καθώς έγινε ένας από τους λίγους δισεκατομμυριούχους στον αθλητισμό.

Τι έχει κερδίσει ο Μέσι

Ο 38χρονος Μέσι έχει κερδίσει περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς και μπόνους από το 2007, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg. Λαμβάνοντας υπόψη τους φόρους, την απόδοση της αγοράς και τα έσοδα από επενδύσεις και χορηγίες, η καθαρή του περιουσία έχει ξεπεράσει το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index. Αυτό τον τοποθετεί, μαζί με τον μακροχρόνιο αντίπαλό του Κριστιάνο Ρονάλντο, τον Πορτογάλο επιθετικό που έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος του αθλήματος μετά την ένταξή του στον σύλλογο Al-Nassr FC της Σαουδικής Προ Λιγκ το 2023, μεταξύ των πλουσιότερων αθλητών του κόσμου.

Ενώ η εκκεντρική προσωπικότητα του Ρονάλντο έχει από καιρό αποδειχθεί πόλος έλξης για διαφημιστές, από εταιρείες πετρελαϊκών προϊόντων έως εταιρείες αθλητικών ειδών, η μηχανή μάρκετινγκ του Μέσι στα πρώτα χρόνια της καριέρας του δυσκολευόταν κατά καιρούς να φτάσει στα ύψη του ταλέντου του στο γήπεδο. Όμως, πιο πρόσφατα — υπό την καθοδήγηση του πατέρα του Χόρχε — η επιχειρηματική του καριέρα έχει ανθίσει: Ένα τεράστιο μισθό από την τρέχουσα ομάδα του, την Ίντερ Μαϊάμι, φημολογούμενες συμφωνίες κατανομής εσόδων από τηλεοπτικά δικαιώματα, ακίνητα και ακόμη και μερίδιο σε μια αργεντίνικη αλυσίδα εστιατορίων, όλα αυτά τον βοήθησαν να μπει στον κλαμπ των 10 ψηφίων.

Θα μπορούσε εύκολα να είχε συμβεί νωρίτερα. Πολλοί παρατηρητές του Μέσι εξεπλάγησαν όταν ο παίκτης, αμέσως μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αργεντινή το 2022, απέρριψε ένα τεράστιο συμβόλαιο αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για να αγωνιστεί στη Σαουδική Προ Λιγκ. Αντ’ αυτού, επέλεξε να ενταχθεί στην Ίντερ Μαϊάμι, ενώ ο Ρονάλντο υπέγραψε το δικό του συμβόλαιο στη Σαουδική Αραβία το 2023, αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

«Τα χρήματα δεν ήταν ποτέ πρόβλημα για μένα, ούτε εμπόδιο σε τίποτα», δήλωσε ο Μέσι στην εφημερίδα Mundo Deportivo σε συνέντευξη που έδωσε εκείνη τη χρονιά, προσθέτοντας: «Αν ήταν θέμα χρημάτων, θα είχα πάει στη Σαουδική Αραβία ή κάπου αλλού».

Ιστορικά, οι αθλητές που έχουν κερδίσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια ή περισσότερα το έχουν κάνει σε μεγάλο βαθμό χάρη στις επενδύσεις τους. Ο Ρότζερ Φέντερερ κέρδισε περισσότερα από 130 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως παίκτης — αλλά μια συμφωνία για την αγορά μεριδίου 3% στην ελβετική μάρκα αθλητικών παπουτσιών On το 2019 έγινε η μεγαλύτερη πηγή του πλούτου του, αφού οι μετοχές της εταιρείας εκτοξεύτηκαν.

Ο Μάιικλ Τζόρτναν

Ο Μάικλ Τζόρνταν, παρά το γεγονός ότι ήταν ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του ΝΒΑ της εποχής του, κέρδισε λιγότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς κατά τη διάρκεια της καριέρας του, με το μερίδιο που κατείχε στους Σάρλοτ Χόρνετς και τις διαφημιστικές συμφωνίες να συνεισφέρουν το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του. Ωστόσο, η πρόσφατη αύξηση των μισθών των κορυφαίων αθλητών, ειδικά στο ποδόσφαιρο, έχει επιτρέψει στους μεγαλύτερους αστέρες του αθλήματος να κερδίσουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια ή περισσότερα μόνο από τους μισθούς τους.

Η συμφωνία με το Μαϊάμι συνοδεύτηκε επίσης από καινοτόμα προνόμια για τον Μέσι, συμπεριλαμβανομένης μιας ασυνήθιστης επιλογής μετοχικού κεφαλαίου που του δίνει το δικαίωμα να αγοράσει μερίδιο στον σύλλογο, όπου ο πρώην αστέρας της Αγγλίας Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι ήδη μέτοχος.

Αν και δεν είναι σαφές ποιο μερίδιο — αν υπάρχει — έχει αποκτήσει ο Μέσι στην αμερικανική του ομάδα από την ένταξή του, η πορεία της Ίντερ Μαϊάμι παρουσιάζει ανοδική τάση. Η αξία του συλλόγου αυξήθηκε κατά περισσότερο από ένα πέμπτο κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε τον Φεβρουάριο, φτάνοντας τα 1,45 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Sportico. Αποτελεί πλέον την πιο πολύτιμη ποδοσφαιρική ομάδα των ΗΠΑ, καταλαμβάνοντας την 16η θέση παγκοσμίως και προπορευόμενη ομάδων όπως η Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ.

Η συμφωνία με την Apple

Η μεταγραφή του Μέσι στις ΗΠΑ άνοιξε επίσης νέους και καινοτόμους τρόπους αμοιβής. Κατά τη διάρκεια των αρχικών διαπραγματεύσεων για το συμβόλαιο, η αμερικανική ποδοσφαιρική λίγκα και η Apple συζήτησαν μια συμφωνία κατανομής εσόδων, σύμφωνα με την οποία ο Μέσι θα λάμβανε ένα ποσοστό από τις πωλήσεις των νέων συνδρομών στο πακέτο streaming «MLS Season Pass» του Apple TV+, όπως ανέφερε το The Athletic.

Ο Χόρχε Μας, ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι, δήλωσε ότι η ζήτηση για την υπηρεσία streaming διπλασιάστηκε τους μήνες που ακολούθησαν την ένταξη του παίκτη. Ο Μας, σε συνέντευξη νωρίτερα φέτος, ανέφερε ότι η συνολική ετήσια αμοιβή του Μέσι από τον σύλλογο κυμαίνεται μεταξύ 70 και 80 εκατομμυρίων δολαρίων, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και την αποζημίωση του παίκτη.

Το Bloomberg δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας του Μέσι με την Apple. Οι προσπάθειες να επικοινωνήσουμε με την οικογένεια Μέσι μέσω του υπεύθυνου Τύπου παρέμειναν αναπάντητες.

Από καθαρά αθλητική άποψη, η μεταγραφή στην Ίντερ θεωρήθηκε από ορισμένους οπαδούς ως ένα βήμα προς τα κάτω, ακολουθώντας μια συνηθισμένη πορεία έμπειρων αστέρων προς λιγότερο φημισμένες ποδοσφαιρικές χώρες που είναι έτοιμες να πληρώσουν για ταλέντα με μεγάλο όνομα. Πριν μεταγραφεί, ο Μέσι — που θεωρείται από πολλούς ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών — είχε περάσει δύο χρόνια στη γαλλική υπερδύναμη Παρί Σεν Ζερμέν και πριν από αυτό οδήγησε τη Μπαρτσελόνα σε αρκετούς ισπανικούς και ευρωπαϊκούς τίτλους. Έχει επίσης κερδίσει περισσότερους τίτλους Ballon d’Or από οποιονδήποτε άλλο παίκτη.

Η περίοδος στη Μπαρτσελόνα

Ωστόσο, παρόλο που εξελίχθηκε σε αστέρι του καταλανικού συλλόγου τη δεκαετία του 2000, χρειάστηκε χρόνος μέχρι να δει το μισθό του να εκτοξεύεται: όταν υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του το 2009, τα ισπανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι κέρδιζε περίπου 12 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Καθώς οι μισθοί έχουν φουσκώσει, την περασμένη σεζόν δέκα παίκτες της ομάδας έβγαζαν περισσότερα από αυτό το ποσό ετησίως, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Capology.

Ο Μέσι έχει περάσει περισσότερο από το μισό της ζωής του στην Ισπανία και εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη Βαρκελώνη, αλλά σπάνια δίνει συνεντεύξεις σε μέσα ενημέρωσης εκτός της Αργεντινής. Αν και ευρέως αναγνωρισμένος στη χώρα του, ειδικά μετά τη νίκη του 2022, αντιμετώπισε δυσκολίες τα πρώτα χρόνια, εν μέρει λόγω της φυσικής συστολής του, αλλά και επειδή πολλοί οπαδοί τον σύγκριναν αυστηρά με τον Ντιέγκο Μαραντόνα.

Είναι κάτι με το οποίο παλεύει ακόμα και σήμερα. Σε συνέντευξη που έδωσε σε μια αργεντίνικη πλατφόρμα streaming νωρίτερα φέτος, περιέγραψε τον εαυτό του χρησιμοποιώντας έναν τοπικό όρο για ένα κοινωνικά αδέξιο άτομο, προσθέτοντας ότι αναστατώνεται όταν αλλάζουν τα καθημερινά του σχέδια και ότι το να βλέπει τηλεόραση μόνος του στο σπίτι είναι ένα από τα αγαπημένα του χόμπι.

Επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός γηπέδου

Ο Μέσι έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στον πατέρα του, Χόρχε, για τις περισσότερες από τις δραστηριότητές του εκτός γηπέδου, αναθέτοντάς του τα καθήκοντα του ατζέντη, του επιχειρηματικού διευθυντή και του συμβούλου του. Ο Αλφόνσο Νεμπότ Αρμισέν, ένας σχετικά άγνωστος Ισπανός τραπεζίτης, διευθύνει την ιδιωτική επενδυτική εταιρεία του από το 2009.

Ωστόσο, κατά καιρούς, οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες έχουν προσελκύσει την προσοχή των ισπανικών φορολογικών αρχών, μαζί με εκείνες άλλων συναδέλφων του, όπως ο Ρονάλντο. Πριν από μια δεκαετία, κρίθηκε ένοχος μαζί με τον Χόρχε για απάτη εις βάρος του ισπανικού κράτους ύψους περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2007 και 2009, σχετικά με έσοδα από δικαιώματα εικόνας που κατέληξαν σε εταιρείες-βιτρίνα. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης και πρόστιμα, αν και τελικά απέφυγε τη φυλακή.

Από τότε, έχει διαφοροποιήσει τις δραστηριότητές του. Τον Δεκέμβριο του 2024, εισήγαγε μια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα (REIT) σε ένα μικρό ισπανικό χρηματιστήριο, με αξία 232 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία, Edificio Rostower Socimi, κατέχει αρκετά ξενοδοχεία και άλλα εμπορικά ακίνητα.

Η επέκταση

Επίσης, έχει επεκταθεί στον τομέα των καταναλωτικών αγαθών: το 2024, κυκλοφόρησε το αθλητικό ποτό «Más+ by Messi» σε συνεργασία με την Mark Anthony International SRL, τον όμιλο ποτών που βρίσκεται πίσω από το «Mike’s Hard Lemonade». Επίσης, εντάχθηκε ως επενδυτής στην αργεντίνικη αλυσίδα εστιατορίων El Club de la Milanesa, η οποία ειδικεύεται στο είδος της παναρισμένης μπριζόλας που αποτελεί βασικό φαγητό στη λατινοαμερικανική χώρα και ένα από τα αγαπημένα πιάτα του Μέσι, εν μέρει για να βοηθήσει στην διεθνή επέκτασή της.

Όπως ο Ρονάλντο και ίσως με το βλέμμα στραμμένο στην μετά-ποδοσφαιρική του ζωή, δημιουργεί επίσης ένα χαρτοφυλάκιο ποδοσφαιρικών συλλόγων, με την πρόσφατη ανακοίνωση ότι αγόρασε την ισπανική ομάδα Cornella της πέμπτης κατηγορίας, προσθέτοντας τη συμμετοχή του στον Deportivo LSM, την ουρουγουανική ομάδα που συνιδιοκτήτης της είναι μαζί με τον φίλο και πρώην συμπαίκτη του Λουίς Σουάρες. Η οικογένεια του Μέσι ίδρυσε και διευθύνει επίσης έναν σύλλογο χαμηλότερης κατηγορίας που ονομάζεται Los Leones στην πόλη καταγωγής τους, το Ροζάριο.

Μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα, καθώς ο Μέσι αρχίζει να σκέφτεται την αποχώρησή του, σύμφωνα με σχόλια που έκανε σε ένα επιχειρηματικό φόρουμ στο Μαϊάμι πέρυσι.

«Το ποδόσφαιρο έχει ημερομηνία λήξης», είπε, προσθέτοντας: «Οι επιχειρήσεις είναι κάτι που μου αρέσει και για το οποίο μαθαίνω».