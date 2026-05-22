Τραμπ Τζoύνιορ: Υποστηρικτής της «Ολυμπιάδας στεροειδών» που ξεκινά την Κυριακή

Σαράντα αθλητές θα λάβουν μέρος στον αμφιλεγόμενο διαγωνισμό, με την υποστήριξη της επενδυτικής εταιρείας των Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Πίτερ Θιλ

Business of Sport 22.05.2026, 17:22
Σχολιάστε
Τραμπ Τζoύνιορ: Υποστηρικτής της «Ολυμπιάδας στεροειδών» που ξεκινά την Κυριακή
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένας νέος αθλητικός διαγωνισμός με τη συμμετοχή Ολυμπιονικών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Λας Βέγκας. Η διαφορά; Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λαμβάνουν… αναβολικά!

Με την εμπορική ονομασία Enhanced Group, η μετοχή της εταιρείας του Τραμπ Τζούνιορ έχει σημειώσει άνοδο περίπου 35% την τελευταία εβδομάδα πριν από τους εναρκτήριους αγώνες.

Στα «Enhanced Games», που έχουν ονομαστεί «Ολυμπιακοί Αγώνες των Στεροειδών», θα διαγωνιστούν 42 αθλητές σε κολύμβηση, στίβο και άρση βαρών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ (WADA) και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχουν ασκήσει έντονη κριτική στους αγώνες, οι οποίοι ανακοινώθηκαν το 2023. Άλλοι, ωστόσο, βλέπουν μια ευκαιρία.

Η επενδυτική εταιρεία του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, «1789 Capital», ενώνει τις δυνάμεις της με τον Πίτερ Θιλ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που διοργανώνει τους αγώνες και ηγείται της σειράς Β το 2025.

Με την εμπορική ονομασία Enhanced Group, η μετοχή της έχει σημειώσει άνοδο περίπου 35% την τελευταία εβδομάδα πριν από τους εναρκτήριους αγώνες. Ωστόσο, έχει υποχωρήσει κατά περίπου 40% από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μέσω μιας SPAC νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Οι Enhanced Games αντιπροσωπεύουν το μέλλον — πραγματικό ανταγωνισμό, πραγματική ελευθερία και πραγματικά ρεκόρ που καταρρίπτονται», δήλωσε ο Τραμπ Τζούνιορ σε ανακοίνωση κατά την ανακοίνωση της συμμετοχής του.

Αγώνες με… εγκεκριμένα αναβολικά

Ένα ειδικά κατασκευασμένο στάδιο θα φιλοξενήσει 2.500 θεατές, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν δεκάδες αθλητές. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν τη ροκ μπάντα The Killers, που θα εμφανιστεί στη συναυλία μετά την εκδήλωση.

Παράλληλα με το τυπικό πρόγραμμα προπόνησης που ακολουθούν οι αθλητές για τους αγώνες, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες θα έχουν επίσης χρησιμοποιήσει ουσίες που βελτιώνουν την απόδοση.

Οι αθλητές μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο ουσίες που έχουν εγκριθεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν τέτοιες ουσίες παρακολουθούνται υπό αυστηρή ιατρική εποπτεία, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Δεν δημοσιοποιούνται λεπτομέρειες σχετικά με τα προγράμματα χρήσης ουσιών των αθλητών. Ωστόσο, η εταιρεία ανέφερε ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν χρησιμοποιήσει τεστοστερόνη και εστέρες τεστοστερόνης, ανθρώπινες αυξητικές ορμόνες, διεγερτικά όπως το Adderall, μεταβολικούς ρυθμιστές που χρησιμοποιούνται παράλληλα με αναβολικά μέσα, ερυθροποιητίνη και αναβολικά στεροειδή. Όλα αυτά απαγορεύονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ (WADA).

Η διοργάνωση έχει πείσει ορισμένους διάσημους αθλητές να συμμετάσχουν.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο Αμερικανός παγκόσμιος πρωταθλητής των 100 μέτρων του 2022, Φρεντ Κέρλεϊ, ο οποίος κέρδισε επίσης ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 και του 2024, και θα αγωνιστεί στον στίβο. Ο Αυστραλός κολυμβητής Τζέιμς Μάγκνουσεν, ο οποίος έχει κερδίσει ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα συμμετάσχει επίσης. Ο Αμερικανός Ολυμπιονίκης κολυμβητής Κόντι Μίλερ περιλαμβάνεται επίσης στη λίστα.

O Αμερικανός παγκόσμιος πρωταθλητής των 100 μέτρων του 2022, Φρεντ Κέρλεϊ

Πώληση πεπτιδίων

Πέρα από τους αγώνες, η εταιρεία έχει σχέδια να πουλήσει ουσίες που βελτιώνουν την απόδοση.

Η Enhanced ανακοίνωσε μια σειρά συμπληρωμάτων τον Μάρτιο, μαζί με προϊόντα απόδοσης και μακροζωίας, όπως ορμονική θεραπεία αντικατάστασης για άνδρες και γυναίκες.

Η εταιρεία δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι αυτό ήταν «το πρώτο βήμα στο σχέδιο της εταιρείας να γίνει ο κορυφαίος πάροχος εξατομικευμένων προϊόντων βελτίωσης που βελτιώνουν την υγεία, την απόδοση και την ανάρρωση».

Επίσης, δήλωσε ότι σχεδιάζει να προσφέρει πρόσβαση σε πεπτίδια, η χρήση των οποίων έχει γνωρίσει άνθηση τα τελευταία χρόνια. Τα εξαιρετικά δημοφιλή φάρμακα GLP-1 για την απώλεια βάρους, στα οποία περιλαμβάνεται το Wegovy, βασίζονται σε πεπτίδια.

«Κατανοώντας πόσο δημοφιλής έχει γίνει η χρήση πεπτιδίων παγκοσμίως, σκοπεύουμε να επενδύσουμε σημαντικά σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Maximilian Martin τον Μάρτιο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – Oδηγίες και διευκρινίσεις
AGRO

Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Oδηγίες
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη
World

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές
Fed: Ορκίστηκε νέος πρόεδρος ο Κέβιν Γουόρς
World

Νέος πρόεδρος της Fed o Γουόρς - Ορκωμοσία με το βλέμμα στις μειώσεις επιτοκίων
e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
Κοινωνία

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
ΓΣΕΕ: Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης – Θωρακίζει οριστικά το δικαίωμα της απεργίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΓΣΕΕ: Θωράκιση του δικαιώματος της απεργίας από τη Χάγη
Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Σε έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ προχωρά η Lamda

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Pac-Man: Πριν 46 χρόνια άρχισε το κυνηγητό με τα φαντασματάκια
Tέχνη και Ζωή

Ο Pac-Man έγινε 46 ετών - Η ιστορία του εμβληματικού videogame

Πώς το παιχνίδι Pac-Man έγινε το δημοφιλέστερο arcade και έβαλε τις γυναίκες στα «ουφάδικα»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς, αν και μειούμενους, δείκτες δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό, σύμφωνα με την Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ
Economy

Πόσα έδωσε η Ευρώπη σε μέτρα στήριξης

Γιατί η Ελλάδα επέλεξε Fuel Pass αντί μείωσης του ΕΦΚ - Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση

Αθανασία Ακρίβου
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Βραχυχρόνια μίσθωση: Έρχονται περιορισμοί στα Airbnb
Ακίνητα

Μπαίνει φρένο στα Airbnb - Οι νέοι κόφτες

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για βραχυχρόνια μίσθωση και μέτρα στήριξης

Ανδρομάχη Παύλου
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Business of Sport
Τραμπ Τζoύνιορ: Υποστηρικτής της «Ολυμπιάδας στεροειδών» που ξεκινά την Κυριακή
Business of Sport

Ο Τραμπ Τζούνιορ... τζογάρει στην «Ολυμπιάδα στεροειδών»

Σαράντα αθλητές θα λάβουν μέρος στον αμφιλεγόμενο διαγωνισμό, με την υποστήριξη της επενδυτικής εταιρείας των Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Πίτερ Θιλ

Φλορεντίνο Πέρεθ: Πλησιάζει τους ισχυρότερους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη
Business of Sport

Φλορεντίνο Πέρεθ: Πλησιάζει τους ισχυρότερους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ ο άνθρωπος που μετέτρεψε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην ισχυρότερη ποδοσφαιρική αυτοκρατορία της Ευρώπης.

Γιώργος Μαζιάς
Η FIFA μετατρέπει το Μουντιάλ 2026 σε… Monopoly
Business of Sport

Η FIFA μετατρέπει το Μουντιάλ 2026 σε… Monopoly

Η FIFA βγάζει ειδική έκδοση του διάσημου επιτραπέζιου παιχνιδιού

Γιώργος Μαζιάς
Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές
Business of Sport

Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές

Τα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ και οι αυξημένες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν αποκλείσει αρκετούς απο όσους σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στις τρεις χώρες της Βόρειας Αμερικής

Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ

Οι ξενοδόχοι στις αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ. μιλούν για χαμηλή πληρότητα - Οι φϊλαθλοι μιλούν για τα πανάκριβα εισιτήρια

Matchroom: Η αθλητική αυτοκρατορία αποτιμάται πάνω από 1 δισ. λίρες
Business of Sport

Η αθλητική Matchroom αποτιμάται πάνω από 1 δισ. λίρες

Η αθλητική αυτοκρατορία της Matchroom αποτμάται σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο λίρες, καθώς Αμερικανός επενδυτής αποκτά μερίδιο

Μουντιάλ: Θα κερδίσει η Γαλλία λέει η BofA
Business of Sport

Η Γαλλία θα κερδίσει το Μουντιάλ λέει η BofA

Ο Εμπαπέ θα οδηγήσει τη Γαλλία στο χρυσό του Παγκοσμίου Κυπέλλου έναντι της Ισπανίας

Latest News
ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – Oδηγίες και διευκρινίσεις
AGRO

Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Oδηγίες

Με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ εξειδικεύεται η διαδικασία για την αναδρομική υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη
World

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν αλλά και μια σειρά σημαντικών οικονομικών στοιχείων

Fed: Ορκίστηκε νέος πρόεδρος ο Κέβιν Γουόρς
World
Upd: 19:30

Νέος πρόεδρος της Fed o Γουόρς - Ορκωμοσία με το βλέμμα στις μειώσεις επιτοκίων

Ο 56χρονος Γουόρς γίνεται ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη τραπεζική εποχή

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
Κοινωνία

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ

ΓΣΕΕ: Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης – Θωρακίζει οριστικά το δικαίωμα της απεργίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΓΣΕΕ: Θωράκιση του δικαιώματος της απεργίας από τη Χάγη

Το δικαίωμα απεργίας προστατεύεται αναπόσπαστα και ισότιμα ως θεμελιώδες δικαίωμα που εντάσσεται στη συνδικαλιστική ελευθερία

Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Σε έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ προχωρά η Lamda

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα - Η Lamda Development προτίθεται να εξοφλήσει πρόωρα ομολογιακό δάνειο 320 εκατ. ευρώ

Κοινωνικός τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες περιόδου 2026-2027
Κοινωνία

Η οριστική λίστα των δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, το πρόγραμμα «κοινωνικός τουρισμός» επιδοτεί και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια δύσκολη αλλά αναγκαία ισορροπία
Economy

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια δύσκολη αλλά αναγκαία ισορροπία

Τι συζητήθηκε στο Eurogroup - Η ενημέρωση από τον Κυριάκο Πιερρακάκη

Δήμας: Στρατηγική η σημασία του Διαδρόμου Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου
Κατασκευές

Δήμας: Στρατηγικός ο Διάδρομος Δ. Βαλκανίων - Αν. Μεσογείου

Ο συντομότερος νότιος άξονας που συνδέει την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

HAE: Κοινή πρωτοβουλία με Κατάρ και Σαουδική Αραβία για την αποτροπή της επανάληψης του πολέμου
World

ΗΑΕ προς Τραμπ: Σταμάτα τον πόλεμο με το Ιράν

Στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον τα κράτη του Κόλπου όπως τα ΗΑΕ, τονίζουν ότι οι εχθροπραξίες θα βυθίσουν τις οικονομίες του Κόλπου στο χάος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαβε τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen έλαβε το ΧΑ

Το ΧΑ έκλεισε με κέρδη στην τελευταία συνεδρίαση μιας θετικής εβδομάδας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τραμπ Τζoύνιορ: Υποστηρικτής της «Ολυμπιάδας στεροειδών» που ξεκινά την Κυριακή
Business of Sport

Ο Τραμπ Τζούνιορ... τζογάρει στην «Ολυμπιάδα στεροειδών»

Σαράντα αθλητές θα λάβουν μέρος στον αμφιλεγόμενο διαγωνισμό, με την υποστήριξη της επενδυτικής εταιρείας των Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Πίτερ Θιλ

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων
Ομόλογα

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων

Η δημοπρασία των εντόκων γραμματίων ποσού 400 εκατ. ευρώ από τον ΟΔΔΗΧ θα διενεργηθεί στις 27 Μαϊου

Πορτογαλία: Πολύ δύσκολος ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού
World

Πορτογαλία: Πολύ δύσκολος ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού

Οι καταστροφικές καταιγίδες στοίχισαν στην Πορτογαλία

Wall Street: Ανοδικά με έντονη μεταβλητότητα
Wall Street

Ανοδικά αλλά με έντονη μεταβλητότητα η Wall Street

H Wall Street οδεύει για μια ακόμα εβδομάδα κερδών παρά τη μεταβλητότητα

ΕΛΤΟΝ: Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της στο Κίεβο
Business

Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της ΕΛΤΟΝ στο Κίεβο

Προκλήθηκαν αποκλειστικά υλικές ζημιές στο κτίριο της θυγατρικής της ΕΛΤΟΝ στο Κϊεβο της Ουκρανία - Καμία ζημιά στα εμπορεύματα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies