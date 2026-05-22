Τραμπ Τζoύνιορ: Υποστηρικτής της «Ολυμπιάδας στεροειδών» που ξεκινά την Κυριακή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένας νέος αθλητικός διαγωνισμός με τη συμμετοχή Ολυμπιονικών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Λας Βέγκας. Η διαφορά; Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λαμβάνουν… αναβολικά!

Με την εμπορική ονομασία Enhanced Group, η μετοχή της εταιρείας του Τραμπ Τζούνιορ έχει σημειώσει άνοδο περίπου 35% την τελευταία εβδομάδα πριν από τους εναρκτήριους αγώνες.

Στα «Enhanced Games», που έχουν ονομαστεί «Ολυμπιακοί Αγώνες των Στεροειδών», θα διαγωνιστούν 42 αθλητές σε κολύμβηση, στίβο και άρση βαρών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ (WADA) και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχουν ασκήσει έντονη κριτική στους αγώνες, οι οποίοι ανακοινώθηκαν το 2023. Άλλοι, ωστόσο, βλέπουν μια ευκαιρία.

Η επενδυτική εταιρεία του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, «1789 Capital», ενώνει τις δυνάμεις της με τον Πίτερ Θιλ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που διοργανώνει τους αγώνες και ηγείται της σειράς Β το 2025.

Με την εμπορική ονομασία Enhanced Group, η μετοχή της έχει σημειώσει άνοδο περίπου 35% την τελευταία εβδομάδα πριν από τους εναρκτήριους αγώνες. Ωστόσο, έχει υποχωρήσει κατά περίπου 40% από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μέσω μιας SPAC νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Οι Enhanced Games αντιπροσωπεύουν το μέλλον — πραγματικό ανταγωνισμό, πραγματική ελευθερία και πραγματικά ρεκόρ που καταρρίπτονται», δήλωσε ο Τραμπ Τζούνιορ σε ανακοίνωση κατά την ανακοίνωση της συμμετοχής του.

Αγώνες με… εγκεκριμένα αναβολικά

Ένα ειδικά κατασκευασμένο στάδιο θα φιλοξενήσει 2.500 θεατές, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν δεκάδες αθλητές. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν τη ροκ μπάντα The Killers, που θα εμφανιστεί στη συναυλία μετά την εκδήλωση.

Παράλληλα με το τυπικό πρόγραμμα προπόνησης που ακολουθούν οι αθλητές για τους αγώνες, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες θα έχουν επίσης χρησιμοποιήσει ουσίες που βελτιώνουν την απόδοση.

Οι αθλητές μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο ουσίες που έχουν εγκριθεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν τέτοιες ουσίες παρακολουθούνται υπό αυστηρή ιατρική εποπτεία, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Δεν δημοσιοποιούνται λεπτομέρειες σχετικά με τα προγράμματα χρήσης ουσιών των αθλητών. Ωστόσο, η εταιρεία ανέφερε ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν χρησιμοποιήσει τεστοστερόνη και εστέρες τεστοστερόνης, ανθρώπινες αυξητικές ορμόνες, διεγερτικά όπως το Adderall, μεταβολικούς ρυθμιστές που χρησιμοποιούνται παράλληλα με αναβολικά μέσα, ερυθροποιητίνη και αναβολικά στεροειδή. Όλα αυτά απαγορεύονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ (WADA).

Η διοργάνωση έχει πείσει ορισμένους διάσημους αθλητές να συμμετάσχουν.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο Αμερικανός παγκόσμιος πρωταθλητής των 100 μέτρων του 2022, Φρεντ Κέρλεϊ, ο οποίος κέρδισε επίσης ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 και του 2024, και θα αγωνιστεί στον στίβο. Ο Αυστραλός κολυμβητής Τζέιμς Μάγκνουσεν, ο οποίος έχει κερδίσει ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα συμμετάσχει επίσης. Ο Αμερικανός Ολυμπιονίκης κολυμβητής Κόντι Μίλερ περιλαμβάνεται επίσης στη λίστα.

Πώληση πεπτιδίων

Πέρα από τους αγώνες, η εταιρεία έχει σχέδια να πουλήσει ουσίες που βελτιώνουν την απόδοση.

Η Enhanced ανακοίνωσε μια σειρά συμπληρωμάτων τον Μάρτιο, μαζί με προϊόντα απόδοσης και μακροζωίας, όπως ορμονική θεραπεία αντικατάστασης για άνδρες και γυναίκες.

Η εταιρεία δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι αυτό ήταν «το πρώτο βήμα στο σχέδιο της εταιρείας να γίνει ο κορυφαίος πάροχος εξατομικευμένων προϊόντων βελτίωσης που βελτιώνουν την υγεία, την απόδοση και την ανάρρωση».

Επίσης, δήλωσε ότι σχεδιάζει να προσφέρει πρόσβαση σε πεπτίδια, η χρήση των οποίων έχει γνωρίσει άνθηση τα τελευταία χρόνια. Τα εξαιρετικά δημοφιλή φάρμακα GLP-1 για την απώλεια βάρους, στα οποία περιλαμβάνεται το Wegovy, βασίζονται σε πεπτίδια.

«Κατανοώντας πόσο δημοφιλής έχει γίνει η χρήση πεπτιδίων παγκοσμίως, σκοπεύουμε να επενδύσουμε σημαντικά σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Maximilian Martin τον Μάρτιο.