IPO: Προ των πυλών έκρηξη εισαγωγών στα χρηματιστήρια αξίας 1 τρισ. δολαρίων

Η χρονιά των γιγαντιαίων αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) έχει φτάσει. Η SpaceX του Ίλον Μασκ και η OpenAI του Σαμ Άλτμαν δίνουν το έναυσμα για την είσοδό τους στο χρηματιστήριο, και η Anthropic ενδέχεται να ακολουθήσει το παράδειγμά τους.

Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Η SpaceX επιδιώκει αποτίμηση 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που θα την έκανε τη μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο όλων των εποχών, παρά τις απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων και μια δομή που δίνει στους μετόχους ελάχιστη επιρροή στις αποφάσεις του Mασκ.

Η αίτηση της SpaceX επιβεβαιώνει μια σειρά πρόσφατων αποκλειστικών ειδήσεων του Reuters σχετικά με την IPO – συγκεκριμένα, ότι μεγάλο μέρος των προοπτικών της εξαρτάται από την κυριαρχία της SpaceX σε τεχνολογίες και αγορές που δεν υπάρχουν ακόμη, από αποστολές στον Άρη έως κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα.

Ωστόσο, θα είναι δύσκολο για τους επενδυτές να αποκλείσουν μια τόσο μεγάλη εταιρεία από τα χαρτοφυλάκιά τους, ακόμη και αν μεγάλο μέρος της αξίας της βασίζεται στον διάσημο διευθύνοντα σύμβουλό της. Σύμφωνα με τον Jeffrey Goldfarb, η εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα μειώσει περαιτέρω τη διαφορά μεταξύ ιδιωτικών και εισηγμένων εταιρειών: η ευκολία με την οποία οι εταιρείες μπορούν να συγκεντρώσουν κεφάλαια ιδιωτικά σημαίνει ότι οι εξωτερικοί επενδυτές έχουν χάσει το πλεονέκτημα και οι ιδρυτές μπορούν να απαιτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο. Αυτό δεν είναι καλό για τις κεφαλαιαγορές, όπως επισημαίνει η Carmen Crimmins του Reuters.

Στον τελευταίο γύρο ιδιωτικής χρηματοδότησης της OpenAI, η αξία της εκτιμήθηκε στα 852 δισεκατομμύρια δολάρια και θα μπορούσε να φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε περίπτωση εισαγωγής της στο χρηματιστήριο. Η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT ετοιμάζεται να υποβάλει εμπιστευτικά αίτηση για αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στις ΗΠΑ τις επόμενες εβδομάδες, όπως ανέφερε στο Reuters πηγή που έχει γνώση του θέματος. Η απόφαση έρχεται αμέσως μετά την ήττα του Mασκ στη νομική μάχη εναντίον της OpenAI και θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο CEO Άλτμαν θα προλάβει τον ανταγωνιστή Anthropic στις δημόσιες αγορές.

Οι δυσκολίες της Nvidia

Θεωρητικά, θα έπρεπε να υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από τους επενδυτές για όλες αυτές τις δημόσιες προσφορές, αλλά η Nvidia δείχνει πόσο δύσκολο είναι να συνεχίσει να εντυπωσιάζει. Η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο ξεπέρασε τις εκτιμήσεις με τα αποτελέσματα και τις προβλέψεις της την Τετάρτη, αλλά η μετοχή της υποχώρησε στις τελευταίες συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι θα αντιμετωπίσει σκληρότερο ανταγωνισμό. Πολλοί από τους μεγαλύτερους πελάτες της Nvidia επενδύουν κεφάλαια στην ανάπτυξη δικών τους προσαρμοσμένων τσιπ για την εκτέλεση μοντέλων, θέτοντας σε κίνδυνο τη μακροχρόνια κυριαρχία της Nvidia στον κλάδο των τσιπ.

Υπογραμμίζοντας τον ανταγωνισμό στον τομέα των ημιαγωγών, ορισμένοι εργαζόμενοι της Samsung στον τομέα των τσιπ θα λάβουν μπόνους περίπου 416.000 δολαρίων για να αποφευχθεί μια απεργία. Παρά τα μεγάλα ποσά, η συμφωνία χαιρετίζεται ως νίκη για τη Samsung, επειδή τα μπόνους θα καταβληθούν σε μεγάλο βαθμό σε μετοχές και είναι λιγότερο γενναιόδωρα από τα μπόνους της ανταγωνίστριας SK Hynix.