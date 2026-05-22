Wall Street: Ιστορικό υψηλό για Dow, πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Aνοδικά κινήθηκαν οι μετοχές στο αμερικανικό χρηματιστήριο την Παρασκευή, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, με αποτέλεσμα η Wall Street να κλείσει μια κερδοφόρα εβδομάδα, παρά την αυξημένη μεταβλητότητα.

Παρά τις διακυμάνσεις, οι κύριοι δείκτες πραγματοποίησαν σταθερά εβδομαδιαία κέρδη

Ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 324 μονάδων, ή 0,64%, κυμαινόμενος κοντά στο ιστορικό υψηλό της ημέρας. Ο S&P 500 και ο Nasdaq αυξήθηκαν κατά 0,43% και 0,24% αντίστοιχα.

«Είναι η αγορά των πάντων», δήλωσε στο CNBC ο Steve Sosnick, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Interactive Brokers. «Η αγορά σας λέει σήμερα ότι ανησυχεί πολύ περισσότερο για το ενδεχόμενο να χαθεί κάποια μορφή ειρήνης στη Μέση Ανατολή, παρά για τους κινδύνους που ενέχει το να κρατήσει κανείς ανοιχτές τις θέσεις του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου».

Παραμένει ασαφές εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν προς μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί μήνες. Την Παρασκευή, μια ομάδα από το Κατάρ πέταξε στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να βοηθήσει στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο πηγή εξοικειωμένη με το θέμα.

Το πετρέλαιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο την Παρασκευή, κάτω από τα υψηλά επίπεδα που είχε φτάσει νωρίτερα την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές ήλπιζαν ότι θα επιτευχθεί σύντομα μια λύση στον πόλεμο με το Ιράν. Παρά τις διακυμάνσεις, οι κύριοι δείκτες πραγματοποίησαν σταθερά εβδομαδιαία κέρδη.

Υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων

Η απόδοση του ακερικανικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε κατά 3 μονάδες βάσης, φτάνοντας σε κάποιο σημείο την Παρασκευή στο 4,55% περίπου, αν και στη συνέχεια ανέκαμψε ελαφρώς. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου επίσης υποχώρησε κατά 3 μονάδες βάσης νωρίτερα την Παρασκευή, διαμορφώνοντας το επίπεδο της γύρω στο 5,07%.

Η μεταβλητότητα της αγοράς ομολόγων είχε επηρεάσει αρνητικά τις μετοχές νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Το 30ετές ομόλογο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του σε σχέση με πριν την χρηματοπιστωτική κρίση προτού υποχωρήσει, ενώ το 10ετές έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του εδώ και πάνω από έναν χρόνο, καθώς οι επενδυτές φοβούνταν ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα διατηρούσε τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και θα ασκούσε ανοδική πίεση στον πληθωρισμό.

Σε επίπεδο μετοχών, ξεχώρισε μετοχές της Qualcomm σημείωσαν άνοδο 12% την Παρασκευή.

Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 1% από την αρχή της εβδομάδας, και έκλεισε για όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα με άνοδο. Αυτή θα είναι η μακρύτερη σειρά ανόδου από την εννιάμηνη σειρά που έληξε στα τέλη του 2023.

Ο Dow έχει σημειώσει άνοδο 2,3% αυτή την εβδομάδα και κλείνει την τρίτη θετική εβδομάδα στις τέσσερις. Ο Nasdaq έχει σημειώσει άνοδο 0,5%, και ολοκλήρωσε με την έβδομη εβδομαδιαία άνοδο στις τελευταίες οκτώ εβδομάδες.