Καύσιμα: Μεγάλες αυξήσεις στην Ευρώπη τον Απρίλιο – Τι συνέβη στην Ελλάδα

Μεγάλη άνοδος στις τιμές που αφορούν τα καύσιμα καταγράφηκε σε όλη την Ευρώπη τον Απρίλιο.

Τον Απρίλιο του 2026, οι τιμές των καυσίμων και λιπαντικών για προσωπικές μεταφορές στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 20,8% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, μετά από άνοδο 12,9% τον Μάρτιο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026, οι τιμές καυσίμων στην ΕΕ παρουσίαζαν γενικά πτωτική πορεία, τόσο κατά μέσο όρο όσο και στις περισσότερες χώρες-μέλη.

Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, τον Απρίλιο του 2026, οι τιμές αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ενώ σε 15 κράτη-μέλη η άνοδος ξεπέρασε το 20%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (+33,8%), στη Γαλλία και τη Σουηδία (και οι δύο +29,3%), στη Λετονία (+28,1%) και στη Βουλγαρία (+27,8%).

Σημαντικές ήταν οι αυξήσεις και στην Ελλάδα, με το ποσοστό να αγγίζει το 18,8%.

Οι μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ουγγαρία (+1,5%), την Πολωνία (+8,8%) και την Ιταλία (+12,9%).

Καύσιμα: Ανοδική πορεία για ντίζελ και βενζίνη

Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους κατηγορίες καυσίμων, τον Απρίλιο του 2026 οι τιμές του ντίζελ στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 33,7% σε ετήσια βάση, ενώ της βενζίνης κατά 13,6%, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Τον Μάρτιο του 2026, η άνοδος ήταν 19,8% για το ντίζελ και 9,4% για τη βενζίνη.

Σε μηνιαία βάση, οι καταναλωτές στην ΕΕ είδαν τον Απρίλιο του 2026 τις τιμές του ντίζελ να αυξάνονται κατά 7,9% και της βενζίνης κατά 2,4% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026. Τον Μάρτιο, οι τιμές είχαν ήδη αυξηθεί κατά 19,1% για το ντίζελ και 10,6% για τη βενζίνη σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη-μέλη μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία (+23,5%), τη Βουλγαρία (+19,5%) και την Κύπρο (+18,0%), ενώ οι μικρότερες στην Πολωνία (+1,9%), τη Ρουμανία (+2,3%) και εκ νέου στη Βουλγαρία (+2,6%).

Όσον αφορά τη βενζίνη, 23 χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αυξήσεις μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2026, που κυμάνθηκαν από +12,9% στη Σλοβενία έως +1,3% στην Ιρλανδία. Αντίθετα, η Ρουμανία (-1,2%), η Ισπανία (-4,6%) και η Πολωνία (-6,1%) κατέγραψαν μειώσεις τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.