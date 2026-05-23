Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση

Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, μετά τη χθεσινή καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές.

Σκληρή επίθεση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση της ΝΔ

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Νικολακόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος μίλησαν στο «MEGA Σαββατοκύριακο» σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις.

Νικολακόπουλος: Κρίναμε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για προανακριτική για τους Λιβανό-Αραμπατζή

Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος είπε: «Κατ’ αρχάς ως προς το πρώτο θέμα για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Είπαμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 86, η Βουλή κάνει την αξιολόγηση των στοιχείων.

Εμείς κρίναμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις για τη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε κάνει στο παρελθόν παραπομπή στελεχών μας, όπου βλέπουμε ότι μπορεί και πρέπει να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη.

Το κάναμε με τον κύριο Καραμανλή, το κάναμε με τον κύριο Τριαντόπουλο. Εδώ κρίναμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Άρα ήταν πολύ ξεκάθαρη η θέση μας. Τώρα σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών, νομίζω ότι εδώ είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο το θέμα και πολύ πιο ξεκάθαρη η θέση μας.

Στο θέμα των υποκλοπών, ναι, να διερευνηθεί σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο εξεταστικής, γιατί σε επίπεδο προανακριτικής, παρά την έρευνα που γίνεται τέσσερα χρόνια από τη δικαιοσύνη, δεν έχει προκύψει εμπλοκή πολιτικού προσώπου, ούτε καν με τη διαδικασία αναφοράς έτσι ώστε να διαβιβαστεί αμελλητί στη Βουλή και να κριθεί το θέμα και να αξιολογήσουμε, όπως κρίναμε στην προηγούμενη περίπτωση, για τη σύσταση προανακριτικής.

Σε επίπεδο όμως εξεταστικής, αυτή τη φορά κρίναμε ότι επειδή είχε ήδη συσταθεί εξεταστική επιτροπή, έχει ήδη διερευνηθεί υπόθεση σε πολιτικό επίπεδο και ήδη διερευνάται από τη δικαιοσύνη και έχει διερευνηθεί τέσσερα χρόνια. Είναι ανοιχτή ήδη η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, για την καταδίκη, όπως πρωτοδίκως έχει γίνει, τεσσάρων ιδιωτών. Όμως μένει να δούμε και το Εφετείο. Κρίναμε ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι άλλο», είπε αρχικά.

Για τον Σαμαρά

Ο βουλευτής της ΝΔ πρόσθεσε: «Τώρα, να σας πω και για τον κύριο Σαμαρά. Είναι ένας πρωθυπουργός, ο οποίος έχει υπηρετήσει και έχει βρεθεί απέναντι σε λαϊκίστικες δυνάμεις. Σε επίπεδο της κυβέρνησης, κράτησε τη χώρα όρθια σε πολύ δύσκολη στιγμή. Αλλά εδώ, αυτή τη στιγμή, είμαι ξεκάθαρα απέναντι σε απόψεις, οι οποίες αδικούν όλο αυτό το έργο το οποίο έχει γίνει. Και να εξηγηθώ: Καμία άλλη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση δεν έχει κάνει αυτά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Επικεντρώθηκα στα ελληνοτουρκικά γιατί ξεκίνησε με αυτό και νομίζω ότι ρίχνει ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το κομμάτι. Και επαναλαμβάνω, ενεργειακές συμφωνίες, οι οποίες για πρώτη φορά αξιοποιούν το νοητό πλούτο της χώρας μας».

Για τις υποκλοπές: «Πρώτον, όλες αυτές οι υποθέσεις διερευνώνται από την ελληνική δικαιοσύνη. Δεύτερον, για όλες τις υποθέσεις έχει γίνει σε άλλες μια προανακριτική, σε άλλες εξεταστική επιτροπή. Έγινε εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Έγινε εξεταστική για τις υποκλοπές; Λοιπόν, εμείς δώσαμε το δικαίωμα στη μειοψηφία με 120 βουλευτές να μπορεί να ζητάει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Το κάναμε στον Κανονισμό της Βουλής. Εδώ, λοιπόν, δόθηκε όμως μια εξαίρεση και λέει ότι για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, δεν μπορεί να γίνεται με μειωμένη πλειοψηφία. Άρα θέλει αυξημένη πλειοψηφία, απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών. Νεότερα στοιχεία θεωρούμε το γεγονός ότι ο κύριος Ντίλιαν, όποια αξιοπιστία έχει, επειδή λοιπόν πηγαίνει στην προανάκριση, πηγαίνει στο δικαστήριο, δεν κατονομάζει κανένα πολιτικό πρόσωπο και κάνει μια συνέντευξη εκ των υστέρων, αφού καταδικάστηκε, και λέει ότι ‘εμείς γενικώς και αορίστως συνεργαζόμαστε με κυβερνήσεις’, και αυτό είναι νεότερο στοιχείο; Και αυτό συνιστά λόγο, συνιστά λόγο να ξαναγίνει από την αρχή η εξεταστική επιτροπή;».

Μάντζος: Η ΝΔ δεν έχει όριο στην εργαλειοποίηση του κράτους δικαίου

Με τη σειρά του, ο κ. Μάντζος τόνισε αναφορικά με τις υποκλοπές: «Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς δεν έχει όριο, όταν πρέπει να εργαλειοποιήσει τους θεσμούς, ακόμα και του Συντάγματος και του κοινοβουλίου, για να καλύψει ή να εμφανίσει το αφήγημα που εκείνη επιλέγει. Δεν έχει όριο στην εργαλειοποίηση του κράτους δικαίου. Και αυτό φάνηκε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου δυστυχώς παρά την ύπαρξη απλών ενδείξεων για προκαταρκτική εξέταση, για πολλοστή φορά αρχειοθετήθηκε μία ευρωπαϊκή δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, αλλά κυρίως φάνηκε την Παρασκευή χθες για τις υποκλοπές.

Κατ’ αρχάς, για να έχουμε την ιστορία όπως έχει. Το Σύνταγμα αναθεωρήθηκε το 2019 μετά από δύο Βουλές. Στην πρώτη ήταν πλειοψηφία ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπήρχε η πρόταση, και από όλα τα κόμματα τότε, και στη συνέχεια τροποποιήθηκε για να θεωρηθεί και Κανονισμός της Βουλής. Άρα, για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής θα αρκούσαν 120 ψήφοι, επειδή το λέει το Σύνταγμα. Δεν είχε καμία σημασία πώς το εκτίμησε αυτό η Νέα Δημοκρατία».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ποιο είναι το νέο στοιχείο λοιπόν, για το οποίο πρέπει να γίνει εξεταστική επιτροπή; Το νέο στοιχείο δεν είναι ο εκβιασμός του κυρίου Ντίλιαν ή ο εκβιασμός του κυρίου Δημητριάδη, μόνο, γιατί έχουμε δύο εκβιασμούς. Έχουμε τον εκβιασμό του Ισραηλινού αξιωματούχου, που αποκαλεί τον Έλληνα πρωθυπουργό ‘Νίξον’ της χώρας και έχουμε και τον εκβιασμό του κυρίου Δημητριάδη, σε πρόσφατη συνέντευξή του, που λέει ότι τα πήρε όλα πάνω του, για να μην τα πάρουν άλλοι, εκτιμώ εγώ.

Μάλλον ο κύριος πρωθυπουργός, εκτιμώ εγώ πάντα. Άρα έχουμε δύο εκβιασμούς. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι δύο εκβιασμοί;

Γιατί έχει υπάρξει μια δικαστική απόφαση, του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που έχει διαγνώσει ευθύνες και έχει ζητήσει την περαιτέρω διερεύνηση εγκλημάτων κατασκοπείας. Τι ζητήσαμε εμείς από τη Βουλή; Ως μειοψηφία, με βάση το Σύνταγμα, να εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα σε νέα εξεταστική επιτροπή.

Τι είπε η Νέα Δημοκρατία; Ξαφνικά, το 2026, τέσσερα χρόνια μετά το 2022 που λειτούργησε η εξεταστική επιτροπή της μειοψηφίας, τότε, ανακαλύπτει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, ότι υπάρχει εθνική ασφάλεια. Αν υπάρχει εθνική που καθ’ ημάς υπάρχει εθνική ασφάλεια, αλλά όχι με τους όρους που βάζει το Σύνταγμα.

Εθνική ασφάλεια, αν υπάρχει, να τα πει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος αρχειοθέτησε ή διατήρησε στο αρχείο την υπόθεση πιο σωστά. Αν υπάρχει εθνική ασφάλεια, να τα πει στον κύριο Παύλο Μαρινάκη, στον κύριο Μητσοτάκη που μας λένε ότι όλα τα κάνανε οι ιδιώτες. Και αν υπάρχει εθνική ασφάλεια, να τα πει στον κύριο Βορίδη, που ήρθε χθες να μας κάνει μαθήματα συνταγματικού δικαίου και νομικής και ο κύριος Βορίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει προσφύγει για τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας στη δικαιοσύνη, ενώ είναι ο ίδιος θύμα του Predator».

Ξανθόπουλος: O Ανδρουλάκης παρακολουθείτο με τις νόμιμες επισυνδέσεις και όχι με το Predator, να μας πει η ΝΔ σε ποιο αδίκημα υπέπεσε – Να ξαναγίνει εξεταστική για τις υποκλοπές

Ο κ. Ξανθόπουλος τοποθετήθηκε επίσης για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Οι υποκλοπές που έγιναν, αφορούν στο μισό υπουργικό συμβούλιο, αφορούν στον επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων, συναδέλφους σας, δημοσιογράφους, παράγοντες της δημόσιας ζωής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το σηκώσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα. Πρέπει να γίνει μια διάκριση: ο κύριος Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε με τις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ, όχι με το Predator. Αυτό τι σημαίνει νομικά και πολιτικά; Για να παρακολουθηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης και να αρθεί το απόρρητο, πρέπει να είναι ύποπτος ή για εθνικούς λόγους ή για πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα. Πρέπει να μας πει λοιπόν η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός γιατί υπήγαγε την ΕΥΠ στην αρμοδιότητα του, γιατί από τα δύο κατηγορεί ο κύριος Ανδρουλάκης.

Τρίτη 21 του μηνός, έχουμε αυτή την τροπολογία του Φλωρίδη, για την οποία κάνει και νομοτεχνική βελτίωση το βράδυ, για να τη βελτιώσει, γιατί από το πρωί βοούσαν τα ειδησεογραφικά μέσα για την αντίδραση της εισαγγελίας και παρόλα αυτά δεν κατάφερε δηλαδή ο κύριος Φλωρίδης να αποφύγει την κυρία Εισαγγελέα. Το κάνει για να καλύψει τα νότα του.

Η Νέα Δημοκρατία γενικώς έχει σκελετούς στην ντουλάπα της και ξέρει ότι όσο μπορεί να στεγανοποιήσει το σύστημα ενόψει των εκλογών, τόσο καλύτερα θα είναι για αυτή. Αυτό έκανε την Πέμπτη με την προανακριτική. Αυτό έκανε την Παρασκευή με την εξεταστική. Εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Κάναμε το ’22 με τους 120. Το κράτος δικαίου είναι το μείζον και εδώ πρέπει να μείνουμε. Γιατί λοιπόν πρέπει να ξαναγίνει εξεταστική; Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος κατέθεσε ενόρκως στο δικαστήριο ότι ‘μου δώσαν τις απαντήσεις τις οποίες είπα στην εξεταστική την προηγούμενη και μου στείλαν και συγχαρητήριο μήνυμα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας’.

Από την άλλη μεριά, αυτό που κάνει ότι δεν καταλαβαίνει η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Βορίδη είναι ότι υπάρχει μια δικαστική απόφαση. Εδώ δεν μιλάμε για πολιτικές εκτιμήσεις. Που αναπέμπει όλο το υλικό στον αρμόδιο εισαγγελέα. Κaι ο αρμόδιος εισαγγελέας βεβαίως το ξαναφήνει».

Για το κόμμα Τσίπρα

Για το κόμμα Τσίπρα, ο κ. Ξανθόπουλος είπε: «Θα μείνω στον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου. Μετά συλλογικά, ως ΣΥΡΙΖΑ θα αποφασίσουμε το τι θα κάνουμε. ΣΥΡΙΖΑ είμαστε, αριστερό κόμμα είμαστε, συλλογικότητα είμαστε.

Εμείς λοιπόν έχουμε μια πρόταση στο τραπέζι που είναι η μόνη πρόταση ρεαλιστική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων. Το ποιος θα είναι αρχηγός. Θα φανεί μέσα από τη διαδικασία. Θα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα. Έχουμε και εμείς κόμμα. Εμείς έχουμε ένα κόμμα δεκαετιών πίσω μας με την ιστορική μας παράδοση. Βέβαια, να κάνει ο Αλέξης το κόμμα του, να δούμε την ιδρυτική διακήρυξη, να δούμε ποιους έχει. Εάν ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει το βήμα που τον οδηγεί, θα βρεθούμε στο τραπέζι».

Αναδιατάσσουν τα νέα κόμματα το πολιτικό σκηνικό;

Όπως ανέφερε ο κ. Νικολακόπουλος, «Προφανώς όταν δημιουργούνται νέα κόμματα, αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό. Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω και απαντώντας και εμμέσως σε αυτά, αλλά νομίζω ότι τα νέα κόμματα και κάθε κόμμα πρέπει να συνεισφέρει με προτάσεις στον πολιτικό διάλογο για τα μεγάλα εθνικά θέματα της χώρας, την κρίσιμη συγκυρία.

Πρέπει να προσφέρει για τα προβλήματα των πολιτών, την ακρίβεια και τα υπόλοιπα, με προτάσεις ουσιαστικές, συγκεκριμένες, κοστολογημένες και όχι να μπαίνουμε σε μια ρητορική διχαστική, τοξικότητας που βλέπουμε να γίνεται και μέσα στην ρητορική τοξικότητας είναι και η αμφισβήτηση των θεσμών στους οποίους οφείλουμε όλα τα συστημικά κόμματα, όλα τα κόμματα τα οποία θέλουν να λέγονται δημοκρατικά, οφείλουν να σέβονται τους θεσμούς και να περιβάλλονται με εμπιστοσύνη.

Εμείς δεν έχουμε σκελετούς στην ντουλάπα. Εμείς στείλαμε και βουλευτές μας στη Δικαιοσύνη. Αν δεν ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε την πλειοψηφία μετά το 2019, παρά το γεγονός ότι προτείνατε εσείς που είχε πάνω από 150 βουλευτές, δεν θα εφαρμοζόταν ποτέ το δικαίωμα της μειοψηφίας. Βγάζει το Μονομελές Πλημμελειοδικείο μια απόφαση, ναι, σεβαστή απόλυτα. Εμείς δεν πανηγυρίσαμε, δεν το κρίναμε. Αλλά δεν μπορεί να απαξιώνονται και να στοχοποιούνται κορυφαίοι ανώτατοι δικαστές. Δεν μπορεί να στοχοποιούνται επειδή βγάζουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Και αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ. Ούτε είπε ο κύριος Ντίλιαν ‘Νίξον’ τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε εκβιάζεται ο κύριος Δημητριάδης».

«Η Νέα Δημοκρατία έχει απίστευτη φαντασία στο πώς κάθε φορά χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ»

Ο κ. Μάντζος συμπλήρωσε: «Η Νέα Δημοκρατία έχει απίστευτη φαντασία στο πώς κάθε φορά χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε και ανεξάντλητη υπομονή και επιμονή στο να υπερασπίζουμε τους θεσμούς και τη δημοκρατία μας. Είπε ο κύριος Νικολακόπουλος ότι οι θεσμοί αμφισβητούνται. Γιατί αμφισβητούνται; Τις τελευταίες τρεις ημέρες έκαναν για να προστατευθούν οι θεσμοί; Χθες που σήκωσαν το όριο της πλειοψηφίας από τα 120 στα 150, μόνοι τους αντίθετα με το ότι έκαναν αυτοί το 2022.

Καταλαβαίνετε ότι από χθες υπάρχει επιστολή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που μιλάει για την ενεργοποίηση του κανονισμού αιρεσιμότητας του κράτους δικαίου; Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ότι εξαιτίας των πληγμάτων στο κράτος δικαίου η Ευρωπαϊκή Αγγελία ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την αναστολή χρηματοδότησης της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας των πληγμάτων που εσείς προκάλεσε στο κράτος δικαίου. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό».

Πηγή: in.gr