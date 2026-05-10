Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια

Η απροσδόκητα θετική εξέλιξη στις ελληνικές εξαγωγικές επιδόσεις του Μαρτίου εξέπληξε τον εξαγωγικό κόσμο της χώρας. Ηταν μάλιστα σε τέτοιο επίπεδο που κατάφερε να «μαζέψει» τις απώλειες του πρώτου διμήνου και να καταγράψει θετικό πρόσημο στα αποτελέσματα του τριμήνου. Και τούτο παρά το γεγονός ότι ο Μάρτιος ήταν «μέσα» στον πόλεμο και όλοι προεξοφλούσαν πως οι επιδόσεις του θα ήταν αρνητικές.

Κι όλα αυτά χωρίς τα πετρελαιοειδή των οποίω οι τιμές έτσι κι αλλιώς είχαν «απογειωθεί», λόγω των ανατιμήσεων των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Η μεγάλη έκπληξη βέβαια ήταν οι εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου των τροφίμων, που από 6,3% που ήταν στο πρώτο δίμηνο ξεπέρασαν το 16% τον Μάρτιο ! Και στο τρίμηνο ο κλάδος των τροφίμων έκλεισε με άνοδο 9,4% – επανήλθε δηλαδή στα περσινά επίπεδα. Μάλιστα το εντυπωσιακό είναι πως οι επτά από τους δέκα σημαντικότερους κλάδους των εξαγωγών οι επτά είχαν θετικό πρόσημο. Τώρα βέβαια το ερώτημα είναι πως κινήθηκε τελικά ο Απρίλιος – διατήρησε την δυναμική του Μαρτίου ή είχε αντίστροφες επιδόσεις; Η φετινή χρονιά θα έχει εκπλήξεις και απρόσμενες εξελίξεις; Θα το δούμε στο επόμενο διάστημα.

Τι έγραψε το κοντέρ στις ελληνικές εξαγωγές για το πρώτο δίμηνο

Πάντως το πρώτο δίμηνο του έτους ήταν αποκαλυπτικό. Χωρίς το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η αξία των ελληνικών εξαγωγών – χωρίς τα πετρελαιοειδή – συρρικνώθηκε κατά 1,8%. Το ανησυχητικό εν προκειμένω στοιχείο είναι πως η δυναμική του κλάδου των τροφίμων – αν και διατηρείται σε σχέση με άλλους κλάδους – περιορίστηκε στο 6,3% – ενώ στην προηγούμενη διετία ο ρυθμός ανάπτυξης του ήταν διψήφιος! Κι ενώ ο Μάρτιος «μοίρασε» χαμόγελα το πρώτο δίμηνο ήταν απαισιόδοξο. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων κ. Αλκης Καλαμπόκης σημειώνει ότι «με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε τα στοιχεία του Απριλίου και του πρώτου τετραμήνου του 2026, προσδοκώντας να συνεχιστεί η θετική πορεία των ελληνικών εξαγωγών».

Ο πρόεδρος του ΠΣΕ μιλώντας προς τον ΟΤ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν ότι οι ελληνικές εξαγωγές εισέρχονται σε μία περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και έντονων πιέσεων». Και συνεχίζει πως «ιδιαίτερα αισθητή είναι η υποχώρηση των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες. Στο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 4,1%. Την ίδια στιγμή, ο κλάδος των τροφίμων εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα, και να κινείται περίπου στα περσινά επίπεδα, καταγράφοντας άνοδο 9,4% στο τρίμηνο, γεγονός που αποδεικνύει τη σταθερή δυναμική και την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων».

Ο κίνδυνος και τα μηνύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού

Και συνεχίζει σημειώνοντας πως «ωστόσο, εκτιμώ ότι υπάρχει κίνδυνος και ο κλάδος των τροφίμων να δεχθεί σημαντικές πιέσεις το επόμενο διάστημα. Η συνεχής αύξηση των τιμών διεθνώς περιορίζει σταδιακά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση σε πολλές αγορές. Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι πολεμικές συγκρούσεις κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, η αύξηση του μεταφορικού κόστους και των ασφαλίστρων δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για το διεθνές εμπόριο».

Αλλά και τα μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αισιόδοξα. Προσθέτει συγκεκριμένα πως «επιπλέον, η επιβολή νέων δασμών από τις ΗΠΑ αναμένεται να επηρεάσει συνολικά το παγκόσμιο εμπορικό κλίμα και να δημιουργήσει πρόσθετες πιέσεις και για τις ελληνικές εξαγωγές, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω της επιβράδυνσης της διεθνούς ζήτησης».

Πρόωρες οι προβλέψεις για το σύνολο του 2026

Μετά κι από την εξέλιξη του Μαρτίου είναι εξαιρετικά πρόωρο σε ένα τέτοιο περιβάλλον ρευστότητας να προβλέψει κανείς τις εξελίξεις του δωδεκαμήνου, σημειώνει ο ίδιος. Υπάρχει όμως κι ένα «παράθυρο» αισιοδοξίας. Λέει ότι «υπάρχει, ωστόσο, και ένας παράγοντας που ενδέχεται να λειτουργήσει εξισορροπητικά. Η άνοδος των διεθνών τιμών των πετρελαιοειδών μπορεί να αυξήσει την ονομαστική αξία των εξαγωγών καυσίμων και να περιορίσει μέρος των απωλειών σε συνολικό επίπεδο».

Πράγματι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έχει θετική επίπτωση στο εμπορικό ισοζύγιο και γενικότερα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Προφανώς από μακροοικονομικής σκοπιάς. Όμως οι εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή σε μικροοικονομικό επίπεδο αφορούν χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και των κλάδων και η πίεση που πιθανόν να δεχθούν τα προϊόντα τους στις διεθνείς αγορές, ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να έχουν συνέπεια στην λειτουργική τους αξιοπιστία. Και καταλήγει ο κ. Καλαμπόκης λέγοντας ότι «αυτό, δηλαδή η θετική εξέλιξη των εξαγωγών των πετρελαιοειδών, βέβαια, δεν αναιρεί το γεγονός ότι η πραγματική εικόνα της εξαγωγικής δραστηριότητας παραμένει πιεσμένη και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, στήριξη της εξωστρέφειας και στοχευμένες παρεμβάσεις ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων».