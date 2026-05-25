Ιαπωνία: Δεν θα εκδώσει ομόλογα για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό

Η Σανάε Τακαΐτσι επιχειρεί να καθησυχάσει τους επενδυτές ομολόγων

Ομόλογα 25.05.2026, 13:34
Χωρίς να εκδώσει ομόλογα θα χρηματοδοτήσει τις επιπλέον δαπάνες η κυβέρνηση της Ιαπωνία, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.

Η Τακαΐτσι ανέφερε ότι ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός πιθανότατα θα ανέλθει σε λίγο πάνω από 3 τρισ. γιεν (18,9 δισ. δολάρια), σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με το επίπεδο που ανέφερε η υπουργός Οικονομικών Σατσούκι Καταγιάμα την Παρασκευή.

Η Ιάπωνας πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα.

Η αγορά ομολόγων

Οι αγορές είναι σε επιφυλακή για την αύξηση των δαπανών και του χρέους. Την προηγούμενη εβδομάδα προχώρησαν σε μαζικές πωλήσεις ιαπωνικών ομόλογων με την απόδοση των 20ετών να «σκαρφαλώνει» στο υψηλότερο επίπεδο από το 1996.

Σήμερα η απόδοση του 10ετούς κινήθηκε κοντά στο 2,69% .

Η Τακαΐτσι  επεσήμανε ότι μπορεί να ακυρωθούν προγραμματισμένες εκδόσεις ομολόγων λόγω υψηλότερων από το αναμενόμενο φορολογικών εσόδων αλλά και μη υλοποίησης σειρά δαπανών.

«Επομένως, πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να επηρεαστεί η αγορά κρατικών ομολόγων» εξήγησε η πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις καθημερινές κινήσεις της αγοράς. Υπογράμμισε ότι η σταθερή μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ της χώρας θα βοηθήσει στη διατήρηση της εμπιστοσύνης της αγοράς.

Η Ιαπωνία εξετάζει επί του παρόντος τα στοιχεία εσόδων και δαπανών για το προηγούμενο οικονομικό έτος ενόψει της διευθέτησης των λογαριασμών τον Ιούνιο.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι ο σκοπός του επιπλέον προϋπολογισμού είναι να μετριάσει το πλήγμα από τον πόλεμο στο Ιράν και όχι να τονώσει την οικονομία, με τις επιδοτήσεις καυσίμων να αναμένεται να αποτελέσουν βασικό χαρακτηριστικό. Η Τακαΐτσι έχει ήδη ζητήσει από την κυβέρνησή της να καταρτίσει τον προϋπολογισμό με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσει ότι οι τιμές των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα διατηρηθούν σε επίπεδα χαμηλότερα από πέρυσι και να επεκτείνει τις τρέχουσες επιδοτήσεις βενζίνης που περιορίζουν τις τιμές σε περίπου 170 γιεν το λίτρο.

Ανέφερε ότι το υπουργικό της συμβούλιο θα εγκρίνει τη χρήση του αποθεματικού ταμείου για επιδοτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου την Τρίτη και αναμένει ότι θα κοστίσει περίπου 500 δισ. γιεν.

