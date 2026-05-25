Ασιατικά χρηματιστήρια: Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Nikkei 225, πάνω από τις 65.000 μονάδες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πάνω από το όριο των 65.000 μονάδων βρέθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό σε μια συνεδρίαση με περιορισμένο όγκο συναλλαγών στην Ασία λόγω αργιών. Η άνοδος τροφοδοτήθηκε από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να ανοίξουν εκ νέου σύντομα, εξέλιξη που οδήγησε σε σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου και βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν με ομαλό και εποικοδομητικό τρόπο». Παράλληλα, ανέφερε ότι ζήτησε από τους εκπροσώπους του «να μην βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία, καθώς ο χρόνος λειτουργεί υπέρ τους».

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 5% μετά τις δηλώσεις Τραμπ, μειώνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών. Είχαν προηγουμένως εκτιναχθεί, μετά την επιβολή αποκλεισμού σε ιρανικά λιμάνια από την αμερικανική κυβέρνηση και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.

Στις αγορές, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε πάνω από 3%, αγγίζοντας το ιστορικό υψηλό των 65.408,87 μονάδων, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 1,19%.

Ισχυρά κέρδη κατέγραψε και η αγορά της Ταϊβάν, με τον δείκτη Taiex να φθάνει επίσης σε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τις 43.000 μονάδες. Ο δείκτης έκλεισε στις 43.495,92 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,91%.

Στην υπόλοιπη Ασία, ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,45%, ο κινεζικός CSI 300 κατέγραψε άνοδο 0,91%, ενώ ο ινδικός Nifty 50 κινήθηκε υψηλότερα κατά 1,09%.

Οι αγορές του Χονγκ Κονγκ και της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω επίσημων αργιών, ενώ κλειστή θα παραμείνει και η Wall Street εξαιτίας της αμερικανικής αργίας της Ημέρας Μνήμης (Memorial Day).