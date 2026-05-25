Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι ανακούφισης στην αγορά – Πάνω από τις 2.300 μονάδες ο ΓΔ

Θετικά μηνύματα εκπέμπει το γεωπολιτικό μέτωπο, καθώς ενισχύονται οι ενδείξεις για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Xρηματιστήριο Αθηνών 25.05.2026, 10:54
Αλεξάνδρα Τόμπρα

Με άλμα «υποδέχεται» και το ελληνικό χρηματιστήριο την πρόοδο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, με τον γενικό δείκτη να περνά πάνω από τις 2.300 μονάδες, έχοντας στο πλευρό του τη συντριπτική πλειονότητα των τίτλων του.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1,64% στις 2.309,16 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 17 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,9 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 1,73% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.859,50 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 2,37% στις 2.630,86 μονάδες.

Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Θετικά μηνύματα εκπέμπει το γεωπολιτικό μέτωπο, καθώς ενισχύονται οι ενδείξεις για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν καταλήξει κατ’ αρχήν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί περισσότερο από δύο μήνες.

Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας θεωρείται η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, της στρατηγικής θαλάσσιας οδού από την οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου. Η προοπτική αποκλιμάκωσης οδηγεί και σε σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να κινείται χαμηλότερα κατά 4,3%, στα 95,90 δολάρια ανά βαρέλι.

Στο εσωτερικό μέτωπο, σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance, συνεχίζεται σταδιακά η διάχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς τις μεσαίες και μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, με τη στήριξη θετικών επιχειρηματικών εξελίξεων και ικανοποιητικών εταιρικών αποτελεσμάτων. Όπως επισημαίνει, μέχρι στιγμής δεν παρατηρούνται φαινόμενα υπερβολής, ενώ η αγορά κινείται με σχετικά ήπιους ρυθμούς, στοιχείο που αξιολογείται θετικά για τη συνέχεια.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Aegean και Eurobank σημειώνουν κέρδη 4,1% έκαστη, με την Alpha Bank να είναι στο +3,36%. Άνω του 2% είναι η άνοδος σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πειραιώς, Optima, Jumbo, Σαράντης και Εθνική.

Άνω του 1% είναι τα κέρδη σε ΔΕΗ, Metlen, Motor Oil, Τιτάν, Allwyn, ΕΛΧΑ και Βιοχάλκο, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Λάμδα, ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ, Helleniq Energy, Cenergy, Coca Cola, Aktor και ΟΤΕ. Η Κύπρου χάνει 2,94%, καθώς σήμερα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο τελικό μέρισμα των 0,50 ευρώ.

