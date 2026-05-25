Χρηματιστήριο Αθηνών: Συντηρεί τα ισχυρά κέρδη της η αγορά

Σταθερά πάνω από τις 2.300 μονάδες κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και δεν έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τις συναλλακτικές του ταχύτητες, οι αγοραστούν επικρατούν σχεδόν σε ολόκληρο το ταμπλό.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1,84% στις 2.313,60 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 84,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 14,1 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 1,91% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.870,10 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 2,46% στις 2.633,15 μονάδες.

Το βλέμμα στραμμένο στα Στενά του Ορμούζ

Με το ενδιαφέρον των επενδυτών να παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει να κινείται σε τροχιά λύσης της πλάγιας κίνησης, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πιθανή αποκλιμάκωση της κρίσης και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν απτά σημάδια προόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου δείχνει ότι οι αγορές προεξοφλούν θετικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον. Το κλίμα αυτό έχει συμβάλει στη διατήρηση της επενδυτικής αισιοδοξίας, παρά την αυξημένη μεταβλητότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τις διεθνείς αγορές.

Σε τεχνικό επίπεδο, σύμφωνα με την ανάλυση της Fast Finance, η αγορά επιχειρεί να διασπάσει τη ζώνη των 2.200-2.300 μονάδων, περιοχή που εξακολουθεί να θεωρείται ουδέτερη, παρά τις έντονες διακυμάνσεις των τελευταίων εβδομάδων. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο δείκτης έχει ήδη κατοχυρώσει τις 2.282 μονάδες, εξέλιξη που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες κίνησης προς τις 2.322 μονάδες, επίπεδο το οποίο αποτελεί κρίσιμη εβδομαδιαία αντίσταση.

Η εικόνα της αγοράς παραμένει θετική, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των εισηγμένων μετοχών εξακολουθεί να διατηρεί σήματα αγοράς (long positions), στοιχείο που επιβεβαιώνει τη διατήρηση της ανοδικής τάσης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Σύμφωνα με τη Fast Finance, εφόσον η αγορά καταφέρει να υπερβεί τις βασικές τεχνικές αντιστάσεις, ανοίγει ο δρόμος για σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, με τον μεγάλο μεσοπρόθεσμο στόχο να τοποθετείται στις 2.650 μονάδες και, σε ακόμη πιο αισιόδοξο σενάριο, στις 2.800 μονάδες. Από την άλλη πλευρά, οι 2.193 μονάδες αποτελούν το βασικό ημερήσιο επίπεδο προστασίας (stop), κάτω από το οποίο θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η τρέχουσα ανοδική εικόνα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημειώνει κέρδη 4,33%, με τις Alpha Bank, Aegean, Eurobank, ΕΛΧΑ, ΔΕΗ και Optima να ακολουθούν με άνοδο που ξεπερνά το 2%. Άνω του 2% είναι τα κέρδη σε Jumbo, Metlen, Σαράντης, Πειραιώς, Motor Oil και Εθνική και άνω του 1% οι Helleniq Energy, Allwyn και Τιτάν.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Βιοχάλκο, Cenergy, Λάμδα και ΔΑΑ, ενώ ήπια πτωτικά οι Coca Cola και ΕΥΔΑΠ. ΟΤΕ και Aktor χάνουν από 1,07% και 1,35% αντίστοιχα, με την Κύπρου να είναι στο -3,10%.