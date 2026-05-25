Santander: Έτος ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2026

Θετική παραμένει η Santander για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς επαναλαμβάνει ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν ορόσημο για τον όμιλο, καθώς θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά την πλήρη ενοποίηση της Εγνατίας Οδού.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Santander, το α’ τρίμηνο του 2026 θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας φάσης για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς η Εγνατία Οδός αναμένεται να εξελιχθεί στο πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων του ομίλου. Η εξέλιξη αυτή καθιστά το συγκεκριμένο τρίμηνο κομβικό για τον μετασχηματισμό της εταιρείας.

H Santander προβλέπει αύξηση κατά 36% των EBITDA του τομέα αυτοκινητοδρόμων στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Ισχυρή αύξηση EBITDA και κερδοφορίας

Με βάση τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους, η Santander εκτιμά ότι οι επιδόσεις του κλάδου παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν ιδιαίτερα ισχυρές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία στην Αττική Οδό, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου, αυξήθηκε κατά 2,5% σε ετήσια βάση, ενώ στην Εγνατία Οδό, που αντιστοιχεί στο 19% της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων, η αύξηση έφθασε το 4,5%.

Ως αποτέλεσμα, η Santander προβλέπει αύξηση κατά 36% των EBITDA του τομέα αυτοκινητοδρόμων στο πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, αναμένει άνοδο περίπου 15% στα καθαρά κέρδη του ομίλου.

Αυξημένος δανεισμός λόγω επενδύσεων

Η Santander εκτιμά επίσης ότι ο καθαρός δανεισμός χωρίς αναγωγή (recourse net debt) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα αυξηθεί στα 415 εκατ. ευρώ από 212 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην απόκτηση του επιπλέον 12,8% της ΕΥΔΑΠ, καθώς και στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται τόσο για το έργο του IRC Hellinikon (Hard Rock Hotel & Casino) όσο και για τη νέα παραχώρηση του αυτοκινητοδρόμου ΒΟΑΚ.

«Υποτιμημένη» η αξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στην επενδυτική της αξιολόγηση, η Santander επαναλαμβάνει τη θετική της σύσταση για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και διατηρεί την άποψη ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τη δυναμική κερδοφορίας του ομίλου.

Η τράπεζα υπενθυμίζει ότι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2025 αναθεώρησε ανοδικά την τιμή-στόχο στα 53 ευρώ ανά μετοχή και διατηρεί την εκτίμηση αυτή ενόψει των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2026.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η επενδυτική περίπτωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συγκαταλέγεται στις πλέον ελκυστικές στον ευρωπαϊκό κλάδο των μεταφορικών υποδομών που καλύπτει η Santander, ενώ το περιθώριο ανόδου προς την τιμή-στόχο του Δεκεμβρίου 2026 παραμένει άνω του 30%.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της εταιρείας

Η Santander θεωρεί ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ένα επιχειρηματικό μοντέλο με υψηλή ανθεκτικότητα τόσο σε περιβάλλον χαμηλότερης οικονομικής ανάπτυξης όσο και σε συνθήκες αυξημένου πληθωρισμού.

Μεταξύ των βασικών πλεονεκτημάτων που αναδεικνύει ξεχωρίζουν:

• Το «νεανικό» χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων, το οποίο αντιστοιχεί στο 75% της συνολικής επιχειρηματικής αξίας (Enterprise Value) και στο 53% της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων. Σύμφωνα με τη Santander, οι συμβάσεις παραχώρησης διαθέτουν ισχυρή τιμολογιακή δύναμη, καθώς οι αυξήσεις των διοδίων κινούνται πάνω από τον πληθωρισμό, δημιουργώντας ανοδική πορεία στην αξία των συμμετοχών έως και το 2032.

• Τον κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 26% της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων και βρίσκεται σε περίοδο ιδιαίτερα ισχυρής ανάπτυξης. Η Santander επισημαίνει ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ανήλθε στα 6,6 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους, σημειώνοντας αύξηση 61% σε ετήσια βάση, ενώ τα περιθώρια EBIT ξεπερνούν το 9%.

• Ο δανεισμός χωρίς αναγωγή (recourse net debt) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται ήδη σε χαμηλά επίπεδα και μειώνεται με ταχύ ρυθμό, εξέλιξη που στηρίζεται από τη συνεχή αύξηση των μερισμάτων που προέρχονται από τις παραχωρήσεις.

• Το pipeline νέων έργων παραχώρησης (greenfield concessions) που μπορεί να διεκδικήσει ο όμιλος στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα μεγάλο, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.