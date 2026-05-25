Aramco: Μεταβιβάζει το ποσοστό της στην PRefChem στην Petronas

Η Aramco, η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας και μια απο τις μεγαλύτερες εταιρειες στον κόσμο, θα μεταβιβάσει τα μερίδιά του στις κοινοπραξίες διύλισης και πετροχημικών PRefChem στη Μαλαισία στον εταίρο Petronas, ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες τη Δευτέρα, τερματίζοντας μια οκταετή συνεργασία στον τομέα της μεταποίησης στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η συμφωνία, υπό την επιφύλαξη των όρων ολοκλήρωσης, θα καταστήσει την PRefChem πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της κρατικής εταιρείας ενέργειας της Μαλαισίας, ανέφεραν οι δύο εταιρείες σε κοινή δήλωση. Οι οικονομικοί όροι δεν αποκαλύφθηκαν.

Η συμφωνία υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο ο πόλεμος στο Ιράν αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές συνεργασίες σε ολόκληρη την Ασία, σχολιάζει το Reuters.

Το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από τα τέλη Φεβρουαρίου έχει μειώσει δραστικά τις ροές αργού πετρελαίου προς την περιοχή, αναγκάζοντας τα διυλιστήρια να μειώσουν την παραγωγή τους και προκαλώντας έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών, βενζίνης και ντίζελ, τα οποία είναι προϊόντα που παράγει η PRefChem.

Η πλήρης ιδιοκτησία θα δώσει στην Petronas την ευελιξία να προμηθεύεται αργό εκτός του Κόλπου και να κατευθύνει την παραγωγή για να καλύψει την αυξανόμενη περιφερειακή ζήτηση καυσίμων, ενώ η Aramco αναγκάστηκε να μειώσει την παραγωγή λόγω της σύγκρουσης.

Η σαουδαραβική παραγωγή μειώθηκε κατά περίπου ένα τρίτο τον Απρίλιο σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα, σύμφωνα με δευτερεύουσες πηγές του ΟΠΕΚ. Η Aramco προμήθευε το 50% έως 70% της πρώτης ύλης αργού της PRefChem.

«Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους, αντανακλώντας τις εξελισσόμενες στρατηγικές προτεραιότητες και των δύο μερών», ανέφεραν.

Διατηρούν τη συνεργασία Aramco και PRefChem

Η PRefChem αποτελείται από δύο κοινοπραξίες, την Pengerang Refining Company και την Pengerang Petrochemical Company, οι οποίες λειτουργούν ένα ολοκληρωμένο συγκρότημα διυλιστηρίου και πετροχημικών εντός του Ολοκληρωμένου Συγκροτήματος Pengerang στο νότιο κρατίδιο Johor της Μαλαισίας.

Το διυλιστήριο έχει δυναμικότητα περίπου 300.000 βαρελιών την ημέρα και παράγει καύσιμα, όπως καύσιμα αεροσκαφών, βενζίνη και ντίζελ, ενώ παράλληλα προμηθεύει πρώτες ύλες στο πετροχημικό συγκρότημα, το οποίο έχει ονομαστική δυναμικότητα περίπου 3,4 εκατομμυρίων τόνων ετησίως.

Το 2017, η Aramco συμφώνησε να επενδύσει 7 δισεκατομμύρια δολάρια για ισότιμη συμμετοχή στο έργο, υπογράφοντας συμφωνία αγοράς μετοχών κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης του βασιλιά Σαλμάν στη Μαλαισία. Τότε, αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της εταιρείας στον τομέα της μεταποίησης στο εξωτερικό. Οι δύο κοινοπραξίες ιδρύθηκαν επίσημα τον Μάρτιο του 2018.

Οι εταιρείες δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να διερευνούν δυνατότητες συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας αργού πετρελαίου, της ανταλλαγής τεχνολογίας και της διανομής προϊόντων.