«AI washing»: Οι εταιρείες αναδιαμορφώσουν την εικόνα τους με έμφαση στην τεχνολογία

Οι βρετανικές εταιρείες κάνουν… διατάσεις «επιπέδου γιόγκα» για να αυτοαποκαλούνται ειδικοί στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σε μια προσπάθεια να επωφεληθούν από τον θόρυβο γύρω από την τεχνολογία, αναφέρουν εταιρείες δημοσίων σχέσεων, μιλώντας στον Guardian.

Κουρασμένα στελέχη επικοινωνίας που έχουν αναλάβει την εξασφάλιση κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης για διάφορα brands έχουν παραπονεθεί ότι οι επικεφαλής σε βιομηχανίες χαμηλής τεχνολογίας ή σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτοματοποίηση αλλά όχι παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη, απαιτούν ολοένα και περισσότερο να παρουσιάζονται στους δημοσιογράφους ως εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

«Μπορείτε σχεδόν να ακούσετε τα μάτια να γουρλώνουν όταν αναφέρετε τη λέξη Τεχνητή Νοημοσύνη σε έναν δημοσιογράφο», δήλωσε στον Guardian ένας υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων στο νότιο Λονδίνο που εκπροσωπεί ένα χαρτοφυλάκιο εταιρειών τεχνολογίας και σχεδιασμού. «Έχω παρακολουθήσει μια σταθερή ροή εταιρειών που προσπαθούν να συνδέσουν την ετικέτα Τεχνητή Νοημοσύνη με ό,τι κάνουν, ανεξάρτητα από το πόσο εύθραυστος είναι ο σύνδεσμος».

Ο Imran Ariff, στρατηγικός σύμβουλος μέσων ενημέρωσης στην Fight or Flight, μια εταιρεία επικοινωνίας με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε: «Είναι εύκολο για τις εταιρείες, όταν είναι τόσο περήφανες για αυτό που κάνουν, να υπερβάλλουν στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτουν».

Τον περασμένο μήνα, η αμερικανική εταιρεία υποδημάτων AllBirds «στράφηκε» στην απόκτηση μονάδων επεξεργασίας γραφικών τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εταιρείες γενετικής έχουν προωθήσει με ενθουσιασμό εξετάσεις αίματος που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Yπάρχουν ακόμα και εταιρείες με… στεφάνια μπάσκετ που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και λέιζερ που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη τα οποία – κατά κάποιον τρόπο – προστατεύουν τις γυναίκες από πιθανές επιθέσεις σε πολυσύχναστες πλατφόρμες του μετρό.

Πώς προωθείται το «ΑΙ washing»

Ορισμένες εταιρείες έχουν κατηγορηθεί για «AI washing» – που περιγράφει την πρακτική των εταιρειών να υπερβάλλουν ή να παραποιούν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στις λύσεις τους- προσπαθώντας να επαναπροσδιορίσουν γνωστές, συχνά παλιές, τεχνολογίες ως «τεχνητή νοημοσύνη».

Οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων στον τομέα της τεχνολογίας – των οποίων η δουλειά είναι να στέλνουν κάθε εβδομάδα δεκάδες ή εκατοντάδες προτάσεις σε δημοσιογράφους, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων τελικά τις αγνοούν – έχουν διαμαρτυρηθεί ότι αναγκάζονται να εκδίδουν δελτία τύπου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη υπό πίεση, παρά τη φήμη του κλάδου τους ότι προωθεί τα προϊόντα με αδιακρίτως υπερβολικό τρόπο.

«Πολλές εταιρείες προσπαθούν να ονομάσουν κάθε προϊόν με την ένδειξη «AI» στην αρχή ή να ενσωματώσουν την ένδειξη «AI» στην ίδια την ονομασία του προϊόντος», δήλωσε στον Guardian ένας διευθυντής πελατών σε άλλη εταιρεία, με έδρα στο κέντρο του Λονδίνου.

«Ο κόσμος κατακλύζει το μάρκετινγκ με το πώς η τεχνητή νοημοσύνη κάνει τη διαφορά. Πρόκειται για ένα προϊόν «με βάση την τεχνητή νοημοσύνη» ή «υποστηριζόμενο από τεχνητή νοημοσύνη», ενώ στην πραγματικότητα είναι απλώς καλύτερη αυτοματοποίηση από ό,τι έχουμε δει στο παρελθόν».

Ως παράδειγμα, περιέγραψε μια εταιρεία ακινήτων που προσπαθεί να προωθήσει ένα εργαλείο που σαρώνει ένα κτίριο και δημιουργεί την κάτοψή του ως AI.

«Είναι απλώς ένας φορητός σαρωτής. Πιθανώς περιέχει στοιχεία AI που επιταχύνουν κάπως τη διαδικασία… αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς αυτοματοποίηση», είπε. «Δεν είναι το είδος της AI που πολλοί από εμάς υποθέτουμε ότι είναι.»

Πρόσθεσε: «Όλοι έχουν γίνει κάπως αδιάφοροι απέναντι στη γλώσσα που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και καθοδηγείται από αυτήν. Εξαρτάται από την κάθε εταιρεία, αλλά θα έλεγα ότι περίπου το 50% των ειδήσεων που στέλνω, δεν θα ήθελα να τις στείλω».

O ρόλος των δημοσιογράφων

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της επικοινωνίας ανέφεραν επίσης ότι ζητήθηκε από τους διευθυντές να παρουσιαστούν ως σχολιαστές της τεχνολογίας, προκειμένου να φαίνονται σχετικοί.

«Έχω δει κάποιες ακροβατικές προσπάθειες από brands που προσπαθούν να επινοήσουν λόγους για να μιλήσουν για την τεχνητή νοημοσύνη», είπε ένας υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων που εργάζεται για μια παγκόσμια εταιρεία με γραφεία στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο.

«Είναι κάτι που συχνά πρέπει να συμβουλεύουμε να μην κάνουν, όπως “κανένας δημοσιογράφος δεν θα συμπεριλάβει το σχόλιό μας για το κρατικό ταμείο τεχνητής νοημοσύνης μόνο και μόνο επειδή κυκλοφορήσαμε ένα chatbot”».

Μεγάλες εταιρείες σε όλο τον κόσμο αξιολογούν πόσο στενά θέλουν να ευθυγραμμίσουν την εικόνα τους με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς προβαίνουν σε χιλιάδες απολύσεις και εφαρμόζουν την τεχνολογία. Την περασμένη εβδομάδα, ο διευθύνων σύμβουλος της Standard Chartered ζήτησε συγγνώμη αφού χαρακτήρισε τους εργαζόμενους που κινδυνεύουν να χάσουν τις θέσεις τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης ως «ανθρώπινο κεφάλαιο χαμηλότερης αξίας».

Οι επενδυτές της χρηματιστηριακής αγοράς έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει τις πρόσφατες ανησυχίες σχετικά με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τον αυξανόμενο πληθωρισμό και τον πόλεμο στο Ιράν.