Nexperia: Επείγουσα έκκληση στην κινεζική μητρική, νέα φόβοι στην αυτοκινητοβιομηχανία

World 28.11.2025, 12:33
Η ολλανδική εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ Nexperia κάλεσε δημοσίως την μητρική κινεζική εταιρεία να βοηθήσει στην αποκατάσταση των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, προειδοποιώντας σε ανοιχτή επιστολή ότι πελάτες από διάφορους κλάδους αναφέρουν «επικείμενες διακοπές στην παραγωγή».

Η ολλανδική μονάδα της Nexperia ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η ανοιχτή επιστολή της ακολούθησε «επανειλημμένες προσπάθειες για την καθιέρωση άμεσης επικοινωνίας μέσω συμβατικών καναλιών», αλλά δεν έλαβε «καμία ουσιαστική απάντηση».

Οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού για ανταλλακτικά της Nexperia που προκλήθηκαν από πολιτικές παρεμβάσεις δεν έχουν επιλυθεί ουσιαστικά

Η επιστολή σηματοδοτεί την τελευταία ανατροπή σε μια μακροχρόνια ιστορία που έχει απειλήσει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας και έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή διαμάχη μεταξύ Άμστερνταμ και Πεκίνου σχετικά με τη μεταφορά τεχνολογίας.

«Χαιρετίσαμε τη δέσμευση των κινεζικών αρχών να διευκολύνουν την επανέναρξη των εξαγωγών από τις κινεζικές εγκαταστάσεις της Nexperia και των υπεργολάβων μας, επιτρέποντας τη συνεχή ροή των προϊόντων μας στις παγκόσμιες αγορές», ανέφερε η ολλανδική θυγατρική της Nexperia στην επιστολή.

«Ωστόσο, πελάτες από διάφορους κλάδους εξακολουθούν να αναφέρουν επικείμενες διακοπές της παραγωγής. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί», πρόσθεσαν. Η ομάδα κάλεσε τη διοίκηση των εταιρειών της Nexperia στην Κίνα να λάβει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των καθιερωμένων ροών εφοδιασμού.

Η Nexperia κατασκευάζει δισεκατομμύρια από τα λεγόμενα «βασικά τσιπ» — τρανζίστορ, διόδοι και εξαρτήματα διαχείρισης ισχύος — τα οποία παράγονται στην Ευρώπη, συναρμολογούνται και δοκιμάζονται στην Κίνα και στη συνέχεια επανεξάγονται σε πελάτες στην Ευρώπη και αλλού.

Τα τσιπ αυτά είναι σχετικά χαμηλής τεχνολογίας και φθηνά, αλλά είναι απαραίτητα σε σχεδόν κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια. Στα αυτοκίνητα, αυτά τα τσιπ χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση της μπαταρίας με τους κινητήρες, για τα φώτα και τους αισθητήρες, για τα συστήματα πέδησης, τους ελεγκτές αερόσακων, τα συστήματα ψυχαγωγίας και τα ηλεκτρικά παράθυρα.

Το θρίλερ με τη Nexperia – Πώς φτάσαμε ως εδώ

Η κατάσταση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, όταν η ολλανδική κυβέρνηση επικαλέστηκε έναν νόμο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου για να αναλάβει ουσιαστικά τον έλεγχο της Nexperia. Η εξαιρετικά ασυνήθιστη αυτή κίνηση έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την έκφραση ανησυχιών για την ασφάλεια από τις ΗΠΑ.

Το Πεκίνο αντέδρασε με την απαγόρευση της εξαγωγής των προϊόντων της από την Κίνα, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους παγκόσμιους κατασκευαστές αυτοκινήτων, οι οποίοι αντιμετώπισαν έλλειψη εξαρτημάτων του κατασκευαστή μικροτσίπ.

Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα, η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ανέστειλε την κρατική παρέμβαση στην Nexperia μετά από συνομιλίες με τις κινεζικές αρχές. Τότε θεωρήθηκε ότι αυτό θα μπορούσε να θέσει τέλος στη διαμάχη και να ανοίξει τον δρόμο για την αποκατάσταση των κανονικών αλυσίδων εφοδιασμού.

Ο Rico Luman, ανώτερος οικονομολόγος του τομέα μεταφορών και logistics στην ολλανδική τράπεζα ING, δήλωσε ότι παραμένει ασαφές πόσο θα διαρκέσει η κατάσταση.

«Τα μέτρα που επιβλήθηκαν για την κατάσχεση της ολλανδικής θυγατρικής Nexperia έχουν αρθεί, αλλά συνεχίζονται οι συνομιλίες για την αποκατάσταση της εταιρικής δομής και της σχέσης με τη μητρική εταιρεία Wingtech», τόνισε ο Luman μιλώντας στο CNBC.

«Δεν πρόκειται μόνο για την προμήθεια τελικών τσιπ, αλλά και για την προμήθεια πλακετών (wafer) από την Ευρώπη στην κινεζική εταιρεία», δήλωσε ο Luman, προσθέτοντας ότι εταιρείες όπως η ιαπωνική Nissan και ο γερμανικός προμηθευτής αυτοκινήτων Bosch είναι μεταξύ των εταιρειών που έχουν προειδοποιήσει για επικείμενη έλλειψη.

Ένας εκπρόσωπος της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA), η οποία εκπροσωπεί τη Volkswagen, τον Όμιλο Mercedes-Benz και τη BMW μεταξύ εκατοντάδων άλλων, προειδοποίησε για αυξημένους κινδύνους στον εφοδιασμό, «ιδιαίτερα για το πρώτο τρίμηνο» του 2026.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να διατηρήσει σταθερή την παραγωγή χάρη στις εντατικές προσπάθειές της», δήλωσε εκπρόσωπος της VDA στο CNBC μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Ωστόσο, οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού για ανταλλακτικά της Nexperia που προκλήθηκαν από πολιτικές παρεμβάσεις δεν έχουν επιλυθεί ουσιαστικά. Η διαθεσιμότητα εξαρτημάτων παραμένει αβέβαιη», πρόσθεσε.

Ο Luman της ING δήλωσε ότι η κατάσταση της Nexperia είναι κάπως συγκρίσιμη με τους ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών της Κίνας.

«Η θέση της Κίνας φαίνεται και πάλι ισχυρή, καθώς οι ευρωπαίοι κατασκευαστές εξαρτώνται από τις προμήθειες. Και όπως και με τις σπάνιες γαίες, δεν είναι απολύτως σαφές ποιος αγοραστής μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις για ποιες προμήθειες τσιπ», δήλωσε ο Luman.

