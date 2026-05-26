Ferrari: Παρουσίασε το ηλεκτροκίνητο πενταθέσιο Luce

Το νέο μοντέλο αποκλίνει από την εμφάνιση των τυπικών Ferrari ως το πρώτο πενταθέσιο της ιταλικής μάρκας

Ηλεκτροκίνηση 26.05.2026, 10:10
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Το πρώτο της μοντέλο χωρίς κινητήρα εσωτερικής καύσης παρουσίασε την Κυριακή, η Ferrari.

Βαφτισμένη από την ιταλική λέξη για το φως, η Ferrari Luce θα δοκιμάσει την όρεξη των υπερπλούσιων για ηλεκτρικά οχήματα σε μια εποχή που τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν χάσει δημοστικότητα στις ΗΠΑ, την κορυφαία αγορά πολυτελών αυτοκινήτων στον κόσμο, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σχεδιασμένο σε συνεργασία με τον διάσημο σχεδιαστή της Apple, Τζόνι Άιβ, το μοντέλο αντιπροσωπεύει επίσης ένα άλμα σε μια νέα τεχνολογία για μια μάρκα που χτίστηκε εδώ και δεκαετίες γύρω από το μέγεθος, τον ήχο και την αίσθηση των παραδοσιακών κινητήρων.

Η Luce θα είναι από τις πιο ακριβές Ferrari μαζικότερης παραγωγής. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η τιμή εκκίνησης θα είναι 550.000 ευρώ στην Ιταλία.

Η εκδήλωση παρουσίασης στο Vela di Calatrava της Ρώμης – ένα στάδιο με ένα πανύψηλο τσιμεντένιο «ιστίο» που εγκαινιάστηκε για το Ιωβηλαίο του Βατικανού το 2025 – περιλάμβανε κλιπ των αστέρων της Φόρμουλα 1, Λούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρκ, να αγωνίζονται με το αυτοκίνητο και πολύ δημοσιότητα φώτα.

Ένα πείραμα για την Ferrari

Η Ferrari έχει παρουσιάσει την αλλαγή ως μια ευκαιρία για πειραματισμό. «Θέλαμε να κάνουμε αυτό που δεν είχαμε καταφέρει να κάνουμε πριν», δήλωσε ο πρόεδρος της Ferrari,Τζον Έλκαν.

Το Luce είναι η πρώτη πενταθέσια Ferrari—μια επιλογή που αποκλείεται από τον άξονα στις παραδοσιακές διαμορφώσεις του κινητήρα.

Παρά τον χώρο, το EV επιταχύνει από 0 σε 100 χιλιόμετρα την ώρα σε λιγότερο από 2,5 δευτερόλεπτα για μέγιστη ταχύτητα που υπερβαίνει τα 305 χιλιόμετρα την ώρα, ανέφερε η εταιρεία. Η ισχύς προέρχεται από τέσσερις κινητήρες, έναν για κάθε τροχό.

«Όλα γίνονται με σκοπό να γίνει πραγματικά πιο γρήγορο και, το πιο σημαντικό, ένα αυτοκίνητο που πραγματικά θέλετε να οδηγήσετε», δήλωσε ο Έλκαν.

Η αυτονομία μεταξύ των φορτίσεων ήταν χαμηλότερης προτεραιότητας, φτάνοντας περίπου τα 530 χιλιόμετρα παρά την ασυνήθιστα μεγάλη μπαταρία. Οι τελευταίες κυκλοφορίες από την BMW και τη Volvo διαρκούν περισσότερα από 1400 χιλιόμετρα.

Ο βρυχηθμός του κινητήρα, τόσο κρίσιμος για τις Ferrari, μπορεί να παρέχεται από αυτό που η εταιρεία αποκαλεί «εξωτερικό σύστημα ενίσχυσης» που στέλνει τον φυσικό ήχο των ηλεκτρικών αξόνων προς τα έξω. Μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί στην καμπίνα για ανατροφοδότηση οδήγησης σε «λειτουργία απόδοσης». Η εταιρεία παρομοιάζει την προσέγγιση με μια ηλεκτρική κιθάρα.

