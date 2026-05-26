Τράπεζες: Προσδοκίες και εμπόδια για τα θεραπευμένα δάνεια

Η διαδικασία εξυγίανσης βρίσκεται στο τελευταίο μίλι - Οι τράπεζες και πόσο έχουν υποχωρήσει τα κόκκινα δάνεια

Τράπεζες 26.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Τράπεζες: Προσδοκίες και εμπόδια για τα θεραπευμένα δάνεια
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η επιστροφή όσο το δυνατόν περισσότερων δανείων στο τραπεζικό σύστημα, αποτελεί στοίχημα καίριας σημασίας όχι μόνο για τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά και για την ελληνική οικονομία.

Πρόκειται για το τελευταίο μίλι της διαδικασίας εξυγίανσης της εγχώριας αγοράς, μετά την πολυετή κρίση που έπληξε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και οδήγησε τους δείκτες καθυστερήσεων στη ζώνη του 50%.

Τα εντός τραπεζικών ισολογισμών κόκκινα δάνεια από το ιστορικό υψηλό των 107 δισ. ευρώ το 2016 έχουν πλέον υποχωρήσει κάτω από τα 6 δισ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα κινήσεων μαζικής αποενοποίησης (τιτλοποιήσεις, πωλήσεις).

Όμως, τα ανοίγματα αυτά, που βρίσκονται υπό το διαχειριστικό έλεγχο των servicers, παραμένουν στην οικονομία, επιδρώντας αρνητικά στην ανάπτυξη και αφήνοντας εκτός τραπεζικής χρηματοδότησης ένα μεγάλο αριθμό φυσικών και νομικών προσώπων.

Η ρύθμιση

Στόχο λοιπόν των εταιρειών διαχείρισης τα τελευταία χρόνια είναι ένα μεγάλο τμήμα τους να ρυθμιστεί και να επιστρέψει σε ομαλές αποπληρωμές, ώστε σε δεύτερο χρόνο μετά τη θεραπεία του να πωληθεί στις τράπεζες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι διαχειριστές απαιτήσεων έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους δάνεια ύψους 80 δισ. ευρώ περίπου.

Πηγές από τον κλάδο σημειώνουν πως από αυτά, ένα ποσοστό της τάξης του 15% ή περί τα 12 δισ. ευρώ είναι είτε ενήμερα ή εμφανίζουν καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών.

Όπως λένε, πρόκειται για τη βασική δεξαμενή από την οποία θα αρχίσουν μέσα στα επόμενα χρόνια να γυρίζουν στις τράπεζες θεραπευμένες χορηγήσεις.

Η απαγόρευση

Μέχρι στιγμής ο SSM, ο εποπτικός βραχίονας της ΕΚΤ, δεν έχει ανάψει το πράσινο φως για να γίνουν μαζικά πωλήσεις πακέτων με εξυγιασμένα δάνεια στις τράπεζες, λόγω της συνεπακόλουθης αύξησης του ρίσκου, αλλά και επικαλούμενος ηθικούς κινδύνους.

Με δεδομένο όμως πως συναλλαγές αυτού του τύπου είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων των τιτλοποιήσεων, οι servicers έχουν δρομολογήσει μία άλλη λύση.

Αυτή προβλέπει την πώληση δανείων σε τρίτα σχήματα, που θα λειτουργήσουν ως ενδιάμεσοι, πριν την κατάληξή τους, μετά από ένα εύλογο διάστημα στις τράπεζες.

Με τον τρόπο αυτό η συναλλαγή γίνεται άμεσα, ενισχύοντας τις εισπράξεις των τιτλοποιήσεων, αλλά και δίνεται ο απαραίτητος χρόνος για το οριστικό πρασίνισμα των χορηγήσεων που μεταβιβάζονται.

Η προϋπόθεση

Κι αυτό διότι για να χαρακτηριστούν ως εξυπηρετούμενα τα εν λόγω δάνεια, θα πρέπει να συμπληρώσουν τρία χρόνια ομαλών αποπληρωμών, χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση.

Εάν δεν έχει κατοχυρωθεί αυτή η συνθήκη, δεν είναι δυνατή η μεταπώλησή τους σε εμπορική τράπεζα.

Ήδη η πρώτη συναλλαγή αυτής της μορφής έχει ολοκληρωθεί από τη doValue, ενώ και οι άλλες συστημικές εταιρείες του χώρου ετοιμάζονται για ανάλογες πωλήσεις.

Ο λόγος γίνεται για χαρτοφυλάκιο με 3.400 δάνεια που αντιστοιχούν σε περίπου 1.800 βασικούς δανειολήπτες, με συνολική μικτή λογιστική αξία της τάξης των 230 εκατ. ευρώ.

Η doValue το διέθεσε σε εξειδικευμένους σε αυτή την κατηγορία δανείων θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι σε δεύτερο χρόνο, όταν οι συνθήκες ωριμάσουν, θα δοκιμάσουν την πώληση του σε πιστωτικό ίδρυμα.

Ο ηλικιακός κόφτης

Πάντως, πηγή από τον  κλάδο των διαχειριστών παραδέχεται ότι υπάρχει και ένα ακόμη εμπόδιο για την επιστροφή θεραπευμένων ανοιγμάτων στις τράπεζες.

«Θα θέλουν οι συστημικοί, αλλά και οι μικρότεροι όμιλοι να αναλάβουν εκ νέου το ρίσκο αυτών των δανείων, τα οποία στην πλειονότητά τους σήμερα αποπληρώνονται από 60άρηδες;», αναρωτιέται.

Όπως εξηγεί, «οι περισσότερες από αυτές τις χορηγήσεις εκταμιεύτηκαν τη δεκαετία του 2000 στους τότε 40άρηδες. Άρα η σημερινή τους ηλικία είναι αρκετά μεγαλύτερη».

Μένει να φανεί, προσθέτει ο ίδιος, ποιες τράπεζες θα επιλέξουν αυτήν την οδό και σε ποιο βαθμό για τη μεγέθυνση του ενεργητικού τους.

Οι one-to-one επιστροφές

Δεν είναι όμως μόνος αυτός ο τρόπος με τον οποίο ένα δάνειο μπορεί να επιστρέψει στο τραπεζικό σύστημα.

Ο SSM επιτρέπει πλέον τη μεμονωμένη, ανά δάνειο, αναχρηματοδότηση ρυθμισμένων οφειλών.

Εν προκειμένω, το πιστωτικό ίδρυμα δίνει νέο δάνειο στον οφειλέτη που σήμερα έχει χρέη στο fund που απέκτησε το άνοιγμά του.

Ο νέος δανεισμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του ανεξόφλητου κεφαλαίου.

Ανάλογα με τις παρασχεθείσες εξασφαλίσεις, είναι πιθανό να ζητηθεί και η συμμετοχή του δανειολήπτη στην εξόφληση του χρέους του, σε ποσοστό που συνήθως κινείται στην περιοχή του 25%.

Με τον τρόπο αυτό η οφειλή μεταφέρεται ξανά στο επίσημο τραπεζικό σύστημα, με οφέλη για όλους:

– Ο δανειολήπτης επιτυγχάνει καλύτερους όρους χρηματοδότησης, όπως χαμηλότερο επιτόκιο και κλειδώνει το κούρεμα στο κεφάλαιό του.

– Ο πωλητής του χρέους παίρνει ζεστό χρήμα άμεσα, ενώ η εταιρεία διαχείρισης αυξάνει με μια κίνηση τις ανακτήσεις επί των οποίων κερδίζει προμήθειες.

– Η τράπεζα που αποκτά το δάνειο αυξάνει το ενεργητικό της με μία χορήγηση που αποδεδειγμένα εξυπηρετείται ομαλά για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και είναι μάλιστα κουρεμένη, γεγονός που μειώνει τα ρίσκα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ
Business

Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ
Jumbo: Επεκτείνεται σε έξι νέες αγορές – Συμφωνία με BALFIN
Business

Jumbo: Επεκτείνεται σε έξι νέες αγορές – Συμφωνία με BALFIN
Τράπεζες: Προσδοκίες και εμπόδια για τα θεραπευμένα δάνεια
Τράπεζες

Προσδοκίες και εμπόδια για τα «θεραπευμένα» δάνεια
Wortheat: Η εταιρεία της Ντίνας Καλλιμάνη λανσάρει e-shop
Business

Η Wortheat της Καλλιμάνη αποκτά e-shop - Το σήμα Σκλαβενίτη
Lee Jeans: Η συμφωνία του 1 δισ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη του denim παγκοσμίως
Business

Το restart ενός θρυλικού brand που λάτρεψε ο James Dean
ΔΕΗ: Η ακτινογραφία της ΑΜΚ – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές από 26/5
Business

Η ακτινογραφία της ΑΜΚ της ΔΕΗ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τράπεζες: Προσδοκίες και εμπόδια για τα θεραπευμένα δάνεια
Τράπεζες

Προσδοκίες και εμπόδια για τα «θεραπευμένα» δάνεια

Η διαδικασία εξυγίανσης βρίσκεται στο τελευταίο μίλι - Οι τράπεζες και πόσο έχουν υποχωρήσει τα κόκκινα δάνεια

Αγης Μάρκου
Chanel: Τα τεράστια μερίσματα εκτοξεύουν τα κέρδη των ιδιοκτητών της
World

Η Chanel χρυσώνει τους ιδιοκτήτες της: Μερίσματα 21 δισ. σε 10 χρόνια

Τα έσοδα της Chanel για το 2025 αυξήθηκαν κατά 1,8%, φτάνοντας τα 19,3 δισ. δολάρια - Τι έκαναν LVMH, Hermès

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Lee Jeans: Η συμφωνία του 1 δισ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη του denim παγκοσμίως
Business

Το restart ενός θρυλικού brand που λάτρεψε ο James Dean

Η ιστορική Lee Jeans περνά στην Authentic Brands Group με συμφωνία έως 1 δισ. δολάρια, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για το παγκόσμιο denim

Νατάσα Σινιώρη
Ταμείο Ανάκαμψης: Επί τάπητος τα τελευταία…100 μέτρα
Ταμείο Ανάκαμψης

Επί τάπητος τα τελευταία... 100 μέτρα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι πρώτες ενδείξεις ότι το δανειακό σκέλος του Ταμείου άρχιζε να πιέζεται και τα έργα που θα μείνουν εκτός - Τι θα συζητηθεί στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο

Γιάννης Αγουρίδης
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Τι προβλέπει το σχέδιο για τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο -Πέρυσι οι καταγγελίες έφθασαν τις 41.354

Ανδρομάχη Παύλου
Ίσες αμοιβές: Ποιες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αμοιβές ανδρών και γυναικών

Στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα το νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων - Μετά την έγκρισή του θα βγει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

Κώστας Παπαδής
Ομόλογα: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος
Ομόλογα

Το ακριβό χρήμα θα μείνει και μετά τον πόλεμο

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα ομόλογα θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος

Μελίνα Ζιάγκου
Γερμανία: Ξαναφτιάχνει «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου
World

Οι Γερμανοί ξαναφτιάχνουν «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου

Νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μερτς με τέσσερις πυλώνες για την αντιμετώπιση πολεμικών συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών

Αλέξανδρος Καψύλης
Περισσότερα από Τράπεζες
Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ
Business

Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ο Γιώργος Στάσσης πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στο Euronext Athens – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές της ΑΜΚ

Χρήστος Κολώνας
Τράπεζες: Προσδοκίες και εμπόδια για τα θεραπευμένα δάνεια
Τράπεζες

Προσδοκίες και εμπόδια για τα «θεραπευμένα» δάνεια

Η διαδικασία εξυγίανσης βρίσκεται στο τελευταίο μίλι - Οι τράπεζες και πόσο έχουν υποχωρήσει τα κόκκινα δάνεια

Αγης Μάρκου
Wortheat: Η εταιρεία της Ντίνας Καλλιμάνη λανσάρει e-shop
Business

Η Wortheat της Καλλιμάνη αποκτά e-shop - Το σήμα Σκλαβενίτη

Η Wortheat επιχειρεί να χτίσει απευθείας σχέση με τον καταναλωτή σε μια αγορά που «τρέχει» με υψηλές ταχύτητες – Το μοντέλο χωρίς συνδρομές και οι κωδικοί

Γιώργος Μανέττας
Lee Jeans: Η συμφωνία του 1 δισ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη του denim παγκοσμίως
Business

Το restart ενός θρυλικού brand που λάτρεψε ο James Dean

Η ιστορική Lee Jeans περνά στην Authentic Brands Group με συμφωνία έως 1 δισ. δολάρια, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για το παγκόσμιο denim

Νατάσα Σινιώρη
ΔΕΗ: Η ακτινογραφία της ΑΜΚ – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές από 26/5
Business

Η ακτινογραφία της ΑΜΚ της ΔΕΗ

Στο ταμπλό του Euronext Athens από τις 26 Μαΐου οι 597.396.677 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της ΔΕΗ που προέκυψαν από την ΑΜΚ

Όμιλος Τιτάν: Στα 62 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Pantelakis
Business

Στα 62 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Τιτάν η Pantelakis

Παρά την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον, η Pantelakis θεωρεί ότι ο Όμιλος Τιτάν παραμένει σε πορεία επίτευξης του στόχου για EBITDA ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2029

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AVE Participation: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK
Business

AVE: Στρατηγική είσοδος στην αγορά των drones μέσω της PROBOTEK

Η AVE Participation, θυγατρική του ομίλου εταιρειών AVE, ενισχύει την παρουσία της στις τεχνολογίες αιχμής με επένδυση στην PROBOTEK

Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια διόρθωση μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπια διόρθωση στο ΧΑ μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται για ακόμη μία συνεδρίαση η ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ
Business

Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ο Γιώργος Στάσσης πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στο Euronext Athens – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές της ΑΜΚ

Χρήστος Κολώνας
Ευλογιά προβάτων: Πάνω από 488 χιλ. οι θανατώσεις – 10 νέα κρούσματα
AGRO

Πάνω από 488 χιλ. οι θανατώσεις λόγω ευλογιάς προβάτων - 10 νέα κρούσματα

Κανένας εφησυχασμός το καλοκαίρι για την ευλογιά προβάτων, αναφέρει το ΥπΑΑΤ – Συνεχίζονται οι αυστηροί έλεγχοι

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος στις online συναλλαγές
Economy

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες στις ηλεκτρονικές πληρωμές

Το 98% της αξίας των ηλεκτρονικών απατών αφορά ηλεκτρονικές πληρωμές - Η προστασία περνά πλέον σε μεγάλο βαθμό και στα χέρια των ίδιων των καταναλωτών

Αθανασία Ακρίβου
ΙΕΛΚΑ: Μόνο 1 στους 2 σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές – 11,4 ημέρες ο μέσος χρόνος διακοπών
Τουρισμός

Μόνο 1 στους 2 σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές [γραφήματα]

Το 45% θα μειώσουν τις δαπάνες τους στις διακοπές τους - Τι δείχνει η νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές – Βουτιά για τη Ferrari
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Βουτιά για τη Ferrari

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Να αποκατασταθεί η διαδικασία πληρωμών των αγροτών
AGRO

Καμπανάκι από Συνεταιρσμούς για τις πληρωμές των αγροτών

Στα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από το «Μonitoring» αναφέρονται 17 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας

Jumbo: Επεκτείνεται σε έξι νέες αγορές – Συμφωνία με BALFIN
Business

Jumbo: Επεκτείνεται σε έξι νέες αγορές – Συμφωνία με BALFIN

Η επέκταση στις νέες αγορές σηματοδοτεί μια ουσιαστική εξέλιξη του επιχειρηματικού μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των δύο ομίλων

Κτηματολόγιο: Το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία
Ακίνητα

Κτηματολόγιο: Το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία

Η επίτευξη αυτή για το Κτηματολόγιο υπερβαίνει τον στόχο που είχε τεθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ασιατικά χρηματιστήρια: Σε νέο ιστορικό υψηλό ο Kospi, διόρθωσε ο Nikkei
Ασία

Σε νέο ιστορικό υψηλό ο Kospi, διόρθωσε ο Nikkei

Οι αγορές πετρελαίου αντέδρασαν μεικτά στις δηλώσεις Τραμπ

Ferrari: Παρουσίασε το ηλεκτροκίνητο πενταθέσιο Luce
Ηλεκτροκίνηση

Έφτασε η πρώτη Ferrari που μπαίνει... στην πρίζα

Το νέο μοντέλο αποκλίνει από την εμφάνιση των τυπικών Ferrari ως το πρώτο πενταθέσιο της ιταλικής μάρκας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΘΕΑΣ: Ψηφιακός αποκλεισμός αγροτών από ενισχύσεις και προγράμματα
AGRO

Ψηφιακός αποκλεισμός αγροτών από ενισχύσεις

Την επίλυση του γραφειοκρατικού ζητήματος αποκλεισμού κατά κύριο επάγγελμα αγροτών με Virtual Net Metering ζητά η ΕΘΕΑΣ

Τραμπ: Νέα πολεμική ανάρτηση για το Ιράν με αιχμές κατά Ομπάμα
Κόσμος

Νέα πολεμική ανάρτηση Τραμπ για Ιράν με αιχμές κατά Ομπάμα

Η νέα απειλητική ανάρτηση του Τραμπ για το Ιράν επιχειρεί παράλληλα μια σύγκριση της πολιτικής του ίδιου με αυτή του Μπαράκ Ομπάμα

Inheritance Law Reform Approved for 2026 Implementation
English Edition

Inheritance Law Reform Approved for 2026 Implementation

The reform, taking effect in September 2026, updates rules on wills, inheritance rights and estate management, marking the first major overhaul of the legal framework in eight decades.

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο
Κλιματική αλλαγή

Πρόωρο κύμα καύσωνα στη Γαλλία

Οκτώ νομοί στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα

Σνάμπελ (ΕΚΤ): Αύξηση επιτοκίων ανεξάρτητα από την έκβαση στο Ιράν
World

Σνάμπελ (ΕΚΤ): Αύξηση επιτοκίων ανεξάρτητα από την έκβαση στο Ιράν

Από τη σημερινή οπτική γωνία, νομίζω ότι θα χρειαστεί αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο, δήλωσε η Σνάμπελ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies