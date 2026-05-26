Καινοτόμες θεραπείες: Δυο χρόνια αναμονής στην Ελλάδα για το 20% των φαρμάκων

Ανησυχίες για την πορεία των νέων θεραπειών στους Έλληνες ασθενείς, εξαιτίας των περιορισμών χρηματοδότησης και στο νέο Ταμείο Καινoτομίας

Υγεία 26.05.2026, 07:41
Ρεπορτάζ Άννα Παπαδομαρκάκη

Εντείνεται η ανασφάλεια για την είσοδο νέων προηγμένων θεραπειών στη χώρα με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του υπουργείου Υγείας, που βάζουν «φρένο» στα καινοτόμα φάρμακα με χρονικούς ή οικονομικούς περιορισμούς.

Προβλέψεις της φαρμακευτικής αγοράς με βάση την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για το Ταμείο Καινοτομίας που θεσμοθετήθηκε τελευταία, επισημαίνουν ότι τελικά θα επιτραπεί η είσοδος μόλις 22-23 νέων φαρμάκων κατά την ερχόμενη τριετία – περίπου 6-7 φάρμακα κατ΄ έτος, εξαιτίας του «κόφτη» προηγούμενης έγκρισης σε 5 από 11 Ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, οι 11 χώρες άλλαξαν με τον τελευταίο νόμο και η Γερμανία, Αυστρία και Ιταλία αντικαταστάθηκαν από την Πολωνία, Σλοβενία και Τσεχία, προκαλώντας περαιτέρω καθυστέρηση εισόδου, περίπου τριών μηνών.

Την ίδια στιγμή, δεν έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των φαρμάκων που θα ενταχθούν στο Ταμείο Καινοτομίας καθώς μέχρι στιγμής η θεσμοθετημένη πρόβλεψη αφορά 50 εκατ. ευρώ για το 2026 και παρά τις εξαγγελίες, παραμένει άγνωστο πώς θα χρηματοδοτηθούν τα νέα φάρμακα τις επόμενες δύο χρονιές κατά τις οποίες  τα νέα φάρμακα προβλέπεται να παραμείνουν χρηματοδοτούμενα από το νέο Ταμείο.

Το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η χρηματοδότηση των φαρμάκων, προκαλεί ανασφάλεια όχι μόνο στους ασθενείς, αλλά και στις φαρμακευτικές οι οποίες είναι διατεθειμένες να φέρουν τα καινοτόμα φάρμακά τους στη χώρα.

Από τα 215 καινοτόμα φάρμακα των ετών 2022-2025, στη χώρα μας θα διατεθεί μόλις το 21% αυτών, ενδέχεται να διατεθεί το 17%, ενώ δεν θα διατεθεί το 62% των νέων φαρμάκων

Στους προβληματισμούς αυτούς αναφέρθηκαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Ολύμπιος Παπαδημητρίου, οι αντιπρόεδροι Έλενα Χουλιάρα και Σπύρος Φιλιώτης, ο ταμίας Χρήστος Σωτηρίου και ο γενικός διευθυντής Μιχάλης Χειμώνας κατά την παρουσίαση της μελέτης της IQVIA για την πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες των Ευρωπαίων και Ελλήνων ασθενών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι Έλληνες ασθενείς πρέπει να περιμένουν 641 ημέρες από την έγκριση μιας καινοτόμου θεραπείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων – ΕΜΑ, όταν στη Γερμανία η αναμονή είναι μόνο 158 ημέρες, ενώ με τις νέες ρυθμίσεις στην αναμονή θα προστεθούν επιπλέον 79 ημέρες, ξεπερνώντας τα δύο χρόνια, καθώς η αναμονή θα φτάσει τελικά τις 730 ημέρες.

Διαθέσιμα μόνο το 21% των φαρμάκων

Ακόμη κι έτσι όμως, δεν είναι όλα τα καινοτόμα φάρμακα που εγκρίνονται από τον ΕΜΑ διαθέσιμα στους Έλληνες ασθενείς.

Για την ακρίβεια, στη χώρα μας φτάνουν μόνο τα 2 στα 5 νέα φάρμακα, ενώ τα υπόλοιπα – δηλαδή το 62%, δεν φτάνουν ποτέ στους Έλληνες ασθενείς, καθώς το οικονομικό περιβάλλον δεν είναι ευνοϊκό. Όσο για αυτά που φτάνουν τελικά στη χώρα, τα μισά, αποτελούν έκτακτες εισαγωγές μέσω ΙΦΕΤ.

Έτσι, από τα 214 καινοτόμα φάρμακα που εγκρίθηκαν από τον ΕΜΑ μεταξύ 2022-2025, μόνο τα 42 καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή το 20%.

Από τα 172 που δεν καλύπτονται, μόνο τα 41 έχουν τιμολογηθεί. Και από αυτά τα 41, τελικά μόνο τα 2 – δηλαδή το 5% αυτών – είναι βέβαιο ότι θα διατεθούν τελικά στους ασθενείς.

Όσο για τα υπόλοιπα 19 – δηλαδή το 46% αυτών, δεν υπάρχει καμία πρόθεση υποβολής φακέλου για αποζημίωση, που σημαίνει ότι παρά την τιμολόγησή τους, τελικά τα φάρμακα αυτά δεν θα φτάσουν στους Έλληνες ασθενείς.

Η δυσοίωνη αυτή προοπτική επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια, καθώς η μελέτη της IQVIA έδειξε φθίνουσα πορεία στην πρόθεση των φαρμακευτικών να φέρουν τα φάρμακά τους στην Ελλάδα, είτε τελώντας εν αναμονή για ένα πιο ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, είτε ότι τα έτη 2020-2023 για το 25% των φαρμάκων που είχαν εγκριθεί υπήρχε πρόθεση υποβολής φακέλου για κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ταμεία, τα έτη 2021-2024 το ποσοστό αυτών των φαρμάκων έπεσε στο 19% και τώρα για τα φάρμακα που εγκρίθηκαν μεταξύ 2022-2025, το ποσοστό έχει κατέβει μόλις στο 5%, εξαιτίας του δυσμενούς περιβάλλοντος διαπραγμάτευσης και αποζημίωσης που καθιστά τις φαρμακευτικές επιφυλακτικές.

Το αποτέλεσμα είναι από τα 215 καινοτόμα φάρμακα που εγκρίθηκαν μεταξύ 2022-2025, στη χώρα μας θα διατεθεί μόλις το 21% αυτών, ενδέχεται να διατεθεί το 17%, ενώ δεν θα διατεθεί το 62% των νέων φαρμάκων.

Στα νέα φάρμακα που δεν φτάνουν στη χώρα μας, ένα αφορά γαστρεντερολογικά περιστατικά, δύο αιματολογικά, ένα αφορά ανοσολογία κατά του καρκίνου, 4 κατά των λοιμώξεων, δύο νευρολογικά, πέντε ογκολογικά και τρία ακόμη από άλλες θεραπευτικές κατηγορίες.

Πηγή: in.gr

