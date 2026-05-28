Arla Foods: Πράσινο φως Κομισιόν για την εξαγορά των DMK και DOC

Άνευ όρων ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την προτεινόμενη εξαγορά από την Arla Foods της Deutsches Milchkontor eG (DMK) και της Drents Overijsselse Coöperatie Kaas UA (DOC), καθώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συναλλαγή δεν θα εγείρει ανησυχίες ως προς τον ανταγωνισμό στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ»).

Οι Arla, DMK και DOC είναι γαλακτοκομικοί συνεταιρισμοί που συλλέγουν νωπό γάλα από τους συνδεδεμένους αγρότες τους και το μεταποιούν σε ένα ευρύ φάσμα γαλακτοκομικών προϊόντων, τα οποία πωλούν σε ορισμένες χώρες του ΕΟΧ και εκτός αυτού. Τέτοια προϊόντα περιλαμβάνουν φρέσκο ​​γάλα, βούτυρο, γιαούρτι, κρέμα γάλακτος, τυρί ή συστατικά με βάση τον ορό γάλακτος.

Η έρευνα της Επιτροπής

Η Επιτροπή διερεύνησε τον αντίκτυπο της συναλλαγής σε μεγάλο αριθμό αγορών στον ΕΟΧ. Συγκεκριμένα, εξέτασε την αγορά προμήθειας νωπού γάλακτος από αγρότες στη Γερμανία και τις αγορές προμήθειας γαλακτοκομικών προϊόντων και συστατικών με βάση τον ορό γάλακτος σε λιανοπωλητές, χονδρεμπόρους και βιομηχανικούς πελάτες στη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σουηδία. Βάσει της έρευνας αγοράς που διεξήγαγε, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η συναλλαγή, όπως κοινοποιήθηκε, δεν θα μείωνε σημαντικά τον ανταγωνισμό στις εν λόγω αγορές.

Πιο συγκεκριμένα:

Όσον αφορά την προμήθεια νωπού γάλακτος , οι εταιρείες ανταγωνίζονται σε διάφορους τομείς, ιδίως στη Βόρεια Γερμανία. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προτεινόμενη συναλλαγή είναι απίθανο να επηρεάσει αρνητικά τους αγρότες σε αυτές τις περιοχές, λόγω της συνεταιριστικής δομής της Arla, σύμφωνα με την οποία η Arla δεσμεύεται να αγοράζει όλο το γάλα που παράγεται από τους συνδεδεμένους αγρότες της και καταβάλλει την ίδια τιμή σε όλους τους, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους. Ως αποτέλεσμα, η Arla δεν θα είχε τη δυνατότητα να μειώσει την τιμή γάλακτος που καταβάλλεται στους συνδεδεμένους αγρότες της σε περιοχές με υψηλά μερίδια αγοράς μετά τη συναλλαγή. Επιπλέον, η Arla δεν θα είχε το κίνητρο να το πράξει, καθώς οι συνδεδεμένοι αγρότες θα στραφούν στη συνέχεια σε άλλους συνεταιρισμούς.

Όσον αφορά την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων στους λιανοπωλητές , οι εταιρείες ανταγωνίζονται κυρίως στην προμήθεια προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Με βάση την έρευνα της Επιτροπής, θα παραμείνει επαρκής ανταγωνισμός, καθώς ένας μεγάλος αριθμός αξιόπιστων ανταγωνιστών θα συνεχίσει να συμμετέχει στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών των λιανοπωλητών και λαμβάνοντας υπόψη την πρακτική των λιανοπωλητών να προμηθεύονται προϊόντα από πολλαπλές πηγές και να προκηρύσσουν προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Όσον αφορά την προμήθεια συστατικών με βάση τον ορό γάλακτος , οι εταιρείες ανταγωνίζονται στην προμήθεια σκόνης διήθησης και συμπυκνώματος πρωτεΐνης ορού γάλακτος στον ΕΟΧ.

Σύμφωνα με την έρευνα της Επιτροπής, ορισμένοι αξιόπιστοι ανταγωνιστές θα συνεχίσουν να ασκούν επαρκή ανταγωνιστική πίεση σε αυτές τις αγορές και υπάρχουν ορισμένα εναλλακτικά συστατικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα σε συγκεκριμένες τελικές εφαρμογές.

Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης περιορισμένο μόνο κίνδυνο δεσμευμένων ή ομαδοποιημένων συμφωνιών (στις οποίες ένας λιανοπωλητής ενθαρρύνεται έντονα να αγοράζει πολλά προϊόντα μαζί αντί να επιλέγει ξεχωριστά), δεδομένης της καθιερωμένης πρακτικής των λιανοπωλητών να διεξάγουν ξεχωριστές διαπραγματεύσεις για τα γαλακτοκομικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τα επώνυμα γαλακτοκομικά προϊόντα. Επιπλέον, τα εμπορικά σήματα της DMK θα ενίσχυαν μόνο οριακά τη διαπραγματευτική θέση της Arla με τους λιανοπωλητές.

Συνεπώς, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συναλλαγή δεν θα εγείρει ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό και ενέκρινε τη συναλλαγή άνευ όρων.

Εταιρείες και προϊόντα

Η Arla, με έδρα τη Δανία, είναι ένας κάθετα ολοκληρωμένος γαλακτοκομικός συνεταιρισμός με πάνω από 7.000 αγρότες σε όλη τη Δανία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. Η Arla συλλέγει νωπό γάλα από τους συνεργαζόμενους αγρότες της και το μεταποιεί σε ένα ευρύ φάσμα γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως φρέσκο ​​γάλα, βούτυρο, γιαούρτι, κρέμα γάλακτος και τυρί. Λειτουργεί επίσης μια επιχείρηση συστατικών μέσω της θυγατρικής της Arla Foods Ingredients Group P/S, η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και παραγωγή διατροφικών διαλυμάτων και συστατικών με βάση το γάλα και τον ορό γάλακτος. Η Arla πωλεί τα προϊόντα της παγκοσμίως και διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής σε διάφορες χώρες.

Η DMK eG , με έδρα τη Γερμανία, είναι ένας κάθετα ολοκληρωμένος γαλακτοκομικός συνεταιρισμός περίπου 4.000 Γερμανών γαλακτοπαραγωγών. Η DMK συλλέγει νωπό γάλα από τους συνδεδεμένους αγρότες της, το οποίο στη συνέχεια προμηθεύει στην DMK Deutsches Milchkontor, μια γαλακτοκομική εταιρεία με έδρα τη Γερμανία. Η DMK eG κατέχει το 90% των μετοχών της DMK GmbH και το υπόλοιπο 10% των μετοχών κατέχεται από την DOC. Η DMK GmbH είναι η εταιρεία λειτουργίας της DMK eG και της DOC, υπεύθυνη για την επεξεργασία του γάλακτος από όλους τους συνδεδεμένους αγρότες τους σε ένα ευρύ φάσμα γαλακτοκομικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων βασικών γαλακτοκομικών προϊόντων, τυριών, παιδικών τροφών, παγωτού και γαλακτοκομικών συστατικών. Η DMK GmbH πωλεί τα προϊόντα της παγκοσμίως και διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής σε διάφορες χώρες.

Η DOC, με έδρα την Ολλανδία, είναι ένας γαλακτοκομικός συνεταιρισμός περίπου 600 γαλακτοπαραγωγών σε όλη την Ολλανδία και τη Γερμανία. Η DOC συλλέγει γάλα από τους συνεργαζόμενους αγρότες της, το οποίο στη συνέχεια προμηθεύει στην DMK GmbH για περαιτέρω επεξεργασία σε ένα ευρύ φάσμα γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η συναλλαγή κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 17 Απριλίου 2026.