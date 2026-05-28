Eurobank: Νέο HealthTech Cluster για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας στις επιστήμες υγείας

Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργειών για την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων στον τομέα της υγείας εγκαινιάζει με το HealthTech Cluster η Eurobank

Τράπεζες 28.05.2026, 14:25
Σχολιάστε
Eurobank: Νέο HealthTech Cluster για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας στις επιστήμες υγείας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το νέο HealthTech Cluster εγκαινιάζει η Eurobank, μέσω του Venture Banking και του egg Accelerator – πρόκειται έναν εξειδικευμένο συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας που στοχεύει στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας στον τομέα των Life Sciences.

Ιδιαίτερη εστίαση δίνεται σε καινοτόμες τεχνολογίες στους τομείς της υγείας, της βιοτεχνολογίας, των φαρμακευτικών προϊόντων και συναφών επιστημονικών πεδίων στην Ελλάδα, καθώς και στη διεθνή διασύνδεσή του με την επενδυτική και επιχειρηματική κοινότητα.

Το νέο Cluster συγκεντρώνει αναπτυσσόμενες startups, ερευνητικά ιδρύματα και φορείς καινοτομίας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργειών για την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων στον τομέα της υγείας.

Μέσα από εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια και διεθνή δίκτυα επιχειρηματικής ανάπτυξης, η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της επενδυτικής ετοιμότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του κλάδου.

Συμμετοχή από εταιρείες και ερευνητικούς φορείς

Το HealthTech Cluster παρουσιάστηκε επίσημα στο egg Hub, ενώ συμμετέχει και στα Panathēnea 2026 μέσω του περιπτέρου Eurobank | egg, αναδεικνύοντας τη στρατηγική προσέγγιση της Τράπεζας στη δημιουργία διασυνδεδεμένων οικοσυστημάτων καινοτομίας με εξειδίκευση ανά κλάδο.

Στο νέο Cluster συμμετέχουν οι εταιρείες: 2bullMeDiTherapy, AidPlex, Anacalypsis Therapeutics, Anthestos Pharmaceuticals, Carepoi, CloudPharm, MEDIPASS, METABIO, MIMA Technologies, Noetiv, OLONPHOS, Pleioflow και StArtbio.

Οι 12 από τις 13 συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν υποστηριχθεί από το egg Accelerator, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο του επιταχυντή στην ανάπτυξη της ελληνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Στο Cluster συμμετέχουν επίσης κορυφαίοι ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς, όπως το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Ερευνητικό Ίδρυμα Φλέμινγκ, ενισχύοντας τη σύνδεση της έρευνας με την αγορά και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός δυναμικού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ επιστήμης, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας.

Eurobank

Στρατηγική ενίσχυση αναπυξιακού αποτυπώματος

Το HealthTech Cluster αποτελεί το επόμενο βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης θεματικών innovation clusters από τη Eurobank και το egg και συνιστά το δεύτερο κατά σειρά Cluster που ενεργοποιείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Προηγήθηκε η ενεργοποίηση του Cluster Τουρισμού και Πολιτισμού, το οποίο υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση συμμετείχαν 12 καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες ανέπτυξαν ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις με συνολική χρηματοδότηση ύψους Euro2,8 εκατ., ενώ στη δεύτερη φάση το Cluster διευρύνθηκε και σήμερα αριθμεί συνολικά 16 ελληνικές επιχειρήσεις.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ενίσχυσης τομέων με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα για την ελληνική οικονομία, μέσα από συνέργειες, καινοτομία και πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Eurobank: Αιχμή του δόρατος ο τομέας υγείας και βιοτεχνολογίας

Η κα Ρούλα Μπαχταλιά, Επικεφαλής Venture Banking της Eurobank, δήλωσε: «Η ενεργοποίηση του HealthTech Cluster επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της Eurobank να επενδύει στη δημιουργία ισχυρών οικοσυστημάτων καινοτομίας με διεθνή προσανατολισμό και ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα».

Στη συνέχεια ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «μέσα από το Venture Banking και το egg, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τεχνογνωσία και διεθνή δίκτυα συνεργασίας, ενισχύοντας την επενδυτική τους ωριμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνές επίπεδο. Ο τομέας της υγείας και της βιοτεχνολογίας αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς πυλώνες καινοτομίας διεθνώς και φιλοδοξούμε να συμβάλουμε ενεργά στην ανάδειξη της Ελλάδας ως σημείου αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή».

Με στρατηγική επένδυση στη συνεργασία μεταξύ επιχειρηματικότητας, έρευνας και τεχνολογίας, η Eurobank συνεχίζει να ενισχύει ένα σύγχρονο και εξωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής καινοτομίας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως στρατηγικού εταίρου της νέας επιχειρηματικότητας.

Το egg enter grow go αποτελεί τον μεγαλύτερο επιταχυντή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης startups και καινοτόμων επιχειρήσεων, προσφέρει πρόσβαση σε χρηματοδότηση, επιχειρηματική καθοδήγηση, διεθνή δίκτυα και ευκαιρίες συνεργασίας με την αγορά, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και στη διασύνδεσή του με τη διεθνή αγορά._

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Eurobank: Νέο HealthTech Cluster για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας στις επιστήμες υγείας
Τράπεζες

Eurobank: Εγκαινιάζει cluster καινοτομίας στην υγεία
Στουρνάρας: Αστικός μύθος οι τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζών – servicers
Τράπεζες

Στουρνάρας: Αστικός μύθος οι τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζών - servicers
Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών
Business

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών
Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.
ΔΝΤ: Οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν τα stress test – Τι απαντά η ΤτΕ
Τράπεζες

ΔΝΤ: Πέρασαν τα stress test οι τράπεζες - Τι απαντά η ΤτΕ
Μητσοτάκης: Τι αφορά η συνεργασία με την ElevenLabs
Business

Μητσοτάκης: Τι αφορά η συνεργασία με την ElevenLabs

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour στη Σαντορίνη – Στο 80% ο μετασχηματισμός του δικτύου
Τρόφιμα – ποτά

Πώς χτίζεται η νέα ΑΒ Βασιλόπουλος - Τα deals για τα Carrefour

Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας της ΑΒ Βασιλόπουλος για την πορεία των πωλήσεων, το νέο δίκτυο με τα 700 franchise σημεία και τη συμμαχία με το WWF Ελλάδας

Δημήτρης Χαροντάκης
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας
Ακίνητα

Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας

Η περίπτωση της Βυτίνας, το νέο κύμα αξιοποίησης, οι επενδύσεις και τα δύσκολα «κουφάρια» του δικτύου Ξενία

Μάχη Τράτσα
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
Αγορά κατοικίας: Πόσο ανεβάζει την τιμή η ενεργειακή κλάση – Οι μεγάλες αποκλίσεις από Αθήνα έως Γλυφάδα
Επικαιρότητα

Το νέο «νόμισμα» στα ακίνητα [γραφήματα]

Τι δείχνει ανάλυση της ReDataset για τον τρόπο που επηρεάζει η ενεργειακή απόδοση τις τιμές στην αγορά κατοικίας– Που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις

Γιώργος Μανέττας
Αμοιβαία κεφάλαια: Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης πωλήσεων στο 5μηνο
Τράπεζες

Πού αποδίδεται η κάμψη στο asset management

Στα πιο δημοφιλή αμοιβαία κεφάλαια μέχρι και σήμερα, τα ομολογιακά προκαθορισμένης διάρκειας, οι προσφερόμενες αποδόσεις μειώθηκαν αισθητά

Αγης Μάρκου
ΕΦΚΑ: Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των ενσήμων «ανοίγει» το δρόμο για άμεση έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων – Ενοποιείται η διαδικασία έκδοσης κύριας και επικουρικής σύνταξης

Κώστας Παπαδής
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Τράπεζες
Eurobank: Νέο HealthTech Cluster για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας στις επιστήμες υγείας
Τράπεζες

Eurobank: Εγκαινιάζει cluster καινοτομίας στην υγεία

Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργειών για την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων στον τομέα της υγείας εγκαινιάζει με το HealthTech Cluster η Eurobank

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών
Business

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών

Υλοποιείται με την αποκλειστική χορηγία και υποστήριξη του Ομίλου ΑΒΑΞ

Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
ΔΝΤ: Οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν τα stress test – Τι απαντά η ΤτΕ
Τράπεζες

ΔΝΤ: Πέρασαν τα stress test οι τράπεζες - Τι απαντά η ΤτΕ

«Οι συστημικοί κίνδυνοι ήταν χαμηλοί πριν από τον πόλεμο και παραμένουν διαχειρίσιμοι» αναφέρει το ΔΝΤ

Μητσοτάκης: Τι αφορά η συνεργασία με την ElevenLabs
Business

Μητσοτάκης: Τι αφορά η συνεργασία με την ElevenLabs

Οι άξονες συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με την ElevenLabs αφορούν υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό

Εθνική Ασφαλιστική: Υπέγραψε νέα τριετή Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Business

Εθνική Ασφαλιστική: Υπέγραψε νέα 3ετή Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας η «Εθνική Ασφαλιστική επιβεβαιώνει στην πράξη την ανθρωποκεντρική της φιλοσοφία, επενδύοντας διαρκώς στους ανθρώπους»

Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Θεοδωρικάκος: Απαιτείται εθνική κοινωνική συμφωνία μείωσης των τιμών
Economy

Θεοδωρικάκος: Απαιτείται εθνική κοινωνική συμφωνία μείωσης των τιμών

Βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ να αναλάβουν την ευθύνη τους απέναντι στην κοινωνία, μειώνοντας τιμές σε μία σειρά προϊόντων, τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Eurobank: Νέο HealthTech Cluster για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας στις επιστήμες υγείας
Τράπεζες

Eurobank: Εγκαινιάζει cluster καινοτομίας στην υγεία

Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργειών για την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων στον τομέα της υγείας εγκαινιάζει με το HealthTech Cluster η Eurobank

ΣΕΒ: Την Τρίτη 16 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση
Economy

Την Τρίτη 16 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Στο πλαίσιο της φετινής Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.

Στουρνάρας: Αστικός μύθος οι τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζών – servicers
Τράπεζες

Στουρνάρας: Αστικός μύθος οι τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζών - servicers

Δεν μπορούν να τεθούν υπό την εποπτεία της Τραπέζης της Ελλάδος τα funds που έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια, ανέφερε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών
Business

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών

Υλοποιείται με την αποκλειστική χορηγία και υποστήριξη του Ομίλου ΑΒΑΞ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ώθηση από ΔΕΗ ελέγχει το profit taking η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με ώθηση από ΔΕΗ ελέγχει το profit taking το ΧΑ

Ελεγχόμενες είναι οι απώλειες που καταγράφει σήμερα το ΧΑ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Temu: Γιατί η Κομισιόν τής επέβαλε πρόστιμο 200 εκατ.
World

Νέα ευρωπαϊκή καμπάνα 200 εκατ. στην Temu

Η Temu έχει προθεσμία έως τις 28 Αυγούστου 2026 για να υποβάλει σχέδιο δράσης στην Επιτροπή

Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
ΔΝΤ: Οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν τα stress test – Τι απαντά η ΤτΕ
Τράπεζες

ΔΝΤ: Πέρασαν τα stress test οι τράπεζες - Τι απαντά η ΤτΕ

«Οι συστημικοί κίνδυνοι ήταν χαμηλοί πριν από τον πόλεμο και παραμένουν διαχειρίσιμοι» αναφέρει το ΔΝΤ

Επιχειρήσεις: Πόσα «λουκέτα» μπήκαν το α’ τρίμηνο του 2026
Economy

Πόσα «λουκέτα» μπήκαν το α' τρίμηνο του 2026

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις πτωχεύσεις και τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Τάδε Έφη Ξένου», VITA, Μαθητική εφημερίδα, Εφημερίδα ΟΠΑ και BHMAGAZINO
Κοινωνία

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Τάδε Έφη Ξένου», VITA, Μαθητική εφημερίδα, Εφημερίδα ΟΠΑ και BHMAGAZINO

Κυκλοφορούν αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ την Κυριακή 31 Μαΐου

MSC: Σε επίτευξης μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων μέχρι το 2050
Ναυτιλία

MSC: Θα επιτευχθεί ο στόχος μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050

Η έκθεση βιωσιμότητα του Ομίλου δείχνει ότι οι MSC Cruises και Explora Journeys παραμένουν σε τροχιά επίτευξης μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τις θαλάσσιες δραστηριότητές τους έως το 2050

ΣΕΤΕ για χωροταξικό: Επιφυλάξεις για οριζόντιους περιορισμούς και νέα τέλη
Τουρισμός

ΣΕΤΕ για χωροταξικό: Επιφυλάξεις για οριζόντιους περιορισμούς και νέα τέλη

Τα σχόλια του ΣΕΤΕ για το «Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό»

Μητσοτάκης: Τι αφορά η συνεργασία με την ElevenLabs
Business

Μητσοτάκης: Τι αφορά η συνεργασία με την ElevenLabs

Οι άξονες συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με την ElevenLabs αφορούν υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό

Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ
Πολιτική

Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ

Μετά την παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός περνάει στο επόμενο βήμα καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο.

Εθνική Ασφαλιστική: Υπέγραψε νέα τριετή Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Business

Εθνική Ασφαλιστική: Υπέγραψε νέα 3ετή Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας η «Εθνική Ασφαλιστική επιβεβαιώνει στην πράξη την ανθρωποκεντρική της φιλοσοφία, επενδύοντας διαρκώς στους ανθρώπους»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies