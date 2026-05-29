Unicef: Το σχέδιο επέκτασης του Ισραήλ στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών

Η Unicef προειδοποίησε ότι το σχέδιο του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο του 70% της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα κάνει είναι να επιδεινώσει τα δεινά των παιδιών. Τα παιδιά, έπειτα από τρία σχεδόν χρόνια πολέμου, πλήττονται ήδη δριμύτατα από ασθένειες που συνδέονται με τον ακραίο υπερπληθυσμό.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον στρατό να πάρει τον έλεγχο νέων εδαφών στη Γάζα, παρά τους όρους της εύθραυστης εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο.

«Τώρα ελέγχουμε το 60% του εδάφους της Λωρίδας» της Γάζας, δήλωσε. Και πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή το ποσοστό να αυξηθεί στο 70%.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε σήμερα τη «σοβαρή παραβίαση των θεμελίων της κατάπαυσης του πυρός». Ενώ η Χαμάς μιλάει για «επικίνδυνη κλιμάκωση». «Οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής μιας νέας πραγματικότητας κατοχής στη Γάζα είναι άκυρη και παράνομη», δήλωσε ο Ισμαήλ αλ-Θαουάμπτα, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς.

Unicef: Σοβαρές συνέπειες

Σήμερα, «ο πληθυσμός στοιβάζεται στο περίπου 40% του χώρου που του έχει απομείνει, βρίσκοντας καταφύγιο ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια, ερείπια και μια αυξανόμενη συσσώρευση στερεών αποβλήτων. Δεν υπάρχει πλέον κανένας χώρος στον οποίο μπορεί να υπάρχει πρόσβαση ώστε να τα απομακρύνουν από εκεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Unicef, Σαλίμ Οουέις.

«Οι συνέπειες είναι σε μεγάλο βαθμό ορατές: παιδιά υποφέρουν από αναπνευστικές λοιμώξεις, οξείες διάρροιες και περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά αναφέρουν δερματικές παθήσεις», δήλωσε επίσης. «Οι ψύλλοι, οι ψείρες και η ψώρα είναι διαδεδομένα», είπε επίσης. Ανέφερε επίσης πολλές περιπτώσεις αρουραίων που δάγκωσαν παιδιά αφότου μπήκαν μέσα σε σκηνές και καταφύγια όπου ζουν οι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Unicef, «ένας αυξανόμενος αριθμός παιδιών χρειάζεται νοσηλεία, ενώ δεν υπάρχει πλέον ούτε ένα πλήρως λειτουργικό νοσοκομείο σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας». Ο Σαλίμ Οουέις χαρακτήρισε την κατάσταση «καταστροφική» και υπενθύμισε ότι ο υπερπληθυσμός «ευνοεί περαιτέρω την εξάπλωση των ασθενειών, θέτει τις υποδομές υπό πίεση και μειώνει τις διαθέσιμες υπηρεσίες».

Εάν το Ισραήλ επεκτείνει τον έλεγχο επί του εδάφους, αυτό «θα σημαίνει ότι θα χάσουμε την πρόσβαση σε ορισμένα σημεία εξυπηρέτησης, αλλά και σε ορισμένες δυσπρόσιτες περιοχές», είπε ο εκπρόσωπος της Unicef. «Αυτό το μόνο που θα κάνει είναι να αυξήσει τα δεινά των παιδιών», προειδοποίησε.

Ακόμα και πριν από την άνευ προηγουμένου επίθεση του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο θύλακας υπέφερε από υπερπληθυσμό. Η Λωρίδα της Γάζας, που έχει καταστραφεί από τη σύγκρουση, είναι πλέον αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει κυρίως τα παιδιά.