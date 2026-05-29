Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»

«Το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς θα αναγκαστούμε να τους βομβαρδίσουμε», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη

World 29.05.2026, 22:33
Σχολιάστε
Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι απειλές της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον του Ομάν, ενός μακροχρόνιου συμμάχου των ΗΠΑ, έφεραν στο επίκεντρο της γεωπολιτικής σκηνής μια χώρα γνωστή για τη φήμη της ως «Ελβετία της Μέσης Ανατολής».

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης.

Το Ομάν βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή της Αραβικής Χερσονήσου και βλέπει προς το Ιράν, απέναντι από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ενώ έχει διαδραματίσει ρόλο-κλειδί ως μεσολαβητής σε περιφερειακές κρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου εναντίον του Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν «αποφασιστικά» κυρώσεις κατά του Ομάν, εάν αυτό βοηθήσει το Ιράν να καθιερώσει σύστημα διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια οδό που διαχειρίζεται συνήθως περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.

«Το Ομάν, ειδικότερα, πρέπει να γνωρίζει ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα στοχεύσει επιθετικά οποιονδήποτε εμπλέκεται – άμεσα ή έμμεσα – στη διευκόλυνση της επιβολής διοδίων στα Στενά και ότι οποιοσδήποτε πρόθυμος συνεργάτης θα τιμωρηθεί», δήλωσε ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του στο X.

«Όλα τα κράτη πρέπει να απορρίψουν κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια του Ιράν να διαταράξει την ελεύθερη ροή του εμπορίου.»

Τα σχόλιά του αυτά ήρθαν λιγότερο από 24 ώρες αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να απειλεί με στρατιωτική δράση εναντίον του εταίρου του στον Κόλπο.

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη γνώμη του σχετικά με την εποπτεία του εμπορίου μέσω των Στενών του Ορμούζ από το Ομάν και το Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς θα αναγκαστούμε να τους ανατινάξουμε. Το καταλαβαίνουν αυτό. Θα είναι εντάξει.»

Το Ιράν είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα μπορούσε να διαχειριστεί από κοινού τα Στενά του Ορμούζ, μαζί με το Ομάν, αν και η Μασκάτ δεν έχει δηλώσει ότι επιδιώκει τον έλεγχο ενός από τα σημαντικότερα περάσματα του πετρελαίου στον κόσμο.

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης.

Ο Μπράιαν Κατούλις, ανώτερος ερευνητής στο Middle East Institute, ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι το Ομάν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα Στενά του Ορμούζ λόγω της γεωγραφικής του θέσης, καθώς το έδαφός του βρίσκεται στη δυτική πλευρά της θαλάσσιας οδού. Σημείωσε ότι η χώρα ακολουθεί από καιρό πολιτική που υποστηρίζει την ελεύθερη ροή πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων.

«Θεωρεί επίσης τον εαυτό της ως την “Ελβετία” της Μέσης Ανατολής – έναν μεσολαβητή που συνομιλεί με όλα τα μέρη και επιδιώκει να διατηρήσει θετικές σχέσεις με όλες τις χώρες», δήλωσε ο Κατούλις στο CNBC μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Οι απειλές του Τραμπ κατά του Ομάν αποτελούν ένδειξη της απογοήτευσής του και της απελπισίας του για την αδυναμία του να επιτύχει τα αποτελέσματα που ήλπιζε στο Ιράν», ανέφερε στο CNBC ο Κατούλις. «Είναι ένα ακόμη παράδειγμα της επιδεικτικής διπλωματίας του και της χρήσης της δύναμης του τρολ, που δεν είναι πιθανό να είναι τίποτα περισσότερο από απλά λόγια.»

Η προειδοποίηση του Τραμπ προς το Ομάν

Ο Μεχράν Χαγκιριάν, διευθυντής έρευνας και προγραμμάτων στο Bourse & Bazaar Foundation, ένα οικονομικό think tank, δήλωσε ότι η προειδοποίηση του Τραμπ προς το Ομάν ήταν η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ απείλησαν να επιτεθούν σε ένα κράτος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

«Αυτό ήταν σε απάντηση σε μια ερώτηση σχετικά με πρόσφατες αναφορές που υποδηλώνουν ότι το Ιράν και το Ομάν καταρτίζουν έναν νέο μηχανισμό για τα Στενά του Ορμούζ, που δεν περιλαμβάνει διόδια, αλλά κοινό «έλεγχο». Ο έλεγχος είναι αυτό που το Ιράν και το Ομάν θα διατηρήσουν για πάντα χάρη στη γεωγραφία», δήλωσε ο Χαγκιριάν την Τετάρτη μέσω των κοινωνικών μέσων.

«Αυτό που είπε πιθανότατα δεν ήταν σκόπιμο και πηγάζει από την περιφρόνησή του προς τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν λόγω της διαμεσολάβησης του Αλ Μπουσαΐντι τον Φεβρουάριο. Παρ’ όλα αυτά, θα χρειαστεί να εκδοθούν δηλώσεις από το Συμβούλιο Συνεργασίας για να καταδικάσουν τις δηλώσεις του Τραμπ», πρόσθεσε.

Ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι (Δημοκρατικός, Κονέκτικατ) επέκρινε σφοδρά τον πρόεδρο για τις δηλώσεις του σχετικά με το Ομάν.

«Η απειλή να “ανατινάξουν” το Ομάν, σύμμαχο των ΗΠΑ και βασικό διαμεσολαβητή στις συνομιλίες με το Ιράν, είναι απλώς ένα ακόμη σημάδι του γιατί αυτός ο πόλεμος έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Βρίσκονται σε συνεχή κατάσταση πανικού, κάνοντας το ένα λάθος μετά το άλλο», ανέφερε ο Μέρφι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας και την άρση των περιορισμών στη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ, ανέφερε το Reuters την Πέμπτη, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, αν και ο Τραμπ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τη συμφωνία και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν δήλωσαν ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή
World

Η κρίση για τις αερομεταφορές στην οικονομία της ΕΕ
Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
World

Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μ.Ανατολής»
Ουγγαρία: Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισ. ευρώ – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
World

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία
Στενά του Ορμούζ: Τα 21 μίλια που άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία
World

Πώς 21 μίλια άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία
Gap – American Eagle: Πτώση μετοχών εν μέσω υποβάθμισης των ετήσιων προβλέψεων
World

Βουτιά μετοχών λόγω μειωμένων προβλέψεων για Gap - American Eagle
ΗΠΑ: Δικαστικό μπλόκο στο «ταμείο» Τραμπ 1,8 δισ. δολ. – Ποιους θα αποζημίωνε
World

Δικαστικό μπλόκο στο «ταμείο» Τραμπ - Ποιους ήθελε να αποζημιώνει

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΕΚΤ: Νέες πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν τα σενάρια για αύξηση επιτοκίων
World

Πληθωρισμός και ενέργεια βάζουν ξανά στο τραπέζι την αύξηση επιτοκίων

Οι τιμές σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία παραμένουν πάνω από το όριο άνεσης της ΕΚΤ, αυξάνοντας την πίεση για αλλαγή στάσης

Γιώργος Πολύζος
Ιράν: Κοντά σε συμφωνία λένε οι ΗΠΑ – Επενδυτικό ταμείο 300 δισ. δολ. θέλει η Τεχεράνη
Κόσμος

Fund 300 δισ. για την ανασυγκρότηση του Ιράν ζητά η Τεχεράνη

Οι δύο χώρες έχουν φτάσει σε ένα αρχικό μνημόνιο για να προχωρήσει η διαδικασία ειρήνευσης το οποίο ο Τραμπ δεν έχει ακόμη εκρίνει

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο
Φυσικό αέριο

Eίδε κοιτάσματα η Chevron στο Ιόνιο - Η απόφαση για γεώτρηση

Μετά την ExxonMobil και η Chevron βλέπει αξιοποίησιμα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο - Πότε αποφασίζει για γεώτρηση στο Block 10

Χρήστος Κολώνας
ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]
Economy

Τρεις νέοι φόροι στο τραπέζι της ΕΕ – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα

Φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακά τυχερά παιχνίδια και κρυπτονομίσματα για την περίοδο 2028-2034 ετοιμάζει η Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΤ: Σε δύσκολη θέση για τα επιτόκια
World

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» - Η ΕΚΤ σε δίλημμα για τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν ως πολύ πιθανή (περίπου 91%) την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext

Ο Μπουζνά τόνισε ότι η φιλοσοφία της ηγεσίας του βασίζεται στην ικανότητα διαχείρισης της μοναξιάς και της σύγκρουσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»
Ακίνητα

Τι ζητούν οι τράπεζες για να τρέξει καλύτερα πιθανό «Σπίτι Μου 3»

Στις τράπεζες θεωρούν βέβαιη την ενεργοποίηση του «Σπίτι μου 3», καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο

Αγης Μάρκου
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από World
Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή
World

Η κρίση για τις αερομεταφορές στην οικονομία της ΕΕ

Τι δείχνει έρευνα της Alpha Bank σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης που αντιμετωπίζουν οι αερομεταφορές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ουγγαρία: Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισ. ευρώ – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
World

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία

Η αστυνομία στην Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη

Στενά του Ορμούζ: Τα 21 μίλια που άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία
World

Πώς 21 μίλια άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία

Τρία σενάρια για την επόμενη μέρα από το άνοιγμα - Τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ

Μελίνα Ζιάγκου
Gap – American Eagle: Πτώση μετοχών εν μέσω υποβάθμισης των ετήσιων προβλέψεων
World

Βουτιά μετοχών λόγω μειωμένων προβλέψεων για Gap - American Eagle

Η Gap μειώνει τις ετήσιες προβλέψεις πωλήσεων, ενώ η American Eagle τις διατηρεί σταθερές

ΗΠΑ: Δικαστικό μπλόκο στο «ταμείο» Τραμπ 1,8 δισ. δολ. – Ποιους θα αποζημίωνε
World

Δικαστικό μπλόκο στο «ταμείο» Τραμπ - Ποιους ήθελε να αποζημιώνει

Το ταμείο αυτό επικρίθηκε ευρέως στις ΗΠΑ ως «μαύρο ταμείο» που θα ανταμείβει τους πολιτικούς συμμάχους του Τραμπ

ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν
World

ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν

Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν – Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι ξεκινάει συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για «τελική απόφαση»

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕΚΤ: Νέες πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν τα σενάρια για αύξηση επιτοκίων
World

Πληθωρισμός και ενέργεια βάζουν ξανά στο τραπέζι την αύξηση επιτοκίων

Οι τιμές σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία παραμένουν πάνω από το όριο άνεσης της ΕΚΤ, αυξάνοντας την πίεση για αλλαγή στάσης

Γιώργος Πολύζος
Latest News
Unicef: Το σχέδιο επέκτασης του Ισραήλ στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών
Κόσμος

Unicef: Το σχέδιο επέκτασης του Ισραήλ στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών

Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου θα επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες

Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή
Wall Street

Σε νέα ιστορικά υψηλά οι δείκτες στη Wall, αισιοδοξία για συμφωνία HΠΑ-Ιράν

Οι μετοχές ενίσχυσαν τα κέρδη του Μαΐου στη Wall Street, με τον τεχνολογικό κλάδο να ηγείται και πάλι - Ο Nasdaq σημειώνει άνοδο 8% στον μήνα

Δημήτρης Σταμούλης
Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή
World

Η κρίση για τις αερομεταφορές στην οικονομία της ΕΕ

Τι δείχνει έρευνα της Alpha Bank σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης που αντιμετωπίζουν οι αερομεταφορές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Μητσοτάκης για απώλεια Ταγαρά: Αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο
Πολιτική

Μητσοτάκης για απώλεια Ταγαρά: Αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του μιλά για έναν «άνθρωπο της δράσης και της προσφοράς»

Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
World

Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μ.Ανατολής»

«Το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς θα αναγκαστούμε να τους βομβαρδίσουμε», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη

Nvidia: Επένδυσε 6,5 δισ. δολάρια στη φωτονική τεχνολογία – Τι αλλαγές θα φέρει στις υποδομές AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia: Ποντάρει σε νέα τεχνολογία για υποδομές ΑΙ

Η φωτονική θεωρείται αποτελεσματικότερη από την «κλασική» χρήση ηλεκτρικής ενέργειας - Ποιες είναι οι τεχνικές προκλήσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κωστής Χατζηδάκης: Έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ο Νίκος Ταγαράς
Κοινωνία

Κωστής Χατζηδάκης: Έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ο Νίκος Ταγαράς

Τον παλαιό του συνεργάτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά, που πέθανε σήμερα, αποχαιρετά με ανάρτησή του ο Κωστής Χατζηδάκης

Μια νέα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να αποδειχθεί εξίσου άχρηστη με την προηγούμενη
Reuters Breakingviews

Γιατί η παράταση της εκεχειρίας δεν είναι λύση για το Ορμούζ

Οι έμποροι πετρελαίου και οι επενδυτές σε μετοχές μπορεί να πανηγυρίζουν στο άκουσμα ότι οι ΗΠΑ - Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία, αλλά κινδυνεύουν να βιαστούν υπερβολικά

Yawen Chen
Kaizen Gaming: Από 20 άτομα το 2012 σε διεθνή κολοσσό 3.000 εργαζομένων
Startups

Kaizen Gaming: Η ελληνική startup που έγινε decacorn

Ο CEO και συνιδρυτής της Kaizen Gaming μίλησε στα Panathēnea για τη διαδρομή από μια ομάδα 20 ανθρώπων σε έναν όμιλο με παρουσία σε 20 αγορές

Νίκος Ταγαράς: Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
Κοινωνία
Upd: 21:53

Νίκος Ταγαράς: Από το Χιλιομόδι στην πολιτική, με οδηγό το καθήκον

Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς

Ουγγαρία: Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισ. ευρώ – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
World

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία

Η αστυνομία στην Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη

Wall Street: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Μαΐου, ελπίδες για συμφωνία στη Μ. Ανατολή
Wall Street

Συνεχίζει ανοδικά η Wall Street, ελπίδες για συμφωνία με Ιράν

Αυξάνεται η αισιοδοξία των επενδυτών στη Wall Street ότι είναι πιο κοντά μια συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ
Κόσμος
Upd: 22:16

Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ

Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν - Το επιτελείο Τραμπ συνεδριάζει στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για τελική απόφαση σχετικά με τον πόλεμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 1 έως 5 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 1 έως 5 Ιουνίου

Σε ποιες ημερομηνίες θα γίνουν πληρωμές από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Alpha Bank: Φορολογικά έσοδα και ψηφιακό κράτος ενισχύουν τη δημοσιονομική εικόνα
Economy

Σταθερά πλεονάσματα για την Ελλάδα το 2026 βλέπει η αγορά

ΑΑΔΕ, myDATA και οι ψηφιακές παρεμβάσεις ενισχύουν τη συμμόρφωση, συμπεραίνει η Alpha Bank - Το α' τρίμηνο το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε στα 2,4 δισ., με άνοδο 25% στα έσοδα από ΦΠΑ

Στενά του Ορμούζ: Τα 21 μίλια που άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία
World

Πώς 21 μίλια άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία

Τρία σενάρια για την επόμενη μέρα από το άνοιγμα - Τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies