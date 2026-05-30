Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ακύρωσε» το sell in May, καταλύτης τα αποτελέσματα α’ 3μηνου

Σε τροχιά να κλείσει την πτωτική «παρένθεση» του πολέμου στο Ιράν έβαλε ο Μάιος το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο έλαβε σημαντική ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου που έδωσαν την απαιτούμενη «καύσιμη ύλη» της ανάκαμψης.

Ο Γενικός Δείκτης κινείται πλέον πολύ κοντά στα υψηλά έτους, μετά την άνοδο που ξεπέρασε το 8% τον Μάιο, με το ενδιαφέρον να διαχέεται από τις τράπεζες έως τη βιομηχανία και την ενέργεια.

Ξεχωριστή ήταν η πορεία της Βιοχάλκο, η οποία εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του ταμπλό, καταγράφοντας άνοδο άνω του 40% μέσα σε μόλις έναν μήνα, καθώς η αγορά προεξόφλησε τη βελτίωση των προοπτικών για τη βιομηχανική δραστηριότητα.

Ωστόσο, ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής του Μαΐου ήταν η ΔΕΗ. Ο όμιλος όχι μόνο κατάφερε να αντλήσει 4,25 δισ. ευρώ από την αγορά, σε μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαίωσε και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη μετοχή, η οποία μετά την ΑΜΚ συνέχισε ανοδικά, ολοκληρώνοντας τον μήνα με κέρδη που ξεπέρασαν το 22%.

«Καύσιμα» στα αποτελέσματα

Πέραν όμως του γεωπολιτικού παράγοντα, ισχυρός καταλύτης για την αγορά ήταν τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το α΄ τρίμηνο του 2026, τα οποία και επιβεβαίωσαν ότι οι εισηγμένες εισέρχονται στη νέα χρήση με ανθεκτικότητα, αλλά και με σαφή διαφοροποίηση ανά κλάδο.

Οι τράπεζες εξακολουθούν να παράγουν ισχυρή κερδοφορία, η ενέργεια και η βιομηχανία επωφελούνται από τις επενδύσεις και τη διεθνή ζήτηση, ενώ η κατανάλωση και οι υπηρεσίες εμφανίζουν πιο μικτή εικόνα.

Οι τράπεζες κρατούν τα ηνία

Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει ο βασικός μοχλός κερδοφορίας της αγοράς. Η Eurobank κατέγραψε τα υψηλότερα καθαρά κέρδη με 331 εκατ. ευρώ, ακολουθούμενη από την Τράπεζα Πειραιώς με 281 εκατ. ευρώ και την Εθνική Τράπεζα με 272 εκατ. ευρώ. Παρά τη μικρή κάμψη σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να παράγουν ισχυρές ταμειακές ροές και υψηλή οργανική κερδοφορία.

Αν και η Alpha Bank εμφάνισε υποχώρηση κερδών κατά 14%, η εικόνα συνολικά παραμένει ισχυρή. Παράλληλα, η Optima Bank συνεχίζει να εντυπωσιάζει με αύξηση κερδών άνω του 21%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.

Ενέργεια και βιομηχανία σε φάση ανάκαμψης

Η Motor Oil κατέγραψε αύξηση EBITDA κατά 76% και καθαρών κερδών κατά 111%, ενώ η HelleniQ Energy εμφάνισε άνοδο κερδών κατά 154%, αποδεικνύοντας ότι οι όμιλοι προσαρμόζονται με επιτυχία στο νέο ενεργειακό περιβάλλον.

Εξαιρετικά ήταν και τα αποτελέσματα της ΔΕΗ, η οποία, παρά τη μικρή υποχώρηση του κύκλου εργασιών, κατάφερε να αυξήσει τα EBITDA κατά 40% και να διπλασιάσει τα καθαρά της κέρδη στα 200 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι ενεργειακές εταιρείες πλέον δεν στηρίζονται αποκλειστικά στις παραδοσιακές δραστηριότητες, αλλά εμφανίζουν ολοένα και μεγαλύτερη συμβολή από τις ΑΠΕ, τα δίκτυα και τις νέες επενδύσεις.

Στη βαριά βιομηχανία, η Cenergy ξεχώρισε με άνοδο καθαρών κερδών άνω του 80%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που δημιουργούν τα μεγάλα ενεργειακά και διασυνδετικά έργα στην Ευρώπη.

Θετικές εκπλήξεις από επιλεγμένες εταιρείες

Η μεγάλη έκπληξη του τριμήνου ήρθε από τη Bally’s Intralot, η οποία εμφάνισε εκρηκτική αύξηση πωλήσεων και EBITDA μετά τη νέα εταιρική δομή και τη διεύρυνση δραστηριοτήτων. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 180%, τα EBITDA κατά 232% και τα καθαρά αποτελέσματα πέρασαν σε κέρδη από ζημιές.

Εξαιρετική εικόνα παρουσίασε και η Κρι-Κρι, με υψηλή αύξηση κύκλου εργασιών και σχεδόν διπλασιασμό λειτουργικής κερδοφορίας, γεγονός που αποδίδεται στην ενίσχυση των εξαγωγών και στη διατήρηση ισχυρής ζήτησης.

Στον χώρο των ακινήτων, η Premia Properties και η Trade Estates συνέχισαν να κινούνται αναπτυξιακά. Η Premia Properties αύξησε πωλήσεις κατά 35,4%, EBITDA κατά 49% και καθαρά κέρδη κατά 71%. Η Trade Estates συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία με αύξηση κερδών 19%. Η BriQ Properties εμφάνισε οριακή μείωση εσόδων αλλά αύξηση κερδών κατά 21%.