Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% τα κέρδη, αυξημένος ο τζίρος

Με σημαντικά κέρδη κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, κλείνοντας την «παρένθεση» της χθεσινής διόρθωσης, καθώς οι προσδοκίες από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής έχουν αυξηθεί μετά και τις τελευταίες πληροφορίες περί συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1,21% στις 2.376,84 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 19,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3,1 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 1,25% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.033,56 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 1,99% στις 2.720,86 μονάδες.

Προσδοκίες

Το ΧΑ αποτυπώνει και αυτό με τη σειρά του το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, καθώς η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για νέα εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδηγεί σε περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, ενισχύοντας την επενδυτική ψυχολογία διεθνώς. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η προοπτική επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που αναμένεται να αποκαταστήσει ομαλότερες ροές στη διεθνή αγορά ενέργειας και να περιορίσει τις ανησυχίες για νέες διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται και στο σημερινό rebalancing των δεικτών MSCI, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα αυξήσει σημαντικά την αξία των συναλλαγών στο ελληνικό χρηματιστήριο, λόγω των αναδιαρθρώσεων χαρτοφυλακίων από διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία εντάσσεται στον δείκτη MSCI Standard Global, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε σημαντικές εισροές κεφαλαίων στη μετοχή. Παράλληλα, εισροές αναμένονται και για τη ΔΕΗ, λόγω της αυξημένης κεφαλαιοποίησής της, γεγονός που ενισχύει τη στάθμισή της στους σχετικούς δείκτες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Eurobank σημειώνει κέρδη 3,55%, με τις ΕΛΧΑ, Alpha Bank και Jumbo να ενισχύονται περισσότερο από 2%. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Allwyn, Πειραιώς, Εθνική, Βιοχάλκο, Cenergy και Aegean.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Metlen, Κύπρου, ΔΑΑ, Λάμδα, ΔΕΗ, Τιτάν, Aktor και ΟΤΕ, με τις Optima και ΕΥΔΑΠ να μην έχουν μεταβολή. Ήπια πτωτικά, στον αντίποδα, κινούνται οι Helleniq Energy, Coca Cola, Motor Oil και Σαράντης.