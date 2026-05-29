ΗΠΑ: Δικαστικό μπλόκο στο «ταμείο» Τραμπ 1,8 δισ. δολ. – Ποιους θα αποζημίωνε

Μια αμερικανίδα δικαστής με απόφασή της την Παρασκευή απέτρεψε προσωρινά την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ από τη σύσταση ενός ταμείου ύψους σχεδόν 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποζημίωση των θυμάτων αυτού που ο Τραμπ έχει αποκαλέσει «χρήση της κυβέρνησης ως όπλου» («weaponization»).

Η απόφαση της ομοσπονδιακής δικαστή Λεόνι Μπρίνκεμα του Ανατολικού Δικαστικού Περιφέρειας της Βιρτζίνια εμποδίζει την κυβέρνηση Τραμπ να «προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια» για τη σύσταση ή τη λειτουργία του ταμείου, ενώ η δικαστής εξετάζει επιπλέον νομικά επιχειρήματα. Η απόφαση θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 12 Ιουνίου.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα τη δημιουργία ενός «Ταμείου κατά της Χρήσης του Δικαίου ως Όπλου» στο πλαίσιο συμφωνίας για τον διακανονισμό της αγωγής του Τραμπ κατά της Εφορίας σχετικά με τη διαρροή των φορολογικών του στοιχείων.

Δημιούργησε ένα ταμείο ύψους 1,776 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο εποπτεύεται από μια πενταμελή επιτροπή, με σκοπό την καταβολή αποζημιώσεων σε όσους αποδείξουν ότι υπήρξαν θύματα «νομικών επιθέσεων» και «χρήσης της κυβέρνησης ως όπλου», όροι που ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του έχουν χρησιμοποιήσει για να περιγράψουν τις έρευνες και τις ποινικές υποθέσεις εναντίον τους.

Η απόφαση της Παρασκευής εκδόθηκε στο πλαίσιο αγωγής που κατέθεσε μια ομάδα η οποία ισχυριζόταν ότι είχε στοχοποιηθεί «από την κυβέρνηση Τραμπ-Βανς ως ιδεολογικοί ή πολιτικοί αντίπαλοι» και υποστήριζε ότι δεν θα ήταν επιλέξιμη για πληρωμές από το ταμείο.

«Νίκη για τη διαφάνεια»

«Αυτή είναι μια νίκη για τη διαφάνεια, το κράτος δικαίου και τον αμερικανικό λαό», δήλωσε η Σκάι Πέριμαν, επικεφαλής της «Democracy Forward», της αντι-Τραμπ ομάδας που άσκησε την αγωγή. «Καμία κυβέρνηση δεν έχει την εξουσία να δαπανά δημόσια χρήματα μέσω ενός προγράμματος πολιτικών ανταμοιβών».

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Todd Blanche δήλωσε ότι δεν υπάρχουν κομματικές προϋποθέσεις σχετικά με το ποιος είναι επιλέξιμος για αποζημίωση.

Το ταμείο προκάλεσε έντονη αντίδραση, ακόμη και από ορισμένους βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Τραμπ, οι οποίοι εξέφρασαν την οργή τους για το γεγονός ότι ορισμένα άτομα που επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021 θα μπορούσαν να λάβουν αποζημιώσεις που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους. Το ταμείο αυτό επικρίθηκε ευρέως ως «μαύρο ταμείο» που θα ανταμείβει τους πολιτικούς συμμάχους του Τραμπ.

Η αγωγή της Democracy Forward είναι μία από τις τουλάχιστον τρεις που αμφισβητούν τη δημιουργία του ταμείου.