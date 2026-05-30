Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση

«Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Πολιτική 30.05.2026, 13:41
Δικαιωμένοι αισθάνονται στο ΠΑΣΟΚ για τις θέσεις τους αναφορικά με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις και τις αποκλίσεις των μετρήσεων μεταξύ της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο Action24, «εμείς δεν φωνάζουμε. Θέσαμε ένα ζήτημα που βασίζεται στην κοινή λογική και το οποίο τελικά δικαιώθηκε. Επισημάναμε ότι δεν είναι δυνατόν δύο δημοσκοπήσεις, που δημοσιεύθηκαν με διαφορά μόλις τριών ημερών, να παρουσιάζουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις. Η μία έδειχνε διαφορά οκτώ μονάδων και η άλλη μόλις μισής μονάδας. Προφανώς, μία από τις δύο έχει υποπέσει σε σφάλμα, είτε μεθοδολογικό είτε στο δείγμα, εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο. Θεωρώ ότι η χθεσινή δημοσκόπηση δικαίωσε αυτό το επιχείρημα, καθώς δεν αποτυπώθηκε διαφορά οκτώ μονάδων».

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε ότι «το κρίσιμο ερώτημα είναι το εξής: ενώ υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία να μην δημοσιοποιούνται δημοσκοπήσεις πριν από την επίσημη ίδρυση των κομμάτων, οι συγκεκριμένες μετρήσεις διενεργήθηκαν νωρίτερα και τελικά δημοσιεύθηκαν» και εξήγησε πως «όταν μια δημοσκόπηση εμφανίζει διαφορά οκτώ μονάδων, αυτό δεν μπορεί να χειραγωγήσει ένα μέρος της κοινής γνώμης ώστε να καταγραφεί αυξημένη η διαφορά σε επόμενες δημοσκοπήσεις; Αναφέρομαι σε εκείνους τους ψηφοφόρους που σκέφτονται ‘εγώ θέλω να συμπορευτώ με αυτόν που έχει πιθανότητες να κερδίσει’. Βλέποντας, λοιπόν, αυτό το αποτέλεσμα, οδηγούνται σε συγκεκριμένη επιλογή, ενώ τελικά η εικόνα που τους δόθηκε δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα».

«Απολύτως λογικό να παρατητείται προσωρινή αναδιάταξη των δυνάμεων»

Σχολιάζοντας τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε πως «δεν είναι δυνατόν η ΝΔ να εγκαλεί σήμερα το ΠΑΣΟΚ επειδή ασκεί κριτική στις δημοσκοπήσεις, όταν η ίδια, για την ίδια ακριβώς εταιρεία, είχε εκδώσει ανακοίνωση μέσω του γραφείου Τύπου της, στις 22 Μαΐου του 2022, στην οποία προέβαινε σε δριμύτατη καταγγελία κατά της Real Polls, αναφέροντας ότι τα ευρήματά της είναι κατευθυνόμενα και στηλίτευε τις πρακτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αντιφατικό η Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, όταν η ίδια είχε αντιδράσει πολύ εντονότερα για την ίδια εταιρεία» και επέμενει πως το ΠΑΣΟΚ εκφράζει «την κοινή λογική. Είναι δυνατόν την ίδια περίοδο, μετρημένοι με τα ίδια κριτήρια, η διαφορά να ορίζεται ταυτόχρονα και οκτώ μονάδες και μισή μονάδα; Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό».

Αναφορικά με τη δημιουργία νέων κομμάτων και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «προφανώς, όταν ιδρύονται νέα κόμματα με επικεφαλής πρόσωπα γνωστά, που έχουν διαγράψει τη δική τους πορεία και έχουν υπάρξει πρωθυπουργοί, όπως ο κ. Σαμαράς και ο κ. Τσίπρας, ή η κα Καρυστιανού, η οποία έλαβε μεγάλη προβολή λόγω της δράσης της, είναι απολύτως λογικό να παρατηρείται μια προσωρινή αναδιάταξη των δυνάμεων».

«Το ΠΑΣΟΚ ασκεί δομική και πολυθεματική αντιπολίτευση πάνω στα πραγματικά προβλήματα»

Μιλώντας για την προγραμματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «είμαστε οι τελευταίοι που μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι δεν επιζητούμε την προγραμματική αντιπαράθεση. Για παράδειγμα, την ώρα που το πολιτικό ενδιαφέρον μονοπωλείται επί μία εβδομάδα αποκλειστικά από τις δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε την Πέμπτη συγκεκριμένες προτάσεις για τη σύνταξη χηρείας, αναμένοντας την απάντηση της κυβέρνησης. Προτείναμε να μην εφαρμοστεί η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου και διατήρησε η Νέα Δημοκρατία, να μην αναζητηθούν αναδρομικά ποσά, και να γίνει συμψηφισμός μέσω των φορολογικών υποχρεώσεων για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που έχουν ήδη καταβάλει εισφορές».

Παράλληλα, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως «χθες, όταν ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, του υπενθυμίσαμε ότι πρόκειται για δικό τους νόμο του 2020, τον οποίο χρειάστηκαν έξι χρόνια για να υλοποιήσουν. Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να επαίρεται για έναν νόμο που ψηφίστηκε τον Μάιο του 2020 και φτάνουμε στον Μάιο του 2026 για να δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός ότι ‘σε λίγο καιρό θα τεθεί σε λειτουργία’; Ποιος, λοιπόν, ασκεί δομική και πολυθεματική αντιπολίτευση πάνω στα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο;».

«Δεν θα κριθεί το μάρκετινγκ του ενός ή του άλλου, αλλά οι προτεινόμενες πολιτικές»

«Εκεί θα κριθούμε όλοι», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνοντας πως «το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία».

Τέλος, αναφορικά με τα μεγάλα διακυβεύματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, επισήμανε ότι «τα διλήμματα που αντιμετωπίζουμε είναι εξαιρετικά κρίσιμα και αφορούν το αν θα συνεχιστεί η παρούσα πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για μια πολιτική που διευρύνει τις ανισότητες και στερεί από τη χώρα τη δυναμική της ανάπτυξης, οδηγώντας σε ένα σπιράλ οικονομικής και παραγωγικής υστέρησης. Επιπλέον, το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί μια ανοιχτή απειλή που υπονομεύει το μέλλον της κοινωνικής συνοχής, ενώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι και με τη θεσμική ανωμαλία που έχουν προκαλέσει τα σκάνδαλα και οι προσπάθειες συγκάλυψής τους».

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η λύση έγκειται σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και σε ένα συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της κοινωνίας και της οικονομίας. Απαιτείται προστασία των δανειοληπτών και των συντάξεων, καθώς και ουσιαστική αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων με πολιτικές που θα στηρίξουν έμπρακτα το εισόδημα των πολιτών», για να τονίσει πως «αυτά είναι τα διακυβεύματα που θα αναμετρηθούν στις εκλογές. Δεν θα κριθεί το μάρκετινγκ του ενός ή του άλλου, αλλά οι προτεινόμενες πολιτικές. Οι πολίτες ψηφίζουν με γνώμονα την τσέπη τους και επιλέγουν εκείνον που πιστεύουν ότι μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και καλύτερες μέρες».

Πηγή: in.gr

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»

Έντονη και σε βάθος χρόνου αποκαλύπτεται η εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – 1.151 κατηγορούμενοι, πέντε εγκληματικές ομάδες

