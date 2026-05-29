BP: Η σύγκρουση πριν την απομάκρυνση του προέδρου της εταιρείας

Συνεχίζεται η αναστάτωση στον ενεργειακό όμιλο της BP μετα την απομάκρυνση του προέδρου Αλμπερτ Μάνιφολντ για «ζητήματα συμπεριφοράς» και εκφοβισμού σε εργαζομένους.

Ο Ιρλανδός Μάνιφολντ απολύθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του πετρελαικού γίγαντα, που επικαλέστηκε «σοβαρές ανησυχίες» σχετικά με τα «πρότυπα διακυβέρνησης, την εποπτεία και τη συμπεριφορά» στην BP, ενώ άτομα κοντά στην εταιρεία ισχυρίστηκαν ότι ορισμένες από τις συμπεριφορές του προς πολλούς συναδέλφους ισοδυναμούσαν με «εκφοβισμό».

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, o απολυθείς πρόεδρος της BP, συγκρούστηκε με τον γραμματέα της εταιρείας, Μπέν Μάθιους, πριν από την απομάκρυνσή του.

Ο Μάθιους, ένας από τους μακροβιότερους ανώτερους αξιωματούχους της BP, είχε ανησυχίες για τη συμπεριφορά του Ιρλανδού επιχειρηματία πριν από την αποχώρησή του, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα. Ο Μάθιους αρνήθηκε να σχολιάσει, σημειώνουν οι FT.

Ο προσωρινός πρόεδρος της BP Ιαν Τάιλερ, δήλωσε: «Όπως έχουμε καταστήσει σαφές, ο πρώην πρόεδρός μας απομακρύνθηκε ως αποτέλεσμα απαράδεκτης συμπεριφοράς. Έχουμε καθήκον να προστατεύουμε όλους τους υπαλλήλους μας και ως εκ τούτου δεν θα σχολιάσουμε ποτέ συγκεκριμένα άτομα ή καταστάσεις».

Η αντεπίθεση του Μάνιφολντ

Ο Μάνιφολντ απάντησε στους ισχυρισμούς για τη συμπεριφορά του την Πέμπτη, χαρακτηρίζοντάς τους ως «ψέματα» από άτομα που κρύβονται «πίσω από την ανωνυμία» και επιτέθηκε στην κατάσταση που είχε κληρονομήσει στην BP όταν ανέλαβε πρόεδρος τον Σεπτέμβριο. Είπε ότι η BP «δεν είχε στρατηγική συνοχή και κατεύθυνση» και ότι αποτύγχανε στην «επείγουσα υλοποίηση».

Ο πρωην πρόεδρος πρόσθεσε ότι είχε επιδιώξει να έχει μια «αδιάκοπη εστίαση» στα δικαιώματα των μετόχων και στη βελτίωση της BP, αλλά «μου φάνηκε ότι οι προτεραιότητές μου δεν ήταν πάντα κοινές σε όλους». Ο Μάνιφολντ , ο οποίος μετέτρεψε την εταιρεία οικοδομικών υλικών CRH με έδρα το Δουβλίνο σε έναν παγκόσμιο φορέα, έχει προσλάβει τη δικηγορική εταιρεία Mishcon de Reya από τότε που αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την BP, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

«Σε καμία φάση της θητείας μου ως πρόεδρος της BP δεν μου έχει θέσει κανείς κανένα ζήτημα σχετικά με τη συμπεριφορά μου ή τη σχέση μου με τους συναδέλφους μου», δήλωσε ο Αλμπερτ Μάνιφολντ.

«Πράγματι, στην 40χρονη επαγγελματική μου σταδιοδρομία, δεν έχω ποτέ κατηγορηθεί εναντίον μου όπως αυτές που έγιναν τις τελευταίες ημέρες». Ένα άτομο κοντά στον Μάνιφολντ είπε ότι ο πρώην πρόεδρος είχε διαφωνήσει με τον γραμματέα Μάθιους για το κόστος.

Ο ρόλος του Μπεν Μάθιους

Το άτομο ισχυρίστηκε ότι ο Μάθιους ήταν «παράγοντας» στην απόφαση της BP να απομακρύνει τον Μάνιφολντ. Ο Μπέν Μάθιους , ο οποίος εντάχθηκε στην BP το 2019 και προηγουμένως είχε εργαστεί στην HSBC και την Rio Tinto, είναι ένας πολύ έμπειρος γραμματέας εταιρείας και έχει επίσης προεδρεύσει του Συνδέσμου Γενικών Συμβούλων και Γραμματέων Εταιρείας του FTSE 100, σημειώνουν οι FT.

Στην BP, ο ρόλος του ήταν να συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Υπέβαλε αναφορά απευθείας στον Μάνιφολντ και βοήθησε στις προετοιμασίες για την ετήσια συνάντηση της εταιρείας, η οποία θεωρήθηκε ευρέως ότι πήγε άσχημα για τον τότε πρόεδρο.

Περισσότερο από το 18% των επενδυτών της BP ψήφισαν κατά της εκλογής Μάνιφολντ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, ενώ η εταιρεία απέτυχε στην προσπάθειά της να ανακαλέσει δύο προηγούμενα ψηφίσματα των μετόχων που απαιτούσαν από τον ενεργειακό όμιλο να δημοσιεύσει δεδομένα σχετικά με το κλίμα.

Ο Μάθιους «παίρνει άδεια» αφού αντιμετώπισε τις αποχωρήσεις τόσο του προηγούμενου προέδρου Χελγκ Λουντ όσο και του Αλμπερτ Μάνιφολντ, σύμφωνα με μια πηγή.

Η προσωρινή απουσία του προσθέτει στην αναταραχή στην BP μετά από μια ταραχώδη περίοδο. Ο Μάνιφολντ είναι απλώς η τελευταία αποχώρηση υψηλού προφίλ τα τελευταία τρία χρόνια, μετά τον Λούντ και τους διευθύνοντες συμβούλους Μπέρναντ Λούνεϊ και Μάρεϊ Οκινκλος, υπενθυμίζουν οι Financial Times.

Η «διόρθωση» πορείας

Η εταιρεία έχει απομακρυνθεί από μια στρατηγική ενεργειακής μετάβασης που ξεκίνησε ο Λούνεϊ το 2020, η οποία οδηγησε τον κολοσσό του πετρελαίου και φυσικού αερίου να δεσμεύεται να επενδύσει περισσότερα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Έκτοτε, έχει αλλάξει πορεία, εστιάζοντας ξανά στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αφού η απόδοση της τιμής της μετοχής της υστερούσε σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

Ο απομακρυνθείς πρόεδρος Αλμπερτ Μάνιφολντ αναγνώρισε ότι ήταν πιθανό στην «προσπάθειά» του να βελτιώσει την απόδοση της BP να «πίεσε σκληρά και να αμφισβήτησε άμεσα τους ανθρώπους», αλλά είπε ότι υπήρχε σημαντική απόσταση μεταξύ της καθοδήγησης ενός οργανισμού με επείγουσα ανάγκη και του χαρακτηρισμού της συμπεριφοράς του.

Ορισμένοι συνάδελφοι πίστευαν ότι ο Μάνιφολντ ασκούσε έλεγχο που έμοιαζε περισσότερο με αυτόν ενός εκτελεστικού προέδρου, χαρακτηρισμό τον οποίο ο ίδιος αμφισβητεί, υποστηρίζοντας στη δήλωση της Πέμπτης ότι είχε επισκεφθεί τα κεντρικά γραφεία της BP στο Λονδίνο «μόνο για περίπου 13 ημέρες το 2026».

Πρόσωπο κοντά στον Μανιφολντ δήλωσε ότι δεν γνώριζε για τυχόν εντάσεις μεταξύ του απομακρυνθέντος προέδρου και της νέας διευθύνουσας συμβούλου της BP Μέγκ Ο Νιλ , η οποία ψήφισε μαζί με το διοικητικό συμβούλιο υπέρ της απομάκρυνσής του.

Ο Μάνιφολντ είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον διορισμό της Ο Νιλ , η οποία προηγουμένως διηύθυνε την Woodside Energy πριν αναλάβει στη BP τον Απρίλιο, καθιστώντας την την πρώτη γυναίκα που ηγείται μιας μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας.

Ο πρώην πρόεδρος εξήρε την Ο Νιλ στην δήλωσή του την Πέμπτη, λέγοντας ότι είναι «φιλόδοξη και πολύ ταλαντούχα», προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι η οικονομική διευθύντρια Κέιτ Τόμσον είναι μια «ισορροπημένη CFO που ξέρω ότι θα οδηγήσει την εταιρεία μέσα από τα δύσκολα νερά που έρχονται, καθώς η BP διαχειρίζεται τον ισολογισμό της».