BP: Η σύγκρουση πριν την απομάκρυνση του προέδρου της εταιρείας

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σύγκρουση με τον Μπέν Μάθιους, τον ισχυρό γραμματέα της BP

World 29.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
BP: Η σύγκρουση πριν την απομάκρυνση του προέδρου της εταιρείας
Επιμέλεια Αλέξανδρος Σιουτζούκης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συνεχίζεται η αναστάτωση στον ενεργειακό όμιλο της BP μετα την απομάκρυνση του προέδρου Αλμπερτ Μάνιφολντ για «ζητήματα συμπεριφοράς» και εκφοβισμού σε εργαζομένους.

Ο Ιρλανδός Μάνιφολντ απολύθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του πετρελαικού γίγαντα, που επικαλέστηκε «σοβαρές ανησυχίες» σχετικά με τα «πρότυπα διακυβέρνησης, την εποπτεία και τη συμπεριφορά» στην BP, ενώ άτομα κοντά στην εταιρεία ισχυρίστηκαν ότι ορισμένες από τις συμπεριφορές του προς πολλούς συναδέλφους ισοδυναμούσαν με «εκφοβισμό».

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, o απολυθείς πρόεδρος της BP, συγκρούστηκε με τον γραμματέα της εταιρείας, Μπέν Μάθιους, πριν από την απομάκρυνσή του.

Ο Μάθιους, ένας από τους μακροβιότερους ανώτερους αξιωματούχους της BP, είχε ανησυχίες για τη συμπεριφορά του Ιρλανδού επιχειρηματία πριν από την αποχώρησή του, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα.  Ο Μάθιους αρνήθηκε να σχολιάσει, σημειώνουν οι FT.

Ο προσωρινός πρόεδρος της BP Ιαν Τάιλερ, δήλωσε: «Όπως έχουμε καταστήσει σαφές, ο πρώην πρόεδρός μας απομακρύνθηκε ως αποτέλεσμα απαράδεκτης συμπεριφοράς. Έχουμε καθήκον να προστατεύουμε όλους τους υπαλλήλους μας και ως εκ τούτου δεν θα σχολιάσουμε ποτέ συγκεκριμένα άτομα ή καταστάσεις».

Η αντεπίθεση του Μάνιφολντ

Ο απολυθείς πρόεδρος της BP, Αλμπερτ Μάνιφολντ

Ο Μάνιφολντ απάντησε στους ισχυρισμούς για τη συμπεριφορά του την Πέμπτη, χαρακτηρίζοντάς τους ως «ψέματα» από άτομα που κρύβονται «πίσω από την ανωνυμία» και επιτέθηκε στην κατάσταση που είχε κληρονομήσει στην BP όταν ανέλαβε πρόεδρος τον Σεπτέμβριο. Είπε ότι η BP «δεν είχε στρατηγική συνοχή και κατεύθυνση» και ότι αποτύγχανε στην «επείγουσα υλοποίηση».

Ο πρωην πρόεδρος πρόσθεσε ότι είχε επιδιώξει να έχει μια «αδιάκοπη εστίαση» στα δικαιώματα των μετόχων και στη βελτίωση της BP, αλλά «μου φάνηκε ότι οι προτεραιότητές μου δεν ήταν πάντα κοινές σε όλους». Ο Μάνιφολντ , ο οποίος μετέτρεψε την εταιρεία οικοδομικών υλικών CRH με έδρα το Δουβλίνο σε έναν παγκόσμιο φορέα, έχει προσλάβει τη δικηγορική εταιρεία Mishcon de Reya από τότε που αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την BP, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

«Σε καμία φάση της θητείας μου ως πρόεδρος της BP δεν μου έχει θέσει κανείς κανένα ζήτημα σχετικά με τη συμπεριφορά μου ή τη σχέση μου με τους συναδέλφους μου», δήλωσε ο Αλμπερτ Μάνιφολντ.

«Πράγματι, στην 40χρονη επαγγελματική μου σταδιοδρομία, δεν έχω ποτέ κατηγορηθεί εναντίον μου όπως αυτές που έγιναν τις τελευταίες ημέρες». Ένα άτομο κοντά στον Μάνιφολντ  είπε ότι ο πρώην πρόεδρος είχε διαφωνήσει με τον γραμματέα Μάθιους για το κόστος.

Ο ρόλος του Μπεν Μάθιους

Το άτομο ισχυρίστηκε ότι ο Μάθιους ήταν «παράγοντας» στην απόφαση της BP να απομακρύνει τον Μάνιφολντ. Ο Μπέν Μάθιους , ο οποίος εντάχθηκε στην BP το 2019 και προηγουμένως είχε εργαστεί στην HSBC και την Rio Tinto, είναι ένας πολύ έμπειρος γραμματέας εταιρείας και έχει επίσης προεδρεύσει του Συνδέσμου Γενικών Συμβούλων και Γραμματέων Εταιρείας του FTSE 100, σημειώνουν οι FT.

Στην BP, ο ρόλος του ήταν να συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Υπέβαλε αναφορά απευθείας στον Μάνιφολντ και βοήθησε στις προετοιμασίες για την ετήσια συνάντηση της εταιρείας, η οποία θεωρήθηκε ευρέως ότι πήγε άσχημα για τον τότε πρόεδρο.

Περισσότερο από το 18% των επενδυτών της BP ψήφισαν κατά της εκλογής Μάνιφολντ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, ενώ η εταιρεία απέτυχε στην προσπάθειά της να ανακαλέσει δύο προηγούμενα ψηφίσματα των μετόχων που απαιτούσαν από τον ενεργειακό όμιλο να δημοσιεύσει δεδομένα σχετικά με το κλίμα.

Ο Μάθιους «παίρνει άδεια» αφού αντιμετώπισε τις αποχωρήσεις τόσο του προηγούμενου προέδρου Χελγκ Λουντ όσο και του Αλμπερτ Μάνιφολντ, σύμφωνα με μια πηγή.

Η προσωρινή απουσία του προσθέτει στην αναταραχή στην BP μετά από μια ταραχώδη περίοδο. Ο Μάνιφολντ είναι απλώς η τελευταία αποχώρηση υψηλού προφίλ τα τελευταία τρία χρόνια, μετά τον Λούντ και τους διευθύνοντες συμβούλους Μπέρναντ Λούνεϊ και Μάρεϊ Οκινκλος, υπενθυμίζουν οι Financial Times.

Η «διόρθωση» πορείας

Η εταιρεία έχει απομακρυνθεί από μια στρατηγική ενεργειακής μετάβασης που ξεκίνησε ο Λούνεϊ το 2020, η οποία οδηγησε τον κολοσσό του πετρελαίου και φυσικού αερίου να δεσμεύεται να επενδύσει περισσότερα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Έκτοτε, έχει αλλάξει πορεία, εστιάζοντας ξανά στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αφού η απόδοση της τιμής της μετοχής της υστερούσε σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

Ο απομακρυνθείς πρόεδρος Αλμπερτ Μάνιφολντ αναγνώρισε ότι ήταν πιθανό στην «προσπάθειά» του να βελτιώσει την απόδοση της BP να «πίεσε σκληρά και να αμφισβήτησε άμεσα τους ανθρώπους», αλλά είπε ότι υπήρχε σημαντική απόσταση μεταξύ της καθοδήγησης ενός οργανισμού με επείγουσα ανάγκη και του χαρακτηρισμού της συμπεριφοράς του.

Ορισμένοι συνάδελφοι πίστευαν ότι ο Μάνιφολντ ασκούσε έλεγχο που έμοιαζε περισσότερο με αυτόν ενός εκτελεστικού προέδρου, χαρακτηρισμό τον οποίο ο ίδιος αμφισβητεί, υποστηρίζοντας στη δήλωση της Πέμπτης ότι είχε επισκεφθεί τα κεντρικά γραφεία της BP στο Λονδίνο «μόνο για περίπου 13 ημέρες το 2026».

Πρόσωπο κοντά στον Μανιφολντ δήλωσε ότι δεν γνώριζε για τυχόν εντάσεις μεταξύ του απομακρυνθέντος προέδρου και της νέας διευθύνουσας συμβούλου της BP Μέγκ Ο Νιλ , η οποία ψήφισε μαζί με το διοικητικό συμβούλιο υπέρ της απομάκρυνσής του.

Ο Μάνιφολντ είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον διορισμό της Ο Νιλ , η οποία προηγουμένως διηύθυνε την Woodside Energy πριν αναλάβει στη BP τον Απρίλιο, καθιστώντας την την πρώτη γυναίκα που ηγείται μιας μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας.

Ο πρώην πρόεδρος εξήρε την Ο Νιλ στην δήλωσή του την Πέμπτη, λέγοντας ότι είναι «φιλόδοξη και πολύ ταλαντούχα», προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι η οικονομική διευθύντρια Κέιτ Τόμσον είναι μια «ισορροπημένη CFO που ξέρω ότι θα οδηγήσει την εταιρεία μέσα από τα δύσκολα νερά που έρχονται, καθώς η BP διαχειρίζεται τον ισολογισμό της».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ρωσία: Δαπανά 28 δισ. δολ. πέραν του προϋπολογισμού για τον πόλεμο
World

Η Ρωσία δαπανά επιπλέον 28 δισ. δολ. για τον πόλεμο
BP: Η σύγκρουση πριν την απομάκρυνση του προέδρου της εταιρείας
World

Η σύγκρουση πριν την απόλυση του προέδρου της BP
Capri Holdings: Ο ρόλος Michael Kors και Jimmy Choo – Στα ίδια επίπεδα με το 2025 τα μεγέθη, παρά την πώληση της Versace
World

Μια... Versace δεν φέρνει την άνοιξη
Drones: Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες για τη χρηματοδότηση εταιρειών drones στις ΗΠΑ
World

Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά για χρηματοδότηση εταιρειών drones
Νέα Υόρκη: Πολιτειακοί νομοθέτες ψήφισαν τον φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Πλήγμα για τους πλούσιους στη Ν. Υόρκη - «Πέρασε» ο φόρος δεύτερης κατοικίας
Κίνα: Πώς εξάγει βιομηχανική παραγωγή τρομάζοντας τον κόσμο
World

Από το «Made in China» στο «Made by China»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
BP: Η σύγκρουση πριν την απομάκρυνση του προέδρου της εταιρείας
World

Η σύγκρουση πριν την απόλυση του προέδρου της BP

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σύγκρουση με τον Μπέν Μάθιους, τον ισχυρό γραμματέα της BP

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Capri Holdings: Ο ρόλος Michael Kors και Jimmy Choo – Στα ίδια επίπεδα με το 2025 τα μεγέθη, παρά την πώληση της Versace
World

Μια... Versace δεν φέρνει την άνοιξη

Η Michael Kors αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της Capri Holdings

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
ΗΠΑ: H κοινή γνώμη θέλει τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]
World

Οι Αμερικανοί θέλουν τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]

Υψηλά ποσοστά αποδοκιμασίας για την εξωτερική πολιτική αλλά και την οικονομική πολιτική καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από World
Ρωσία: Δαπανά 28 δισ. δολ. πέραν του προϋπολογισμού για τον πόλεμο
World

Η Ρωσία δαπανά επιπλέον 28 δισ. δολ. για τον πόλεμο

Το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από το υπουργικό συμβούλιο τον Φεβρουάριο να παγώσει τις δαπάνες σε άλλους τομείς καθώς το κόστος της σύγκρουσης αυξάνεται για την Ρωσία

Capri Holdings: Ο ρόλος Michael Kors και Jimmy Choo – Στα ίδια επίπεδα με το 2025 τα μεγέθη, παρά την πώληση της Versace
World

Μια... Versace δεν φέρνει την άνοιξη

Η Michael Kors αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της Capri Holdings

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Drones: Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες για τη χρηματοδότηση εταιρειών drones στις ΗΠΑ
World

Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά για χρηματοδότηση εταιρειών drones

Η Neros και η εταιρεία Unusual Machines που συνδέονται με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ βρίσκονται μεταξύ των εταιρειών κατασκευής drones που συνομιλούν για συμφωνία

Νέα Υόρκη: Πολιτειακοί νομοθέτες ψήφισαν τον φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Πλήγμα για τους πλούσιους στη Ν. Υόρκη - «Πέρασε» ο φόρος δεύτερης κατοικίας

Οι πολυτελείς δεύτερες κατοικίες στη Νέα Υόρκη αντιμετωπίζουν νέο φόρο μετά την πίεση του Μαμντάνι για να πληρώσουν περισσότερα οι πλούσιοι

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κίνα: Πώς εξάγει βιομηχανική παραγωγή τρομάζοντας τον κόσμο
World

Από το «Made in China» στο «Made by China»

Από το «Made in China» στο «Made by China»: Η παγκόσμια επέκταση της κινεζικής βιομηχανίας

Fed Σικάγου: Προς στασιμοπληθωρισμό οδεύει η οικονομία των ΗΠΑ
World

Πρόεδρος της Fed προειδοποιεί για στασιμοπληθωρισμό στις ΗΠΑ

Η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχει θέσει την Fed σε δίλημμα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Ακριβότερες πτήσεις και ξενοδοχεία χωρίζουν τους ταξιδιώτες σε πλούσιους και φτωχούς
World

Πλούσιοι και φτωχοί ταξιδιώτες στις ΗΠΑ - Πώς οι ακριβές πτήσεις αλλάζουν το τοπίο

Οι ταξιδιώτες της οικονομικής θέσης στις ΗΠΑ στρέφονται προς εγχώριους προορισμούς και κρουαζιέρες

Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% τα κέρδη, αυξημένος ο τζίρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άνω του 1% τα κέρδη στο ΧΑ, αυξημένος ο τζίρος

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία εντάσσεται στον δείκτη MSCI Standard Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπια ανοδικά οι αγορές, θετική αναμονή για τη Μέση Ανατολή
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια ανοδικά οι ευρωαγορές, θετική αναμονή για τη Μέση Ανατολή

Οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές παράτασης της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου
Business

ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου

Η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 9.663.578 μετοχές, μετά από νέες αγορές ιδίων μετοχών

Θεοδωρικάκος: Το πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Economy

Θεοδωρικάκος: Το πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος διευκρίνισε πώς το υπουργείο συμβάλλει στην εθνική ασφάλεια με νέο αναπτυξιακό καθεστώς

Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέο ράλι στις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας
Ασία

Νέο ράλι στις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας

Ωστόσο η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή συνέχισε να προκαλεί ανησυχία στις διεθνείς αγορές

ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης και σταθερότητας η βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Τρόφιμα – ποτά

ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης η βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών έχει συμβάλει στην παραγωγική δυναμική της χώρας με επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τον ΣΕΒΤ

Ένωση Αγρινίου: Χρηματικά έπαθλα σε μαθητές αγροτικών περιοχών
AGRO

Χρηματικά έπαθλα σε μαθητές αγροτικών περιοχών από την Ένωση Αγρινίου

Για 10η συνεχόμενη χρονιά ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση Αγρινίου» απονέμει έξι υποτροφίες σε αριστεύσαντες των πανελλαδικών εξετάσεων 2026

Ρωσία: Δαπανά 28 δισ. δολ. πέραν του προϋπολογισμού για τον πόλεμο
World

Η Ρωσία δαπανά επιπλέον 28 δισ. δολ. για τον πόλεμο

Το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από το υπουργικό συμβούλιο τον Φεβρουάριο να παγώσει τις δαπάνες σε άλλους τομείς καθώς το κόστος της σύγκρουσης αυξάνεται για την Ρωσία

Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026
Business

Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026

Είσοδος κι άλλων διεθνών brands στο λιανεμπόριο - Με ανάκαμψη αλλά συντηρητικές δαπάνες το 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αποθέματα πετρελαίου: Η Exxon προειδοποιεί ότι θα φτάσουν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα σε εβδομάδες
Commodities

Exxon για πετρέλαιο: Ένα βήμα πριν την εξάντληση τα αποθέματα

Τα αποθέματα πετρελαίου θα φτάσουν σε «πραγματικά χαμηλά επίπεδα» τις επόμενες εβδομάδες αναγκάζοντας την τιμή του να εκτοξευθεί υψηλότερα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Επίδομα παιδιού: Άνοιξε σήμερα η πλαρφόρμα Α21
Tax

Άνοιξε σήμερα η πλαρφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για κάνετε σωστά την αίτηση για το επίδομα παιδιού

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Ξεκινά η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

TAP Air Portugal: Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια
Μεταφορές

Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια η TAP Air Portugal

Την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας - Πορτογαλίας προσφέρει η επανεκκίνηση των πτήσεων της TAP Air Portugal - Η σημασία της βραζιλιάνικης αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Πετρέλαιο: Έπεσε 1% στα 92,67 δολάρια – Ελπίδες για συμφωνία στο Ορμούζ
Commodities

Πετρέλαιο: Έπεσε 1% στα 92,67 δολάρια - Ελπίδες για συμφωνία στο Ορμούζ

Η αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας οδήγησε σε πτώση το πετρέλαιο αν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ανέφερε ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Διαψεύδουν ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό drone
Κόσμος

ΗΠΑ: Διαψεύδουν ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό drone

Οι δυο πλευρές ενεπλάκησαν αυτή την εβδομάδα σε επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών

Anthropic: Συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 65 δισ. δολ. – Ξεπέρασε την αποτίμηση της OpenAI
Τεχνολογία

Πώς η Anthropic ξεπέρασε την αποτίμηση της OpenAI

Η εταιρεία Anthropic που δημιούργησε το chatbot Claude αποτιμήθηκε στα 900 δισ. δολάρια

Γιάννης Αγουρίδης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies