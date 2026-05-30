BP: Ο πρόεδρος πρέπει να έχει χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης και σιδερένια θέληση 

Reuters Breakingviews

Ο νέος πρόεδρος της BP θα πρέπει να πληροί πολλές προϋποθέσεις. Η επιρρεπής σε σκάνδαλα εταιρεία των 109 δισεκατομμυρίων δολαρίων απομάκρυνε τον Albert Manifold, επικαλούμενη ζητήματα απαράδεκτης συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένου του εκφοβισμού, τον οποίο ο ίδιος αρνείται. Όπως και να έχει, αυτή η τελευταία πανωλεθρία προστίθεται σε μια μακρά λίστα καθηκόντων για τον επόμενο επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου, στα οποία περιλαμβάνονται η αποφυγή μαχών για την κλιματική κρίση, τα ειδύλλια στο εργασιακό περιβάλλον και η απόκρουση επιθετικών προσφορών για εξαγορά.

Το Breakingviews εξετάζει πώς ένας υπεύθυνος εύρεσης στελεχών θα αντιμετώπιζε αυτή την αποστολή.

Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο της BP και την Ανώτερη Ανεξάρτητη Σύμβουλο Amanda Blanc

Σας ευχαριστούμε που ζητήσατε από τη Horizon Partners να βοηθήσει το διοικητικό συμβούλιο της BP στην εξεύρεση νέου προέδρου. Ως μια εξειδικευμένη εταιρεία προσέλκυσης ανώτατων στελεχών στον τομέα των φυσικών πόρων, βρισκόμαστε σε μοναδική θέση για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και, δεδομένου του ρυθμού κινητικότητας στην εταιρεία, προσβλέπουμε σε μια μακροχρόνια και αμοιβαία ικανοποιητική σχέση. Θα σας προωθήσω το πακέτο προσφοράς μας, το οποίο θα λήξει το 2036.

Αυτό δεν θα είναι εύκολο έργο. Εξάλλου, χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για να αντικατασταθεί ο πρώην πρόεδρος της BP, Helge Lund, από τον Manifold. Επιπλέον, τυχόν υποψήφιοι μπορεί να αποθαρρυνθούν από τις ατελείωτες αλλαγές στις τάξεις των ανώτατων στελεχών. Αυτό ξεκίνησε με την απότομη παραίτηση του πρώην επικεφαλής John Browne το 2007, ακολούθησε η αποχώρηση του Tony Hayward το 2010, καθώς και οι απρόσμενες αποχωρήσεις του διευθύνοντος συμβούλου Bernard Looney και του διαδόχου του Murray Auchincloss πιο πρόσφατα. Για να περιορίσουμε το πεδίο των επιλογών, συντάξαμε μια λίστα με τις βασικές απαιτήσεις για τον ρόλο. Χρησιμοποιώντας το βαθύ δίκτυο πληροφοριών μας στο City του Λονδίνου και στο ChatGPT, την ιδιοκτησιακή μας πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, κατέληξα σε μια λίστα προς εξέταση από μέρους σας.

Διατηρήστε ήπια οικολογική στάση

Η BP είχε μια περίπλοκη σχέση με το περιβάλλον. Ο Looney έκανε μια ευγενή στροφή πέρα από το πετρέλαιο («beyond petroleum»), η οποία αποξένωσε ορισμένους μετόχους. Ο Manifold έστρεψε την BP πίσω στα ορυκτά καύσιμα, γεγονός που βοήθησε να αυξηθεί η τιμή της μετοχής της κατά σχεδόν 30% από τη στιγμή του διορισμού του. Ωστόσο, το μπλοκάρισμα ενός περιβαλλοντικού ψηφίσματος στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της BP ήταν ένα αχρείαστο αυτογκόλ που πυροδότησε άσκοπες αντιπαραθέσεις. Ο νέος πρόεδρος μπορεί να έχει το κεφάλι του ήσυχο, γνωρίζοντας ότι οι περισσότεροι μακροπρόθεσμοι μέτοχοι ελάχιστα ενδιαφέρονται για αφηρημένες έννοιες όπως η κατάρρευση του κρίσιμου θαλάσσιου ρεύματος του Ατλαντικού και θέλουν η εταιρεία να κάνει γεωτρήσεις. Αλλά και πάλι, πρέπει να αφήνετε τους επικριτές να έχουν τη δική τους στιγμή δημοσιότητας. Υπάρχει τόσο πολλή άλλωστε αυτές τις μέρες!

Υψηλά προσόντα δημιουργίας ασφαλούς περιβάλλοντος

Η BP δεν έχει αποκαλύψει δημοσίως λεπτομέρειες σχετικά με τα ζητήματα συμπεριφοράς που οδήγησαν στην αποχώρηση του Manifold, αλλά ένας εκπρόσωπος περιέγραψε τη συμπεριφορά του ως «κραυγαλέα» και ότι ενεργούσε περισσότερο ως εκτελεστικός πρόεδρος παρά ως part-time επικεφαλής διοικητικού συμβουλίου μερικής απασχόλησης. Ο Manifold υποστηρίζει ότι πίεσε σκληρά για τη μείωση του κόστους, αλλά δηλώνει ότι οι κατηγορίες περί συμπεριφοράς είναι «ψευδείς». Όπως και να έχει, πρόκειται να χρειαστείτε κάποιον με εμπειρία ως πρόεδρο σε δύσκολες καταστάσεις αναδιάρθρωσης, ο οποίος θα μπορεί να ελέγχει την τρέχουσα διευθύνουσα σύμβουλο, Meg O’Neill, χωρίς κανέναν φόβο μήπως θεωρηθεί ότι υπερβαίνει τα όριά του. Η εισήγηση του Manifold ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα στο μέτωπο του κόστους δεν μπορεί να αγνοηθεί, επομένως ο νέος πρόεδρος θα πρέπει να είναι πρόθυμος να ταξιδεύει με εμπορικές πτήσεις, να πηγαίνει στη δουλειά χωρίς λιμουζίνα με οδηγό και να ξέρει πώς να χειρίζεται μια μηχανή καφέ αυτόματης εξυπηρέτησης.

Οχι σεξ παρακαλώ, είμαστε Βρετανοί

Πριν από τη μαζική εξαφάνιση, οι άνθρωποι έχουν ακόμα μερικά χρόνια για να σκεφτούν ανάλαφρα πράγματα όπως ο ρομαντισμός. Αλλά κανείς δεν θέλει μια επανάληψη των αδήλωτων σχέσεων που βύθισαν τον Looney πίσω στο 2023.

Ο ιδανικός μας υποψήφιος είναι κάποιος σε έναν σταθερό γάμο, με σύντροφο παρόμοιας ηλικίας και έχοντας αφήσει πίσω του τη λεγόμενη «φαγούρα των 7 ετών» και την κρίση της μέσης ηλικίας. Η βάση δεδομένων μας υποδεικνύει ότι τέτοια επεισόδια αφορούν λιγότερο συχνά γυναίκες στελέχη. Το διοικητικό συμβούλιο διαθέτει ήδη αρκετές εξέχουσες γυναίκες: συμπεριλαμβανομένης της O’Neill και της επικεφαλής των οικονομικών, Kate Thomson. Μήπως είναι καιρός να αφαιρέσουμε το χρωμόσωμα «Ψ» και από τον ρόλο του προέδρου;

Κάποιος με «μαύρη ζώνη» στις συγχωνεύσεις και εξαγορές

Ας είμαστε ειλικρινείς, ένας από τους ανταγωνιστές της BP πρόκειται τελικά να κάνει μια απόπειρα (εξαγοράς). Είτε αυτό συμβεί τώρα, εν μέσω όλου αυτού του θορύβου στην αίθουσα του διοικητικού συμβουλίου, είτε σε λίγα χρόνια, μόλις η κορύφωση της παραγωγής πετρελαίου θα έχει περάσει και οι κολοσσοί του κλάδου θα χρειαστεί να ενοποιηθούν. Η άνοδος της τιμής της μετοχής της BP σημαίνει ότι δεν είναι εύκολο να «φαγωθεί» αλλά η χρηματιστηριακή της αξία εξακολουθεί να είναι μικρότερη από το μισό του μεγέθους της Shell των 233 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και κάτω από το ένα τρίτο της πανίσχυρης Chevron, η οποία αξίζει 365 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο νέος πρόεδρος θα πρέπει να έχει καλές σχέσεις με την κυβέρνηση για να βοηθήσει στην απόκρουση τυχόν αμερικανών πλειοδοτών, καθώς και τις κινήσεις «ζίου-ζίτσου» για να ξεπεράσει τη Shell. Καλή τύχη με αυτό!

Εν ολίγοις, η BP χρειάζεται κάποιον που να είναι εν μέρει καλόγερος, εν μέρει νηπιαγωγός, βετεράνος των αιθουσών διοικητικών συμβουλίων και εν μέρει τραπεζίτης συγχωνεύσεων και εξαγορών, ο οποίος θα μπορεί ταυτόχρονα να ηρεμεί τους ακτιβιστές για το κλίμα, βάζοντας παράλληλα σε προτεραιότητα τους απλούς μετόχους. Η βάση δεδομένων μας δεν έχει βρει ακόμη τον κατάλληλο υποψήφιο. Το ChatGPT πρότεινε τη Wonder Woman. Είμαι βέβαιος όμως ότι θα τα καταφέρουμε, ίσως το 2027.

Ανυπομονώ να λάβω την αρχική σας ανάθεση.

Με εκτίμηση, Σλικ Γουέλμαν (Slick Wellman)