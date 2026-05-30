BP: Ο πρόεδρος πρέπει να έχει χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης και σιδερένια θέληση 

Πώς ένας υπεύθυνος ανεύρεσης στελεχών θα αντιμετώπιζε την αποστολή να βρει και να προτείνει τον επόμενο πρόεδρο της BP

Reuters Breakingviews 30.05.2026, 23:38
Σχολιάστε
BP: Ο πρόεδρος πρέπει να έχει χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης και σιδερένια θέληση 
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Reuters Breakingviews

Ο νέος πρόεδρος της BP θα πρέπει να πληροί πολλές προϋποθέσεις. Η επιρρεπής σε σκάνδαλα εταιρεία των 109 δισεκατομμυρίων δολαρίων απομάκρυνε τον Albert Manifold, επικαλούμενη ζητήματα απαράδεκτης συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένου του εκφοβισμού, τον οποίο ο ίδιος αρνείται. Όπως και να έχει, αυτή η τελευταία πανωλεθρία προστίθεται σε μια μακρά λίστα καθηκόντων για τον επόμενο επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου, στα οποία περιλαμβάνονται η αποφυγή μαχών για την κλιματική κρίση, τα ειδύλλια στο εργασιακό περιβάλλον και η απόκρουση επιθετικών προσφορών για εξαγορά.

Το Breakingviews εξετάζει πώς ένας υπεύθυνος εύρεσης στελεχών θα αντιμετώπιζε αυτή την αποστολή.

Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο της BP και την Ανώτερη Ανεξάρτητη Σύμβουλο Amanda Blanc

Σας ευχαριστούμε που ζητήσατε από τη Horizon Partners να βοηθήσει το διοικητικό συμβούλιο της BP στην εξεύρεση νέου προέδρου. Ως μια εξειδικευμένη εταιρεία προσέλκυσης ανώτατων στελεχών στον τομέα των φυσικών πόρων, βρισκόμαστε σε μοναδική θέση για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και, δεδομένου του ρυθμού κινητικότητας στην εταιρεία, προσβλέπουμε σε μια μακροχρόνια και αμοιβαία ικανοποιητική σχέση. Θα σας προωθήσω το πακέτο προσφοράς μας, το οποίο θα λήξει το 2036.

Αυτό δεν θα είναι εύκολο έργο. Εξάλλου, χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για να αντικατασταθεί ο πρώην πρόεδρος της BP, Helge Lund, από τον Manifold. Επιπλέον, τυχόν υποψήφιοι μπορεί να αποθαρρυνθούν από τις ατελείωτες αλλαγές στις τάξεις των ανώτατων στελεχών. Αυτό ξεκίνησε με την απότομη παραίτηση του πρώην επικεφαλής John Browne το 2007, ακολούθησε η αποχώρηση του Tony Hayward το 2010, καθώς και οι απρόσμενες αποχωρήσεις του διευθύνοντος συμβούλου Bernard Looney και του διαδόχου του Murray Auchincloss πιο πρόσφατα. Για να περιορίσουμε το πεδίο των επιλογών, συντάξαμε μια λίστα με τις βασικές απαιτήσεις για τον ρόλο. Χρησιμοποιώντας το βαθύ δίκτυο πληροφοριών μας στο City του Λονδίνου και στο ChatGPT, την ιδιοκτησιακή μας πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, κατέληξα σε μια λίστα προς εξέταση από μέρους σας.

Διατηρήστε ήπια οικολογική στάση

Η BP είχε μια περίπλοκη σχέση με το περιβάλλον. Ο Looney έκανε μια ευγενή στροφή πέρα από το πετρέλαιο («beyond petroleum»), η οποία αποξένωσε ορισμένους μετόχους. Ο Manifold έστρεψε την BP πίσω στα ορυκτά καύσιμα, γεγονός που βοήθησε να αυξηθεί η τιμή της μετοχής της κατά σχεδόν 30% από τη στιγμή του διορισμού του. Ωστόσο, το μπλοκάρισμα ενός περιβαλλοντικού ψηφίσματος στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της BP ήταν ένα αχρείαστο αυτογκόλ που πυροδότησε άσκοπες αντιπαραθέσεις. Ο νέος πρόεδρος μπορεί να έχει το κεφάλι του ήσυχο, γνωρίζοντας ότι οι περισσότεροι μακροπρόθεσμοι μέτοχοι ελάχιστα ενδιαφέρονται για αφηρημένες έννοιες όπως η κατάρρευση του κρίσιμου θαλάσσιου ρεύματος του Ατλαντικού και θέλουν η εταιρεία να κάνει γεωτρήσεις. Αλλά και πάλι, πρέπει να αφήνετε τους επικριτές να έχουν τη δική τους στιγμή δημοσιότητας.  Υπάρχει τόσο πολλή άλλωστε αυτές τις μέρες!

Υψηλά προσόντα δημιουργίας ασφαλούς περιβάλλοντος

Η BP δεν έχει αποκαλύψει δημοσίως λεπτομέρειες σχετικά με τα ζητήματα συμπεριφοράς που οδήγησαν στην αποχώρηση του Manifold, αλλά ένας εκπρόσωπος περιέγραψε τη συμπεριφορά του ως «κραυγαλέα» και ότι ενεργούσε περισσότερο ως εκτελεστικός πρόεδρος παρά ως part-time επικεφαλής διοικητικού συμβουλίου μερικής απασχόλησης. Ο Manifold υποστηρίζει ότι πίεσε σκληρά για τη μείωση του κόστους, αλλά δηλώνει ότι οι κατηγορίες περί συμπεριφοράς είναι «ψευδείς». Όπως και να έχει, πρόκειται να χρειαστείτε κάποιον με εμπειρία ως πρόεδρο σε δύσκολες καταστάσεις αναδιάρθρωσης, ο οποίος θα μπορεί να ελέγχει την τρέχουσα διευθύνουσα σύμβουλο, Meg O’Neill, χωρίς κανέναν φόβο μήπως θεωρηθεί ότι υπερβαίνει τα όριά του. Η εισήγηση του Manifold ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα στο μέτωπο του κόστους δεν μπορεί να αγνοηθεί, επομένως ο νέος πρόεδρος θα πρέπει να είναι πρόθυμος να ταξιδεύει με εμπορικές πτήσεις, να πηγαίνει στη δουλειά χωρίς λιμουζίνα με οδηγό και να ξέρει πώς να χειρίζεται μια μηχανή καφέ αυτόματης εξυπηρέτησης.

Οχι σεξ παρακαλώ, είμαστε Βρετανοί

Πριν από τη μαζική εξαφάνιση, οι άνθρωποι έχουν ακόμα μερικά χρόνια για να σκεφτούν ανάλαφρα πράγματα όπως ο ρομαντισμός. Αλλά κανείς δεν θέλει μια επανάληψη των αδήλωτων σχέσεων που βύθισαν τον Looney πίσω στο 2023.

Ο ιδανικός μας υποψήφιος είναι κάποιος σε έναν σταθερό γάμο, με σύντροφο παρόμοιας ηλικίας και έχοντας αφήσει πίσω του τη λεγόμενη «φαγούρα των 7 ετών» και την κρίση της μέσης ηλικίας. Η βάση δεδομένων μας υποδεικνύει ότι τέτοια επεισόδια αφορούν λιγότερο συχνά γυναίκες στελέχη. Το διοικητικό συμβούλιο διαθέτει ήδη αρκετές εξέχουσες γυναίκες: συμπεριλαμβανομένης της O’Neill και της επικεφαλής των οικονομικών, Kate Thomson. Μήπως είναι καιρός να αφαιρέσουμε το χρωμόσωμα «Ψ» και από τον ρόλο του προέδρου;

Κάποιος με «μαύρη ζώνη» στις συγχωνεύσεις και εξαγορές

Ας είμαστε ειλικρινείς, ένας από τους ανταγωνιστές της BP πρόκειται τελικά να κάνει μια απόπειρα (εξαγοράς). Είτε αυτό συμβεί τώρα, εν μέσω όλου αυτού του θορύβου στην αίθουσα του διοικητικού συμβουλίου, είτε σε λίγα χρόνια, μόλις η κορύφωση της παραγωγής πετρελαίου θα έχει περάσει και οι κολοσσοί του κλάδου θα χρειαστεί να ενοποιηθούν. Η άνοδος της τιμής της μετοχής της BP σημαίνει ότι δεν είναι εύκολο να «φαγωθεί» αλλά η χρηματιστηριακή της αξία εξακολουθεί να είναι μικρότερη από το μισό του μεγέθους της Shell των 233 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και κάτω από το ένα τρίτο της πανίσχυρης Chevron, η οποία αξίζει 365 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο νέος πρόεδρος θα πρέπει να έχει καλές σχέσεις με την κυβέρνηση για να βοηθήσει στην απόκρουση τυχόν αμερικανών πλειοδοτών, καθώς και τις κινήσεις «ζίου-ζίτσου» για να ξεπεράσει τη Shell. Καλή τύχη με αυτό!

Εν ολίγοις, η BP χρειάζεται κάποιον που να είναι εν μέρει καλόγερος, εν μέρει νηπιαγωγός, βετεράνος των αιθουσών διοικητικών συμβουλίων και εν μέρει τραπεζίτης συγχωνεύσεων και εξαγορών, ο οποίος θα μπορεί ταυτόχρονα να ηρεμεί τους ακτιβιστές για το κλίμα, βάζοντας παράλληλα σε προτεραιότητα τους απλούς μετόχους. Η βάση δεδομένων μας δεν έχει βρει ακόμη τον κατάλληλο υποψήφιο. Το ChatGPT πρότεινε τη Wonder Woman. Είμαι βέβαιος όμως ότι θα τα καταφέρουμε, ίσως το 2027.

Ανυπομονώ να λάβω την αρχική σας ανάθεση.

Με εκτίμηση, Σλικ Γουέλμαν (Slick Wellman)

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Νιτσιάκος: Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που αποκτά το 70% της εταιρείας
Business

Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που «μπαίνει» στη Νιτσιάκος
BP: Ο πρόεδρος πρέπει να έχει χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης και σιδερένια θέληση 
Reuters Breakingviews

Μόνο η... Wonder Woman μπορεί να διοικήσει τη BP
Fed: Αυξάνονται οι φωνές για αύξηση των επιτοκίων
World

Αυξάνονται οι φωνές στη Fed για αύξηση επιτοκίων
Tesla: Γιατί η συγχώνευση με SpaceX θα μπορούσε να είναι αρνητική για τους μετόχους της
World

Γιατί η συγχώνευση με SpaceX ίσως... ρίξει τους μετόχους της Tesla
Στενά του Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων αυξάνονται χάρη στη βοήθεια των ΗΠΑ
Ποντοπόρος

Αυξάνονται οι διελεύσεις πλοίων από το Ορμούζ - Ο ρόλος των ΗΠΑ
Σάτια Ναντέλα: Ο νέος, μικρότερος επιχειρηματικός κύκλος στη Microsoft
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί αλλάζει τα πάντα το αφεντικό της Microsoft

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ακύρωσε» το sell in May, καταλύτης τα αποτελέσματα α’ 3μηνου
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ακύρωσε» το sell in May το ΧΑ

Ισχυρός καταλύτης για την αγορά ήταν τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το α΄ τρίμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ιταλία: Θέλει να μετονομάσει την… ηλεκτρική ενέργεια
World

Ιταλία: Θέλει να μετονομάσει την… ηλεκτρική ενέργεια

Η Ρώμη θέλει να αλλάξει το όνομα της μονάδας μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης από βολτ σε... «βόλτα»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κίνα: Πώς διευρύνει το ψηφιακό αποτύπωμα του γιουάν
Crypto

Τα σχέδια του Πεκίνου για το ψηφιακό γιουάν

Το Πεκίνο στοχεύει στο να αυξήσει τη χρήση του ψηφιακού γιουάν - Η δέσμη μέτρων της POBC

Τζούλη Καλημέρη
Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας
Economy

Τα νέα πρόσωπα στον ΣΕΒ και το στοίχημα της βιομηχανίας

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος αναμένεται να επανεκλεγεί στην προεδρία του ΣΕΒ – Ποιοι βιομήχανοι από τη νέα γενιά θέτουν υποψηφιότητα

Δημήτρης Χαροντάκης
Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας
World

Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας

Η οικογένεια Puig θα παρέμενε μέτοχος ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις με την Estée Lauder είχαν στεφθεί με επιτυχία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Mediterra: Εδραιώνεται σε κομβικά αεροδρόμια με mastihashop corners
Business

Στο... συνάλλαγμα ποντάρει η Mediterra - Το νέο στοίχημα

Την παρουσία της σε κομβικά αεροδρόμια της Ελλάδας ενισχύει η Mediterra μέσω mastihashops - Το στοίχημα του τουρισμού και οι στόχοι για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
American Eagle: Με… τσακισμένα φτερά η αμερικανική εταιρεία – Η κόντρα στην Ελλάδα
World

Με... τσακισμένα φτερά η American Eagle - Η κόντρα στην Ελλάδα

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινήθηκαν οι δύο βασικές μάρκες της American Eagle στις αρχές του 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Startups

Δύο Έλληνες που χτίζουν παγκόσμιους παίκτες στην AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Reuters Breakingviews
BP: Ο πρόεδρος πρέπει να έχει χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης και σιδερένια θέληση 
Reuters Breakingviews

Μόνο η... Wonder Woman μπορεί να διοικήσει τη BP

Πώς ένας υπεύθυνος ανεύρεσης στελεχών θα αντιμετώπιζε την αποστολή να βρει και να προτείνει τον επόμενο πρόεδρο της BP

Μια νέα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να αποδειχθεί εξίσου άχρηστη με την προηγούμενη
Reuters Breakingviews

Γιατί η παράταση της εκεχειρίας δεν είναι λύση για το Ορμούζ

Οι έμποροι πετρελαίου και οι επενδυτές σε μετοχές μπορεί να πανηγυρίζουν στο άκουσμα ότι οι ΗΠΑ - Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία, αλλά κινδυνεύουν να βιαστούν υπερβολικά

Yawen Chen
Το ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari διαθέτει πολλαπλούς αερόσακους
Reuters Breakingviews

Το EV της Ferrari θα είναι αποτυχία;

Το νέο Luce μπορεί κάλλιστα να προσελκύσει ορισμένους αγοραστές που δεν αγοράζουν παραδοσιακές Ferrari, όπως σκέφτονται στελέχη της Silicon Valley

Neil Unmack
Το ράλι της SK Hynix ρίχνει τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της ΑΙ
Reuters Breakingviews

Πώς η SK Hynix «εριξε» τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της AI

Η εκτόξευση της SK Hynix και ο κίνδυνος οι ιδιώτες επενδυτές κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρά «εγκαύματα»

Robyn Mak
Ευρώπη: Τα εμπορικά όπλα της είναι άχρηστα χωρίς πολιτική βούληση
Financial Times

Εχει τα κότσια η ΕΕ να αντισταθεί στην Κίνα;

Για να αντισταθεί στην Κίνα, η ΕΕ χρειάζεται θαρραλέες κυβερνήσεις, όχι άλλον έναν κανονισμό της Κομισιόν

Alan Beattie
Επενδύοντας στην εποχή της σπάνης
Financial Times

Για πόσο οι επενδυτές θα περιφρονούν την πραγματικότητα;

Οι αγορές δεν έχουν ακόμη αφομοιώσει τη νέα τάση των κυβερνήσεων για συσσώρευση (αποθεμάτων) και περιχαράκωση

Gillian Tett
Ο κίνδυνος της PwC για την Evergrande δεν αφορά μόνο τα χρήματα
Reuters Breakingviews

Η υπόθεση της Evergrande δεν είναι μόνο τα χρήματα

Σκληρά μαθήματα θα αντληθούν από την επική κατάρρευση της Evergrande, όπως ακριβώς συνέβη και μετά την Enron

Ka Sing Chan
Latest News
Νιτσιάκος: Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που αποκτά το 70% της εταιρείας
Business

Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που «μπαίνει» στη Νιτσιάκος

H MHP διαθέτει ισχυρό αποτύπωμα στον παγκόσμιο χάρτη τροφίμων – Πώς ξεκίνησε, πόσο την επηρέασε ο πόλεμος στην Ουκρανία και τι σηματοδοτεί η εξαγορά της Νιτσιάκος στη στρατηγική ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
BP: Ο πρόεδρος πρέπει να έχει χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης και σιδερένια θέληση 
Reuters Breakingviews

Μόνο η... Wonder Woman μπορεί να διοικήσει τη BP

Πώς ένας υπεύθυνος ανεύρεσης στελεχών θα αντιμετώπιζε την αποστολή να βρει και να προτείνει τον επόμενο πρόεδρο της BP

Fed: Αυξάνονται οι φωνές για αύξηση των επιτοκίων
World

Αυξάνονται οι φωνές στη Fed για αύξηση επιτοκίων

Οι αξιωματούχοι της Fed ανησυχούν ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας θα έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον ήδη υψηλό πληθωρισμό

Τζούλη Καλημέρη
Tesla: Γιατί η συγχώνευση με SpaceX θα μπορούσε να είναι αρνητική για τους μετόχους της
World

Γιατί η συγχώνευση με SpaceX ίσως... ρίξει τους μετόχους της Tesla

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ίλον Μασκ προωθεί μια συγχώνευση μεταξύ της Tesla και της SpaceX, η οποία πρόκειται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο

Στενά του Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων αυξάνονται χάρη στη βοήθεια των ΗΠΑ
Ποντοπόρος

Αυξάνονται οι διελεύσεις πλοίων από το Ορμούζ - Ο ρόλος των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ παρέχουν πληροφορίες για να βοηθήσουν όσα πλοία περνούν από τα Στενά του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Σάτια Ναντέλα: Ο νέος, μικρότερος επιχειρηματικός κύκλος στη Microsoft
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί αλλάζει τα πάντα το αφεντικό της Microsoft

Ο Σάτια Ναντέλα προσπαθεί να κάνει μια επανεκκίνηση στον τομέα της AI, αφού πρώτα έκανε μερικές μεγάλες αλλαγές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων
Τρόφιμα – ποτά

Mega deal της Νιτσιάκος με διεθνή κολοσσό τροφίμων

Η MHP επενδύει στη Νιτσιάκος, στηρίζοντας την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας

Μέση Ανατολή: Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;
World

Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;

Η επόμενη ημέρα στην παγκόσμια οικονομία αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπει διπλωματικά σε φάση αποκλιμάκωσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Βιετνάμ: Το γήπεδο γκόλφ της εταιρείας Τραμπ προκαλεί αναστάτωση και αντιδράσεις
World

Ο Τραμπ, το γήπεδο του γκόλφ και το νεκροταφείο

Η κατασκευή του γηπέδου γκόλφ της εταιρείας Τραμπ δεσμεύει εύφορη γη και καταστρέφει... το μικρό νεκροταφείο της κονότητας Τσαου Νιν στο Βιετνάμ

Ρωσία: Προς περικοπές στον προϋπολογισμό εκτός άμυνας, αυξάνονται οι δημοσιονομικές πιέσεις
World

Ψαλίδι στον ρωσικό προϋπολογισμό για να βγουν οι δαπάνες άμυνας

Σχεδόν ένα στα τρία ρούβλια που δαπάνησε η κυβέρνηση στη Ρωσία δεν καλύφθηκε από φορολογικά έσοδα

8 in 10 Greeks See Country as Europe’s Most Unfair
English Edition

8 in 10 Greeks See Country as Europe’s Most Unfair

Low wages, soaring housing costs and perceived wealth inequality are driving growing dissatisfaction, while strong majorities call for greater tax fairness and a stronger public role in the economy.

Blue Origin: Πισωγύρισμα μηνών μετά την έκρηξη στην εξέδρα εκτόξευσης
Τεχνολογία

«Πόνεσε» την Blue Origin η έκρηξη πυραύλου - Κερδισμένη η SpaceX

Οι επενδυτές θεωρούν το εμπόδιο αυτό προσωρινό για την Blue Origin, η SpaceX αποκομίζει μόνο βραχυπρόθεσμο πλεονέκτημα

Τουρκία: Στο δρόμο για πρόωρες εκλογές – Τι πιστεύει η αντιπολίτευση
Κόσμος

Τουρκία: Στο δρόμο για πρόωρες εκλογές – Τι πιστεύει η αντιπολίτευση

Από τη φυλάκιση του Ιμάμογλου και διώξεις στελεχών, έως την ακύρωση των εσωκομματικών εκλογών και η επιβολή του Κιλιτσντάρογλου, το CHP βρίσκεται στο στόχαστρο του Ερντογάν

Αρχοντία Κάτσουρα
Ζαπορίζια: Η ρωσική Rosatom αναφέρει ότι ουκρανικό drone χτύπησε τον πυρηνικό σταθμό
Κόσμος

«Πυρά» Rosatom στην Ουκρανία - Drone έπληξε τον σταθμό της Ζαπορίζια

Ενα βήμα πιο κοντά σε περιστατικό που πιθανότατα θα επηρεάσει ακόμη και εκείνους που ζουν πολύ πέρα από τα σύνορα της Ρωσίας και της Ουκρανίας

Κίνα: Απειλεί την ΕΕ με αντίποινα για τον περιορισμό των κινεζικών εισαγωγών
World

Με αντίποινα απειλεί η Κίνα την ΕΕ εάν πλήξει τις εξαγωγές της

Οι Βρυξέλλες και οι πρωτεύουσες των κρατών μελών της ΕΕ εξετάζουν τρόπους αντιμετώπισης της ραγδαίας αύξησης των εισαγωγών από την Κίνα

Δημήτρης Σταμούλης
Ιταλία: Θέλει να μετονομάσει την… ηλεκτρική ενέργεια
World

Ιταλία: Θέλει να μετονομάσει την… ηλεκτρική ενέργεια

Η Ρώμη θέλει να αλλάξει το όνομα της μονάδας μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης από βολτ σε... «βόλτα»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies