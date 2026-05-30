Στενά του Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων αυξάνονται χάρη στη βοήθεια των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ παρέχουν πληροφορίες για να βοηθήσουν όσα πλοία περνούν από τα Στενά του Ορμούζ

Ποντοπόρος 30.05.2026, 22:45
Σχολιάστε
Στενά του Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων αυξάνονται χάρη στη βοήθεια των ΗΠΑ
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι πλοιοκτήτες εμφανίζονται όλο και πιο αισιόδοξοι όσον αφορά την αύξηση της κυκλοφορίας μέσα από τα Στενά του Ορμούζ, αφού αυτή την εβδομάδα περισσότερα πλοία διέσχισαν τη θαλάσσια οδό, με τις ΗΠΑ να παρέχουν πληροφορίες για να βοηθήσουν όσους πραγματοποιούν τον διάπλου του στενού θαλάσσιου περάσματος.

Πλοιοκτήτες ήρθαν σε επαφή με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες τους παρείχαν συμβουλές για τον βέλτιστο τρόπο πλοήγησης στα Στενά του Ορμούζ

Τουλάχιστον δύο πλοιοκτήτες, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστεί το όνομά τους καθώς αναφέρονται σε ευαίσθητες πληροφορίες, δήλωσαν ότι ήταν σε επαφή με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες τους παρείχαν συμβουλές για τον βέλτιστο τρόπο πλοήγησης στα Στενά του Ορμούζ. Ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ δεν συνοδεύουν πλοία, αλλά η διοίκηση συνεχίζει να παρέχει συμβουλές σε εμπορικά σκάφη στην περιοχή.

Ένα άτομο με γνώση μιας τέτοιας διέλευσης ανέφερε ότι μια ομάδα πλοίων δέχτηκε την προσέγγιση ύποπτων ιρανικών ταχύπλοων σκαφών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα ιρανικά σκάφη απομακρύνθηκαν από ελικόπτερα που εμφανίστηκαν ξαφνικά κοντά, επιτρέποντας στο πλοίου της πηγής που συνομίλησε με το Bloomberg να συνεχίσει μακριά από το Ορμούζ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chevron, Mike Wirth, δήλωσε την Παρασκευή στο Bloomberg TV ότι ορισμένα σκάφη που διέρχονταν από το Ορμούζ δέχθηκαν πρόσφατα επίθεση. Την ίδια ημέρα, οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι απαγορεύονται οι συμφωνίες με το Ιράν για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ — ακόμη και εκείνες που δεν περιλαμβάνουν την καταβολή διοδίων.

Μερικά από τα πλοία που διέπλευσαν ανήκουν σε εταιρείες που δεν είχαν περάσει από τα Στενά του Ορμούζ από την αρχή του πολέμου, σύμφωνα με αρκετούς παράγοντες των ναυτιλιακών αγορών. Δύο πηγές ανέφεραν ότι ορισμένα πλοία εισέρχονταν στον Περσικό Κόλπο, ενώ άλλα έφευγαν.

Εάν η αύξηση των διελεύσεων διατηρηθεί, αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ότι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες είναι διατεθειμένες να πραγματοποιήσουν το ταξίδι, ενισχύοντας τη ροή όλων των εμπορευμάτων, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έως τα καταναλωτικά αγαθά. Μέχρι τώρα, οι διελεύσεις περιορίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε πλοία που λειτουργούσαν στο πλαίσιο διμερών κυβερνητικών συμφωνιών ή ανήκαν σε μια μικρή ομάδα πιο τολμηρών στελεχών του ναυτιλιακού κλάδου που ήταν πρόθυμοι να αναλάβουν τους κινδύνους της διέλευσης από το Ορμούζ.

Χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής εταιρείας πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έχουν επίσης στείλει πλοία μέσω του στενού, ενώ το Κατάρ εξάγει διακριτικά υγροποιημένο φυσικό αέριο σε βασικούς αγοραστές.

Περνούν τα Στενά του Ορμούζ με κλειστά ραντάρ

Ορισμένα από τα πλοία που διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες το έκαναν με τους δορυφορικούς πομποδέκτες τους απενεργοποιημένους και δεν τους έχουν ενεργοποιήσει ακόμη. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι συμβατικές μέθοδοι παρακολούθησης πλοίων ενδέχεται να υποτιμούν τον αριθμό των πλοίων που πραγματοποιούν το ταξίδι.

Τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι τουλάχιστον το ένα τέταρτο των μη ιρανικών πλοίων που είχαν εγκλωβιστεί στον πορθμό του Ορμούζ από την έναρξη της σύγκρουσης έχουν καταφέρει να απομακρυνθούν.

Ο Λευκός Οίκος έχει στείλει επανειλημμένα αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τις προοπτικές μιας συμφωνίας με το Ιράν, μια τάση που συνεχίστηκε και την Παρασκευή. Μια νέα συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών θα μπορούσε ενδεχομένως να ανοίξει το δρόμο για μια ευρύτερη επανέναρξη της ναυτιλίας μέσω του Ορμούζ.

Οι πλοιοκτήτες δήλωσαν ιδιωτικά ότι ελπίζουν η συμφωνία να επιτρέψει την επανέναρξη της κυκλοφορίας στο Ορμούζ, αλλά ότι η αβεβαιότητα παραμένει έως ότου γίνουν γνωστές όλες οι λεπτομέρειες. Ορισμένοι ανέφεραν ότι έως ότου επιτευχθεί η συμφωνία, αν και μπορεί να είναι δυνατή η απομάκρυνση των πλοίων από το Ορμούζ, πολλοί πλοιοκτήτες θα παραμείνουν απρόθυμοι να εισέλθουν.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TotalEnergies, Patrick Pouyanne, δήλωσε την Παρασκευή ότι η εταιρεία του θα επιθυμούσε ενδείξεις μόνιμης ειρήνης πριν στείλει πλοία πίσω στον Περσικό Κόλπο.

«Θα περιμέναμε, αν θέλετε, να ξεκινήσει μια φάση φρενίτιδας», μόλις ανοίξει ξανά ο Ορμούζ, δήλωσε στο Boomberg ο Γεράσιμος Καλογιράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Capital Tankers, σε τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα. Πρόσθεσε ότι το κόστος των δεξαμενόπλοιων θα παραμείνει υψηλό μακροπρόθεσμα, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου θα αναπληρώσουν τα βαρέλια που χάθηκαν λόγω του πολέμου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Νιτσιάκος: Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που αποκτά το 70% της εταιρείας
Business

Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που «μπαίνει» στη Νιτσιάκος
BP: Ο πρόεδρος πρέπει να έχει χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης και σιδερένια θέληση 
Reuters Breakingviews

Μόνο η... Wonder Woman μπορεί να διοικήσει τη BP
Fed: Αυξάνονται οι φωνές για αύξηση των επιτοκίων
World

Αυξάνονται οι φωνές στη Fed για αύξηση επιτοκίων
Tesla: Γιατί η συγχώνευση με SpaceX θα μπορούσε να είναι αρνητική για τους μετόχους της
World

Γιατί η συγχώνευση με SpaceX ίσως... ρίξει τους μετόχους της Tesla
Στενά του Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων αυξάνονται χάρη στη βοήθεια των ΗΠΑ
Ποντοπόρος

Αυξάνονται οι διελεύσεις πλοίων από το Ορμούζ - Ο ρόλος των ΗΠΑ
Σάτια Ναντέλα: Ο νέος, μικρότερος επιχειρηματικός κύκλος στη Microsoft
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί αλλάζει τα πάντα το αφεντικό της Microsoft

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ακύρωσε» το sell in May, καταλύτης τα αποτελέσματα α’ 3μηνου
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ακύρωσε» το sell in May το ΧΑ

Ισχυρός καταλύτης για την αγορά ήταν τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το α΄ τρίμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ιταλία: Θέλει να μετονομάσει την… ηλεκτρική ενέργεια
World

Ιταλία: Θέλει να μετονομάσει την… ηλεκτρική ενέργεια

Η Ρώμη θέλει να αλλάξει το όνομα της μονάδας μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης από βολτ σε... «βόλτα»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κίνα: Πώς διευρύνει το ψηφιακό αποτύπωμα του γιουάν
Crypto

Τα σχέδια του Πεκίνου για το ψηφιακό γιουάν

Το Πεκίνο στοχεύει στο να αυξήσει τη χρήση του ψηφιακού γιουάν - Η δέσμη μέτρων της POBC

Τζούλη Καλημέρη
Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας
Economy

Τα νέα πρόσωπα στον ΣΕΒ και το στοίχημα της βιομηχανίας

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος αναμένεται να επανεκλεγεί στην προεδρία του ΣΕΒ – Ποιοι βιομήχανοι από τη νέα γενιά θέτουν υποψηφιότητα

Δημήτρης Χαροντάκης
Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας
World

Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας

Η οικογένεια Puig θα παρέμενε μέτοχος ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις με την Estée Lauder είχαν στεφθεί με επιτυχία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Mediterra: Εδραιώνεται σε κομβικά αεροδρόμια με mastihashop corners
Business

Στο... συνάλλαγμα ποντάρει η Mediterra - Το νέο στοίχημα

Την παρουσία της σε κομβικά αεροδρόμια της Ελλάδας ενισχύει η Mediterra μέσω mastihashops - Το στοίχημα του τουρισμού και οι στόχοι για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
American Eagle: Με… τσακισμένα φτερά η αμερικανική εταιρεία – Η κόντρα στην Ελλάδα
World

Με... τσακισμένα φτερά η American Eagle - Η κόντρα στην Ελλάδα

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινήθηκαν οι δύο βασικές μάρκες της American Eagle στις αρχές του 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Startups

Δύο Έλληνες που χτίζουν παγκόσμιους παίκτες στην AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Ποντοπόρος
Στενά του Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων αυξάνονται χάρη στη βοήθεια των ΗΠΑ
Ποντοπόρος

Αυξάνονται οι διελεύσεις πλοίων από το Ορμούζ - Ο ρόλος των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ παρέχουν πληροφορίες για να βοηθήσουν όσα πλοία περνούν από τα Στενά του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Στενά του Ορμούζ: Μειώνονται οι διελεύσεις
Ποντοπόρος

Μειώνονται οι διελεύσεις στα Στενά του Ορμούζ

Αρκετά πλοία επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το ιρανικό σύστημα κυκλοφορίας κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Ποσειδώνια 2026: Νέο ρεκόρ εκθετών και συμμετοχής
Ναυτιλία

Νέο ρεκόρ εκθετών και συμμετοχής στα Ποσειδώνια 2026

Η μεγαλύτερη διεθνής ναυτιλιακή έκθεση ανοίγει τις πύλες της τη Δευτέρα 1η Ιουνίου

Κικίλιας: Βαριά βιομηχανία της χώρας η ναυτιλία
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η ναυτιλία, βαριά βιομηχανία της χώρας

Ως κόρη οφθαλμού θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, αναφέρει ο Βασίλης Κικίλιας - Στόχος τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας

MSC: Σε επίτευξης μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων μέχρι το 2050
Ναυτιλία

MSC: Θα επιτευχθεί ο στόχος μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050

Η έκθεση βιωσιμότητα του Ομίλου δείχνει ότι οι MSC Cruises και Explora Journeys παραμένουν σε τροχιά επίτευξης μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τις θαλάσσιες δραστηριότητές τους έως το 2050

Ελ Νίνιο: Ζεσταίνει την αγορά ναυλώσεων στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου
Ναυτιλία

Το Ελ Νίνιο ζεσταίνει την αγορά χύδην ξηρού φορτίου

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο προκαλεί ξηρασίες σε περιοχές της Κεντρικής Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ινδίας και της Ασίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Safe Bulkers: Στις 2 Ιουνίου η εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Ναυτιλία

Safe Bulkers: Στις 2 Ιουνίου η εισαγωγή των μετοχών στο XA

Οι υφιστάμενες Κοινές Μετοχές της Safe Bulkers έχουν πρωτογενώς εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Latest News
Νιτσιάκος: Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που αποκτά το 70% της εταιρείας
Business

Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που «μπαίνει» στη Νιτσιάκος

H MHP διαθέτει ισχυρό αποτύπωμα στον παγκόσμιο χάρτη τροφίμων – Πώς ξεκίνησε, πόσο την επηρέασε ο πόλεμος στην Ουκρανία και τι σηματοδοτεί η εξαγορά της Νιτσιάκος στη στρατηγική ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
BP: Ο πρόεδρος πρέπει να έχει χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης και σιδερένια θέληση 
Reuters Breakingviews

Μόνο η... Wonder Woman μπορεί να διοικήσει τη BP

Πώς ένας υπεύθυνος ανεύρεσης στελεχών θα αντιμετώπιζε την αποστολή να βρει και να προτείνει τον επόμενο πρόεδρο της BP

Fed: Αυξάνονται οι φωνές για αύξηση των επιτοκίων
World

Αυξάνονται οι φωνές στη Fed για αύξηση επιτοκίων

Οι αξιωματούχοι της Fed ανησυχούν ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας θα έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον ήδη υψηλό πληθωρισμό

Τζούλη Καλημέρη
Tesla: Γιατί η συγχώνευση με SpaceX θα μπορούσε να είναι αρνητική για τους μετόχους της
World

Γιατί η συγχώνευση με SpaceX ίσως... ρίξει τους μετόχους της Tesla

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ίλον Μασκ προωθεί μια συγχώνευση μεταξύ της Tesla και της SpaceX, η οποία πρόκειται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο

Στενά του Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων αυξάνονται χάρη στη βοήθεια των ΗΠΑ
Ποντοπόρος

Αυξάνονται οι διελεύσεις πλοίων από το Ορμούζ - Ο ρόλος των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ παρέχουν πληροφορίες για να βοηθήσουν όσα πλοία περνούν από τα Στενά του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Σάτια Ναντέλα: Ο νέος, μικρότερος επιχειρηματικός κύκλος στη Microsoft
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί αλλάζει τα πάντα το αφεντικό της Microsoft

Ο Σάτια Ναντέλα προσπαθεί να κάνει μια επανεκκίνηση στον τομέα της AI, αφού πρώτα έκανε μερικές μεγάλες αλλαγές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων
Τρόφιμα – ποτά

Mega deal της Νιτσιάκος με διεθνή κολοσσό τροφίμων

Η MHP επενδύει στη Νιτσιάκος, στηρίζοντας την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας

Μέση Ανατολή: Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;
World

Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;

Η επόμενη ημέρα στην παγκόσμια οικονομία αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπει διπλωματικά σε φάση αποκλιμάκωσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Βιετνάμ: Το γήπεδο γκόλφ της εταιρείας Τραμπ προκαλεί αναστάτωση και αντιδράσεις
World

Ο Τραμπ, το γήπεδο του γκόλφ και το νεκροταφείο

Η κατασκευή του γηπέδου γκόλφ της εταιρείας Τραμπ δεσμεύει εύφορη γη και καταστρέφει... το μικρό νεκροταφείο της κονότητας Τσαου Νιν στο Βιετνάμ

Ρωσία: Προς περικοπές στον προϋπολογισμό εκτός άμυνας, αυξάνονται οι δημοσιονομικές πιέσεις
World

Ψαλίδι στον ρωσικό προϋπολογισμό για να βγουν οι δαπάνες άμυνας

Σχεδόν ένα στα τρία ρούβλια που δαπάνησε η κυβέρνηση στη Ρωσία δεν καλύφθηκε από φορολογικά έσοδα

8 in 10 Greeks See Country as Europe’s Most Unfair
English Edition

8 in 10 Greeks See Country as Europe’s Most Unfair

Low wages, soaring housing costs and perceived wealth inequality are driving growing dissatisfaction, while strong majorities call for greater tax fairness and a stronger public role in the economy.

Blue Origin: Πισωγύρισμα μηνών μετά την έκρηξη στην εξέδρα εκτόξευσης
Τεχνολογία

«Πόνεσε» την Blue Origin η έκρηξη πυραύλου - Κερδισμένη η SpaceX

Οι επενδυτές θεωρούν το εμπόδιο αυτό προσωρινό για την Blue Origin, η SpaceX αποκομίζει μόνο βραχυπρόθεσμο πλεονέκτημα

Τουρκία: Στο δρόμο για πρόωρες εκλογές – Τι πιστεύει η αντιπολίτευση
Κόσμος

Τουρκία: Στο δρόμο για πρόωρες εκλογές – Τι πιστεύει η αντιπολίτευση

Από τη φυλάκιση του Ιμάμογλου και διώξεις στελεχών, έως την ακύρωση των εσωκομματικών εκλογών και η επιβολή του Κιλιτσντάρογλου, το CHP βρίσκεται στο στόχαστρο του Ερντογάν

Αρχοντία Κάτσουρα
Ζαπορίζια: Η ρωσική Rosatom αναφέρει ότι ουκρανικό drone χτύπησε τον πυρηνικό σταθμό
Κόσμος

«Πυρά» Rosatom στην Ουκρανία - Drone έπληξε τον σταθμό της Ζαπορίζια

Ενα βήμα πιο κοντά σε περιστατικό που πιθανότατα θα επηρεάσει ακόμη και εκείνους που ζουν πολύ πέρα από τα σύνορα της Ρωσίας και της Ουκρανίας

Κίνα: Απειλεί την ΕΕ με αντίποινα για τον περιορισμό των κινεζικών εισαγωγών
World

Με αντίποινα απειλεί η Κίνα την ΕΕ εάν πλήξει τις εξαγωγές της

Οι Βρυξέλλες και οι πρωτεύουσες των κρατών μελών της ΕΕ εξετάζουν τρόπους αντιμετώπισης της ραγδαίας αύξησης των εισαγωγών από την Κίνα

Δημήτρης Σταμούλης
Ιταλία: Θέλει να μετονομάσει την… ηλεκτρική ενέργεια
World

Ιταλία: Θέλει να μετονομάσει την… ηλεκτρική ενέργεια

Η Ρώμη θέλει να αλλάξει το όνομα της μονάδας μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης από βολτ σε... «βόλτα»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies