ΠΑΣΟΚ: Τα δύο μέτωπα Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις

Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η κριτική στις δημοσκοπήσεις και τα «καρφιά» για το Μαξίμου

Πολιτική 31.05.2026, 11:10
Σχολιάστε
ΠΑΣΟΚ: Τα δύο μέτωπα Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις
Ρεπορτάζ Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μπορεί στη Χαριλάου Τρικούπη να επιμένουν ότι ο αγώνας τους είναι «μονομέτωπος» απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο, τα υψηλά «ντεσιμπέλ» απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα δείχνουν ότι η μάχη για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά θα είναι μέχρι τελικής πτώσης. Άλλωστε, η εκλογική «κούρσα» φαντάζει με μαραθώνιο, δεδομένου ότι ο πολιτικός χρόνος τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τι θα συμβεί στην τελική ευθεία προς τις κάλπες.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης «κάρφωσε» εκ νέου τον επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Σε άρθρο του στα Νέα Σαββατοκύριακο μιλά για την «πολιτική αλλαγή», επισημαίνοντας ότι «αυτή η μάχη δεν μπορεί να δοθεί από αυτόκλητους “σωτήρες”, ούτε από αναξιόπιστα και ηθικά χρεοκοπημένα συστήματα εξουσίας που αναπαράγουν τις ίδιες παθογένειες».

 «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις

Την ίδια ώρα, η κόντρα για τις δημοσκοπήσεις συνεχίζεται. Ο Κώστας Τσουκαλάς επανήλθε στο ζήτημα. Εκτίμησε ότι με βάση τη νέα δημοσκόπηση της Alco, επιβεβαιώθηκε η προ ημερών κριτική του ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Action24, ανέφερε ότι δεν νοείται δύο δημοσκοπήσεις, που δημοσιεύθηκαν με διαφορά τριών ημερών, να παρουσιάζουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις.

«Η μία έδειχνε διαφορά οκτώ μονάδων και η άλλη μόλις μισής μονάδας. Προφανώς, μία από τις δύο έχει υποπέσει σε σφάλμα, είτε μεθοδολογικό είτε στο δείγμα, εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο», δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς, συμπληρώνοντας ότι «η χθεσινή δημοσκόπηση δικαίωσε αυτό το επιχείρημα, καθώς δεν αποτυπώθηκε διαφορά οκτώ μονάδων».

Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταγγείλει «εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα, που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας».

Η κριτική της Χαριλάου Τρικούπη εκκινεί από το γεγονός ότι ενώ υπάρχει μία καταρχήν συμφωνία να μην δημοσιοποιούνται δημοσκοπήσεις πριν από την επίσημη ίδρυση των κομμάτων, υπήρξαν μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν και εν τέλει δημοσιεύθηκαν νωρίτερα.

Σημειώνεται ότι ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε πως όταν μια μέτρηση εμφανίζει διαφορά οκτώ μονάδων, δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε χειραγώγηση ενός μέρους της κοινής γνώμης, ώστε να καταγραφεί αυξημένη η διαφορά σε επόμενες δημοσκοπήσεις. «Αναφέρομαι σε εκείνους τους ψηφοφόρους που σκέφτονται “εγώ θέλω να συμπορευτώ με αυτόν που έχει πιθανότητες να κερδίσει”. Βλέποντας, λοιπόν, αυτό το αποτέλεσμα, οδηγούνται σε συγκεκριμένη επιλογή, ενώ τελικά η εικόνα που τους δόθηκε δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το εξώδικο κατά Δουδωνή

Ο Παναγιώτης Δουδωνής έκανε γνωστό ότι έλαβε εξώδικο από την εταιρεία RealPolls, αναρτώντας σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η RealPolls μού έστειλε εξώδικο, με το οποίο μου ζητά δήλωση μετανοίας. Θέλω να τους πω κάτι: δεν τα έχουν υπολογίσει καλά» ανέφερε στο σχετικό βίντεο. «Εγώ στην πολιτική δεν μπήκα ούτε για να γίνω πλούσιος, ούτε για να αποκτήσω πλούσιους φίλους και υποστηρικτές, ούτε για να ελέγξω τους αρμούς της εξουσίας» τόνισε, συμπληρώνοντας ότι μπήκε στην πολιτική για να λέει «την αλήθεια, με κάθε κόστος και με κάθε πιθανή συνέπεια».

Το ΠΑΣΟΚ έστρεψε τα «βέλη» του και εναντίον του κυβερνώντος κόμματος, λέγοντας ότι σήμερα η ΝΔ εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ επειδή ασκεί κριτική στις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, στελέχη του Κινήματος υπενθύμισαν ότι το 2022, ήταν η ίδια η Νέα Δημοκρατία που είχε εκδώσει καταγγελτική ανακοίνωση με φόντο δημοσκόπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

Στάση αναμονής από τη Χαριλάου Τρικούπη

Στη Χαριλάου Τρικούπη, χωρίς να κρύβουν την ενόχλησή τους για τις δημοσκοπήσεις, επιλέγουν να στείλουν ένα μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες. Κύκλοι του κόμματος, μιλώντας για τις τελευταίες μετρήσεις στις οποίες το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στην τρίτη θέση, εξέφρασαν την άποψη πως όταν «θα κάτσει η σκόνη, θα είναι σαφή τα συμπεράσματα σε όλους». Πάντως, δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν δηκτικά ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στερείται, όπως λένε, ηγετικής ομάδας αλλά και προγράμματος. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές στηλίτευσαν δηλώσεις στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη μείωση του ΦΠΑ και τον έλεγχο των συμβάσεων μέσω ΑΙ.

Παραμένουν, δε, πεπεισμένοι πως το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς επειδή, κατά τους ίδιους, υπερτερεί τόσο σε πρόγραμμα όσο και σε στελέχη έναντι των πολιτικών του αντιπάλων, η δυναμική που καταγράφεται για τα νεοϊδρυθέντα κόμματα θα είναι παροδική.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΑΑΔΕ: Σαφάρι για νέα κόλπα φοροδιαφυγής – Σε ποιους εστιάζει
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιους ψάχνει η ΑΑΔΕ για αδήλωτους τζίρους - Στο μικροσκόπιο τα POS
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες στα τελευταία τρίμηνα
Τραμπ: Θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν
Κόσμος

Ο Τραμπ θέλει τις μουσουλμανικές χώρες στις Συμφωνίες του Αβραάμ
BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold – Τι λένε οι επενδυτές
World

BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold
ΠΑΣΟΚ: Τα δύο μέτωπα Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις
Πολιτική

Τα δύο μέτωπα Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα
Κολομβία: Προεδρικές εκλογές στη σκιά του χειρότερου ξεσπάσματος βίας τα τελευταία χρόνια
Κόσμος

Προεδρικές εκλογές στην Κολομβία εν μέσω βίαιων συγκρούσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Kellogg’s: Πώς η πατέντα για τα πρώτα δημητριακά γέννησε αδελφική αντιζηλία και τη μεγαλύτερη εταιρεία
World

Πότε «γεννήθηκαν» τα πρώτα και διασημότερα δημητριακά

Στις 31 Μαΐου 1885 ο Δρ. Τζον Κέλογκ κατέθεσε πατέντα για τα δημητριακά που είχε κατά βάση εφεύρει ο αδελφός του Γουίλ, ο οποίος τελικά δικαιώθηκε

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα
Green

Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

Με δύο νέες αποφάσεις του ΥΠΕΝ ενεργοποιούνται κρίσιμα έργα αναβάθμισης και επανενεργοποίησης υποδομών για τη θωράκιση της Αττικής έναντι υδρολογικών πιέσεων

Μάχη Τράτσα
Τι θα γινόταν αν η τηλεργασία, και όχι η AI, ευθύνεται για τις χαμηλές προσλήψεις νέων εργαζομένων;
Financial Times

Μύθοι και αλήθειες για την ΑΙ

Νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η άνοδος της εργασίας από το σπίτι έχει καταστήσει τις προσλήψεις εισαγωγικού επιπέδου λιγότερο ελκυστικές.

John Burn-Murdoch
Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών
Economy

Πότε θα μπει η Ελλάδα στην «ελίτ» των αγορών

Ποιες είναι οι 3 παράμετροι που εστιάζουν οι οίκοι αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Γεωργία: Η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη
AGRO

Πώς η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη

Πώς αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευρωπαϊκή γεωργία – Παραδείγματα από την Ελλάδα

Ανθή Γεωργίου
Mediterra: Εδραιώνεται σε κομβικά αεροδρόμια με mastihashop corners
Business

Στο... συνάλλαγμα ποντάρει η Mediterra - Το νέο στοίχημα

Την παρουσία της σε κομβικά αεροδρόμια της Ελλάδας ενισχύει η Mediterra μέσω mastihashops - Το στοίχημα του τουρισμού και οι στόχοι για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
American Eagle: Με… τσακισμένα φτερά η αμερικανική εταιρεία – Η κόντρα στην Ελλάδα
World

Με... τσακισμένα φτερά η American Eagle - Η κόντρα στην Ελλάδα

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινήθηκαν οι δύο βασικές μάρκες της American Eagle στις αρχές του 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Startups

Δύο Έλληνες που χτίζουν παγκόσμιους παίκτες στην AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Πολιτική
Τραμπ: Θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν
Κόσμος

Ο Τραμπ θέλει τις μουσουλμανικές χώρες στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί διακαώς να βελτιώσει τις σχέσεις του Ισραήλ με τις μουσουλμανικές. Πλέον, χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για να τις εντάξει όλες στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Κολομβία: Προεδρικές εκλογές στη σκιά του χειρότερου ξεσπάσματος βίας τα τελευταία χρόνια
Κόσμος

Προεδρικές εκλογές στην Κολομβία εν μέσω βίαιων συγκρούσεων

Η Κολομβία διεξάγει σήμερα τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών

Μητσοτάκης για ακρίβεια: Βαφτίζει το κρέας ψάρι
Πολιτική

Μητσοτάκης για ακρίβεια: Βαφτίζει το κρέας ψάρι

Την ώρα που τα νοικοκυριά γονατίζουν κάτω από το βάρος της αβάσταχτης ακρίβειας o Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει «ανάσα» τα μέτρα - ψίχουλα

Μεταναστευτικό: Screening στα σύνορα και επιτάχυνση διαδικασιών χορήγησης ασύλου – Τι προβλέπει το νέο σύμφωνο της ΕΕ
Κοινωνία

Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Σημαντικές αλλαγές στο μεταναστευτικό φέρνει και η νέα μορφή του Eurodac, το οποίο θα λειτουργεί ως ο βασικός ευρωπαϊκός μηχανισμός καταγραφής και παρακολούθησης αφίξεων

Ρωσία: Πιέζει την Αρμενία λόγω εμβάθυνσης των δεσμών με ΕΕ
Κόσμος

Πιέσεις Ρωσίας σε Αρμενία λόγω εμβάθυνσης δεσμών με ΕΕ

Η Ρωσία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στο Γερεβάν για διαβουλεύσεις

Τουρκία: Στο δρόμο για πρόωρες εκλογές – Τι πιστεύει η αντιπολίτευση
Κόσμος

Τουρκία: Στο δρόμο για πρόωρες εκλογές – Τι πιστεύει η αντιπολίτευση

Από τη φυλάκιση του Ιμάμογλου και διώξεις στελεχών, έως την ακύρωση των εσωκομματικών εκλογών και η επιβολή του Κιλιτσντάρογλου, το CHP βρίσκεται στο στόχαστρο του Ερντογάν

Αρχοντία Κάτσουρα
Ζαπορίζια: Η ρωσική Rosatom αναφέρει ότι ουκρανικό drone χτύπησε τον πυρηνικό σταθμό
Κόσμος

«Πυρά» Rosatom στην Ουκρανία - Drone έπληξε τον σταθμό της Ζαπορίζια

Ενα βήμα πιο κοντά σε περιστατικό που πιθανότατα θα επηρεάσει ακόμη και εκείνους που ζουν πολύ πέρα από τα σύνορα της Ρωσίας και της Ουκρανίας

Latest News
ΑΑΔΕ: Σαφάρι για νέα κόλπα φοροδιαφυγής – Σε ποιους εστιάζει
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιους ψάχνει η ΑΑΔΕ για αδήλωτους τζίρους - Στο μικροσκόπιο τα POS

Η ΑΑΔΕ εντατικοποιεί το επόμενο διάστημα τους ελέγχους - Για ποιους «χτυπά η καμπάνα»

Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες στα τελευταία τρίμηνα

Όλες οι τράπεζες έχουν δει τα spreads τους να μειώνονται κατά 15 – 20 μονάδες βάσης περίπου

Αγης Μάρκου
Τραμπ: Θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν
Κόσμος

Ο Τραμπ θέλει τις μουσουλμανικές χώρες στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί διακαώς να βελτιώσει τις σχέσεις του Ισραήλ με τις μουσουλμανικές. Πλέον, χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για να τις εντάξει όλες στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold – Τι λένε οι επενδυτές
World

BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold

Ερωτηματικά προκαλέι η ξαφνική απομάκρυνση του Albert Manifold από τη θέση του προέδρου της BP - Τι προηγήθηκε

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΠΑΣΟΚ: Τα δύο μέτωπα Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις
Πολιτική

Τα δύο μέτωπα Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα

Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η κριτική στις δημοσκοπήσεις και τα «καρφιά» για το Μαξίμου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κολομβία: Προεδρικές εκλογές στη σκιά του χειρότερου ξεσπάσματος βίας τα τελευταία χρόνια
Κόσμος

Προεδρικές εκλογές στην Κολομβία εν μέσω βίαιων συγκρούσεων

Η Κολομβία διεξάγει σήμερα τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών

Μητσοτάκης για ακρίβεια: Βαφτίζει το κρέας ψάρι
Πολιτική

Μητσοτάκης για ακρίβεια: Βαφτίζει το κρέας ψάρι

Την ώρα που τα νοικοκυριά γονατίζουν κάτω από το βάρος της αβάσταχτης ακρίβειας o Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει «ανάσα» τα μέτρα - ψίχουλα

Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Business

Ποιος είναι ο Ουκρανός billionaire που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Από το Χρηματιστήριο του Κιέβου, στο London Stock Exchange και το mega deal με τη Νιτσιάκος – Το προφίλ του Yuriy Kosiuk, η διαδρομή και η αυτοκρατορία της MHP που επεκτείνεται στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Λιμάνι Ελευσίνας: Τον Ιούνιο ο διαγωνισμός του Υπερταμείου
Λιμάνια

Τον Ιούνιο ο διαγωνισμός για το λιμάνι της Ελευσίνας

Ολοκληρώνεται η εκπόνηση των τευχών του διαγωνισμού για το λιμάνι της Ελευσίνας, προκειμένου να ανοίξει η διαδικασία για την υποπαραχώρηση τμήματος της χερσαίας ζώνης

SoftBank: Επενδύει 75 δισ. ευρώ στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό data center
Tεχνητή νοημοσύνη

Η SoftBank επενδύει 75 δισ. ευρώ στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό data center

Το έργο στη Γαλλία αποτελεί μέρος του αναπτυσσόμενου χαρτοφυλακίου υποδομών AI της SoftBank

ΗΠΑ: Ο Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν νέα πρόταση εκεχειρίας – Αυστηρότεροι όροι
World

Αυστηρότεροι όροι στην Τεχεράνη από Τραμπ

Περαιτέρω παράταση των διαπραγματεύσεων αναμένεται να προκαλέσει η τροποποίηση των όρων της προηγούμενης πρότασης των ΗΠΑ

Κίνα: Επιδεινώθηκε η εργοστασιακή παραγωγή
World

Καμπανάκι για την Κίνα από την εργοστασιακή παραγωγή

Η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με σημάδια σημάδια επιβράδυνσης της οικονομίας της μετά από ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο

Μεταναστευτικό: Screening στα σύνορα και επιτάχυνση διαδικασιών χορήγησης ασύλου – Τι προβλέπει το νέο σύμφωνο της ΕΕ
Κοινωνία

Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Σημαντικές αλλαγές στο μεταναστευτικό φέρνει και η νέα μορφή του Eurodac, το οποίο θα λειτουργεί ως ο βασικός ευρωπαϊκός μηχανισμός καταγραφής και παρακολούθησης αφίξεων

Ανακαινίζω: Πότε ξεκινάει το νέο πρόγραμμα – Τι προβλέπει
Ακίνητα

Πότε ξεκινάει το νέο «Ανακαινίζω» - Οι ωφελούμενοι

Ποια ακίνητα αφορά το νέο «Ανακαινίζω» - Οι διαφορές με το προηγούμενο πρόγραμμα

Αγορές: Αντίθετες πορείες μετοχών και ομολόγων – Οι αιτίες
Markets

Μετοχές και ομόλογα σε καιρό πολέμου

Αύξηση παρουσίασαν οι δείκτες μετοχών στο τρίμηνο που μεσολάβησε από την έναρξη των επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν - Απώλειες σε χρυσό και ομόλογα

Ρωσία: Πιέζει την Αρμενία λόγω εμβάθυνσης των δεσμών με ΕΕ
Κόσμος

Πιέσεις Ρωσίας σε Αρμενία λόγω εμβάθυνσης δεσμών με ΕΕ

Η Ρωσία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στο Γερεβάν για διαβουλεύσεις

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies