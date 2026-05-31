Ινδο-Ειρηνικός: Ενίσχυση αμυντικών συμμαχιών απέναντι στη στρατιωτική άνοδο της Κίνας και τις επιφυλάξεις για τον ρόλο των ΗΠΑ

Στον Ινδο-Ειρηνικό, οι γεωπολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται με ρυθμούς που επιταχύνουν τις εξελίξεις στην παγκόσμια ασφάλεια

World 31.05.2026, 17:12
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Στο κορυφαίο αμυντικό φόρουμ της Ασίας, το Shangri-La Dialogue στη Σιγκαπούρη, ο Ινδο-Ειρηνικός βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον της περιφερειακής ασφάλειας.

Σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οι χώρες του Ινδο-Ειρηνικού φαίνεται πως επανασχεδιάζουν σιωπηλά την αρχιτεκτονική της ασφάλειάς τους.

Ανάμεσα στην ταχύτατη στρατιωτική άνοδο της Κίνας και στις επιφυλάξεις για τη μελλοντική προσήλωση των ΗΠΑ στην περιοχή, μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται: περισσότεροι δεσμοί, περισσότερες συνεργασίες, λιγότερη εξάρτηση από έναν μόνο εγγυητή ασφάλειας.

Ινδο-Ειρηνικός: «Η ασπίδα δεν είναι πλέον μονοσήμαντη» – Το μήνυμα της Σιγκαπούρης

Στο κορυφαίο φόρουμ άμυνας της Ασίας, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Pete Hegseth υπογράμμισε ότι οι εταίροι των ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο της ασφάλειας.

Όπως δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, «μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα», αναφερόμενος στις παράλληλες παγκόσμιες κρίσεις.

Ωστόσο, πίσω από τις κλειστές πόρτες της Shangri-La Dialogue, οι ανησυχίες παρέμειναν έντονες: μήπως η Ουάσινγκτον μετατοπίζει το ενδιαφέρον της προς άλλες συγκρούσεις, όπως στη Μέση Ανατολή;

Η Ιαπωνία ως κόμβος νέας συνεργασίας

Ο Ινδο-Ειρηνικός δεν περιμένει. Η Ιαπωνία εμφανίζεται ως κεντρικός πυλώνας ενός νέου δικτύου ασφάλειας. Ο Shinjiro Koizumi χαρακτήρισε τη δέσμευση των ΗΠΑ «ακλόνητη», ενώ παράλληλα προώθησε τον ρόλο του Τόκιο ως συνδετικού κρίκου στην περιοχή.

Ο Ιάπωνας Υπουργός Άμυνας Shinjiro Koizumi

Η Ιαπωνία έχει ήδη προχωρήσει σε ιστορική αναθεώρηση των κανόνων εξαγωγής οπλικών συστημάτων, ανοίγοντας τον δρόμο για διεθνείς συνεργασίες σε πλοία, πυραύλους και στρατιωτικό εξοπλισμό.

«Συμμαχίες των ικανών και πρόθυμων»

Ο Υπουργός Άμυνας της Σιγκαπούρης Chan Chun Sing περιέγραψε μια νέα φιλοσοφία συνεργασίας: ευέλικτες «συμμαχίες των ικανών και πρόθυμων», που μπορούν να λειτουργήσουν πέρα από τα παραδοσιακά σχήματα ισχύος.

Στόχος, όπως είπε στο Reuters, είναι να δημιουργηθούν ευέλικτα δίκτυα που θα γεφυρώνουν κενά και θα δοκιμάζουν νέες μορφές συνεργασίας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα.

Από τον Καναδά έως τη Νέα Ζηλανδία – Επέκταση του δικτύου

Η ενίσχυση των δεσμών δεν περιορίζεται στην Ασία. Η αρχηγός των καναδικών ενόπλων δυνάμεων Jennie Carignan ανέφερε ότι η χώρα της επεκτείνει τη στρατιωτική της παρουσία στον Ινδο-Ειρηνικό, με κοινές ασκήσεις και συνεργασίες κυβερνοασφάλειας με την Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες.

Η υποστράτηγος των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων Jennie Carignan

Παράλληλα, η Νέα Ζηλανδία εξετάζει την αντικατάσταση του παλαιού στόλου φρεγατών ANZAC, με επιλογές από την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως επιβεβαίωσε ο Υπουργός Άμυνας Chris Penk.

Οι Φιλιππίνες και η λογική της αποτροπής

Ο Υπουργός Άμυνας των Φιλιππίνων Gilberto Teodoro τόνισε στο Reuters ότι η ενίσχυση των διμερών και πολυμερών σχέσεων λειτουργεί ως «ενίσχυση» του αμερικανικού ρόλου αποτροπής.

«Όσο περισσότεροι δρώντες συμμετέχουν στην αποτροπή, τόσο πιο ισχυρό γίνεται το συνολικό μήνυμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αυστραλία και ΗΠΑ: Μια σχέση στρατηγικής βαρύτητας

Για την Αυστραλία, ο Υπουργός Άμυνας Richard Marles χαρακτήρισε τη συμμαχία με τις ΗΠΑ «θεμελιώδη για την εθνική ασφάλεια».

Όπως είπε στο Reuters, η σχέση αυτή υπερβαίνει κυβερνήσεις και πολιτικές συγκυρίες, αποτελώντας διαχρονικό πυλώνα σταθερότητας.

 Ένα δίκτυο χωρίς κέντρο βάρους

Παρά τις ανησυχίες για τη στρατηγική των ΗΠΑ και την αυξανόμενη ένταση με την Κίνα, οι χώρες του Ινδο-Ειρηνικού δεν φαίνεται να απομακρύνονται από την Ουάσινγκτον.

Αντίθετα, χτίζουν ένα πολυεπίπεδο δίκτυο συνεργασιών που λειτουργεί συμπληρωματικά.

Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις όλων των αξιωματούχων στο Reuters, το νέο μοντέλο ασφάλειας δεν είναι πλέον μονοπολικό, αλλά ένα πλέγμα συμμαχιών που επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην αποτροπή, την αυτονομία και τη στρατηγική αβεβαιότητα του 21ου αιώνα.

