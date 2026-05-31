United Airlines: Από τα μεγάλα deals στη στρατηγική αυτοσυγκράτηση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε μια περίοδο που ο κλάδος των αερομεταφορών αναζητά σταθερότητα, με τα κόστη των καυσίμων να αυξάνονται και την ζήτηση να μεταβάλλεται, η United Airlines «τραβά χειρόφρενο» στις συγχωνεύσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Scott Kirby, ξεκαθάρισε ότι δεν αναμένει καμία κίνηση ενοποίησης στο ορατό μέλλον, λίγες εβδομάδες μετά την άρνηση της American Airlines να συζητήσει πιθανό deal.

Μιλώντας σε συνέδριο επενδυτών της Bernstein, ο Kirby σημείωσε – σύμφωνα με το Reuters – ότι μόνο μια «μεγάλη συναλλαγή» θα είχε πραγματικό οικονομικό νόημα για την εταιρεία, αφήνοντας εκτός μικρότερες επιλογές συνεργασίας.

United Airlines: «Χωρίς πρόθυμο εταίρο, δεν υπάρχει συμφωνία»

Ο επικεφαλής της United ήταν σαφής: «αυτή η συναλλαγή απαιτεί έναν πρόθυμο εταίρο, τον οποίο προφανώς δεν έχουμε», είπε, όπως μεταδίδει το Reuters. Προχώρησε ακόμη περισσότερο, δηλώνοντας ότι «η United δεν θα συμμετάσχει σε καμία διαδικασία ενοποίησης στο προβλεπτό μέλλον».

Η συζήτηση για πιθανή συγχώνευση είχε φτάσει μέχρι και πολιτικά επίπεδα, καθώς δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Kirby είχε θέσει το ζήτημα σε συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Φεβρουάριο.

Η σκληρή στάση της American Airlines

Από την πλευρά του, ο CEO της Robert Isom απέρριψε το ενδεχόμενο, χαρακτηρίζοντας μια πιθανή ένωση «αντιανταγωνιστική και επιζήμια για τους πελάτες». Όπως ανέφερε, οι δύο εταιρείες θα μπορούσαν να συνυπάρχουν στο Σικάγο, αλλά «δεν πρόκειται να παντρευτούν».

«Ιδεολογικά λάθος» τα μικρότερα deals

Ο Kirby απέρριψε επίσης τις φήμες για μικρότερες εξαγορές, όπως της JetBlue Airways, χαρακτηρίζοντας τέτοια σενάρια «ιδεολογικά και μαθηματικά λανθασμένα», καθώς θα απαιτούσαν τεράστια βελτίωση περιθωρίων κέρδους.

Παρά την απόρριψη της ενοποίησης, η United εμφανίζεται αισιόδοξη για την κερδοφορία της. Ο Kirby ανέφερε ότι η εταιρεία μπορεί να φτάσει διψήφια περιθώρια προ φόρων το επόμενο έτος, καθώς η πτώση των τιμών πετρελαίου αντισταθμίζει μέρος του αυξημένου κόστους καυσίμων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία ήταν έτοιμη για ισχυρά αποτελέσματα πριν από την άνοδο των τιμών λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, ενώ ήδη έχει προσαρμόσει μέρος της χωρητικότητάς της για να αποφύγει ζημιογόνες πτήσεις.

Το νέο τοπίο στις αερομεταφορές

Η εικόνα που σκιαγραφείται από το Reuters δείχνει έναν κλάδο όπου οι μεγάλες συγχωνεύσεις μπαίνουν προσωρινά στον πάγο, ενώ οι εταιρείες επικεντρώνονται στην αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητα απέναντι στις διακυμάνσεις της αγοράς.