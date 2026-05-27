Safe Bulkers: Στις 2 Ιουνίου η εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι υφιστάμενες Κοινές Μετοχές της Safe Bulkers έχουν πρωτογενώς εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Ναυτιλία 27.05.2026, 20:59
Safe Bulkers: Στις 2 Ιουνίου η εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Στην έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας Safe Bulkers Inc, συμφερόντων του Πόλυ Βάσου Χατζηιωάννου, για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Εuronext Athens προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Safe Bulkers Inc

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Safe Bulkers Inc, με βάση το χρονοδιάγραμμα η έναρξη διαπραγμάτευσης των 101.826.580 κοινών μετοχών στη Euronext Athens τοποθετείται για τις 2 Ιουνίου και ήδη η εταιρεία έχει θέσει στη διάθεση των επενδυτών στην Ελλάδα το ενημερωτικό της δελτίο.

Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενες Κοινές Μετοχές της Safe Bulkers έχουν πρωτογενώς εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE).

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, καθώς ενισχύει τον στόχο του Euronext να μετατρέψει την Αθήνα σε διεθνές ναυτιλιακό επενδυτικό κέντρο. Παράλληλα, η κίνηση αποτυπώνει την εμπιστοσύνη που δείχνει ένας μεγάλος ναυτιλιακός όμιλος στην ελληνική οικονομία και στο νέο χρηματιστηριακό περιβάλλον.

Στόλος 45 πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου

Η Safe Bulkers είναι διεθνής πάροχος υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς ξηρού φορτίου και δραστηριοποιείται στη μεταφορά βασικών εμπορευμάτων όπως άνθρακας, σιτηρά και σιδηρομετάλλευμα, εξυπηρετώντας μερικούς από τους μεγαλύτερους πελάτες της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς. Η εταιρεία διαθέτει γραφεία σε Μονακό, Ελλάδα, Κύπρο και Ελβετία, ενώ ο στόλος της περιλαμβάνει πλοία τύπου Capesize, Post-Panamax, Kamsarmax και Panamax.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία, στις 13 Φεβρουαρίου 2026 η εταιρεία διέθετε στόλο 45 πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 4,6 εκατ. dwt και μέσης ηλικίας 10,5 ετών. Παράλληλα, προχωρά δυναμικά στην ανανέωση του στόλου της, διαθέτοντας ήδη 12 πλοία νέας τεχνολογίας IMO GHG Phase 3 – NOx Tier III, ενώ έχει υπό παραγγελία ακόμη οκτώ νεότευκτα Kamsarmax, δύο εκ των οποίων θα είναι διπλού καυσίμου μεθανόλης.

Υπενθυμίζεται ότι Σύμβουλος εισαγωγής της εταιρείας στο ΧΑ είναι η Τράπεζα Πειραιώς.

