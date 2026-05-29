ΔΕΔΔΗΕ: Υλοποίησε με επιτυχία την άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας «ΑΤΛΑΣ 2026»

Η εν λόγω δράση πραγματοποιήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ

Ηλεκτρισμός 29.05.2026, 11:46
Με επιτυχία υλοποίησε ο ΔΕΔΔΗΕ την άσκηση «ΑΤΛΑΣ 2026» με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων, ιδίως μετά από μια μεγάλη σεισμική δόνηση.

Η εν λόγω δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ) με την υποστήριξη του Προέδρου & Ομότιμου Καθηγητή Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Ευθύμιου Λέκκα.

Πώς πραγματοποιήθηκε η άσκηση

Στο πλαίσιο της άσκησης επί χάρτου (Tabletop Exercise), που πραγματοποιήθηκε σε ελεγχόμενο περιβάλλον χωρίς ανάπτυξη δυνάμεων πεδίου, εξετάστηκαν τέσσερα επιχειρησιακά σενάρια που αφορούσαν στη Δυτική Αττική και τη Δυτική Αθήνα, βάσει των οποίων οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν κρίσιμες καταστάσεις, να λάβουν αποφάσεις και να ενεργοποιήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Τα επεισόδια αφορούσαν σε υποθετικές καταστάσεις μετά από μια ισχυρή σεισμική δόνηση και περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω βλαβών σε κρίσιμες υποδομές, ζητήματα υγείας και ασφάλειας προσωπικού, ανάγκες άμεσης ηλεκτροδότησης προσωρινών καταυλισμών σεισμόπληκτων πολιτών, καθώς και ταυτόχρονη διαχείριση πυρκαγιάς που απειλούσε το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιχειρησιακή ετοιμότητα ΔΕΔΔΗΕ

Με δεδομένο ότι τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας συνιστούν κρίσιμη εθνική υποδομή στρατηγικής σημασίας και αποτελούν βασικό πυλώνα λειτουργίας σύνθετων κοινωνικοτεχνικών συστημάτων, η άσκηση «ΑΤΛΑΣ 2026» ανέδειξε την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την οργανωτική ανθεκτικότητα του ΔΕΔΔΗΕ μέσα από τη δοκιμή διαδικασιών, την αξιολόγηση του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και τη διαχείριση σύνθετων περιστατικών σε συνθήκες υψηλής πίεσης.

Η άσκηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς σήμερα οι φυσικές καταστροφές και οι σύνθετες κρίσεις εμφανίζονται με μεγαλύτερη ένταση, συχνότητα και πολυπλοκότητα, επηρεάζοντας κρίσιμες υποδομές, την οικονομική δραστηριότητα και την καθημερινότητα των πολιτών. Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν ζωτικές υποδομές, από τις οποίες εξαρτώνται κρίσιμες λειτουργίες, όπως οι υπηρεσίες υγείας, οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, οι υποδομές ύδρευσης, οι ψηφιακές υπηρεσίες και οι κρατικοί μηχανισμοί πολιτικής προστασίας.

Για τον ΔΕΔΔΗΕ, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών του, η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και η αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες. Στο πλαίσιο αυτό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση σύνθετων καταστάσεων μέσω ρεαλιστικών ασκήσεων και στον αποτελεσματικό συντονισμό με την Πολιτική Προστασία, την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα, στην προστασία ζωτικών λειτουργιών και κρίσιμων υποδομών, καθώς και στην αντιμετώπιση φαινομένων όπως πυρκαγιές ή πλημμύρες, μετά από σεισμό.

Στον σχεδιασμό της άσκησης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2026, εκτός από τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ, συμμετείχαν εκπρόσωποι και επιστημονικά στελέχη από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, το Λιμενικό Σώμα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΔΙΚΑΦΚΑ) και την Περιφέρεια Αττικής.

Η δήλωση Μάνου

Σχετικά με την άσκηση «ΑΤΛΑΣ 2026», ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος σημείωσε: «Ο ΔΕΔΔΗΕ με την άσκηση αυτή κατέδειξε ότι βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη διαχείριση σύνθετων καταστάσεων που δύνανται να θέσουν εν κινδύνω τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε συστηματικά στην εκπαίδευση, στη συνεργασία και στην επιχειρησιακή προετοιμασία, ενισχύοντας καθημερινά την ικανότητά μας να προστατεύουμε τους ανθρώπους μας, να θωρακίζουμε τις κρίσιμες υποδομές και να διασφαλίζουμε την αξιόπιστη λειτουργία του δικτύου προς όφελος της κοινωνίας».

