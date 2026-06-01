Το Ιράν απειλεί τώρα και το Μουντιάλ με τρομοκρατική επίθεση;

Τι συμφέρον θα είχε το Ιράν να μεθοδεύσει τη δολοφονία αθώων αμάχων σε μια αθλητική διοργάνωση (Μουντιάλ), στην οποία θα συμμετέχει και το ίδιο;

Κόσμος 01.06.2026, 07:41
Βαγγέλης Γεωργίου

Το Champions League και το Final Four, οι δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία και μια ελληνική πρωτεία στην καλαθοσφαίριση. Για το Μουντιάλ όμως, τον ερχόμενο Ιούνιο-Ιούλιο κάτι τέτοιο δεν είναι δεδομένο, σύμφωνα με Αμερικανούς ειδικούς, οι οποίοι εκτιμούν ότι η Τεχεράνη είναι πολύ πιθανό να χτυπήσει την αθλητική διοργάνωση που διεξάγεται στις ΗΠΑ.

Στο φετινό τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, 48 ομάδες θα αγωνιστούν σε 104 αγώνες σε 16 πόλεις-διοργανώτριες μέσα σε 39 ημέρες, με τις ΗΠΑ να φιλοξενούν 78 αγώνες και τον Καναδά και το Μεξικό από 13 η καθεμία.

Η FIFA επιμένει ότι το Ιράν πρέπει να συμμετάσχει, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει ότι προπονητές και δημοσιογράφοι που συνδέονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας του καθεστώτος δεν θα λάβουν άδεια εισόδου.

Σύμφωνα, όμως, με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS), μια αμερικανική δεξαμενή σκέψης, το Ιράν ενδέχεται να επιδιώξει εκδίκηση για τη θανάτωση περισσότερων από 250 Ιρανών ηγετικών στελεχών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, μετά τον πόλεμο της 28ης Φεβρουαρίου.

Αφού χαρακτηρίζει το Ιράν ως τον «πιο δραστήριο κρατικό χορηγό τρομοκρατίας», εκτιμά ότι θα μπορούσε επίσης να επιδιώξει να δείξει ότι οι ΗΠΑ, το Ισραήλ ή οι σύμμαχοί τους θα πληρώσουν τίμημα για τον πόλεμο, επιχειρώντας να ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ απέναντι σε μελλοντικές ενέργειες.

«Μια διοργάνωση που θα συγκεντρώσει την προσοχή του κόσμου για 39 συνεχείς ημέρες αποτελεί ακριβώς το είδος στόχου υψηλής απόδοσης που μπορεί να δικαιολογήσει το επιχειρησιακό ρίσκο για οργανώσεις όπως η AQAP, η ISKP και η al Shabaab ή ακόμη και για ένα εχθρικό κράτος όπως το Ιράν».

«Μπορεί να τα δούμε και στο Μουντιάλ»

Οι συντάκτες της έκθεσης καταγράφουν πως οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, στις οποίες εμπλέκονται ΗΠΑ και Ισραήλ, συνεχίζουν να μεταφέρονται και στο εσωτερικό των ΗΠΑ μέσω πράξεων βίας.

Ωστόσο, αναφέρουν μόνο παραδείγματα βίας εις βάρος ισραηλινών ή εβραϊκών στόχων, όπως τον Μάιο του 2025, τον πυροβολισμό δύο υπαλλήλων της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον από τον Ελάιας Ροντρίγκεζ. Τον Ιούνιο του 2025, την επίθεση με βόμβες μολότοφ σε πορεία υπέρ Ισραηλινών ομήρων στο Μπόουλντερ από τον Μοχάμεντ Σολιμάν, η οποία προκάλεσε έναν θάνατο και επτά τραυματισμούς.

Τον Απρίλιο του 2025, τον εμπρησμό της κατοικίας του κυβερνήτη της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, από τον Κόντι Μπάλμερ, ο οποίος δήλωσε στην αστυνομία ότι ενήργησε ως αντίποινα για τη στάση του Σαπίρο απέναντι στη Γάζα.

«Ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν, αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα αισθήματα που τροφοδοτούν αυτή τη μορφή βίας» υπογραμμίζοντας ότι η «η πρόκριση του Ιράν στη διοργάνωση προσφέρει σε αυτά τα αισθήματα ένα επαναλαμβανόμενο σημείο αναφοράς σε αμερικανικό έδαφος».

Στη συνέχεια όμως, οι ειδικοί του CSIS σημειώνουν ότι επειδή απώλειες στην ηγεσία του Ιράν στον πόλεμο και η διείσδυση αμερικανικών και ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών ήταν μεγάλη έχει περιορίσει την ικανότητα της χώρας να χρησιμοποιεί τρομοκρατία στο εξωτερικό. «Αυτό ίσως εξηγεί γιατί η Τεχεράνη φέρεται να βασίζεται στην Κατάιμπ Χεζμπολάχ αντί για δικούς της επιχειρησιακούς μηχανισμούς ή για τον παραδοσιακό της σύμμαχο, τη λιβανική Χεζμπολάχ, για τον σχεδιασμό επιθέσεων».

Δαιμονοποίηση παρά ορθολογική εκτίμηση

Ωστόσο, της αμερικανικής έκθεσης της διαφεύγουν στοιχεία που θα διαμόρφωναν μια πολύ διαφορετική εικόνα για το Ιράν. Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει συγκεκριμένες ομάδες τρομοκρατικές δεν σημαίνει ότι είναι. Η Χεσμπολάχ είναι μια αντιστασιακή οργάνωση που δημιουργήθηκε για να αμυνθεί στην ισραηλινή επιθετικότητα τη δεκαετία του 1980. Ο πρώην ανώτερος αξιωματούχος της CIA, Πολ Πιλάρ, κανείς δεν συζητά τον αφοπλισμό του ίδιου του Ισραήλ ή έστω τον περιορισμό του οπλισμού του, παρότι έχει προκαλέσει σαφώς μεγαλύτερη καταστροφή στον Λίβανο από τη Χεσμπολάχ.

Επίσης, στην έκθεσή τους οι συντάκτες δεν ανέφεραν ούτε περιστατικά εβραϊκής/ισραηλινής βίας, παρα μόνο μουσουλμανικά. Η Jewish Defense League (JDL) και πρόσωπα συνδεδεμένα με αυτήν εμπλέκονται ιστορικά σε βίαιες ενέργειες στις ΗΠΑ, όπως η βομβιστική επίθεση στο γραφείο του Sol Hurok το 1972, με έναν νεκρό και τραυματίες, καθώς και άλλα επεισόδια κατά σοβιετικών, αραβικών ή μουσουλμανικών στόχων.

Το 2001, ο Earl Krugel της JDL παραδέχθηκε συνωμοσία για βομβιστικές επιθέσεις σε τζαμί στην Καλιφόρνια και στο γραφείο του βουλευτή Darrell Issa. Μετά το 2023, καταγράφηκε η βίαιη επίθεση φιλοϊσραηλινών αντιδιαδηλωτών σε φιλοπαλαιστινιακό καταυλισμό στο UCLA, με σύλληψη του Edan On.

Στη Νέα Υόρκη, ο Reuven Kahane κατηγορήθηκε ότι χτύπησε φιλοπαλαιστίνια διαδηλώτρια με αυτοκίνητο. Το 2026, ο Alexander Heifler κατηγορήθηκε για σχέδιο εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτι της Παλαιστίνιας ακτιβίστριας Nerdeen Kiswani.

Το Ιράν εξάλλου ήταν το κράτος που δέχτηκε δύο φορές ένοπλη επίθεση από ΗΠΑ και Ισαήλ, ενώ διεξάγει τις διαπραγματεύσεις με όρους διπλωματίας, όπως έχουν σημειώσει και Αμερικανοί έμπειροι διπλωμάτες. Δεν έχει αποδειχτεί μέχρι σήμερα ότι το Ιράν έχει προβεί σε τρομοκρατικές ενέργειες, σε αντίθεση με ΗΠΑ και Ισραήλ, με την Ουάσιγκτον μάλιστα να έχει ενισχύσει στο παρελθόν τρομοκρατικές ομάδες έμμεσα ή άμεση, (Αλ Κάιντα, ISIS).

Σε άλλο σημείο της έκθεσης, οι συντάκτες υπογραμμίζουν ότι μια τρομοκρατική επίθεση στο έδαφος των ΗΠΑ θα μπορούσε να συσπειρώσει την αμερικανική κοινή γνώμη και να οδηγήσει σε κλιμάκωση της σύγκρουσης κατά του Ιράν, καθιστώντας δυσκολότερη την επίτευξη ευνοϊκής διευθέτησης για την Τεχεράνη. Αν όμως πράγματι αυτό ισχύει -που είναι λογικό- άρα το Ιράν δεν έχει συμφέρον να προχωρήσει σε μια τέτοια πράξη, κάτι που δείχνει την αντίφαση των επιχειρημάτων των Αμερικανών ειδικών.

Συνεπώς, πρόκειται μάλλον περισσότερο για μια ανάλυση καταστροφολογίας και δυσφήμησης μιας χώρας παρά ένα σταθμισμένο σύνολο ορθολογικών εκτιμήσεων.

Πηγή: in.gr

Το Ιράν απειλεί τώρα και το Μουντιάλ με τρομοκρατική επίθεση;
