Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση από 0,5% έως 1% στο πακέτο της ΔΕΘ

Νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ετοιμάζει η κυβέρνηση - Το ζήτημα «άνοιξε» πρόσφατα και η Τράπεζα της Ελλάδος

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 01.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση από 0,5% έως 1% στο πακέτο της ΔΕΘ
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα κυμαίνεται από μισή έως μία ποσοστιαία μονάδα, φαίνεται ότι σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Το μέτρο πιθανότατα θα περιλαμβάνεται στο πακέτο των μέτρων που θα ανακοινωθεί κατά τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα προέλθει από τον κλάδο ασθενείας, και από κλάδους της ΔΥΠΑ, όπως για παράδειγμα είναι οι εργοδοτικές εισφορές για την κατάρτιση.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί απαραίτητη την περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα μειωθούν οι αμιγώς συνταξιοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), ούτε και η εργοδοτική εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας (1,2%).

Απώλεια εσόδων

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενδεχόμενη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα θα προκαλέσει απώλεια εσόδων από τις εισφορές μισθωτών στον ΕΦΚΑ κατά 440 εκατ. ευρώ, απώλεια που αντισταθμίζεται πλήρως με την αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού ταμείου – από ασφαλιστικές εισφορές – εξαιτίας της αύξησης της απασχόλησης και του ύψους των μισθών.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το ζήτημα της περαιτέρω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών με στόχο την ελάφρυνση του εργατικού κόστους για τις επιχειρήσεις «άνοιξε» πρόσφατα η Τράπεζα της Ελλάδος με την τελευταία έκθεση του διοικητή της, ενώ αντίστοιχο αίτημα έχουν διατυπώσει οι εργοδοτικές οργανώσεις, ως «αντιστάθμισμα» της επιβάρυνσης που προκαλούν οι συνεχείς αυξήσεις των κατώτατων αμοιβών.

Κλειστά χαρτιά

Η κυβέρνηση μέχρι τώρα κρατά κλειστά τα χαρτιά της και περιορίζεται στη μείωση το 2027 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα (0,5%) που εκκρεμεί από το πρόγραμμα της συνολικής μείωσης κατά 5,9% από το 2019 και εντεύθεν.

Ωστόσο η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος θεωρεί απαραίτητη την περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να τονωθεί η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις και να στηριχθεί η αγορά εργασίας.

Η διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας περνάει μέσα από τη συστηματική μείωση των βαρών στην εργασία. Αυτή είναι μία από τις βασικές συστάσεις πολιτικής του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) όπως περιγράφεται στην έκθεσή του για την ελληνική οικονομία 2025.

Η μείωση

Η νέα μείωση στις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές θα έρθει σε συνέχεια των δύο περικοπών που έγιναν εντός του 2025.

Η πρώτη είναι η μία μονάδα που ισχύει από την 1/1/2025 (μοιρασμένη κατά 0,5% σε εργαζομένους και 0,5% στους εργοδότες) και η δεύτερη αφορά την κατάργηση των εισφορών στην προσαύξηση των αμοιβών για τις υπερωρίες, που ισχύει από τον Μάρτιο του 2025. Ειδικά για τις υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες, οι εισφορές των εργαζομένων υπολογίζονται μόνο στην ωρομίσθια αμοιβή και όχι στην προσαύξηση του ωρομισθίου κατά 20% ή 40%. Μετά τη νέα μείωση του επομένου έτους, οι ασφαλιστικές εισφορές θα έχουν υποχωρήσει συνολικά κατά 6,04% από το 2019, πλησιάζοντας τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και των μισθών, εξέλιξη η οποία θα αντισταθμίσει την απώλεια εσόδων που θα έχει ο ΕΦΚΑ από τη μείωση των εισφορών.

Τα έσοδα του ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα (1%) αύξησης του κατώτατου μισθού, οι ασφαλιστέες αποδοχές αυξάνονται κατά 140.000.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Με την αύξηση κατά 4,5% που ισχύει από 1ης Απριλίου, τα έσοδα του ΕΦΚΑ θα ενισχυθούν περίπου κατά 630.000.000 ευρώ, ποσό που καλύπτει πλήρως το κόστος της μείωσης των εισφορών.

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το σύνολο των εισφορών για τους μισθωτούς (εργοδότη και εργαζομένου) ανέρχεται σήμερα στο 35,16% και με αυτό το ποσοστό η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση των κρατών με τις υψηλότερες ασφαλιστικές κρατήσεις στις χώρες του ΟΟΣΑ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο
Ηλεκτρισμός

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο
EasyJet: Η προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ θα ήταν «εξαιρετικά καιροσκοπική»
World

Προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ για EasyJet
ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα η αύξηση 2% στους βασικούς μισθούς ξενοδοχοϋπαλλήλων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέοι μισθοί από σήμερα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους
Οσμή αερίου στο λεκανοπέδιο: «Πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αποκτήσουμε ένα… επιστημονικό κόκκινο τηλέφωνο»
Κοινωνία

Τα σενάρια για την οσμή αερίου στην Αττική - Τι λένε οι επιστήμονες
FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022
World

Το ενεργειακό σοκ του σήμερα και του 2022 - Aνάλυση FT
Airbnb: Ραβασάκια της Eφορίας για αδήλωτα εισοδήματα – Οι προθεσμίες για διορθώσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Στην «τσιμπίδα» ιδιοκτήτες Airbnb - Πώς θα γλιτώσουν τα πρόστιμα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν την εικόνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν το ΧΑ

Ένα πυκνό και άκρως ενδιαφέρον 12μηνο έχει αρχίσει για το Χρηματιστήριο Αθηνών που θα κορυφωθεί με την ένταξή του στις ανεπτυγμένες αγορές τον Μάιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση από 0,5% έως 1% στο πακέτο της ΔΕΘ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών - Ποιους αφορά

Νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ετοιμάζει η κυβέρνηση - Το ζήτημα «άνοιξε» πρόσφατα και η Τράπεζα της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
Τρόφιμα – Ποτά: Γιατί ο κλάδος ποντάρει στο καλοκαίρι – Το στρατηγικό πλάνο των εταιρειών
Business

Τρόφιμα - Ποτά: Ποιες εταιρείες ποντάρουν στο τουριστικό προϊόν

Με στόχο την αύξηση του τζίρου και τα εσόδων ο κλάδος τροφίμων και ποτών επενδύει στις ισχυρές προοπτικές του τουριστικού προϊόντος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι – Στεγαστικό, εισφορές και 13ος μισθός
Economy

Πώς θα γεμίσει το καλάθι της ΔΕΘ - Κερδισμένοι και χαμένοι

Το παρασκήνιο για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - Πώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα αλλάζει τους σχεδιασμούς 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Υπερπλούσιοι: Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες κερδίζουν τα περισσότερα
World

Σε ποιες χώρες οι κροίσοι κερδίζουν τα περισσότερα

Το πλουσιότερο 0,1% του πληθυσμού στην Ευρώπη λαμβάνει περίπου το 4,5% του συνολικού εισοδήματος, αλλά το ποσοστό του παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα

Δημήτρης Σταμούλης
Γεωργία: Ποιος θα καλλιεργεί αύριο; Γερνούν οι αγρότες, αδειάζει η ύπαιθρος
AGRO

Γερνούν οι αγρότες, αδειάζει η ύπαιθρος

Η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και η ερήμωση της υπαίθρου απειλεί τη γεωργία

Ανθή Γεωργίου
Ιβ Σεν Λοράν: Ο άνθρωπος που έντυσε τις λαμπρότερες γυναίκες
World

Ιβ Σεν Λοράν: Ο άνθρωπος που έντυσε τις λαμπρότερες γυναίκες

Την 1 Ιουλίου 2008, άφησε την τελευταία του πνοή στο Παρίσι ο Ιβ Σεν Λοράν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η Μέριλιν Μονρόε και η βιομηχανία των νεκρών διασημοτήτων
Tέχνη και Ζωή

Πώς η Μεριλίν Μονρόε βγάζει ακόμη... τεράστια κέρδη

Μια εταιρεία διατηρεί στο προσκήνιο τη Μέριλιν Μονρόε και βγάζει τεράστια κέρδη

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα η αύξηση 2% στους βασικούς μισθούς ξενοδοχοϋπαλλήλων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέοι μισθοί από σήμερα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους

Τι αλλάζει για χιλιάδες εργαζομένους στον τουριστικό κλάδο

Terracom: Εφαρμόζει τετραήμερη εργασία τους καλοκαιρινούς μήνες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια εταιρία εφαρμόζει τετραήμερη εργασία τους καλοκαιρινούς μήνες

Τι προβλέπεται για την τετραήμερη εργασία - Ποιους μήνες αφορά

Από τις αγγελίες στην AI: Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Από τις αγγελίες στην AI - Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων

Το τοπίο των προσλήψεων μετασχηματίζεται ριζικά, καθώς η AI και οι στρατηγικές βασισμένες σε δεξιότητες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν, αξιολογούν και προσελκύουν ταλέντα

Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση από 0,5% έως 1% στο πακέτο της ΔΕΘ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών - Ποιους αφορά

Νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ετοιμάζει η κυβέρνηση - Το ζήτημα «άνοιξε» πρόσφατα και η Τράπεζα της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούνιο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούνιο

Στόχος της ΔΥΠΑ είναι η ενίσχυση των πολιτών που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία

ΑΑΔΕ: ‘Εως 30 Οκτωβρίου η επικαιροποίηση των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: 'Εως 30 Οκτωβρίου η επικαιροποίηση των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ

Η μετάθεση της ημερομηνίας έγινε από την ΑΑΔΕ για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και ο κλάδος των φοροτεχνικών-λογιστών

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 1 έως 5 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 1 έως 5 Ιουνίου

Κατά την περίοδο 1 έως 5 Ιουνίου, από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 69.320.000 ευρώ σε 72.990 δικαιούχους

Latest News
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο
Ηλεκτρισμός

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Η ΔΕΗ παρά την αβεβαιότητα των διεθνών αγορών ενέργειας κρατά αμετάβλητα τα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος

Χρήστος Κολώνας
EasyJet: Η προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ θα ήταν «εξαιρετικά καιροσκοπική»
World

Προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ για EasyJet

Οι μετοχές της easyJet έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, καθώς ο επενδυτικός όμιλος Castlelake αναφέρει ότι εξετάζει την υποβολή προσφοράς

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα η αύξηση 2% στους βασικούς μισθούς ξενοδοχοϋπαλλήλων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέοι μισθοί από σήμερα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους

Τι αλλάζει για χιλιάδες εργαζομένους στον τουριστικό κλάδο

Οσμή αερίου στο λεκανοπέδιο: «Πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αποκτήσουμε ένα… επιστημονικό κόκκινο τηλέφωνο»
Κοινωνία

Τα σενάρια για την οσμή αερίου στην Αττική - Τι λένε οι επιστήμονες

Με τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή τους αλλά με λιγοστό προσωπικό και χωρίς κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα τους, τα ερευνητικά κέντρα της χώρας δυσκολεύονται να απαντήσουν στις πολλαπλασιαζόμενες περιβαλλοντικές κρίσεις

Δήμητρα Τριανταφύλλου
FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022
World

Το ενεργειακό σοκ του σήμερα και του 2022 - Aνάλυση FT

Τα δεδομένα που επιτρέπουν λιγότερο απαισιόδοξες προβλέψεις σε σύγκριση με το 2022, σύμφωνα με τους FT

Μελίνα Ζιάγκου
Airbnb: Ραβασάκια της Eφορίας για αδήλωτα εισοδήματα – Οι προθεσμίες για διορθώσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Στην «τσιμπίδα» ιδιοκτήτες Airbnb - Πώς θα γλιτώσουν τα πρόστιμα

Τι υποχρεούνται να πράξουν όσοι ιδιοκτήτες Airbnb λάβουν ειδοποίηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διαδραματίζουν έναν αξιοσημείωτο και καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, επισημαίνει Stephen Gordon, Managing Director της Clarksons Research

Λάμπρος Καραγεώργος
New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Οι πολυαναμενόμενες αφίξεις στην Αθήνα
Business

New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Τι φέρνουν στην Αθήνα

Openings όπως των New Yorker, Lululemon και Jimmy Choo, γέμισαν με συγκρατημένη αισιοδοξία το λιανεμπόριο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό πίεση οι αγορές – Ράλι για EasyJet
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπό πίεση οι ευρωπαϊκές αγορές - Ράλι για EasyJet

Στο επίκεντρο οι φήμες για εξαγορά της EasyJet - Η προσοχή των αγορών στη Μέση Ανατολή

Terracom: Εφαρμόζει τετραήμερη εργασία τους καλοκαιρινούς μήνες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια εταιρία εφαρμόζει τετραήμερη εργασία τους καλοκαιρινούς μήνες

Τι προβλέπεται για την τετραήμερη εργασία - Ποιους μήνες αφορά

SoftBank: Εκθρονίζει την Toyota και γίνεται η πολυτιμότερη εταιρεία της Ιαπωνίας
World

Η SoftBank γίνεται η πολυτιμότερη της Ιαπωνίας - Εκθρονίζει Toyota

Η ζήτηση για μετοχές τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτεί τις μετοχές του τεχνολογικού γίγαντα SoftBank, καθώς κατακτά την πρώτη θέση σε κεφαλαιοποίηση αγοράς

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ – Οι καθυστερήσεις
Κοινωνία

Υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ – Οι καθυστερήσεις

Οκτώ νεκροί σε δυστύχημα με 10,5 τόνους στρατιωτικό υλικό και το πόρισμα τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά… αγνοείται.

Παναγιώτης Τσίκαλας
Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέα ιστορικά υψηλά για τον Kospi, μικτά πρόσημα στην Ασία
Ασία

Νέα ιστορικά υψηλά για τον Kospi, μικτά πρόσημα στην Ασία

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 1,31%

Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν έχουμε περιθώρια να παραμείνουμε αδρανείς
World

Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν έχουμε περιθώρια να παραμείνουμε αδρανείς

Μήνυμα αλλαγής στάσης της ΕΚΤ προς πιο επιθετική νομισματική πολιτική, έστειλε η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου

Η Ελλάδα ανεβαίνει στην ενεργειακή σκακιέρα – Τι λέει ο ξένος Τύπος
Φυσικό αέριο

Η Ελλάδα ανεβαίνει στην ενεργειακή σκακιέρα - Τι λέει ο ξένος Τύπος

Αφορμή το αίτημα που υπέβαλαν Chevron και HELLENiQ ENERGY για τη συμμετοχή της πρώτης στο Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου

ΚΑΠ: Η Ελλάδα διεκδικεί περισσότερους πόρους
AGRO

Περισσότερους πόρους στην ΚΑΠ διεκδικεί η Ελλάδα

Η νέα ΚΑΠ σχεδιάζεται σε συνθήκες αυξημένης πίεσης για «εξωτερική σύγκλιση» των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών-μελών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies