Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

Την πιθανότητα μίας νέας γεώτρησης, σύντομα, μετά από εκείνη στο Μπλοκ 2 που ετοιμάζει η κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ ENERGY για τον Φεβρουάριο του 2027 δεν αποκλείει ο Αριστοφάνης Στεφάτος διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΠ).

Ο λόγος για την τελευταία εξέλιξη που αφορά στο αίτημα για είσοδο της Chevron με πλειοψηφικό μερίδιο 70% στο θαλάσσιο Block 10 στο Νότιο Ιόνιο όπου μέχρι τώρα ήταν μισθωμένο μόνο από την HELLENiQENERGY.

Ο κ. Στεφάτος με συνέντευξη του στην έντυπη έκδοση του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Βήμα της Κυριακής κάνει γνωστό επίσης και το ό,τι η ΕΔΕΥΕΠ και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζουν το ενδεχόμενο προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας open door για περιοχές που θα είναι διαθέσιμες σε μόνιμη βάση.

Η συνέντευξη του Αριστοφάνη Στεφάτου έχει ως εξής:

ΕΡ.: Τι σηματοδοτεί για την εθνική προσπάθεια της έρευνας υδρογονανθράκων η νέα εξέλιξη με το αίτημα της Chevron που αφορά στην είσοδό της και την ανάληψη του operatorship στο θαλάσσιο Block 10;

ΑΠ.: Με την προϋπόθεση ότι όλες οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου για την αποδοχή των αιτημάτων θα ολοκληρωθούν επιτυχώς – αν και προφανώς δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας – η νέα αυτή εξέλιξη επιβεβαιώνει το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες για το ελληνικό δυναμικό υδρογονανθράκων.

Επιπλέον το αίτημα της Cevron για είσοδο στο Block 10 συνιστά μία ακόμη ένδειξη ωρίμανσης της εγχώριας αγοράς μετά την αντίστοιχη farm-in συμφωνία και ένταξη της ExxonMobil στο κοινοπρακτικό σχήμα των Energean-HELLENiQ ENERGY για το «Μπλοκ 2».

Συνδυαστικά, οι δύο αυτές εξελίξεις καταδεικνύουν την επιλογή των εταιρειών να στραφούν σε ευκαιρίες που δύναται να ωριμάσουν τεχνικά και να αποδώσουν οικονομικά πιο γρήγορα.

ΕΡ.: Σε τι φάση ωριμότητας βρίσκεται το Block 10 και πόσο πιθανό είναι να έχουμε μία δεύτερη ερευνητική γεώτρηση σε σύντομο χρονικό διάστημα;

ΑΠ.: Το «Μπλοκ 10» εκτείνεται σε σχετικά μικρότερο βάθος νερού συγκριτικά με τα υπόλοιπα οικόπεδα της ίδιας κοινοπραξίας, σε περιοχή με επιβεβαιωμένο σύστημα γένεσης υδρογονανθράκων. Επιπλέον το συγκεκριμένο μπλοκ συγκαταλέγεται στις πιο ώριμες εγχώριες παραχωρήσεις, δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί τόσο η 2Dόσο και η 3D σεισμική χαρτογράφηση του. Συνεπώς, ως επιλογή για περαιτέρω εξερεύνηση, παρουσιάζει μικρότερες τεχνικές προκλήσεις και καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.

Έως την λήξη της αιτούμενης παράτασης των 18 μηνών η κοινοπραξία των Chevron – HELLENiQ EΝERGY θα πρέπει να αποφασίσει την ενδεχόμενη είσοδο της στην επόμενη και τελική φάση ερευνών με την διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης.

Κατά συνέπεια, μπορούμε να πούμε ότι η Chevron αξιοποιεί το ώριμο «Μπλοκ 10» που μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη απόφαση γεώτρησης, σε ταχύτερη ανάπτυξη του πεδίου, σε περίπτωση ανακάλυψης και επομένως σε ταχύτερη παραγωγή και δημιουργία εσόδων (monetization) από την επένδυση.

ΕΡ.: Έχετε αναγγείλει τόσο εσείς όσο και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και τη διερεύνηση της πιθανότητας παραχώρησης νέων δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης σε παλαιά blocks που είχαν επιστραφεί. Πού βρίσκεται αυτή η διαδικασία;

ΑΠ.: Στην ΕΔΕΥΕΠ αξιολογούμε τα δεδομένα και τις τεχνικές προκλήσεις που χαρακτηρίζουν την κάθε περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό οφείλω να αποσαφηνίσω ότι σε όλες τις περιπτώσεις αποχωρήσεων ή επιστροφών περιοχών δεν συνέτρεχαν αντικειμενικά αρνητικοί λόγοι που να σχετίζονται με την αξιολόγηση του δυναμικού παρουσίας υδρογονανθράκων.

Όπως προβλέπει ο θεσμικός μας ρόλος, η ΕΔΕΥΕΠ διατηρεί διαρκή επικοινωνία με την αγορά, και αξιολογεί τα δεδομένα για τη δημιουργία ευκαιριών για την εκμετάλλευση των δυνητικών κοιτασμάτων της χώρας. Ήδη έχουμε εισηγηθεί την προκήρυξη νέου διεθνούς διαγωνισμού πρόσκτησης σεισμικών δεδομένων και αξιολογούμε και την προκήρυξη διαδικασίας ανοιχτής πρόσκλησης (open door) για περιοχές που θα είναι διαθέσιμες σε μόνιμη βάση. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιολογήσουμε και τη δυνατότητα να συνδράμουμε σε λύσεις που μειώνουν το επενδυτικό ρίσκο και καθιστούν τα οικόπεδα περισσότερο ελκυστικά. Ελπίζω ότι σχετικά σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις.

ΕΡ.: Ποια είναι η δυνατότητα που εξετάζετε για την περιοχή «Δυτικά της Κρήτης» με δεδομένη την επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΝ για επιστροφή της παραχώρησης στο ελληνικό δημόσιο;

ΑΠ.: Στη συγκεκριμένη περιοχή συναντάμε γεωλογικά στρώματα που δυσχεραίνουν τη σεισμογραφική απεικόνιση του υπεδάφους του θαλάσσιου πυθμένα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες γεωγραφικά παραχωρήσεις, προϋποθέτει μια εξαιρετικά κοστοβόρα και απαιτητική άσκηση για την πλήρη χαρτογράφησή της με τρισδιάστατα σεισμικά . Έχουμε όμως εντοπίσει κάποιες περιοχές που παρουσιάζουν καλύτερες πιθανότητες για βελτιωμένη σεισμική απεικόνιση. Το ενδεχόμενο αυτό διερευνούμε με την αγορά, με στόχο να διαθέσουμε εκ νέου το μπλοκ «Δυτικά της Κρήτης» σε ενδιαφερόμενους επενδυτές σε επόμενο χρόνο.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε όλοι γίνει κοινωνοί σημαντικών εξελίξεων, με την είσοδο νέων επενδυτών, την εκμίσθωση νέων παραχωρήσεων, τη δημιουργία νέων κοινοπρακτικών σχημάτων και την προετοιμασία διερευνητικής γεώτρησης μετά από 40 χρόνια. Οι εξελίξεις αυτές είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών της ΕΔΕΥΕΠ, πάντα με τη στήριξη το Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρου Παπασταύρου και της ελληνικής κυβέρνησης. Δεδομένου ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για το ερευνητικό δυναμικό της Ελλάδας είναι ακμαίο, θεωρούμε χρέος μας να αξιοποιήσουμε το παράθυρο ευκαιρίας και το momentum της χώρας.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ