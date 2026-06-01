Εργασία: Οι νέες προκλήσεις για τους αποφοίτους πανεπιστημίων

Πιο δύσκολο από ποτέ για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων να βρουν εργασία -

World 01.06.2026, 14:30
Σχολιάστε
Εργασία: Οι νέες προκλήσεις για τους αποφοίτους πανεπιστημίων
Επιμέλεια Χρυσάνθη Ρουμελιώτου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Για την τάξη του 2026, η αποφοίτηση θα πρέπει να σηματοδοτήσει την αρχή συναρπαστικών ευκαιριών σταδιοδρομίας στον τομέα της δουλειάς.

Αντίθετα, πολλοί νέοι απόφοιτοι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη πραγματικότητα και αυτό γιατί, η αγορά εργασίας δεν τους καλωσορίζει με ανοιχτές αγκάλες.

Το να βρει κάποιος δουλειά πάνω σε αυτό που έχει σπουδάσει αποδεικνύεται μία δύσκολη εξίσωση.

«Τι άλλο πρέπει να κάνω για να βρω δουλειά;»

Οικονομολόγοι και παρατηρητές στον χώρο εργασίας λένε ότι είναι ένα ερώτημα που θέτουν πολλοί πρόσφατοι απόφοιτοι, είναι: «πού να πάω και τι πρέπει να κάνω για να βρω δουλειά βάση των σπουδών μου;».

Παρά τις συνήθεις συμβουλές σχετικά με τη σημασία της δικτύωσης και της διεξαγωγής στοχευμένης αναζήτησης εργασίας, η αγορά για εργαζόμενους εισαγωγικού επιπέδου είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια.

Οι προσλήψεις έχουν επιβραδυνθεί σε μεγάλο μέρος της οικονομίας, αφήνοντας λιγότερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερες αναζητήσεις για πολλούς νεοεισερχόμενους.

Σε τομείς που τείνουν να προσελκύουν νέους πτυχιούχους – συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών, των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών και της υγειονομικής περίθαλψης – τα ποσοστά προσλήψεων είναι περίπου τόσο χαμηλά όσο ήταν από την πανδημία, δήλωσε ο Dante DeAntonio, ανώτερος διευθυντής οικονομικής έρευνας στην Moody’s Analytics.

Όσοι αναζητούν εργασία ίσως χρειαστεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο αλλαγής της προσέγγισής τους, σύμφωνα με το Business Insider.

Εάν υποβάλλετε αίτηση μόνο σε μεγάλες εταιρείες, θα μπορούσατε να διευρύνετε την αναζήτησή σας ώστε να συμπεριλάβετε μικρότερους εργοδότες. Εάν είστε φοιτητής λογιστικής που επικεντρώνεται στην εξεύρεση εργασίας σε μια εταιρεία των τεσσάρων μεγάλων εταιρειών, θα μπορούσατε επίσης να εξετάσετε θέσεις λογιστικής σε άλλους κλάδους. Και εάν έχετε ορίσει μια θέση πλήρους απασχόλησης, ίσως χρειαστεί να εξετάσετε μια πρακτική άσκηση ως τρόπο εισαγωγής.

Κάντε την αρχή…

«Εστιάστε στο να κάνετε την αρχή, ακόμα κι αν δεν είναι το ιδανικό πράγμα που θέλετε», δήλωσε ο οικονομολόγος Guy Berger. «Μόλις βρείτε μια δουλειά, γίνεται πολύ λιγότερο αγχωτικό να ψάξετε για άλλη».

Ο Berger είπε ότι τόσο οι απόφοιτοι λυκείου όσο και οι απόφοιτοι κολεγίου θα πρέπει να αναμένουν μεγαλύτερη διάρκεια αναζήτησης εργασίας και να είναι ευέλικτοι με τις προσφορές.

Το ποσοστό υποαπασχόλησης για τους πρόσφατους αποφοίτους κολεγίων έχει μειωθεί από το υψηλό του 42,4% του 2025, αλλά στο 41,5% τον Μάρτιο, εξακολουθεί να είναι πάνω από το χαμηλότερο επίπεδο στα τέλη του 2024. Αυτά τα στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης, υποδηλώνουν ότι ορισμένοι απόφοιτοι αναλαμβάνουν θέσεις που δεν απαιτούν τα έτη σπουδών τους.

Στην καυτή αγορά εργασίας μετά την πανδημία του 2022, οι αναζητητές εργασίας μπορεί να είναι επιλεκτικοί, είπε ο B. Αν δεν τους άρεσε κάτι, ήταν εύκολο να προχωρήσουν. «Τώρα, είναι το είδος του πράγματος όπου μπορεί να χρειαστεί να περιμένεις περισσότερο», είπε.

Οι απόφοιτοι πανεπιστημίων θα πρέπει να είναι ευέλικτοι
Η δυσκολία εύρεσης εργασίας μπορεί να εξαρτηθεί από το πού ελπίζετε να καταλήξετε. Ο Cory Stahle, ανώτερος οικονομολόγος στην πλατφόρμα εργασίας Indeed, δήλωσε ότι οι θέσεις εργασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης έχουν σαφείς οδούς που θα μπορούσαν να κάνουν την αναζήτηση εργασίας λιγότερο επαχθή.

«Θα έχουν πιο εύκολο να βρουν δουλειά σε σχέση με κάτι που βασίζεται περισσότερο στην αγορά εργασίας», είπε για τους πτυχιούχους που αναζητούν εργασία σε αυτούς τους τομείς. Η υγειονομική περίθαλψη, γενικά, στηρίζει την αγορά εργασίας και συνέβαλε στη διατήρηση της συνολικής θετικής αύξησης των θέσεων εργασίας το 2025, καθώς οι προσλήψεις έχουν καθυστερήσει σε άλλους κλάδους.

Ένα άλλο πιθανό εμπόδιο για τους νέους πτυχιούχους: η Τεχνητή Νοημοσύνη. Ορισμένες μεγάλες εταιρείες απολύουν εργαζομένους ενώ επενδύουν στην τεχνολογία. Αυτή η αναζήτηση για αποτελεσματικότητα θα ωθήσει ορισμένους εργοδότες να μειώσουν την πρόσληψη λιγότερο έμπειρων εργαζομένων με την ελπίδα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να αναλάβει μέρος του βάρους, δήλωσε ο DeAntonio.

«Το πρώτο ντόμινο που θα πέσει είναι πιθανό να είναι η συρρίκνωση των προσλήψεων μεταξύ των νεότερων εργαζομένων», είπε.

Το άγχος για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την επίδρασή της στην εργασία επεκτείνεται και στις τελετές αποφοίτησης, όπου ορισμένοι φοιτητές αποδοκιμάζουν ομιλητές που αναφέρουν την τεχνολογία.

Η Priya Rathod, συντάκτρια τάσεων στον χώρο εργασίας στο Indeed, δήλωσε ότι οι απόφοιτοι ίσως χρειαστεί να ακολουθήσουν μια λιγότερο άμεση πορεία προς την καριέρα τους από ό,τι πριν από λίγα χρόνια, αν και αυτό δεν κάνει αυτές τις πορείες λιγότερο ελπιδοφόρες.

«Η καριέρα σας θα μοιάζει περισσότερο με πλέγμα παρά με σκάλα, οπότε να θυμάστε ότι ακόμα κι αν δεν έχετε τον τέλειο ρόλο αυτή τη στιγμή, αυτό δεν σας εμποδίζει να τον αποκτήσετε στο μέλλον», είπε ο Rathod.

Οι απόφοιτοι ίσως χρειαστεί να επανεξετάσουν πώς μοιάζει ένα πρώτο βήμα.

Επανεξέταση

Η εργασία με συμβόλαιο, οι προσωρινές θέσεις εργασίας και οι πρακτικές ασκήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην απόκτηση εμπειρίας, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση μόνιμης θέσης. Οι αναρτήσεις στο Indeed μέχρι τον Απρίλιο δείχνουν ότι η ζήτηση για ασκούμενους ήταν αρκετά ισχυρή, περίπου στα ίδια επίπεδα με τα επίπεδα του 2024 και πάνω από το 2025. Ενώ ορισμένες πρακτικές ασκήσεις περιορίζονται σε εγγεγραμμένους φοιτητές, οι θέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε προσφορές πλήρους απασχόλησης.

«Θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς λειτουργεί η εταιρεία», είπε η Rathod. «Θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε διασυνδέσεις εντός της εταιρείας».

Η Rathod επισήμανε επίσης την έκθεση για την απασχόληση της Εθνικής Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων, η οποία έδειξε ότι περίπου το ένα τρίτο των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων είχαν θέσεις εργασίας που δεν μπορούσαν να καλύψουν – το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2025.

Είπε ότι οι μικρότεροι εργοδότες μπορούν να προσφέρουν στους αποφοίτους ένα ευρύτερο φάσμα εμπειριών και μεγαλύτερες ευκαιρίες για να χτίσουν σχέσεις με ανώτερους συναδέλφους που θα μπορούσαν να γίνουν μέντορες.

«Μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε πρόσβαση σε πράγματα στα οποία δεν θα μπορούσατε να συμμετάσχετε ή σε έργα στα οποία δεν θα μπορούσατε να συμμετάσχετε σε μεγαλύτερες εταιρείες», δήλωσε η Rathod για τις μικρότερες εταιρείες.

Οι άνθρωποι μπορούν επίσης να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αναζητούν εργασία

Αντί να ψάχνετε μόνο σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας, ξεκινήστε την αναζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Άνια Ρουντσνίτσκι, η οποία φοίτησε στο Dartmouth College, βρήκε δουλειά μετά από ένα βίντεο στο Instagram που έγινε viral , το οποίο οδήγησε σε συζητήσεις για καφέ και νέες γνωριμίες.

«Καθόμουν στην κουζίνα και μόλις είχα πατήσει «υποβολή» στην 300ή μου αίτηση. Σκέφτηκα, «Αυτό δεν λειτουργεί»», είπε η Ρουντσνίτσκι σε ένα δοκίμιο που δημοσιεύτηκε στο Business Insider.

«Μου ήρθε η ιδέα να δημιουργήσω ένα αστείο βίντεο παρουσίασης».

Κάποιος που είδε το βίντεό της ανέφερε μια αγγελία εργασίας σε μια εταιρεία ενέργειας. «Έκανα αίτηση και ο υπεύθυνος προσλήψεων της εταιρείας επικοινώνησε μαζί μου την επόμενη μέρα», είπε η Ρουντσνίτσκι.

Για τον Σιέρα, ο οποίος ολοκλήρωσε το MBA του τον Μάιο σε ένα κολέγιο στο Νιου Χάμσαϊρ, το σχέδιο είναι να μείνει με έναν φίλο και να περάσει το καλοκαίρι προπονώντας για μια ταξιδιωτική ομάδα μπέιζμπολ στη Μασαχουσέτη. Αν αυτό δεν μετατραπεί σε μια πλήρη απασχόληση, θα συνεχίσει την αναζήτηση — όπως κάνει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο.

«Πρέπει απλώς να κρατήσω το κεφάλι μου χαμηλά και να συνεχίσω», είπε ο Σιέρα. «Και αυτό θα τελειώσει».

Πώς να βρείτε δουλειά σε μια δύσκολη αγορά

Για τους νέους πτυχιούχους που αναζητούν εργασία , οι ειδικοί συμβουλεύουν να διατηρούν μια θετική νοοτροπία.

Ακολουθούν δύο τακτικές που μπορούν να σας βοηθήσουν στην αναζήτησή σας:

1. Εξετάστε τις μικρές επιχειρήσεις — μπορεί να προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες

Οι εταιρείες με λιγότερους από 250 υπαλλήλους ενδέχεται να προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες για ανάπτυξη και μάθηση από τις μεγαλύτερες εταιρείες «επώνυμων εταιρειών», σύμφωνα με την Revelio Labs, εταιρεία εργατικού δυναμικού.

Μια νέα μελέτη της Revelio διαπίστωσε ότι πέντε χρόνια μετά την έναρξη της σταδιοδρομίας τους, οι απόφοιτοι είχαν συγκρίσιμη μισθολογική εξέλιξη, χρονοδιαγράμματα προαγωγών και διευθυντικές προοπτικές — ανεξάρτητα από το μέγεθος του πρώτου τους εργοδότη. Ωστόσο, τα άτομα που ξεκίνησαν την καριέρα τους σε μικρές εταιρείες είχαν 1,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να γίνουν ιδρυτές των δικών τους εταιρειών αργότερα στην καριέρα τους.

Η μελέτη εξέτασε άτομα που απέκτησαν πτυχίο στις ΗΠΑ μεταξύ 2015 και 2022, ακολουθώντας την επαγγελματική τους πορεία μετά την αποφοίτηση.

2. Δικτύωση και χρήση ενημερωτικών συνεντεύξεων

Οι ειδικοί παροτρύνουν επίσης τους πρόσφατους πτυχιούχους να απευθύνονται σε άτομα που εργάζονται σε κλάδους που τους κεντρίζουν το ενδιαφέρον.

Δείξτε ενδιαφέρον για κάποιον άλλο. Κάντε του ερωτήσεις σχετικά με το πώς έφτασε εκεί που βρίσκεται, τι έχει μάθει, τι πρέπει να γνωρίζετε για τον συγκεκριμένο κλάδο, ποιες είναι οι αναδυόμενες τάσεις ή τα ζητήματα που αντιμετωπίζει στον τομέα αυτή τη στιγμή.

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να σας βοηθήσει να ακούγεστε πιο έμπειροι στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και συνέντευξης.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Εργασία: Οι νέες προκλήσεις για τους αποφοίτους πανεπιστημίων
World

Εργασία: Οι νέες προκλήσεις για τους αποφοίτους πανεπιστημίων
Ευρωζώνη: Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στη μεταποίηση
World

Επιβραδύνθηκε η ανάπτυξη της μεταποίησης στην ευρωζώνη
ΟΟΣΑ: Τι επιδοτήσεις έλαβαν 15 βιομηχανικοί κλάδοι το 2024
World

Ποιες βιομηχανίες έλαβαν τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις
EasyJet: Η προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ θα ήταν «εξαιρετικά καιροσκοπική»
World

Προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ για EasyJet
FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022
World

Το ενεργειακό σοκ του σήμερα και του 2022 - Aνάλυση FT
SoftBank: Εκθρονίζει την Toyota και γίνεται η πολυτιμότερη εταιρεία της Ιαπωνίας
World

Η SoftBank γίνεται η πολυτιμότερη της Ιαπωνίας - Εκθρονίζει Toyota

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν την εικόνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν το ΧΑ

Ένα πυκνό και άκρως ενδιαφέρον 12μηνο έχει αρχίσει για το Χρηματιστήριο Αθηνών που θα κορυφωθεί με την ένταξή του στις ανεπτυγμένες αγορές τον Μάιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks
Συνεντεύξεις

Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

Ο Αριστοφάνης Στεφάτος CEO της ΕΔΕΥΕΠ μιλά στο Βήμα για τις επόμενες κινήσεις στις έρευνες υδρογονανθράκων

Χρήστος Κολώνας
Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση από 0,5% έως 1% στο πακέτο της ΔΕΘ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών - Ποιους αφορά

Νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ετοιμάζει η κυβέρνηση - Το ζήτημα «άνοιξε» πρόσφατα και η Τράπεζα της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Οι πολυαναμενόμενες αφίξεις στην Αθήνα
Business

New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Τι φέρνουν στην Αθήνα

Openings όπως των New Yorker, Lululemon και Jimmy Choo, γέμισαν με συγκρατημένη αισιοδοξία το λιανεμπόριο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι – Στεγαστικό, εισφορές και 13ος μισθός
Economy

Πώς θα γεμίσει το καλάθι της ΔΕΘ - Κερδισμένοι και χαμένοι

Το παρασκήνιο για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - Πώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα αλλάζει τους σχεδιασμούς 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τρόφιμα – Ποτά: Γιατί ο κλάδος ποντάρει στο καλοκαίρι – Το στρατηγικό πλάνο των εταιρειών
Business

Τρόφιμα - Ποτά: Ποιες εταιρείες ποντάρουν στο τουριστικό προϊόν

Με στόχο την αύξηση του τζίρου και τα εσόδων ο κλάδος τροφίμων και ποτών επενδύει στις ισχυρές προοπτικές του τουριστικού προϊόντος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Υπερπλούσιοι: Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες κερδίζουν τα περισσότερα
World

Σε ποιες χώρες οι κροίσοι κερδίζουν τα περισσότερα

Το πλουσιότερο 0,1% του πληθυσμού στην Ευρώπη λαμβάνει περίπου το 4,5% του συνολικού εισοδήματος, αλλά το ποσοστό του παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα

Δημήτρης Σταμούλης
Γεωργία: Ποιος θα καλλιεργεί αύριο; Γερνούν οι αγρότες, αδειάζει η ύπαιθρος
AGRO

Γερνούν οι αγρότες, αδειάζει η ύπαιθρος

Η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και η ερήμωση της υπαίθρου απειλεί τη γεωργία

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από World
Εργασία: Οι νέες προκλήσεις για τους αποφοίτους πανεπιστημίων
World

Εργασία: Οι νέες προκλήσεις για τους αποφοίτους πανεπιστημίων

Πιο δύσκολο από ποτέ για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων να βρουν εργασία -

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΟΟΣΑ: Τι επιδοτήσεις έλαβαν 15 βιομηχανικοί κλάδοι το 2024
World

Ποιες βιομηχανίες έλαβαν τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις

Τι δείχνει η βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ σχετικά με την εξέλιξη και την επίδραση των επιδοτήσεων στην παγκόσμια βιομηχανία

EasyJet: Η προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ θα ήταν «εξαιρετικά καιροσκοπική»
World

Προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ για EasyJet

Οι μετοχές της easyJet έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, καθώς ο επενδυτικός όμιλος Castlelake αναφέρει ότι εξετάζει την υποβολή προσφοράς

FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022
World

Το ενεργειακό σοκ του σήμερα και του 2022 - Aνάλυση FT

Τα δεδομένα που επιτρέπουν λιγότερο απαισιόδοξες προβλέψεις σε σύγκριση με το 2022, σύμφωνα με τους FT

Μελίνα Ζιάγκου
SoftBank: Εκθρονίζει την Toyota και γίνεται η πολυτιμότερη εταιρεία της Ιαπωνίας
World

Η SoftBank γίνεται η πολυτιμότερη της Ιαπωνίας - Εκθρονίζει Toyota

Η ζήτηση για μετοχές τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτεί τις μετοχές του τεχνολογικού γίγαντα SoftBank, καθώς κατακτά την πρώτη θέση σε κεφαλαιοποίηση αγοράς

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν έχουμε περιθώρια να παραμείνουμε αδρανείς
World

Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν έχουμε περιθώρια να παραμείνουμε αδρανείς

Μήνυμα αλλαγής στάσης της ΕΚΤ προς πιο επιθετική νομισματική πολιτική, έστειλε η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου

Berkshire Hathaway: Θα αγοράσει την κατασκευάστρια κατοικιών Taylor Morrison για 6,8 δισ. δολάρια
World

Νέο mega deal 6,8 δισ. της Berkshire στις κατασκευές

Η συμφωνία είναι μια από τις πρώτες μεγάλες κινήσεις του Γκρεγκ Άμπελ, αφότου ανέλαβε τα ηνία της Berkshire Hathaway από τον Γουόρεν Μπάφετ

Latest News
Κικίλιας: Η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας χρειάζεται ρεαλιστικές αποφάσεις
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας χρειάζεται ρεαλιστικές αποφάσεις

Η Ελλάδα, ως ηγέτιδα δύναμη της παγκόσμιας ναυτιλίας, οφείλει να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των διεθνών αποφάσεων για το μέλλον του κλάδου,τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

ΑΑΔΕ: «Καμπάνες» 84.000 ευρώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

«Καμπάνες» 84.000 ευρώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής

Αγορά εργασίας: Τι αλλάζει για τους εργοδότες από τις 7 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αγγελίες εργασίας

Νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας - Οι νέες υποχρεώσεις για τους εργοδότες

«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται
Ακίνητα

Οι αγκυλώσεις που πάγωσαν 300 εκατ. και το νέο στεγαστικό

Το «Σπίτι μου ΙΙ» εξελίσσεται τελικά σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η υψηλή ζήτηση δεν αρκεί όταν η αγορά ακινήτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους ενός προγράμματος

Αθανασία Ακρίβου
Delivery: Ο αθέατος πόλεμος για την αγορά των 2 δισ. ευρώ
Business

Ο αθέατος πόλεμος για τα 2 δισ. ευρώ στο delivery

Η κόντρα για τις προμήθειες ανάμεσα στις πλατφόρμες delivery και τις επιχειρήσεις εστίασης

Γιώργος Μανέττας
Ιράν: Ο Γκαλιμπάφ κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας
Κόσμος

Ιράν: Κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, ρίχνει ευθύνες στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οδηγούν τη διαδικασία των συνομιλιών σε αδιέξοδο

Εργασία: Οι νέες προκλήσεις για τους αποφοίτους πανεπιστημίων
World

Εργασία: Οι νέες προκλήσεις για τους αποφοίτους πανεπιστημίων

Πιο δύσκολο από ποτέ για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων να βρουν εργασία -

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ευρωζώνη: Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στη μεταποίηση
World

Επιβραδύνθηκε η ανάπτυξη της μεταποίησης στην ευρωζώνη

Στάσιμες παραγγελίες και εντατικοποίηση των πληθωριστικών πιέσεων αποτυπώνεται στον PMI της μεταποίησης στην ευρωζώνη

ΟΟΣΑ: Τι επιδοτήσεις έλαβαν 15 βιομηχανικοί κλάδοι το 2024
World

Ποιες βιομηχανίες έλαβαν τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις

Τι δείχνει η βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ σχετικά με την εξέλιξη και την επίδραση των επιδοτήσεων στην παγκόσμια βιομηχανία

Δήμας: «Κομβικός ευρωπαϊκός γεωοικονομικός άξονας» ο Διάδρομος BBA
Φυσικό αέριο

Δήμας: «Κομβικός ευρωπαϊκός γεωοικονομικός άξονας» ο Διάδρομος BBA

Ο Διάδρομος Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου αποτελεί άξονα ασφάλειας, ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο κ. Δήμας

Food and Beverage Sector Bets on Summer Tourism Boom
English Edition

Food and Beverage Sector Bets on Summer Tourism Boom

Greece's food and beverage companies are investing strategically in tourist hotspots, counting on strong seasonal demand to lift revenues through the summer

Goldman Sachs: Ο διττός κίνδυνος για το πετρέλαιο
Commodities

Goldman Sachs: Ο διττός κίνδυνος για το πετρέλαιο

Η πραγματική τελική ζήτηση πετρελαίου ενδέχεται να έχει μειωθεί περισσότερο από το αναμενόμενο ως απάντηση στις υψηλότερες τιμές, επισημαίνει η GOldman Sachs

ΗΣΑΠ: AI κάμερες για την εισιτηριοδιαφυγή
Κοινωνία

Μπήκε η πρώτη AI κάμερα σε σταθμό του ΗΣΑΠ

Οι κάμερες θα καταγράφουν τους επιβάτες που περνούν χωρίς να επικυρώνουν το εισιτήριό τους, όχι όμως για να «στείλουν» πρόστιμα….

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ρεκόρ πενταετίας για την άντληση κεφαλαίων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ρεκόρ πενταετίας για την άντληση κεφαλαίων στο ΧΑ

Το ποσό που αναμένεται να αντλήσουν οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών στο πρώτο εξάμηνο είναι υψηλότερο των περίπου 5 δισ. ευρώ που αντλήθηκαν το 2024

Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express
Τουρισμός

Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά του, αυτό το μικροσκοπικό ελληνικό νησί διατηρεί ακόμα μια αυθεντικότητα που έχουν σχεδόν χάσει τοπία όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρά αντιπολίτευσης – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι
Πολιτική

Πυρά αντιπολίτευσης για ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να σημειώνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της ΝΔ να…. κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαία εισαγγελέα αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies