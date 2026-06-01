Μάικλ Τζόρνταν: Πανευτυχής και… πλουσιότερος μετά το repeat της Παρί Σεν Ζερμέν

Η αθλητική εταιρεία του Air Τζόρνταν είναι χορηγός στην Παρί και η κατάκτηση του δεύτερου Champions League «εκτοξεύει» τα κέρδη του πρώην σούπερ σταρ των Σικάγο Μπουλς

Business of Sport 01.06.2026, 23:45
Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη φορά, επικρατώντας στα πέναλτι (4-3) της Άρσεναλ, στον τελικό που έγινε το Σάββατο στην Βουδαπέστη.

Χιλιάδες οπαδοί της γαλλικής ομάδας πανηγύρισαν στους δρόμους του Παρισιού την μεγάλη επιτυχία και ανάλογη… διάθεση πρέπει να είχε και ο θρύλος του μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν.

Ο λόγος δεν είναι οπαδικός αλλά… οικονομικός, καθώς ο πρώην σούπερ σταρ των Σικάγο Μπουλς θα κερδίσει εκατομμύρια ευρώ από την μεγάλη επιτυχία της γαλλικής ομάδας. Ήδη μάλιστα, τα εκατομμύρια «ρέουν» άφθονα στους λογαριασμούς του θρύλου των Μπουλς και οι εκτιμήσεις των οικονομικών αναλυτών, προβλέπουν μυθικά κέρδη.

Η αθλητική εταιρεία του Τζόρνταν είναι μέλος της τεράστιας αμερικανικής εταιρείας Nike και η Παρί έγινε η πρώτη ομάδα ποδοσφαίρου που φόρεσε εμφανίσεις της εταιρείας του Air Michael, πριν από οκτώ χρόνια.

Η NIKE είναι η βασική εταιρεία που «ντύνει» την Παρί Σεν Ζερμέν αλλά σε όλες τις σεζόν της τελευταίας οκταετίας υπάρχουν και φανέλες της γαλλικής ομάδας, με το λογότυπο της εταιρείας του Τζόρνταν.

Την φετινή σεζόν αυτό έγινε στην τέταρτη και πέμπτη φανέλα του γαλλικού συλλόγου, αλλά η Παρί φροντίζει να φορά σε παιχνίδια της και αυτές τις φανέλες, προφανώς και για λόγους μάρκετινγκ.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, η συμφωνία της NIKE με τον Μάικλ Τζόρνταν προβλέπει, πως ο θρύλος του παγκοσμίου μπάσκετ θα κερδίζει το 5% από την πώληση κάθε προϊόντος που φέρει το σήμα της εταιρείας του και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος, γιατί ο Τζόρνταν ήταν πανευτυχής με την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου Champions League από την ομάδα του Παρισιού.

Τα κέρδη που θ’ αποκομίσει ο πρώην σούπερ σταρ των Μπουλς είναι… αστρονομικά κι αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το μπλουζάκι με στάμπα «back2back» έχει ήδη ξεπουλήσει και αναμένονται νέες παρτίδες στην αγορά, καθώς η ζήτηση είναι τεράστια.

Με βάση τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, τα έσοδα από τις πωλήσεις προϊόντων μετά την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου Champions League ανήρθαν σε περίπου 150 εκατ. ευρώ και στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Τζόρνταν θα μπουν 7,5 εκατ. ευρώ.

Κι αυτά τα έσοδα έχουν να κάνουν με τις πωλήσεις που έγιναν σε 24 ώρες μετά τον τελικό κόντρα στην Άρσεναλ και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως τα κέρδη για Παρί και Τζόρνταν θα «εκτοξευθούν» το επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα όταν θα βγουν στην αγορά όλες οι φανέλες της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, οι οποίες θα έχουν τα δύο αστέρια, που θα παραπέμπουν στους δύο τίτλους champions league της Παρί.

Για να γίνει πιο εύκολα αντιληπτό το μέγεθος των κερδών, πρέπει να επισημάνουμε ότι η Παρί είχε ανακοινώσει πως οι πωλήσεις προϊόντων της ομάδας, μετά τον περσινό τελικό με την Ίντερ παρουσίασε αύξηση της τάξης του 4.200%. Κι αυτό μέσα σε 12 μόλις ώρες, κάτι που φανερώνει και τα τεράστια κέρδη του γαλλικού συλλόγου αλλά και του Τζόρνταν.

Πάμε όμως να δούμε και τους εντυπωσιακούς αριθμούς την πρώτη μέρα κυκλοφορίας της φανέλας της Παρί με το όνομα του Μέσι στην πλάτη.

Ο γαλλικός σύλλογος είχε πουλήσει τις πρώτες 24 ώρες, περίπου 832.000 φανέλες σε όλο τον κόσμο, διαλύοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με 520.000 πωλήσεις, όταν ο Πορτογάλος πήρε μεταγραφή από την Ρεάλ Μαδρίτης στην Γιουβέντους.

Ο Μάικλ Τζόρνταν βλέπει λοιπόν τους τραπεζικούς του λογαριασμούς να «φουσκώνουν» και είναι προφανές ότι θα θέλει την Παρί Σεν Ζερμέν πρωταθλήτρια Ευρώπης και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Πηγή: in.gr

