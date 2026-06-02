Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερές οι χρεώσεις Ιουνίου από τους παρόχους

Ηλεκτρισμός 02.06.2026, 07:00
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας διατήρησαν αμετάβλητες τις χρεώσεις στα κυμαινόμενα οικιακά τιμολόγια ρεύματος.

Οι τρεις μεγάλοι προμηθευτές ΔΕΗ, Protergia και ΗΡΩΝ έδωσαν τον τόνο στην αγορά επιλέγοντας να μην αλλάξουν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο. Η χονδρεμπορική αγορά τους καθοδήγησε προς αυτήν την εμπορική επιλογή με την τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας να κλείνει τον Μάιο στα 88,98 ευρώ ανά Μεγαβατώρα όταν τον Απρίλιο ήταν στα 88,72 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Ουσιαστικά η τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας έμεινε αμετάβλητη, ενώ να σημειωθεί ότι διατηρείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον Μάρτιο οπότε και είχε κλείσει στα 95 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Η αβεβαιότητα για τα τιμολόγια ρεύματος

Η συνέχιση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί αναταραχές στις διεθνείς αγορές ενέργειας με αποτέλεσμα οι πάροχοι να κινούνται συντηρητικά.

Η αβεβαιότητα εντείνεται με δεδομένο το ό,τι ο πόλεμος συνεχίζει για πέντε μήνες χωρίς να διαφαίνεται με σιγουριά η λήξη του, ενώ σε αυτό το γεγονός έρχεται να προστεθεί και η εποχικότητα με τη θερινή ζήτηση στο ηλεκτρικό ρεύμα να προσθέτει έναν ακόμη άγνωστο «Χ». Παραδοσιακά λόγω του καλοκαιριού η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανεβαίνει, ενώ το ενδεχόμενο επικράτησης υψηλών θερμοκρασιών και στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν αποκλείεται να προκαλέσει ασφυκτικές συνθήκες και στην επάρκεια.

Άμυνα στο υψηλό ενεργειακό κόστος για τους επόμενους μήνες αποτελούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες της αγοράς. Οι θερινοί μήνες ευνοούν τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών και των αιολικών πάρκων με αποτέλεσμα να περιορίζεται η χρήση των τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα. Τεχνολογίες οι οποίες είναι ακριβότερες καθώς χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο και τον λιγνίτη.

Τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ για Ιούνιο ανακοίνωσε ότι η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον Μάιο, με χρέωση 0,138 ευρώ/kWh.

Αντίστοιχα, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου myHome4All διατηρείται στα 0,1378 ευρώ/kWh, «προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή για πελάτες που προτιμούν ευελιξία», σύμφωνα με πηγές της εταιρείας

Σταθερά τιμολόγια ρεύματος και από την Protergia

Η Protergia, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος κράτησε επίσης για τον Ιούνιο αμετάβλητες τις χρεώσεις στα κυμαινόμενα οικιακά τιμολόγια ρεύματος.

Το ειδικό οικιακό τιμολόγιο Value Special διατηρείται στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Ο ΗΡΩΝ

Ο ΗΡΩΝ ο τρίτος μεγαλύτερος πάροχος στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε τη χρέωση του πράσινου τιμολογίου ρεύματος (BASIC HOME) στα 0,14760 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Το ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS S διαμορφώθηκε στα 0,17344 ευρώ ανά κιλοβατώρα και το BASIC BUSINESS L ανακοινώθηκε με χρέωση στα 0,17544 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

